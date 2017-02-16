كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة

عدد المخددات وترتيبها: اختر عددًا فرديًا من المخدات، ثلاثة أو خمسة مثلًا، بدلًا من الاختيار التقليدي لأزواج من المخدات. عدد قليل من المخدات الكبيرة أفضل وأكثر ترتيبًا من العديد من المخدات ذات المقاس الصغير.

المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة.