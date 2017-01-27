شقة رائعة في أسبانيا بتفاصيل على الطراز الاسكندينافي

الطراز الاسكندينافي جاء ليغير كل مفاهيم الديكور التقليدية المتوارثة من الأجيال القديمة، حيث أنك لو كنت بصدد تجديد منزلك، فاليوم سنقدم لكن نموذج رائع لتجديد شقة رائعة في أسبانيا بتفاصيل متميزة ولمسات مختلفة، ستبهرك وتقع في غرامها وتود تجديد منزلك مثلها، وكما تعودنا من هوميفاي ستجد كل ما هو جديد وكل ما يفيدك لتصميم منزلك على أفضل وجه..
أرضيات الباركيه ذات التقسيمات التقليدية، مع الجدران باللون الأبيض هي مما يميز الطراز الاسكندينافي، وعلى الرغم من صغر مساحة الممر الرئيسي بداخل المنزل، تصميم مكتبة ذو أرفف مفتوحة لكتبك المفضلة وجريدة الصباح، وأفضل ما يسمح لك هذا الطراز هو إعادة تصميم كل ما هو قديم في منزلك واستخدامه مرة أخرى، كمزهرية قديمة قد مر عليها الزمن ولكن بلمسات بسيطة تحولة إلى قطعة فنية ..
مع طاولة طعام خشبية بسيطة جدا وتقليدية للغاية، مع مقاعد بتصميم حديث، اكتمل المشهد بهذه الزهور الأنيقة على الطاولة، وبعض النباتات جنبا إلى جنب مع شابك كبير بزجاج شفاف لإضاءة طبيعية تجعل من التصميم فراغ حيوي ومشرق..
تصميم جميل لأريكة رائعة عملية بخامات ناعمة وألوان محايدة مع وسائد باللون الوردي الفاتح، مع طاولات بسيطة وحدة إضاءة مبتكرة، ولوحات جميلة تزين الجدران برغم بساطتها..
اللون البرتقالي هنا له أهمية كبيرة وضرورية اختياره لخلق تباين وكسر الحيادية المطلقة في التصميم، مع اختيار وحدة عرض للكتب والاسطوانات المفضلة مبتكرة ومميزة..
تصميم غرفة النوم غاية في البساطة والنعومة، حافظ المصمم على الجدران باللون الأبيض، ولكن أضاف أغطية مميزة بألوان متباينة رائعة، مزيج رائع بين درجات البنفسج والأصفر مع كرسي باللون البرتقالي..
تصميم كومودينو عملي سمح بتخزين عدد كبير من الكتب المفضلة لك لقراءتها ليلا قبل النوم، مع وحادت أنيق وقطع ديكورية وتحف رائعة ومميزة، بلوحات صغيرة تزين الجدران..
على رغم من صغر مساحة الحمام، إلا أنه حله بذكاء انقذ الموقف، استغلال كل ركن في الحمام حافظ على نظامه ونظافته، استخدام اللون الأبيض هو الحل الأمثل لأي فراغ ضيق، سجادة أنيقة تميز أرضية الحمام وتضيف أناقة لا مثيل لها..
سرير صغير لطفل رضيع بتصميم تقليدي وألوان محايدة، مع لمسة جريئة لسقف الغرفة باللون الأخضر الباهت ميزت التصميم وجعلت منه أكثر بهجة ومناسب لغرفة طفل بالتأكيد..
لا تتردد في أن تضيف لغرفة طفلك ما يناسبه من أفكار وألعاب، واصنعها بنفسك وبأقل تكلفة، هنا المصمم اختار فكرة منزلة صغير مصنوع من الكارتون الورقي مزود بفتحات للتهوية والإضاءة ..
يمكنك قراءة كيف خلقت لمسة الزهور الجمال فى ديكور هذا المنزل