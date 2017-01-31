دليلك من هوميفاي لطلاء جدران متساوٍ ومثالي

جدران منزلك كصفحات الكتاب، تروي تفاصيل وتصف شخصيات وتفصح عن أذواق، كما أنها في أهميتها بالنسبة للأثاث، تمامًا كالإطار للوحة، مهما كانت أناقة وجمال قطع الأثاث التي اخترتها، طلاء الجدران السيء قد يفسدها تمامًا.
هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب الاهتمام بها عند طلاء الجدران، من بينها نوع الطلاء ولونه، وأيضًا الأدوات المستخدمة ودرجة حرارة الغرفة.. وغيرها.
في هذا المقال، سيساعدك هوميفاي بتقديم بعض النصائح للحصول على طلاء جدران مثالي لمنزلك خطوة بخطوة، تابعنا ودون ملاحظاتك..
قبل البدء في شراء مواد الطلاء، يجب عليك حساب المساحة الإجمالية التي تحتاج لطلائها، ولا تنس أن تأخذ السقف في اعتبارك، حتى وإن كنت ستقوم بطلائه بلون مختلف.
أن تحصل على أكثر مما تحتاج بقليل، أفضل من أن ينتهي الطلاء ومازال لديك جزء عارٍ من الجدار!
اختيار نوعية الطلاء يتوقف على عدة عوامل، مثل الغرفة التي ستستخدمه فيها، فمثلا إن كنت على وشك طلاء المطبخ، فسوف تحتاج إلى نوع طلاء قابل للغسل بالمياه، لأن الجدران تتعرض للكثير من الأوساخ أثناء عملية الطهي، كما أنه لابد وأن يكون مقاوم للرطوبة الناتجة عن تصاعد بخار الماء.
كذلك الأمر بالنسبة للشرفة، فهي تتعرض للكثير من الهواء والأتربة، خاصة إن كانت مفتوحة، فإنها أيضًا تتعرض إلى الأمطار.
أيضًا عليك وضع ميزانيتك في الحسبان، فهناك أنواع ممتازة من الطلاء ولكنها تكلف الكثير، وهناك أنواع بديلة جيدة ولكن بأسعار معقولة، حدد أولوياتك، وحاول التنسيق بين الميزانية والطلاء المناسب للغرفة.
عملية الحصول على الدرجة المثالية من اللون قد تحتاج إلى متخصص، ولكن هناك أيضًا طلاء جاهز يُعد بطريقة الكترونية للحصول على الدرجة الدقيقة، وإن كان مكلف بعض الشيء، لذا عليك الرجوع إلى ميزانيتك لترى أيهما يناسبها، الاستعانة بمتخصص أم الطلاء الجاهز، وفي بعض الألوان قد لا تحتاج إلى كلاهما خاصة وإن اخترت درجات فاتحة.
ضع في حسبانك عملية التنظيف، وتحمل اللون للأوساخ والأتربة، وملائمته للأثاث، وأيضًا مواكبته لأحدث الصيحات.
قبل البدء في طلاء جدرانك، وحتى قبل شراء المعدات، عليك التأكد من حالة الجدار، وأنه خالي من العيوب حتى تضمن تغطية سلسة وناعمة، أما في حالة وجود بعض الحفر أو الأجزاء غير المتساوية، فسوف تحتاج أدوات خاصة لملء الثقوب، وغسل الجدار بالصابون والسكر للتجليخ، وبذلك تضمن أن الجدار نظيف وسطحه ناعم بالكامل.
كذلك عليك أن تعرف أن الجدارن التي تعاني من الرطوبة أو تلك ذات الطبيعة الطباشيرية، لن تسمح لك بالرسم المتساوي، لأنها تتفكك ببساطة.
كل خطوة في طلاء جدارك لها أداة خاصة بها، فلا يمكنك شراء مجرد فرشاة واحدة واستخدامها في كل الجدار، خاصة إن كنت تبحث عن طلاء مثالي ومتساوي.
