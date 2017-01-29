11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة

المرآة في الحمام أمر تقليدي وربما حتى المرايا الموضوعة على الخزانة ولكن في التصميم الجديد لهذه الفكرة أصبح الوجه الأمامي للخزانة كله مغطى بالمرآة حتى لا تكاد ترى الخزانة المتخفية. فتضيف مكان أنيق للتخزين ومرآة تجعل الحمام يبدو أكبر وأكثر إشراقًا مع توفير المساحة في كل الأحوال.