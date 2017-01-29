الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
Pequeños Baños, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Loading admin actions …

تصميم وديكور المساحات الصغيرة يشغل بال الكثيرين خاصة مع الاضطرار للسكن في منازل ضيقة بسبب الظروف الاقتصادبة، لهذا نقدم لكم اليوم بعض الحيل المفيدة لاستغلال الحمام أفضل استغلال ولإزالة الشعور بضيق المساحة قدر الإمكان. إليكم الأفكار

1- مرآة وخزانة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المرآة في الحمام أمر تقليدي وربما حتى المرايا الموضوعة على الخزانة ولكن في التصميم الجديد لهذه الفكرة أصبح الوجه الأمامي للخزانة كله مغطى بالمرآة حتى لا تكاد ترى الخزانة المتخفية. فتضيف مكان أنيق للتخزين ومرآة تجعل الحمام يبدو أكبر وأكثر إشراقًا مع توفير المساحة في كل الأحوال.

2- أرفف فوق التواليت

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- حمام
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

المساحة الموجودة فوق التواليت غالبًا ما تكون مهدرة. في هذا التصميم للحمام الصغيرة استغل المصمم هذه المساحة لتعليق أرفف أنيقة غيرت من شكل الحمام وأضافت ترتيبًا وديكور جميل على الحمام ومساحة مناسبة لوضع الأغراض.

3- أرفف في الدش

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

أركان معظم الغرف هي مساحات مهدرة خاصة في الحمام وفي الدش على وجه الخصوص! في هذا التصميم نجد استغلال رائع لركن الدش بإضافة أرفف بسيطة لوضع مستحضرات التجميل والشامبو.

4- سلم للتخزين

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

السلالم التي تستخدم لتعليق الأغراض أصبحت رائجة الآن، فهي حل مناسب لاستغلال المساحة الأفقية وإضافة ديكور مختلف للحمام أيضًا ولو بشكل مؤقت خاصة إذا لم تكن عندك إمكانية إضافة خزانة أو تغيير دائم في الحمام.

5- جدار بارز

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

في الحمامات الصغيرة، إنشاء جدار بارز على الحائط الأصلي لاستخدام سطحه كرف هو من الحلول الذكية وتجعل الحمام يبدو أكبر مما هو عليه.

6- أرفف زجاجية وصناديق

Badezimmer 2 in Stadecken, Einrichtungsideen Einrichtungsideen حمام
Einrichtungsideen

Einrichtungsideen
Einrichtungsideen
Einrichtungsideen

إضافة لمسة بسيطة وغير مكلفة مثل الصناديق على أرفف زجاجية شفافة يعطي الحمام إحساسًا منعشًا وخفيفًا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- أسفل الحوض

Pequeños Baños, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

إنشاء خزانة موفرة للمساحة أسفل الحوض هو من الحلول الذكية لاستغلال المساحة. يمكنك استخدامها في وضع المنظفات أو الفوط وكل ما تريد تخزينه بطريقة تزيل الفوضى من باقي الحمام.

اقرأ أيضًا 9 تصميمات لوحدات تخزين خاصة بحمامك

8- المناديل كديكور

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هل فكرت يومًا أن تستغل مناديل الحمام في الديكور؟ في هذا التصميم نجد شماعات مثبتة بشكل معين لتعطي منظرًا لطيفًا وتوفر المساحة أيضًا.

9- زاوية للحافة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

 اختار المصمم أن يجعل زاوية لحرف قاعدة الحوض لإضفاء الشعور بمساحة أكبر وفي الخزانة أسفله أرفف مفتوحة لنفس السبب.

10- أرفف مفتوحة وصناديق أسفل الحوض

KR13 Einfamilienhaus am Rande der Ostalb, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA حمام
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

من التصميمات الأنيقة والمرتبة والتي تساعد على جعل الحمام لا يبدو صغيرًا جدًا هي الأرفف المفتوحة أسفل الحوض واستخدام صناديق فيها للتخزين.

11- أرفف نحيفة جدًا

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura حمام
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

مهما بلغت مساحة الحمام من الصغر تستطيع دائمًا إضافة رف صغير جدًا أو نحيف وتستخدمه قدر الإمكان.

اقرأ أيضًا 15 فكرة لتجديد حمامك بلمسات بسيطة وتكاليف قليلة

شقة من غرفتين مساحتها صغيرة ولا ينقصها شيء
هل عندك أفكار أخرى؟ شاركنا بها

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً