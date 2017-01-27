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منازل رائعة ذو تكلفة منخفضة

آية منير آية منير
homify منازل صغيرة
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في ظل الأزمة الاقتصادية تحتاج الدول إلى سياسة التوفير وإيجاد حلول بديلة للمواطنين لتلك الأزمة وخاصة في عالم البناء من حيث المواد المستخدمة واستغلال المساحات الصغيرة والتى قد تظن أنه من المستحيل تصميمها، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة من أفضل ما وجدنا نماذج رائعة لمنازل ذو تكلفة منخفضة، نجحت في تحقيق الجانب الوظيفي جنبا إلى جنب الجمال والأناقة، وعلى طرز مختلفة وبتصميمات متنوعة..

منزل بمساحة 50 متر مربع

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA منازل
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

منزل صغير لك ولشريكة أحلامك، إليك منزل يلبى كل احتياجات زوجين في بداية حياتهم، وحين تبدأ رحلة البحث عن تحقيق الحلم تجد أمامك العائق الأساسي هي الامكانيات المادية ولكن مع تقدم عالم الديكور وظهور الأفكار المبتكرة أصبح حلمك بسيط وسهل تحقيقه، هذا نموذج رائع نجح في تنفيذه  زوجين من كوريا الجنوبية حيث اتفقا على تصميم منزل أحلامهم بميزانية محدودة وهي كل ما يمتلكونه، تصميم ناجح ومناسب واجتمع فيه كل عوامل النجاح خارجيا وداخليا ..

ذو طابقين

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

قد تعتقد في البداية أن هذا منزل تقليدي ذو تكلفة عالية، ولكن المنازل ذات الطابقين تصلح لاستغلال مساحة صغيرة غير متوقع منها أن تحقق جانب وظيفي أكبر، وإتاحة الفرصة لك أفضل لكي تستعرض قدراتك الإبداعية. بداية بالتصميم الخارجي المبتكر وإنتهاءاً بالأشكال الهندسية العبقرية، فبإمكانك جعل بيتك الحلم حقيقة بما يشتمل عليه هذا من كل الجرأة والإثارة التي تتمناها، ويمكنك الاستعانة بمثل هذا النموذج ذو الطابقين ن تصميم PAU BRASIL لتبحث فيها عن إلهامك الخاص ..

نموذج رائع..

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

منزل من دور واحد من تصميم 4PLUS5، يتميز هذا النوع من المنازل بارتفاعه عن الأرض بنسبة بسيطة ووجود شرفة أمامية بداخلها باب المنزل. في الستينات والسبعينات ظهر مثل هذا النموذج وانتشر بشكل واسع في أوروبا ثم بدأت موضته تندثر مع مرور الزمن حتى قاربت على الانتهاء. ولكن مؤخرًا عاد بشكل قوي جدًا ولكن بشكل معاصر وحديث يناسب عالم الديكور الحديث.

باللون الأبيض..

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

البساطة دائما تنتصر وتناسب جميع الأذواق، استخدام الألوان والتصميمات المعاصرة في المنازل الصغيرة اكثر جمالا من المنازل الكبيرة، ولذا هنا المنزل من نصميم VISMARACORSI ARQUITECTOS أتي بشكل معاصر هندسيا وباللون الأبيض ولمسة رائعة من الخشب ليتواصل مع الطبيعة ويندمج معها ..

الطراز الآسيوي

homify منازل صغيرة
homify

homify
homify
homify

 تصميم على الطراز الاسيوي ذو مساحة صغيرة، حيث قام المعماري الياباني بتصمم هذا النموذج بعناية فائقة ليعيش مالكيه مع مساحات صغيرة في جو هادئ ومريح، بالاضافة إلى توفير كل احتياجاتهم المطلوبة لحياة كريمة، في مساحة أقل من 12 قدم مربع تكتمل حياة وتحكي قصة سعادة أسرة صغيرة.. 

استخدام النمط الآسيوي في المنازل صغيرة الحجم تلائم تماماً الشكل العصري المتوقع منها و تتيح لنا أكثر من طريقة للتنويع في إبداعاتنا الفنية في داخلها و خارجها، الواجهة لها سحر خاص و أناقة فريدة ..

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