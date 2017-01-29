كيف تجعل منزلك مينيماليًا؟

فيلا رائعة مصممة بالكامل وفقًا للنمط المينيمال برقته وسحره الخاص والمعروف بديكوراته الفندقية العصرية ولمساته الخشبية.. وهو ما سنلمسه هنا في كل غرفة من غرفه بل وزواياه أيضًا.. هذا المقال بمثابة دليل مدهش يساعدك ببساطة في تصميم منزلك على النمط المينيمال
التبسيطي بكل سهولة.. لنبدأ جولتنا به الآن!
واجهة رائعة تُشعِرَك بمزيج من الأحاسيس المختلفة.. فالألفة والدفء والحيوية عنوانها وتباين الخامات هو سر جمالها. الزجاج يحتل طرفي الواجهة فنجده بوضوح يغلف درابزين التراس بلونه النيلي جهة اليمين في الوقت الذي يكسي فيه جزء كبير من جهة اليسار في هيئة ألواح متراصة فوق بعضها البعض تصل لسطح الفيلا!
الحجر والخشب كان كلاهما إضافة حقيقية للواجهة أيضًا فاختار المصمم أن يستقرا بجانب الألواح الزجاجية جهة اليسار في خطوط طولية تصل للسقف تزينهما إضاءة مميزة للغاية. أسفل العمود الخشبي أخيرًا نجد باب المدخل بنفس الخامة ولكنه بلون بني داكن يطل على منظر خلاب جمع بين المساحات الخضراء المقسمة بعناية فائقة والأحجار البيضاء الصغيرة ونخبة متنوعة من النباتات ونهاية ألواح خشبية تصنع ممرًا مذهلًا أمام الباب مباشرة.
ساحة مشتركة مذهلة تجمع غرفتي السفرة والمعيشة في لقاء خاص ومميز الألوان المحايدة تسيطر عليه بوضوح.. ليس هذا بغريب وهو معروف أن تلك الألوان هي عصب النمط المينيمال
التبسيطي خصوصًا اللون البيج والدرجات البنية المختلفة من الفاتح إلى الداكن.
اللونين البيج والبني يسيطران على الساحة هنا بشكل كامل سواء في الأرضيات أو الجدران أو الديكورات ذاتها من ستائر وسجاد وأثاث وإكسسوارات عصرية تشبه كثيرًا في فخامتها ورقتها ديكورات الفنادق!
المعيشة عن قرب أجمل بكثير ربما لم نلحظ ذلك في الصورة السابقة لتسليطها الضوء على الساحة بالكامل دون إبراز الديكورات بوضوح بتفاصيلها المبهرة. المعيشة كما نرى هنا مقامة أسفل الدَرَج في مساحة مستغلة بدقة متناهية بديكورات قمة في الأناقة والفخامة.
تتكون الغرفة من أريكة مريحة بتصميم مميز ولون بيج فاتح في مقابلها كرسيين كضخمين بمساند ومقاعد مبطنة وبأيدي وأرجل خشبية بلون بني داكن. أبرز ما يجذب انتباهنا بهذه الغرفة هو السجادة بألوانها المتداخلة وشكلها الجميل وكذلك السلم الخرساني الأبيض ذو الدرابزين الزجاجي الشفاف.
من تصميمها الداخلي لا تكاد تُصَدِق أنها شرفة! فما يحيرنا فيها أنها مغلقة أي لديها سقف وجدران تفصلها عن الخارج فلا اندماج مع الحديقة الخارجية ولا نوافذ مفتوحة! هذا لا ينفي روعة تصميمها والذي هو عبارة عن طاولة مستطيلة يزينها الموازييك بتفاصيله الأخاذة يصطف أمامه مجموعة مقاعد كبيرة مرتفعة عن الأرض كثيرًا لتقترب من بار المطبخ.
وحدات تخزينية في كل مكان بلون بني داكن تختلف في تصميماتها عن بعضها البعض وتضم أجهزة المطبخ الكهربائية بذكاء داخلها مما يوفر مساحة كبيرة بلا أدنى شك ويعزز الشعور بالبراح وهو مطلوب بشدة في تصميمات المطابخ.. الإضاءة تزين المطبخ بمصادرها المختلفة أي السبوتات والوحدات المتدلية من السقف معًا.. أما الطاولة الرخامية المصممة على شكل حرف L مقلوب فهي بمثابة سفرة أخرى أكثر اندماجًا عن نظيرتها مع المطبخ.
غرفة نوم مفردة بلمسات زرقاء تغلف الجدران بالـ
كاروهات ويتناغم معها فرش السرير بشدة بنفس اللون وتصميم مشابه. تحظى الغرفة بمكتب أنيق أبيض اللون بكرسي متحرك معاصر أسود اللون يعلوه شاشة تلفاز كبيرة تستقطع جزء كبير من الجدار وتوفر على قاطن المنزل الخروج للمعيشة لمشاهدة التلفاز.
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