﻿7 نصائح لفرش غرفة معيشة عصرية

غرفة المعيشة بأختصار هى ملاذ الأسرة، لذلك تصميمها يجب أن يكون بعناية شديدة فهى الأكثر استهلاكاً داخل المنزل، ويفضل دائماً أن يعتمد تصميمها على النمط العصرى لأنه من أكثر الأنماط التى تتسم بالعملية الشديدة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 7 نصائح مميزة جداً لفرش غرفة المعيشة على النمط العصرى لتحصل على ملاذ مريح وعملى داخل منزلك ببساطة فقط فى 7 نصائح.
من أول اساسيات فرش غرفة معيشة عصرية وجذابة هى اختيار بالتة الوان مناسبة ومتناسقة وقم بتوزيعها بحيادية على الغرفة، اختيار بالتة الوان قبل التصميم سيسهل عليك عملية تنظيم وترتيب الأثاث فى ذهنك، واحرص على معرفة الروح التى تريد اثرائها فى الغرفة فأذا كنت شخصية هادئة تحب الهدوء والبساطة اختار بالتة الوان هادئة ويمكنك اختيار بالتة الوان الباستيل ستكون مناسبة جداً، واذا كنت تريد غرفة مبهجة بألوان صريحة يمكنك اختيار بالتة الوان صريحة وقوية.
غرفة المعيشة كما ذكرنا هى الملاذ لذلك يجب اختيار اثاث مريح يبعث الراحة فى الغرفة، يجب ايضاً مراعاة أن يتناسب الأثاث مع مساحة الغرفة بالكامل فعدم تناسق الأثاث مع مساحة الغرفة يسبب اختناقاً واضحاً فى التصميم.
اذا كنت تهوى التصميمات الدرامية يمكنك بكل بساطة تصميم غرفة معيشة درامية فقط اختار درجات الأسود، الرمادى والأبيض معاً واعتمدها فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، مع اضافة بعض اللمسات من الأكسسورات ذات الطابع البوهيمى المختلف وستحصل على غرفة معيشة جذابة ودرامية التصميم.
الأريكة التقليدية ليست دائماً حلاً مناسباً لغرفة المعيشة، فأحياناً يمكنك اضافة لمسة من التغيير فى تصميم غرفة المعيشة بعيداًعن التقليدية واختيار مقاعد صغيرة ذات نمط عصرى مميز، او اختيار نظام الارائك الأرضية التى تستند على الأرض كما نرى فى تلك الصورة للجلوس وفى نفس الوقت لمسة عصرية مميزة داخل الغرفة.
فى تصميمك لغرفة المعيشة لا تخشى من الألوان، فكثير من الناس تعتمد لون او اثنين فقط فى تصميم غرفة المعيشة وتخشى من الألوان، الا أن النظريات فى التصميم اثبتت العكس فاستخدام أكثر من لون فى تصميم واحد يضيف على التصميم بهجة واضحة.
الرمادى هو سيد الألوان العصرية، لذلك اذا كنت محتار فى اختيار تصميم لغرفة المعيشة الخاصة بك استعن بالأريكة والأثاث الرمادى اللون وسيعطيك لمسة مميزة عصرية ستتماشى مع الألوان مختلفة للتصميم سواء ازرق، برتقالى أو ارجوانى سيكون متناسقاً مع اى بالتة الوان ستختارها.
اللون الأزرق بدرجاته المختلقة يعتبر من صيحة الألوان هذا العام، وهو من الألوان المفضلة جداً فى الديكور لأنه يحفز العقل على الأسترخاء والهدوء، لذلك يعتبر من انسب الألوان فى تصميم غرفة المعيشة ملاذ الأسرة داخل المنزل، يمكنك مزج الأزرق مع الأبيض، الرمادى أو البرتقالى لمزيد من البهجة مع الأعتماد على الأضاءة القوية.
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