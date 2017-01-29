شقة صغيرة بمدينة نابولي سيدهشك مطبخها!

شقة صغيرة بوسط مدينة نابولي راقية 100%، التصميم الداخلي لأغلب غرفها بسيط وهادئ فـ نلاحظ ذلك بوضوح في غرفة المعيشة مثلًا.. فيما تتألق بقية غرفها بلمعان وبريق خاص وفريد على رأسها غرفة تناول الطعام والمطبخ أيضًا. هذا الأخير تحديدًا مدهش بكل ما تحمله الكلمة من معاني حيث جمع بين جودة الخامة وروعة الألوان وعملية الاستخدام.. لنكتشف معًا تفاصيل هذه الشقة الآن!
لن تحتاج في غرفة معيشة منزلك سوى ثلاتة أشياء ضرورية.. أولها أريكة مريحة تساعد على الاسترخاء وتوفر لك ولأسرتك الصغيرة جلسة صحية ويفضل أن تكون من ذلك النوع الذي يحول في ثوانٍ لسرير!، وثانيها تلفاز كبير كالمطروح هنا ليوضع في مقابلها تمامًا بحيث تشاهد ما تفضله من برامج أو أفلام بوضوح.. وثالثها أن تتمتع الغرفة أجواء عامة مريحة ليست نابعة فقط من الديكورات وإنما أيضًا من اختيار الجدران والأرضيات من ناحية وتناسق كافة العناصر الديكورية من ناحية أخرى.
من هذه الزاوية نجد أن غرفة المعيشة ليست منعزلة عن بقية المنزل كما خُيِلَ لنا وفقًا للصورة الأولى وإنما هي في حقيقة الأمر مندمجة مع الغرف المختلفة في صمتٍ رهيب. الغرفة مكونة فقط من أريكة صغيرة تسع من فردين لثلاثة أفراد رمادية اللون يزينها وسائد برتقالية تزيدها دفئًا.. في مقابلها تلفاز بحجم مناسب يتماشى مع مساحة الغرفة ويكمل ديكوراتها.
نلمح من هنا المطبخ على بُعد خطوات قليلة يتألق بشدة نتيجة لونه المذهل والمختار بعناية فائقة ولاسيما الخامة ذاتها التي صممت بها وحداته التخزينية والتي تلمع من روعتها وتبث جمال من نوع خاص على المنطقة المحيطة بها.
نرى هنا المطبخ بالكامل مُقَسَّم على جزءين أحدهما يصطف جهة اليمين والآخر جهة اليسار.. عدد الوحدات التخزينية كبير لدرجة تستوعب كافة أغراض المطبخ وأدواته بل ويفيض الجهة اليسرى من المطبخ تكتسحها وحداته التخزينية فالجزء العلوي القريب من السقف ما هو إلا وحدات أفقية ترفعها إلى الأعلى لتجلب ما تيد من الأغراض، أما الجزء السفلي والذي يمتد لغرفة المعيشة فهو عبارة عن أدراج عريضة تخصص في الغالب للأواني باختلاف أحجامها ومنها ما هو يخصص لأدوات المائدة بكل تأكيد!
ننتقل للجهة اليمنى والتي نجد فيها مزيد من الوحدات بنفس اللون والخامة بلا أدني شك.. استغل المصمم جزءًا منها في وضع تلفاز آخر يخدم غرفة تناول الطعام ويسلي القاطنين أثناء تناول وجباتهم بها أو أثناء مرحلة إعداد الطعام في الأساس!
توضح لنا هذه الصورة كيف يتشارك كلًا من المطبخ بوحداته التخزينية العديدة والسفرة نفس الساحة كما تبهرنا بالتوزيع الجيد للديكورات عمومًا ومدى التناسق بين الألوان المستخدمة بين عناصرها المختلفة.
تتمتع السفرة والمطبخ بسمة مماثلة نكتشفها بوضوح ألا وهي
اللمعان.. فكلاهما براق ومذهل يعكس روعة الإضاءة السقفية الموزعة بشكل متفرق لكنه أخاذ يشعرك بأنها نجوم تتلألأ في سماء الغرفة!
رغم أن الحمام لا يحظى بمساحة كبيرة إلا أن توزيع ديكوراته وأدواته الصحية بشكل سليم كان له أكبر الأثر في هيئته المميزة.. بل أن اختيار أدوات صحية متماشية في أحجامها مع المساحة عزز المساحة وأعطى مزيدًا من البراح!
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