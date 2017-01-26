10 أفكار فريدة توفر لك إضاءة مختلفة داخل منزلك

تلعب الإضاءة دور رئيسي فى الحالة المزاجية لك وتحدد أجواء المنزل الإيجابية أم السلبية، فمع اختيار وضع إضاءة مختلف تحصل على روح مختلفة للغرفة.
لذلك نقدم لك اليوم 10 أفكار تساعدك على اختيار الإضاءة الملائمة لغرف منزلك المختلفة والتأثيرات التي تحققها الإضاءة فيها.
الإضاءة ليست للإنارة فقط ولكن يمكنها صناعة عمق بالغرفة مثل التصميم الآتي حيث زُين السقف الخادع والجدران بوحدات سبوت ولمبات أخرى تزيد من عمق الجدران والسقف.
تعد الإضاءة الموجهة على ركن محدد بالغرفة فكرة لإظهاره ويمكن توزيع الإضاءة بطريقة فنية تزيد من ديكور الغرفة وتجذب الانتباه مثل إضاءة الأسبوت أعلى الأريكة.
إن كنت تبحث عن فكرة عملية تمامًا توفر لك المزيد من الإضاءة وقت تناول العشاء، عليك بتجربة النجف الطولي الذي يعمل على توزيع الإضاءة على طول الطاولة، واحرص على اختيار نجف انيق مثل التصميم الآتي من السلاسل والمعدن ليزيد من تفرد ديكور الغرفة.
بالطبع إضاءة المطبخ من العناصر الأساسية التي نحتاج للتخطيط والدقة في اختيارها كي نؤدي وظائفنا بعملية ويسر داخل المطبخ، وخاصة إن كان يشتمل وجود طاولة أو بار مخصص لتناول الطعام.
الإضاءة الجيدة تملأ المكان بالطاقة والإشراق ونحصر على اختيار وحدات إضاءة سهلة التنظيف لما تواجهه من أبخرة الطبخ والتي تحتاج للتنظيف الدوري كي تظل بنفس الجودة.
فكرة أخرى مميزة في إضاءة المطابخ خاصة التي تعتمد على استخدام الزجاج في أركان مختلفة من الخزائن والأرفف، توفير الإضاءة داخل الخزائن يساعدك على رؤية محتوياتها بوضوح وعملية.
غرفة المعيشة من الغرف الرئيسية فى أى منزل التي نقضي بها أوقات كبيرة على مدار اليوم لذلك من المهم توفير إَضاء مميزه بها تناسب الأوقات والوظائف المختلفة، ولأنها واجهة المنزل نحرص على اختيار وحدات إضاءة مميزة تبهر الزوار مثل التصميم الآتي الذي يقترح علينا تركيب خط طولي من النجف الفاصل بين غرفة المعيشة وممر المنزل.
طريقة أخرى مميزة لتوفير إضاءة موزعة على جدار الغرفة كذلك توفر إضاءة هادئة لتحصل على استرخائك داخل الغرفة دون أضواء قوية مزعجة.
في التصميمات المينيمال تحتاج لاختيار عناصر ديكور ابداعية كي توفر لك الوظيفة والديكور دون الحاجة لشراء الكثير من الادوات والتحف، مثل اختيار وحدات إضاءة مبتكرة مثل التصميم الآتي.
يمكنك اللعب بالإضاءة في غرف الأطفال لتوفير بيئة إبداعية ومحفزة لهم في جو من المرح والعملية.
هل فكرت فى هذه الفكرة من قبل؟ فكرة عملية تمامًا وغير مكلفة وتوفر لك وقتك كي تحصل على ملابسك بسهولة من داخل الخزائن وفي نفس الوقت توفر جو هاديء داخل الغرفة.