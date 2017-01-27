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إعادة إحياء شقة رائعة في روما

آية منير آية منير
Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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هل تحلم بتجديد منزلك؟ وتبحث عن كل ما هو جديد في عالم الديكور، ولأن هوميفاي تبحث وتقدم لك أفضل النماذج والحلول التي قد تناسبك، وتنال إعجابك ستقدم لك اليوم نموذج لإحياء شقة رائعة في روما من تصميم  FACILE RISTRUTTURARE على الطراز المينميال الحديث، جولة سريعة بين أركانها ستغير تفكيرك تماما وتأخذك إلى عالم رائع من التفاصيل المتميزة والتى ستحب أن تضيفها لمنزلك..

فراغ مفتوح..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أهم ما يميز الطراز العصري والمينيمال هي الفراغات المفتوحة وقلة الفواصل، فقد تجد في بعض النماذج شقة بأكملها دون حائط داخلي واحد، ولكن في بلادنا الشرقية نبحث قليلا عن الخصوصية، فبإمكاننا تنفيذ ذلك في حدود فراغ الاستقبال مع المطبخ والمعيشة معا، بألوان محايدة وبساطة لا متناهية جاء هذا التصميم، أريكة مريحة بخامات ناعمة وأرضيات من الباركيه اللامعة، ومن بعيد يظهر المطبخ ذو التصميم المنيميال..

تفاصيل أقل..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أما عن المطبخ فجاء التصميم غاية في البساطة، دون تفاصيل صممت الخزانات وسعى المصمم إلى توفير مساحات تخزين كبيرة، للحفاظ على النظام والنظافة الدائمة للمطبخ، كثيرا منا يتجنب اختيار مطبخ مفتوح خوفا من الفوضى، ولكن مع هذا التصميم ستختفي هذه المشكلة للأبد، تظهر بعيدا مكتبة ضخمة مليئة بالكتب المفضلة..

بار أنيق..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تصميم رائع دمج طاولة الطعام مع بار أنيق للمطبخ، بمقعدين رائعة وأرفف عملية للكتب الخاصة بالطبخ والمجلات اليومية، وحدات إضاءة مبتكرة تجعل من المشهد ككل رائع ومميز..

حمام فندقي..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بتصميم كالفنادق يأتي هذا التصميم لحمام حديث جدا، تكوين رائع ومميز لبلاطات من السيراميك بألوان مختلفة ومتدرجة بين البيج والبني والرمادي، ألوان محايدة ودافئة، مع أثاث صحي باللون الأبيض، ومرآة كبيرة مع وحدة إضاءة خاصة ومميزة خاصة بالمرآة، سترى أيضا شباك كبير بزجاج غير شفاف للحفاظ على جانب الخصوصية، ولكن في نفس الوقت الضوء الطبيعي يجعل الفراغ منعش وحيوي ومشرق..

غرفة نوم رئيسية..

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

ومن الحمام إلى غرفة النوم الرئيسية ننتقل سريعا، باللون الأبيض والمرايا الكبيرة تزين الغرفة وتعكس السرير الرئيسي وذو التصميم البسيط جدا للغرفة، ووحدات إضاءة بسيطة..

في النهاية سيظل هذا التصميم نموذج رائع للبساطة والأناقة التى لا مثيل لها، بتكلفة أقل مما نتخيل سيسمح لك عالم الديكور بتجديد منزلك..

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