شقة صغيرة عصرية بروح ريفية

تتسم بعض المنازل في فنزويلا بإتباع نمط التصميمات الأمريكية، ولأن معظم البيوت تشتمل على وجود علية
Attic تستخدم لتخزين الأشياء القديمة. نسعى بمنتهى العملية لاستغلال تلك المساحة المهدرة على أكمل وجه ونوفر وظائف مختلفة ومناسب لكل أفراد الأسرة.
ولأن الحياة في شقة ذات مساحة صغيرة تشكل تحدي كبيرمما يجعلنا نبحث دائمًا عن أفضل التصميمات التس تساعدت على استغلال جيد للمساحة ومريح وكذلك يتمتع بالعملية والأناقة، نشاهد معًا كيف تم الاستفادة من مساحة صغيرة مهملة وتحويلها لشقة كاملة عصرية ومزودة ببعض سمات الحياة في الريف من خلال تفاصيل الديكور الطبيعية.
لدينا غرفة معيشة بألوان دافئة مع أرضية خشبية أنيقة ويوزع الأثاث بطريقة مريحة تسهل من الحركة داخل الغرفة، كذلك تتوسطها المدفأة بتصميم بسيط وأنيق يضيف رونق مميز لديكور الغرفة.
نحرص أيضًا على تجنب إنشاء جدران داخل المنزل لما تتركه المساحات المفتوحة من شعور بالبراح والمساحات الكبيرة. لذلك نلاحظ وجود غرفة العشاء فى نفس ركن غرفة المعيشة يفصل بينهما فقط كراسي.
في غرفة المعيشة نلاحظ أن مساحة الغرفة محدودة للغاية ولكنها جهزت بأفضل طريقة ممكنة بداية من اختيار ألوان هادئة للجدران وتزيد من إشراقة المكان إلى المزج بين أرضية خشبية وجدار من الأحجار لتشعر بوجود لمسات حاضرة من الطبيعة داخل جدران منزلك خاصة مع توفير إضاءة جيدة بجانب الإضاءة الطبيعية.
أما بخصوص طاولة الطعام فنلاحظ أنها تتمتع بتصميم فريد للغاية يجمع بين الخشب والرخام بألوان عصرية دافئة وصممت بمساحة كافية لعدد مكون من 6 أفراد فتناسب أسرتك أو استقبال أصدقائك .
خلف غرفة المعيشة نجد باب أبيض يؤدي إلى غرفة المطبخ الذي يتمتع باستخدام الون الأبيض كلون رئيسي في طلاء الجدران والأثاث ومع الإضاءة الطبيعية المشرقة يمتلأ المكان بالحيوية والطاقة التي تساعد على تحقيق إنتاجية عالية أثناء وجود في المطبخ وبشكل عام يتميز المطبخ بتصميم عصري للغاية وخامات عالية الجودة.
ويجاور باب المطبخ صالة صغيرة وممر يربط بين الغرف ويصل إلى غرفة النوم المفتوحة المساحة أيضًا، ونلاحظ تصميم جدران الممر باستخدام الأحجار مثل جدران غرفة المعيشة كلمسة جمالية مميزة
كذلك يتمتع الحمام بتصميم مليء بالأصالة والتميز وذلك من خلال المزج بين اللون الأبيض والخشب الطبيعي في سطح الحوض والأرضية وتصميم مناسب لمساحته المحدودة.
الآن نصل إلى نهاية جولتنا في غرفة النوم الصغيرة التي تم حساب توزيع المساحة فيها بمنتهى الدقة لتوفير الراحة والأناقة والعملية معًا، خاصة مع الألوان الدافئة والإضاءة الخافتة التي تكمل تصميم الغرفة العصري.