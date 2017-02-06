يعد المطبخ من أهم غرف المنزل، بحيث يجب اختيار أثاثه بعناية وترتيبة وتنظيمه بطريقة جيدة، بحيث يصبح كل شيء في مكانه.. بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على جلسة طعام أنيقة وبسيطة داخل مطبخك مهما كانت المساحة، فالتخطيط والتنظيم الجيد وتقسيم المطبخ بطريقة جيدة قد يساعدك في الحصول على منضدة وعدة كراسي تناسب مساحة مطبخك، كما تتوافر العديد من التصميمات التي تُلهمك الفكرة لذلك..

وفي هذا المقال يعرض لك هوميفاي مجموعة خيارات مميزة تضم 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ.. يمكنك اختيار الأنسب فيما بينهم لتطبيقه في منزلك.