شقة صغيرة بمدينة نابولي سيدهشك مطبخها!

من هذه الزاوية نجد أن غرفة المعيشة ليست منعزلة عن بقية المنزل كما خُيِلَ لنا وفقًا للصورة الأولى وإنما هي في حقيقة الأمر مندمجة مع الغرف المختلفة في صمتٍ رهيب. الغرفة مكونة فقط من أريكة صغيرة تسع من فردين لثلاثة أفراد رمادية اللون يزينها وسائد برتقالية تزيدها دفئًا.. في مقابلها تلفاز بحجم مناسب يتماشى مع مساحة الغرفة ويكمل ديكوراتها.

نلمح من هنا المطبخ على بُعد خطوات قليلة يتألق بشدة نتيجة لونه المذهل والمختار بعناية فائقة ولاسيما الخامة ذاتها التي صممت بها وحداته التخزينية والتي تلمع من روعتها وتبث جمال من نوع خاص على المنطقة المحيطة بها.