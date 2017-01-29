11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة

تصميم وديكور المساحات الصغيرة يشغل بال الكثيرين خاصة مع الاضطرار للسكن في منازل ضيقة بسبب الظروف الاقتصادبة، لهذا نقدم لكم اليوم بعض الحيل المفيدة لاستغلال الحمام أفضل استغلال ولإزالة الشعور بضيق المساحة قدر الإمكان. إليكم الأفكار
المرآة في الحمام أمر تقليدي وربما حتى المرايا الموضوعة على الخزانة ولكن في التصميم الجديد لهذه الفكرة أصبح الوجه الأمامي للخزانة كله مغطى بالمرآة حتى لا تكاد ترى الخزانة المتخفية. فتضيف مكان أنيق للتخزين ومرآة تجعل الحمام يبدو أكبر وأكثر إشراقًا مع توفير المساحة في كل الأحوال.
المساحة الموجودة فوق التواليت غالبًا ما تكون مهدرة. في هذا التصميم للحمام الصغيرة استغل المصمم هذه المساحة لتعليق أرفف أنيقة غيرت من شكل الحمام وأضافت ترتيبًا وديكور جميل على الحمام ومساحة مناسبة لوضع الأغراض.
أركان معظم الغرف هي مساحات مهدرة خاصة في الحمام وفي الدش على وجه الخصوص! في هذا التصميم نجد استغلال رائع لركن الدش بإضافة أرفف بسيطة لوضع مستحضرات التجميل والشامبو.
السلالم التي تستخدم لتعليق الأغراض أصبحت رائجة الآن، فهي حل مناسب لاستغلال المساحة الأفقية وإضافة ديكور مختلف للحمام أيضًا ولو بشكل مؤقت خاصة إذا لم تكن عندك إمكانية إضافة خزانة أو تغيير دائم في الحمام.
في الحمامات الصغيرة، إنشاء جدار بارز على الحائط الأصلي لاستخدام سطحه كرف هو من الحلول الذكية وتجعل الحمام يبدو أكبر مما هو عليه.
إضافة لمسة بسيطة وغير مكلفة مثل الصناديق على أرفف زجاجية شفافة يعطي الحمام إحساسًا منعشًا وخفيفًا.
إنشاء خزانة موفرة للمساحة أسفل الحوض هو من الحلول الذكية لاستغلال المساحة. يمكنك استخدامها في وضع المنظفات أو الفوط وكل ما تريد تخزينه بطريقة تزيل الفوضى من باقي الحمام.
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هل فكرت يومًا أن تستغل مناديل الحمام في الديكور؟ في هذا التصميم نجد شماعات مثبتة بشكل معين لتعطي منظرًا لطيفًا وتوفر المساحة أيضًا.
اختار المصمم أن يجعل زاوية لحرف قاعدة الحوض لإضفاء الشعور بمساحة أكبر وفي الخزانة أسفله أرفف مفتوحة لنفس السبب.
من التصميمات الأنيقة والمرتبة والتي تساعد على جعل الحمام لا يبدو صغيرًا جدًا هي الأرفف المفتوحة أسفل الحوض واستخدام صناديق فيها للتخزين.
مهما بلغت مساحة الحمام من الصغر تستطيع دائمًا إضافة رف صغير جدًا أو نحيف وتستخدمه قدر الإمكان.