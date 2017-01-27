منازل رائعة ذو تكلفة منخفضة

تصميم على الطراز الاسيوي ذو مساحة صغيرة، حيث قام المعماري الياباني بتصمم هذا النموذج بعناية فائقة ليعيش مالكيه مع مساحات صغيرة في جو هادئ ومريح، بالاضافة إلى توفير كل احتياجاتهم المطلوبة لحياة كريمة، في مساحة أقل من 12 قدم مربع تكتمل حياة وتحكي قصة سعادة أسرة صغيرة..

استخدام النمط الآسيوي في المنازل صغيرة الحجم تلائم تماماً الشكل العصري المتوقع منها و تتيح لنا أكثر من طريقة للتنويع في إبداعاتنا الفنية في داخلها و خارجها، الواجهة لها سحر خاص و أناقة فريدة ..

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