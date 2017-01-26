10 أفكار فريدة توفر لك إضاءة مختلفة داخل منزلك

بالطبع إضاءة المطبخ من العناصر الأساسية التي نحتاج للتخطيط والدقة في اختيارها كي نؤدي وظائفنا بعملية ويسر داخل المطبخ، وخاصة إن كان يشتمل وجود طاولة أو بار مخصص لتناول الطعام.

الإضاءة الجيدة تملأ المكان بالطاقة والإشراق ونحصر على اختيار وحدات إضاءة سهلة التنظيف لما تواجهه من أبخرة الطبخ والتي تحتاج للتنظيف الدوري كي تظل بنفس الجودة.