كيف تجعل منزلك مينيماليًا؟

واجهة رائعة تُشعِرَك بمزيج من الأحاسيس المختلفة.. فالألفة والدفء والحيوية عنوانها وتباين الخامات هو سر جمالها. الزجاج يحتل طرفي الواجهة فنجده بوضوح يغلف درابزين التراس بلونه النيلي جهة اليمين في الوقت الذي يكسي فيه جزء كبير من جهة اليسار في هيئة ألواح متراصة فوق بعضها البعض تصل لسطح الفيلا!

الحجر والخشب كان كلاهما إضافة حقيقية للواجهة أيضًا فاختار المصمم أن يستقرا بجانب الألواح الزجاجية جهة اليسار في خطوط طولية تصل للسقف تزينهما إضاءة مميزة للغاية. أسفل العمود الخشبي أخيرًا نجد باب المدخل بنفس الخامة ولكنه بلون بني داكن يطل على منظر خلاب جمع بين المساحات الخضراء المقسمة بعناية فائقة والأحجار البيضاء الصغيرة ونخبة متنوعة من النباتات ونهاية ألواح خشبية تصنع ممرًا مذهلًا أمام الباب مباشرة.