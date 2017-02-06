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12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Luxurious White Kitchens by PTC , PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
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يعد المطبخ من أهم غرف المنزل، بحيث يجب اختيار أثاثه بعناية وترتيبة وتنظيمه بطريقة جيدة، بحيث يصبح كل شيء في مكانه.. بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على جلسة طعام أنيقة وبسيطة داخل مطبخك مهما كانت المساحة، فالتخطيط والتنظيم الجيد وتقسيم المطبخ بطريقة جيدة قد يساعدك في الحصول على منضدة وعدة كراسي تناسب مساحة مطبخك، كما تتوافر العديد من التصميمات التي تُلهمك الفكرة لذلك..

وفي هذا المقال يعرض لك هوميفاي مجموعة خيارات مميزة تضم 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ.. يمكنك اختيار الأنسب فيما بينهم لتطبيقه في منزلك.

1. الأبيض والوردي

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

في هذا المطبخ نرى كيف يبدو اللون الأبيض رائع في أخشاب المطبخ الأنيقة التي صُممت على شكل حرف L، ومع ذلك كان هناك متسع في المكان لعمل ركن طعام جميل يتكون من منضدة خشبية بيضاء طويلة وستة كراسي تجمع بين اللون الأبيض واللون الوردي بشكل جميل وذلك في جلسة وضعت بقلب المطبخ مباشرة.

2. مزيج رائع بين الخشب واللون الرمادي

KIM & DANNY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

KIM & DANNY'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

في هذا المطبخ يبدو هناك التحام واضح بين منضدة العمل بالمطبخ ومنضدة الطعام، الطاولة رخامية كبيرة تضم مجموعة دواليب للتخزين مع سطح العمل، وفي نهايتها مساحة مناسبة لتناول الطعام، وبها أربعة كراسي خشبية بمقاعد قماشية رمادية بسيطة تُظهر المطبخ في شكلٍ أنيق.

3. بساطة التصميم واختلافات الألوان

Owen Kitchen, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

Owen Kitchen

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

هذا التصميم لمطبخ أسود أنيق أراد مُصمميه الخروج من قتامة اللون الأسود عن طريق تخصص جزء للطعام يمتلىء بالألوان الجميلة، حيث المنضدة خشبية سوداء تلتف حولها مجموعة من الكراسي البلاستيكية المتينة باللون الأبيض والبرتقالي، فتبدو مُبهجة.

4. إضاءة مميزة

PTC Kitchens from 2015-2018, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ Wood effect
PTC Kitchens

PTC Kitchens from 2015-2018

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

في هذا المطبخ يأتي ركن الطعام مُودرن وأنيق من منضدة خشبية مُستديرة، مع كراسي خشبية بأرجل معدنية أنيقة، وتعلوها وحدات الإضاءة الرائعة في مظهر أنيق للغاية، بحيث تتدلى الثلاث وحدات من السقف في أطوال مختلفة، وتنشر النور بطريقة ممتازة بالمكان.

5. إطلالة طبيعية رائعة

Bent Kitchen, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

Bent Kitchen

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

اتساع المطبخ هنا وفر مساحة جيدة لإقتطاع جزء من طاولة العمل وتخصيصه لتناول الطعام، حيث السطح الزجاجي المتين الذي يضم أربعة كراسي جلدية خضراء بأرجل معدنية مميزة تتألق بلونها مع لون الطبيعة الخارجية التي يطل عليها المطبخ بأكمله من نوافذه الزجاجية الجميلة.

6. سحر التفاصيل

MR & MRS TAYLOR'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens مطبخ
Diane Berry Kitchens

MR & MRS TAYLOR'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

تصميم رائع يخطف الانظار من الوهلة الأولى، اعتمد على الألوان الفاتحة والإضاءة لأناقة المكان.. وفي هذا المطبخ يبدو ركن الطعام بسيط وجميل بمنضدة زجاجية ملتصقة في طاولة المطبخ، مع أربعة كراسي بدون ظهر من القماش القطيفة اللامع وأرجل معدنية أنيقة.. تُعطيك جلسة طعام لطيفة.

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7. ثلاثية جميلة

PTC Kitchens from 2015-2018, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

PTC Kitchens from 2015-2018

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

اقتطاع جزء صغير من طاولة المطبخ الرخامية لعمل جلسة طعام صغيرة هو الاستغلال الجيد للمساحة وتسخيرها لتلبية احتياجاتك.. وهنا ثلاثة كراسي جلدية بيضاء بأرجل معدنية ربما تمنحك فرصة جميلة لجلسة إفطار سريعة مع اللمسات الخضراء الرائعة.

8. إبداع بلا حدود

Luxurious White Kitchens by PTC , PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Luxurious White Kitchens by PTC

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

يستمر التطور في التصميمات الإبداعية للمطابخ العصرية يوم بعد يوم، ويظهر ذلك هنا في طاولة المطبخ المُنيرة، بحيث ثُبت فيها وحدات إضاءة خفية تجعلها تبعث إضاءة زرقاء جميلة، وحولها تلتف مجموعة الكراسي الجلدية الأنيقة بأرجلها المعدنية، لتمنحك جلسة طعام رومانسية وراقية.

9. ثُنائي مثالي

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey Raycross Interiors مطبخ Grey German Kitchen,Silestone worktops,Glass splashbacks,Siemens appliances,induction hob,design,supply,install,raycross interiors,kitchens surrey
Raycross Interiors

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

هذا المطبخ يمنحك جلسة طعام ثنائية مثالية ومميزة، بأناقة اللون الأسود الجلدي الذي صُممت منه الكراسي، أمام الطاولة البيضاء لمطبخ أنيق مليء بوحدات التخزين المميزة.

10. ناصعة البياض

Urban Style Kitchen in Magnolia Urban Myth مطبخ
Urban Myth

Urban Style Kitchen in Magnolia

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

في هذا المثال لدينا مطبخ ناصع البياض مع نافذة جميلة بإطلالة مميزة على الخارج، أما عن منضدة الطعام فهي من سطح سيراميكي أبيض وأرجل خشبية عريضة، مع كراسي من القطيفة البيضاء الجميلة وأرجل معدنية، بالإضافة إلى وجود إضاءة عالية وساطعة في المطبخ.

11. الحلول الجذرية للمساحات الصغيرة

Appartementküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

يمكنك الاّن التغلب على ضيق المساحة في مطبخك..

هذا التصميم لمطبخ طويل ولكنه ضيق العرض قليلًا، فكان الحل الأمثل للحصول على منطقة طعام بسيطة هو عمل أريكة جلدية بيج مناسبة أسفل الجدار المائل لاستغلال تلك المساحة، مع منضدة رخامية بسيطة، وكرسيين أمامها من نفس اللون والقماشة الرائعة.

12. البساطة أساس الأناقة

Laura Ashley Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Laura Ashley Range

Hehku
Hehku
Hehku

الخشب يبسط سيطرته على كل التفاصيل في هذا المطبخ البسيط، في الأثاث والسقف والأرضية.. وحتى في منضدة الطعام المُستديرة بالكراسي الكلاسكية البسيطة التي تلتف حولها، فتمنحك جلسة طعام رائعة ومُريحة.

وإذا كنت في مرحلة إنشاء مطبخ جديد فبالتأكيد تتسائل حول كيفية التخطيط لذلك، وسوف تجد الإجابة في هذا المقال .. كيف تصمم المطبخ المثالي؟

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