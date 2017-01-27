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شقة رائعة في أسبانيا بتفاصيل على الطراز الاسكندينافي

آية منير آية منير
Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
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الطراز الاسكندينافي جاء ليغير كل مفاهيم الديكور التقليدية المتوارثة من الأجيال القديمة، حيث أنك لو كنت بصدد تجديد منزلك، فاليوم سنقدم لكن نموذج رائع لتجديد شقة رائعة في أسبانيا بتفاصيل متميزة ولمسات مختلفة، ستبهرك وتقع في غرامها وتود تجديد منزلك مثلها، وكما تعودنا من هوميفاي ستجد كل ما هو جديد وكل ما يفيدك لتصميم منزلك على أفضل وجه..

ممر بسيط..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

أرضيات الباركيه ذات التقسيمات التقليدية، مع الجدران باللون الأبيض هي مما يميز الطراز الاسكندينافي، وعلى الرغم من صغر مساحة الممر الرئيسي بداخل المنزل، تصميم مكتبة ذو أرفف مفتوحة لكتبك المفضلة وجريدة الصباح، وأفضل ما يسمح لك هذا الطراز هو إعادة تصميم كل ما هو قديم في منزلك واستخدامه مرة أخرى، كمزهرية قديمة قد مر عليها الزمن ولكن بلمسات بسيطة تحولة إلى قطعة فنية ..

طاولة طعام وزهور أنيقة..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

مع طاولة طعام خشبية بسيطة جدا وتقليدية للغاية، مع مقاعد بتصميم حديث، اكتمل المشهد بهذه الزهور الأنيقة على الطاولة، وبعض النباتات جنبا إلى جنب مع شابك كبير بزجاج شفاف لإضاءة طبيعية تجعل من التصميم فراغ حيوي ومشرق..

أريكة ولوحات جميلة..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

تصميم جميل لأريكة رائعة عملية بخامات ناعمة وألوان محايدة مع وسائد باللون الوردي الفاتح، مع طاولات بسيطة وحدة إضاءة مبتكرة، ولوحات جميلة تزين الجدران برغم بساطتها..

تباين مطلوب وابتكار لا حدود له..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة المعيشة
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

اللون البرتقالي هنا له أهمية كبيرة وضرورية اختياره لخلق تباين وكسر الحيادية المطلقة في التصميم، مع اختيار وحدة عرض للكتب والاسطوانات المفضلة مبتكرة ومميزة..

غرفة نوم رئيسية..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة نوم
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

تصميم غرفة النوم غاية في البساطة والنعومة، حافظ المصمم على الجدران باللون الأبيض، ولكن أضاف أغطية مميزة بألوان متباينة رائعة، مزيج رائع بين درجات البنفسج والأصفر مع كرسي باللون البرتقالي..

كومودينو عملي وتحف رائعة..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة نوم
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

تصميم كومودينو عملي سمح بتخزين عدد كبير من الكتب المفضلة لك لقراءتها ليلا قبل النوم، مع وحادت أنيق وقطع ديكورية وتحف رائعة ومميزة، بلوحات صغيرة تزين الجدران..

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حمام بتصميم ذكي..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño حمام
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

على رغم من صغر مساحة الحمام، إلا أنه حله بذكاء انقذ الموقف، استغلال كل ركن في الحمام حافظ على نظامه ونظافته، استخدام اللون الأبيض هو الحل الأمثل لأي فراغ ضيق، سجادة أنيقة تميز أرضية الحمام وتضيف أناقة لا مثيل لها..

غرفة طفل رضيع مختلفة..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة الاطفال
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

سرير صغير لطفل رضيع بتصميم تقليدي وألوان محايدة، مع لمسة جريئة لسقف الغرفة باللون الأخضر الباهت ميزت التصميم وجعلت منه أكثر بهجة ومناسب لغرفة طفل بالتأكيد..

بيت صغير..

Vivienda zona plaza de Olavide, Madrid, nimú equipo de diseño nimú equipo de diseño غرفة الاطفال
nimú equipo de diseño

nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño
nimú equipo de diseño

لا تتردد في أن تضيف لغرفة طفلك ما يناسبه من أفكار وألعاب، واصنعها بنفسك وبأقل تكلفة، هنا المصمم اختار فكرة منزلة صغير مصنوع من الكارتون الورقي مزود بفتحات للتهوية والإضاءة ..

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