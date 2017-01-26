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10 أفكار فريدة توفر لك إضاءة مختلفة داخل منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA مطبخرفوف وأدراج
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تلعب الإضاءة دور رئيسي فى الحالة المزاجية لك وتحدد أجواء المنزل الإيجابية أم السلبية، فمع اختيار وضع إضاءة مختلف تحصل على روح مختلفة للغرفة.

لذلك نقدم لك اليوم 10 أفكار تساعدك على اختيار الإضاءة الملائمة لغرف منزلك المختلفة والتأثيرات التي تحققها الإضاءة فيها.

1- زيادة عمق الغرفة

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

الإضاءة ليست للإنارة فقط ولكن يمكنها صناعة عمق بالغرفة مثل التصميم الآتي حيث زُين السقف الخادع والجدران بوحدات سبوت ولمبات أخرى تزيد من عمق الجدران والسقف.

2- إضاءة موجهة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعد الإضاءة الموجهة على ركن محدد بالغرفة فكرة لإظهاره ويمكن توزيع الإضاءة بطريقة فنية تزيد من ديكور الغرفة وتجذب الانتباه مثل إضاءة الأسبوت أعلى الأريكة.

3- إضاءة طاولات الطعام

Lighting Ruth Noble Interiors مطبخإضاءة
Ruth Noble Interiors

Lighting

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

إن كنت تبحث عن فكرة عملية تمامًا توفر لك المزيد من الإضاءة وقت تناول العشاء، عليك بتجربة النجف الطولي الذي يعمل على توزيع الإضاءة على طول الطاولة، واحرص على اختيار نجف انيق مثل التصميم الآتي من السلاسل والمعدن ليزيد من تفرد ديكور الغرفة.

4- إضاءة المطبخ

COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA مطبخرفوف وأدراج
RAIZ QUADRADA

RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA

بالطبع إضاءة المطبخ من العناصر الأساسية التي نحتاج للتخطيط والدقة في اختيارها كي نؤدي وظائفنا بعملية ويسر داخل المطبخ، وخاصة إن كان يشتمل وجود طاولة أو بار مخصص لتناول الطعام.

الإضاءة الجيدة تملأ المكان بالطاقة والإشراق ونحصر على اختيار وحدات إضاءة سهلة التنظيف لما تواجهه من أبخرة الطبخ والتي تحتاج للتنظيف الدوري كي تظل بنفس الجودة.

5- إضاءة داخلية

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Red
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

فكرة أخرى مميزة في إضاءة المطابخ خاصة التي تعتمد على استخدام الزجاج في أركان مختلفة من الخزائن والأرفف، توفير الإضاءة داخل الخزائن يساعدك على رؤية محتوياتها بوضوح وعملية.

6- إضاءة غرفة المعيشة

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

غرفة المعيشة من الغرف الرئيسية فى أى منزل التي نقضي بها أوقات كبيرة على مدار اليوم لذلك من المهم توفير إَضاء مميزه بها تناسب الأوقات والوظائف المختلفة، ولأنها واجهة المنزل نحرص على اختيار وحدات إضاءة مميزة تبهر الزوار مثل التصميم الآتي الذي يقترح علينا تركيب خط طولي من النجف الفاصل بين غرفة المعيشة وممر المنزل.

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7- إضاءة معلقة

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Criança, Lider Interiores Lider Interiores غرفة الاطفال
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

طريقة أخرى مميزة لتوفير إضاءة موزعة على جدار الغرفة كذلك توفر إضاءة هادئة لتحصل على استرخائك داخل الغرفة دون أضواء قوية مزعجة.

8- وحدات إضاءة مبتكرة

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

في التصميمات المينيمال تحتاج لاختيار عناصر ديكور ابداعية كي توفر لك الوظيفة والديكور دون الحاجة لشراء الكثير من الادوات والتحف، مثل اختيار وحدات إضاءة مبتكرة مثل التصميم الآتي.

9- إضاءة غرف الأطفال

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

يمكنك اللعب بالإضاءة في غرف الأطفال لتوفير بيئة إبداعية ومحفزة لهم في جو من المرح والعملية.

10- إضاءة غرف النوم

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta غرفة نومخزانة الملابس
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

هل فكرت فى هذه الفكرة من قبل؟ فكرة عملية تمامًا وغير مكلفة وتوفر لك وقتك كي تحصل على ملابسك بسهولة من داخل الخزائن وفي نفس الوقت توفر جو هاديء داخل الغرفة.

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