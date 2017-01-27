شقة رائعة في أسبانيا بتفاصيل على الطراز الاسكندينافي

أرضيات الباركيه ذات التقسيمات التقليدية، مع الجدران باللون الأبيض هي مما يميز الطراز الاسكندينافي، وعلى الرغم من صغر مساحة الممر الرئيسي بداخل المنزل، تصميم مكتبة ذو أرفف مفتوحة لكتبك المفضلة وجريدة الصباح، وأفضل ما يسمح لك هذا الطراز هو إعادة تصميم كل ما هو قديم في منزلك واستخدامه مرة أخرى، كمزهرية قديمة قد مر عليها الزمن ولكن بلمسات بسيطة تحولة إلى قطعة فنية ..