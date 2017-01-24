شقة بمساحة 165م ولكنها شقة الأحلام

غرفة الحمام واسعة جدًا ألوانها المحايدة جعلت هناك فرصة لأكسسوارات لتعبر عن جمالها، الإضاءة في كل مكان موزعة بمنتهى النظام، كل شيء يسير وفق خطة منظمة كل شيء في مكانه الصحيح ليؤدي مهمة ما في ديكور هذا الحمام، لون الأرضية والجدران أمر غير مألوف لعلك تراه لأول مرة في هذا التصميم إلا أنه دافيء وهادئ.