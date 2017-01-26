7 تصاميم ملهمة لحمامات ذات تفاصيل رائعة

هنالك العديد من العوامل التي تساعد علي جعل الحمام أكثر راحة ونظافة ولكن السر يكمن في إيجاد التوازن بحيث لا يكون هناك إفراط في استخدامها دون أن تبخسها حقها في ذات الوقت، ويتطلب تحقيق ذلك الأمر خبرة وحنكة. يعد الحمام المودرن ذو الطراز المنيمال أحد الخيارات المتاحة والتي كثيراً ما يتم اللجوء لها وعلي الرغم من بساطة تصميمها إلا أنه من الممكن تحقيق هذا التوازن به فالسحر كله يكمن في الإهتمام بالتفاصيل وإختيارها بعناية وهو ما يتجلي بوضوح في السبع نماذج الملهمة للحمامات التي نقدمها لكم في جولتنا اليوم والتي يتوافر بها الجانب الجمالي المنفذ ببراعة.
إضفاء اللون الأخضر علي الحمام لا يعني أن تقوم بالاستعانة بالأثاث أخضر اللون بدرجات مختلفة أو إضافة النباتات في بعض أركانه وجوانبه فحسب بل يمتد الأمر ليشمل المزيد من الإبداع من خلال إضافة بعض القطع الخشبية ذات الملمس الطبيعي ليتكامل مع الديكور ويمنح حمامك لمسة طبيعية خلابة مع تحقيق التباين الجذاب.
عند توافر المساحة تتوفر حرية التصميم والإبتكار لتلبية إحتياجات جديدة، فكما نري هنا فتم تقسيم الحمام لجزئين يتوسطها الباب المنزلق والذي يتكامل تصميمه بدوره مع كراسي السونا المريحة والتي تأخذ نفس اللون لتخلق جواً من الإنسجام والراحة المطلوبة في غرفة سونا متكاملة.
يكمن السر هنا في توظيف الإضاءة الطبيعية المثالية ليسقط علي الحوائط البيضاء وينعكس عن العنصر ذو اللون الميتالك والمتمثل في حوض الإستحمام بالإضافة إلي البلاطات المتناسقة بروعة والتي تبرق تحت الضوء الذي يغمر المكان لتعزز من إشراقة هذا الحمام البديع.
يعد هذا الحمام ضمن الخيارات المفضلة لنا حيث أنه يتيح إمكانية استغلال المساحات المهملة وتحويلها إلي مكان سحري يمكنك فيه أن تستمتع بحمام من الماء الساخن في ليلة باردة تحت النجوم. بالإضافة للإضاءة الطبيعية التي تغمر الحمام بفضل النافذة المائلة والتي تنشر الإضاءة في كل الأركان.
تم تصميم هذا الحمام من وحي المنتجعات الصحية حيث يتبني الطابع نصف المفتوح ليتمتع بالكثير من التواصل مع الطبيعة من خلال الفناء الملئ بالنباتات ويعطي للحمام أناقة وفخامة.
يعد هذا الحمام مثال حي علي قدرة الخشب علي إضفاء الجمال والروعة علي أي غرفة ولكن لا يجب إغفال ضرورة إختيار نوع الخشب وكيفية معالجته بحرص وعناية ليتكيف مع البيئة الرطبة للحمام.
يمكن وصف هذا الحمام بأنه صغير وفاخر علي الرغم من بساطته فلا يحتوي علي الكثير من الزخارف والزينات وإن كان لا يزال محتفظاً بالدفء والراحة والإسترخاء اللازمين وبالأخص في حوض الاستحمام الذي يحتوي علي رشاشات للمياه تدلك الجسد عند الجلوس فيه.