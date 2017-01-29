الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تجعل منزلك مينيماليًا؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

فيلا رائعة مصممة بالكامل وفقًا للنمط المينيمال برقته وسحره الخاص والمعروف بديكوراته الفندقية العصرية ولمساته الخشبية.. وهو ما سنلمسه هنا في كل غرفة من غرفه بل وزواياه أيضًا.. هذا المقال بمثابة دليل مدهش يساعدك ببساطة في تصميم منزلك على النمط المينيمال التبسيطي بكل سهولة..  لنبدأ جولتنا به الآن! 

الواجهة أكثر من رائعة بفضل تباين الخامات

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores منازل
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

واجهة رائعة تُشعِرَك بمزيج من الأحاسيس المختلفة.. فالألفة والدفء والحيوية عنوانها وتباين الخامات هو سر جمالها. الزجاج يحتل طرفي الواجهة فنجده بوضوح يغلف درابزين التراس بلونه النيلي جهة اليمين في الوقت الذي يكسي فيه جزء كبير من جهة اليسار في هيئة ألواح متراصة فوق بعضها البعض تصل لسطح الفيلا!

الحجر والخشب كان كلاهما إضافة حقيقية للواجهة أيضًا فاختار المصمم أن يستقرا بجانب الألواح الزجاجية جهة اليسار في خطوط طولية تصل للسقف تزينهما إضاءة مميزة للغاية. أسفل العمود الخشبي أخيرًا نجد باب المدخل بنفس الخامة ولكنه بلون بني داكن يطل على منظر خلاب جمع بين المساحات الخضراء المقسمة بعناية فائقة والأحجار البيضاء الصغيرة ونخبة متنوعة من النباتات ونهاية ألواح خشبية تصنع ممرًا مذهلًا أمام الباب مباشرة. 

ساحة أخاذة تجمع السفرة والمعيشة في لقاء مميز

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

ساحة مشتركة مذهلة تجمع غرفتي السفرة والمعيشة في لقاء خاص ومميز الألوان المحايدة تسيطر عليه بوضوح.. ليس هذا بغريب وهو معروف أن تلك الألوان هي عصب النمط المينيمال التبسيطي خصوصًا اللون البيج والدرجات البنية المختلفة من الفاتح إلى الداكن.

اللونين البيج والبني يسيطران على الساحة هنا بشكل كامل سواء في الأرضيات أو الجدران أو الديكورات ذاتها من ستائر وسجاد وأثاث وإكسسوارات عصرية تشبه كثيرًا في فخامتها ورقتها ديكورات الفنادق! 

المعيشة عن قرب.. مقامة أسفل الدَرج في مساحة مستغلة بدقة متناهية

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

المعيشة عن قرب أجمل بكثير ربما لم نلحظ ذلك في الصورة السابقة لتسليطها الضوء على الساحة بالكامل دون إبراز الديكورات بوضوح بتفاصيلها المبهرة. المعيشة كما نرى هنا مقامة أسفل الدَرَج في مساحة مستغلة بدقة متناهية بديكورات قمة في الأناقة والفخامة. 

تتكون الغرفة من أريكة مريحة بتصميم مميز ولون بيج فاتح في مقابلها كرسيين كضخمين بمساند ومقاعد مبطنة وبأيدي وأرجل خشبية بلون بني داكن. أبرز ما يجذب انتباهنا بهذه الغرفة هو السجادة بألوانها المتداخلة وشكلها الجميل وكذلك السلم الخرساني الأبيض ذو الدرابزين الزجاجي الشفاف.   

الشرفة.. مغلقة!

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

من تصميمها الداخلي لا تكاد تُصَدِق أنها شرفة! فما يحيرنا فيها أنها مغلقة أي لديها سقف وجدران تفصلها عن الخارج فلا اندماج مع الحديقة الخارجية ولا نوافذ مفتوحة! هذا لا ينفي روعة تصميمها والذي هو عبارة عن طاولة مستطيلة يزينها الموازييك بتفاصيله الأخاذة يصطف أمامه مجموعة مقاعد كبيرة مرتفعة عن الأرض كثيرًا لتقترب من بار المطبخ. 

المطبخ وبراح لا مثيل له

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores مطبخ
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

وحدات تخزينية في كل مكان بلون بني داكن تختلف في تصميماتها عن بعضها البعض وتضم أجهزة المطبخ الكهربائية بذكاء داخلها مما يوفر مساحة كبيرة بلا أدنى شك ويعزز الشعور بالبراح وهو مطلوب بشدة في تصميمات المطابخ.. الإضاءة تزين المطبخ بمصادرها المختلفة أي السبوتات والوحدات المتدلية من السقف معًا.. أما الطاولة الرخامية المصممة على شكل حرف L مقلوب فهي بمثابة سفرة أخرى أكثر اندماجًا عن نظيرتها مع المطبخ.

غرفة النوم مفردة بلمسات زرقاء

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores غرفة الاطفال
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

غرفة نوم مفردة بلمسات زرقاء تغلف الجدران بالـ كاروهات ويتناغم معها فرش السرير بشدة بنفس اللون وتصميم مشابه. تحظى الغرفة بمكتب أنيق أبيض اللون بكرسي متحرك معاصر أسود اللون يعلوه شاشة تلفاز كبيرة تستقطع جزء كبير من الجدار وتوفر على قاطن المنزل الخروج للمعيشة لمشاهدة التلفاز.   

الحمام لا يخلو من اللمسة الخشبية

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores حمام
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

اقرأ أيضًا: 15 فكرة لتجديد حمامك بلمسات بسيطة وتكاليف قليلة

شقة صغيرة بمدينة نابولي سيدهشك مطبخها!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً