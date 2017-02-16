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كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة

ريم عوض ريم عوض
Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Turquoise
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الاهتمام بالتفاصيل هو أهم ما يخلق تصميم جذاب مهما بلغ الأثاث نفسه من فخامة. إهمال التفاصيل يمكنه أن يحول أفضل تصميم لشيء ممل جدًا ولا تجد فيه ما يشد انتباهك. من هذه التفاصيل اختيارك لمخدات غرفة المعيشة سواءًا كانت ملقاة على الأرض بشكل ديكوري أو لاستخدامها على الكنب والكراسي. في هذا المقال نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة، كيف تحتارها؟ ما أكثر الألوان المناسبة وأين تضعها بالضبط؟ إليكم الإجابات.

لتصميم مودرن

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

عدد المخددات وترتيبها: اختر عددًا فرديًا من المخدات، ثلاثة أو خمسة مثلًا، بدلًا من الاختيار التقليدي لأزواج من المخدات. عدد قليل من المخدات الكبيرة أفضل وأكثر ترتيبًا من العديد من المخدات ذات المقاس الصغير.

المقاس والشكل: المخدات المربعة يفضل أن يكون مقاس قطرها ما بين 45 لـ 60 سنتيمتر، لتكون كبيرة كفاية لإظهار شكل الرسومات الموجودة على المخدة. 

لتصميم مودرن

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Turquoise
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

القماش:  الألوان المحدودة والأشكال الهندسية الكبيرة يفضّل أن تطبع على المنسوجات مثل القطن والكتّان، وهما أيضًا مناسبان جدًا للغرف المودرن، أما إذا كنت تريد ألوانًا كثيرة وزركشات مختلفة في المخدات فاجعلها قاعدة: احصل على قطعة قماش زائدة من أي قماش مزخرف في الغرفة كالستارة مثلًا واجعلها مثله. حتى لا تبدو الغرفة مزدخمة بالألوان.

لتصميم تقليدي

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Beige
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

عدد المخددات وترتيبها: مخدتين أو 4 مخدات موزعة على كل جانب من الكنبة لشكل تقليدي ومتناسق.

المقاس والشكل: هذا يعتمد على حجم الكنبة، يتراوح المقاس المناسب للقطر ما بين 50 لـ 55 سنتيمتر ومتزاوجين مع خدديات من مربعات أو دوائر أصغر من المخدة الكبيرة.

لتصميم تقليدي

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Grey
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

القماش: التصميم التقليدي والكلاسيكي للأثاث يتناسب معه أقمشة مثل القطيفة والحرير. يمكنك الجمع بين مخدة مزركشة مليئة بالرسومات بجانب بعض المخدات السادة.

هل تريد نصائح عامة بغض النظر عن نوع النمط الذي ستختاره؟ إليكم النقاط في باقي المقال

1- المقاس

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Blue
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

أفضل مقاس للمخدات المربعة هو حوالي 45 سنتيمتر في جميع الكنب العاديّ. إذا كنت تريد مخدات ضخمة لشكل أكثر عفوية وشبابية فاختر مخدات بمقاس 60 سنتيمتر. إذا كانت الكنبة مودرن بظهر منخفض للغاية فنقترح عليك مخدة بمقاس 40 سنتيمتر.

2- الحشو

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Turquoise
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

أشهر مواد تستخدم للحشو هي الريش والقطن والفوم والاسفنج. الريش هو أغلاهم من حيث السعر وطري جدًا ومريح. أما باقي المواد تعتبر أكثر صلابة ويجعلون شكل المخدة متماسك. فأيهم تفضل؟

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3- الملمس

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Brown
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

اخلق تباينًا في ملمس النسيج، فالكنب والكراسي الجلدية أو الحريرية اجمعها مع مخدات بنقوشات بارزة وخشنة؛ والكنب المطفي والقاتم اجمعه مع مخدات لامعة من الستان مثلًا.

4- التكامل

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Orange
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

عند وضع المخدات فكر في جميع قطع أثاث الغرفة، مخدات الكراسي ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة ولكن ركّز على أن تكاملهما من حيث درجات الألوان والستايل.

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