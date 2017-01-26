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7 تصاميم ملهمة لحمامات ذات تفاصيل رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
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هنالك العديد من العوامل التي تساعد علي جعل الحمام أكثر راحة ونظافة ولكن السر يكمن في إيجاد التوازن بحيث لا يكون هناك إفراط في استخدامها دون أن تبخسها حقها في ذات الوقت، ويتطلب تحقيق ذلك الأمر خبرة وحنكة.  يعد الحمام المودرن ذو الطراز المنيمال أحد الخيارات المتاحة والتي كثيراً ما يتم اللجوء لها وعلي الرغم من بساطة تصميمها إلا أنه من الممكن تحقيق هذا التوازن به فالسحر كله يكمن في الإهتمام بالتفاصيل وإختيارها بعناية وهو ما يتجلي بوضوح في السبع نماذج الملهمة للحمامات التي نقدمها لكم في جولتنا اليوم والتي يتوافر بها الجانب الجمالي المنفذ ببراعة.

​1.درجات اللون الأخضر

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إضفاء اللون الأخضر علي الحمام لا يعني أن تقوم بالاستعانة بالأثاث أخضر اللون بدرجات مختلفة أو إضافة النباتات في بعض أركانه وجوانبه فحسب بل يمتد الأمر ليشمل المزيد من الإبداع من خلال إضافة بعض القطع الخشبية ذات الملمس الطبيعي ليتكامل مع الديكور ويمنح حمامك لمسة طبيعية خلابة مع تحقيق التباين الجذاب.

​2.غرفة سونا

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عند توافر المساحة تتوفر حرية التصميم والإبتكار لتلبية إحتياجات جديدة، فكما نري هنا فتم تقسيم الحمام لجزئين يتوسطها الباب المنزلق والذي يتكامل تصميمه بدوره مع كراسي السونا المريحة والتي تأخذ نفس اللون لتخلق جواً من الإنسجام والراحة المطلوبة في غرفة سونا متكاملة.

​3.اللون الميتالك

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

يكمن السر هنا في توظيف الإضاءة الطبيعية المثالية ليسقط علي الحوائط البيضاء وينعكس عن العنصر ذو اللون الميتالك والمتمثل في حوض الإستحمام بالإضافة إلي البلاطات المتناسقة بروعة والتي تبرق تحت الضوء الذي يغمر المكان لتعزز من إشراقة هذا الحمام البديع.

​4.حمام بسيط

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

يعد هذا الحمام ضمن الخيارات المفضلة لنا حيث أنه يتيح إمكانية استغلال المساحات المهملة وتحويلها إلي مكان سحري يمكنك فيه أن تستمتع بحمام من الماء الساخن في ليلة باردة تحت النجوم. بالإضافة للإضاءة الطبيعية التي تغمر الحمام بفضل النافذة المائلة والتي تنشر الإضاءة في كل الأركان.

​5.حمام شبه مفتوح

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos حمام
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

تم تصميم هذا الحمام من وحي المنتجعات الصحية حيث يتبني الطابع نصف المفتوح ليتمتع بالكثير من التواصل مع الطبيعة من خلال الفناء الملئ بالنباتات ويعطي للحمام أناقة وفخامة.

​6.الخشب في الحمامات

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

يعد هذا الحمام مثال حي علي قدرة الخشب علي إضفاء الجمال والروعة علي أي غرفة ولكن لا يجب إغفال ضرورة إختيار نوع الخشب وكيفية معالجته بحرص وعناية ليتكيف مع البيئة الرطبة للحمام.

​7.حمام متكامل

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

يمكن وصف هذا الحمام بأنه صغير وفاخر علي الرغم من بساطته فلا يحتوي علي الكثير من الزخارف والزينات وإن كان لا يزال محتفظاً بالدفء والراحة والإسترخاء اللازمين وبالأخص في حوض الاستحمام الذي يحتوي علي رشاشات للمياه تدلك الجسد عند الجلوس فيه.

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