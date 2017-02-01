شقة صغيرة عصرية بروح ريفية

في غرفة المعيشة نلاحظ أن مساحة الغرفة محدودة للغاية ولكنها جهزت بأفضل طريقة ممكنة بداية من اختيار ألوان هادئة للجدران وتزيد من إشراقة المكان إلى المزج بين أرضية خشبية وجدار من الأحجار لتشعر بوجود لمسات حاضرة من الطبيعة داخل جدران منزلك خاصة مع توفير إضاءة جيدة بجانب الإضاءة الطبيعية.

أما بخصوص طاولة الطعام فنلاحظ أنها تتمتع بتصميم فريد للغاية يجمع بين الخشب والرخام بألوان عصرية دافئة وصممت بمساحة كافية لعدد مكون من 6 أفراد فتناسب أسرتك أو استقبال أصدقائك .