الاهتمام بالتفاصيل هو أهم ما يخلق تصميم جذاب مهما بلغ الأثاث نفسه من فخامة. إهمال التفاصيل يمكنه أن يحول أفضل تصميم لشيء ممل جدًا ولا تجد فيه ما يشد انتباهك. من هذه التفاصيل اختيارك لمخدات غرفة المعيشة سواءًا كانت ملقاة على الأرض بشكل ديكوري أو لاستخدامها على الكنب والكراسي. في هذا المقال نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة، كيف تحتارها؟ ما أكثر الألوان المناسبة وأين تضعها بالضبط؟ إليكم الإجابات.
عدد المخددات وترتيبها: اختر عددًا فرديًا من المخدات، ثلاثة أو خمسة مثلًا، بدلًا من الاختيار التقليدي لأزواج من المخدات. عدد قليل من المخدات الكبيرة أفضل وأكثر ترتيبًا من العديد من المخدات ذات المقاس الصغير.
المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة.
القماش: الألوان المحدودة والأشكال الهندسية الكبيرة يفضّل أن تطبع على المنسوجات مثل القطن والكتّان، وهما أيضًا مناسبان جدًا للغرف المودرن، أما إذا كنت تريد ألوانًا كثيرة وزركشات مختلفة في المخدات فاجعلها قاعدة: احصل على قطعة قماش زائدة من أي قماش مزخرف في الغرفة كالستارة مثلًا واجعلها مثله. حتى لا تبدو الغرفة مزدخمة بالألوان.
عدد المخددات وترتيبها: مخدتين أو 4 مخدات موزعة على كل جانب من الكنبة لشكل تقليدي ومتناسق.
المقاس والشكل: هذا يعتمد على حجم الكنبة، يتراوح المقاس المناسب للقطر ما بين 50 لـ 55 سنتيمتر ومتزاوجين مع خدديات من مربعات أو دوائر أصغر من المخدة الكبيرة.
القماش: التصميم التقليدي والكلاسيكي للأثاث يتناسب معه أقمشة مثل القطيفة والحرير. يمكنك الجمع بين مخدة مزركشة مليئة بالرسومات بجانب بعض المخدات السادة.
هل تريد نصائح عامة بغض النظر عن نوع النمط الذي ستختاره؟ إليكم النقاط في باقي المقال
أفضل مقاس للمخدات المربعة هو حوالي 45 سنتيمتر في جميع الكنب العاديّ. إذا كنت تريد مخدات ضخمة لشكل أكثر عفوية وشبابية فاختر مخدات بمقاس 60 سنتيمتر. إذا كانت الكنبة مودرن بظهر منخفض للغاية فنقترح عليك مخدة بمقاس 40 سنتيمتر.
أشهر مواد تستخدم للحشو هي الريش والقطن والفوم والاسفنج. الريش هو أغلاهم من حيث السعر وطري جدًا ومريح. أما باقي المواد تعتبر أكثر صلابة ويجعلون شكل المخدة متماسك. فأيهم تفضل؟
اخلق تباينًا في ملمس النسيج، فالكنب والكراسي الجلدية أو الحريرية اجمعها مع مخدات بنقوشات بارزة وخشنة؛ والكنب المطفي والقاتم اجمعه مع مخدات لامعة من الستان مثلًا.
عند وضع المخدات فكر في جميع قطع أثاث الغرفة، مخدات الكراسي ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة ولكن ركّز على أن تكاملهما من حيث درجات الألوان والستايل.
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