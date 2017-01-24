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شقة بمساحة 165م ولكنها شقة الأحلام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
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شقة بمساحة كبيرة على النمط التبسيطي ، وهذا النمط يليق جدًا بالشخصيات التي تفضل الهدوء وتبحث دائمًا عن الراحة والبساطة في منازلهم، لذا ستجد قطع الأثاث بسيطة وقليلة على الرغم من المساحات الكبيرة، والألوان المحايدة الهادئة المريحة للعين، دعنا نعرض لك تفاصيل هذه الشقة الأنيقة. 

غرفة المعيشة

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

أول شيء يلفت انتباهك في هذه الغرفة هو بيت النور في السقف لن تحسم قرارك من أول نظرة إذا ما كان بيت نور أم نجفة، الأريكة الوثيرة بسيطة ومريحة ولم تشغل مساحة كبيرة من الغرفة، طاولة القهوة القربة من الأرض تعطي لمسة مريحة للنظر في المكان.

غرفة السفرة

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

من أبسط غرف السفرة التي يمكن أن تراها في حياتك، الفضاء المحيط بها كبير لتظل هي محور كل شيء في المساحة والكراسي المفرغة رقيقة جدًا .

غرفة النوم

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

غرفة النوم ارستقراطية جدًا على الطراز التبسيطي، الإضاءة الداخلية على الجدار الملاصق للسرير والسقف والنجفة كأنها شمس في سقف هذه الغرفة جعلتها تبدو وكأنها نجمة تتلألأ في السماء. 

الشرفة

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова بلكونة أو شرفة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

على الرغم من أن الشرفة مساحتها طولية إلا أن الخبراء استطاعوا استغلال مساحتها في تكوين جلسة رائعة يمكن تناول الإفطار أو وجبة خفيفة وأنت تستمتع برؤية الشارع . 

غرفة الملابس

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يبدو إنها ليست غرفة مستقلة بذاتها لكنها استغلال لمساحة بين غرفتين وتصميمها كغرفة ملابس إلا أنها تقضي الغرض المطلوب، الإضاءة في الغرفة ملائمة جدًا وجمعت بين الصناعية والطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة . 

غرفة المكتب

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الاطفال
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

مثل باقي غرف هذه الشقة غرفة المكتب واسعة على الرغم من أثاثها البسيط، الخشب مسيطر على ديكور الغرفة، الارفف بسيطة جدًا والكتب منسقة عليها في نظام، الإضاءة الداخلية في الجدار تلفت النظر لكل شيء يحيط به، في النهاية هي غرفة هادئة وملائمة لجو العمل .  

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حمام

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

غرفة الحمام واسعة جدًا ألوانها المحايدة جعلت هناك فرصة لأكسسوارات لتعبر عن جمالها، الإضاءة في كل مكان موزعة بمنتهى النظام، كل شيء يسير وفق خطة منظمة كل شيء في مكانه الصحيح ليؤدي مهمة ما في ديكور هذا الحمام، لون الأرضية والجدران أمر غير مألوف لعلك تراه لأول مرة في هذا التصميم إلا أنه دافيء وهادئ. 

حمام متكامل

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

يبدو أن أصحاب هذه الشقة يريدون الكمال في كل شيء، فلم يكتفوا بوجود حوض استحمام به بل أضافوا إليه غرفة للاستحمام من الزجاج الشفاف ليكون مناسب  لكافة الأذواق . 

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