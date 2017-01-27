إعادة إحياء شقة رائعة في روما

أهم ما يميز الطراز العصري والمينيمال هي الفراغات المفتوحة وقلة الفواصل، فقد تجد في بعض النماذج شقة بأكملها دون حائط داخلي واحد، ولكن في بلادنا الشرقية نبحث قليلا عن الخصوصية، فبإمكاننا تنفيذ ذلك في حدود فراغ الاستقبال مع المطبخ والمعيشة معا، بألوان محايدة وبساطة لا متناهية جاء هذا التصميم، أريكة مريحة بخامات ناعمة وأرضيات من الباركيه اللامعة، ومن بعيد يظهر المطبخ ذو التصميم المنيميال..