عليك تحديد إن كنت تنوي طلاء جدار سادة أم بعض النقوش، فإن كان الخيار الثاني، عليك بشراء بكرات مختلفة الملمس للتشطيبات، واختر عدد من فراشي التلوين مختلفة الأحجام لتستطيع طلاء كل زاوية وحافة، ولا تنس شراء غطاء للأرضية حتى لا يتلفها الطلاء، وبعض منتجات التنظيف لضمان سلاسة الجدار قبل طلائه.
قبل البدء في تطبيق الطلاء على جدرانك، ستحتاج إلى إيقاف أجهزة التدفئة أو التكييف، وذلك لضمان الحصول على طلاء متساوي ومثالي، لأن حرارة الغرفة تؤثر على أوقات التجفيف وتؤدي إلى حدوث شرائط لونية.
درجة الحرارة المثالية لطلاء متساوي هي درجة حرارة الغرفة الطبيعية، لذا عليك التأكد من عدم وجود أي اختلافات في درجة الحرارة أثناء العمل، وأغلاق حتى النوافذ، وذلك أيضًا لحماية الجدران من الأتربة والدخان. ولا تنس ارتداء قناع لحمايتك من رائحة الطلاء في الغرفة المغلقة.
إذا كنت بصدد تلوين جدارك بطلاء غير جاهز سوف تقوم بطلائه بنفسك، عليك التأكد من خلطه جيدًا، وعدم وجود بقع لونيه في منتصف الدلو، أو على الحواف، لأن ذلك من شأنه التأثير على النتيجة النهائية وعدم تساوي الألوان.
ننصحك باستخدام عصا خشبية طويلة لتحريك الطلاء وخلطه.
ابدأ طلاء جدران بالحواف، وذلك باستخدام فرشاة مسطحة على شكل M أو W، وتأكد من رسم إطار عريض بما يكفي لتجنب المخاطرة أثناء انهاء باقي الطلاء، ونقترح عليك استخدام فرشاة ذات حافة سميكة لمنع إيقاع الطلاء أثناء العمل في السقف أو الزوايا العالية.
ننصحك أيضًا باستخدام الشريط اللاصق لطلاء حواف مثالية، ولكن احذر الصاقها بقوة حتى لا ينتهي بك الأمر بنزعها مع طبقة من الطلاء.
أهم شيء عند تطبيق الطلاء هو أن تثق باختيارك، ولا تهلع أثناء العمل وانتظر حتى النهاية، فبعض الأشخاص خاصة هؤلاء الذين يختارون ألوان قوية مثل الأحمر، يهلعون بمجرد طلاء جزء من الجدار، فيتوقفون عن العمل متسألين إن كانوا قد أحسنوا الاختيار. أكمل جدارك حتى النهاية، فالمشهد يختلف بالتأكيد بعد طلاء الجدار بالكامل.
حان الوقت لإنهاء عملية طلاء جدرانك، بعد القيام بعمل رائع في تنظيف الجدار وطلائه بحركات طويلة هادئة، وفرشاة سميكة محملة بالطلاء بشكل جيد.
إن كنت قد اخترت طلاء ذات نقوش، فقد حان دور بكرات الرسم المختلفة لوضع اللمسات النهائية، ولكن تأكد من جفاف الجدران أولًا، أما إذا كنت قد اخترت جدران سادة، فقد انتهى عملك بمجرد حصولك على جدران نظيفة مع طلاء متساوى، ولكن عليك الآن تنظيف أدواتك وغسلها ومن ثم تركها تجف.
افتح النوافذ واترك هواء الغرفة يتجدد لبضع ساعات.
إذا كان هناك أي بقع طلاء قد انسكبت منك على الأرضية أو السجاد، فعليك بالاسراع بمسحها بقطعة قماش نظيفة مبللة، حيث أن أغلب الدهانات حاليًا تزال بالماء، وإن لم يكن فعليك بالبحث عن الوسيلة الأنسب لإزالته وفقًا لنوعه.
والآن، عليك تهنئة نفسك على الجدران الجديدة، ومكافئتها على العمل الجيد..
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