﻿7 نصائح لفرش غرفة معيشة عصرية

اللون الأزرق بدرجاته المختلقة يعتبر من صيحة الألوان هذا العام، وهو من الألوان المفضلة جداً فى الديكور لأنه يحفز العقل على الأسترخاء والهدوء، لذلك يعتبر من انسب الألوان فى تصميم غرفة المعيشة ملاذ الأسرة داخل المنزل، يمكنك مزج الأزرق مع الأبيض، الرمادى أو البرتقالى لمزيد من البهجة مع الأعتماد على الأضاءة القوية.

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