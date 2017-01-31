دليلك من هوميفاي لطلاء جدران متساوٍ ومثالي

جدران منزلك كصفحات الكتاب، تروي تفاصيل وتصف شخصيات وتفصح عن أذواق، كما أنها في أهميتها بالنسبة للأثاث، تمامًا كالإطار للوحة، مهما كانت أناقة وجمال قطع الأثاث التي اخترتها، طلاء الجدران السيء قد يفسدها تمامًا.

هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب الاهتمام بها عند طلاء الجدران، من بينها نوع الطلاء ولونه، وأيضًا الأدوات المستخدمة ودرجة حرارة الغرفة.. وغيرها.

في هذا المقال، سيساعدك هوميفاي بتقديم بعض النصائح للحصول على طلاء جدران مثالي لمنزلك خطوة بخطوة، تابعنا ودون ملاحظاتك..