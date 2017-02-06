يعد المطبخ من أهم غرف المنزل، بحيث يجب اختيار أثاثه بعناية وترتيبة وتنظيمه بطريقة جيدة، بحيث يصبح كل شيء في مكانه.. بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على جلسة طعام أنيقة وبسيطة داخل مطبخك مهما كانت المساحة، فالتخطيط والتنظيم الجيد وتقسيم المطبخ بطريقة جيدة قد يساعدك في الحصول على منضدة وعدة كراسي تناسب مساحة مطبخك، كما تتوافر العديد من التصميمات التي تُلهمك الفكرة لذلك..
وفي هذا المقال يعرض لك هوميفاي مجموعة خيارات مميزة تضم 12 تصميم لجلسة طعام رائعة في المطبخ.. يمكنك اختيار الأنسب فيما بينهم لتطبيقه في منزلك.
في هذا المطبخ نرى كيف يبدو اللون الأبيض رائع في أخشاب المطبخ الأنيقة التي صُممت على شكل حرف L، ومع ذلك كان هناك متسع في المكان لعمل ركن طعام جميل يتكون من منضدة خشبية بيضاء طويلة وستة كراسي تجمع بين اللون الأبيض واللون الوردي بشكل جميل وذلك في جلسة وضعت بقلب المطبخ مباشرة.
في هذا المطبخ يبدو هناك التحام واضح بين منضدة العمل بالمطبخ ومنضدة الطعام، الطاولة رخامية كبيرة تضم مجموعة دواليب للتخزين مع سطح العمل، وفي نهايتها مساحة مناسبة لتناول الطعام، وبها أربعة كراسي خشبية بمقاعد قماشية رمادية بسيطة تُظهر المطبخ في شكلٍ أنيق.
هذا التصميم لمطبخ أسود أنيق أراد مُصمميه الخروج من قتامة اللون الأسود عن طريق تخصص جزء للطعام يمتلىء بالألوان الجميلة، حيث المنضدة خشبية سوداء تلتف حولها مجموعة من الكراسي البلاستيكية المتينة باللون الأبيض والبرتقالي، فتبدو مُبهجة.
في هذا المطبخ يأتي ركن الطعام مُودرن وأنيق من منضدة خشبية مُستديرة، مع كراسي خشبية بأرجل معدنية أنيقة، وتعلوها وحدات الإضاءة الرائعة في مظهر أنيق للغاية، بحيث تتدلى الثلاث وحدات من السقف في أطوال مختلفة، وتنشر النور بطريقة ممتازة بالمكان.
اتساع المطبخ هنا وفر مساحة جيدة لإقتطاع جزء من طاولة العمل وتخصيصه لتناول الطعام، حيث السطح الزجاجي المتين الذي يضم أربعة كراسي جلدية خضراء بأرجل معدنية مميزة تتألق بلونها مع لون الطبيعة الخارجية التي يطل عليها المطبخ بأكمله من نوافذه الزجاجية الجميلة.
تصميم رائع يخطف الانظار من الوهلة الأولى، اعتمد على الألوان الفاتحة والإضاءة لأناقة المكان.. وفي هذا المطبخ يبدو ركن الطعام بسيط وجميل بمنضدة زجاجية ملتصقة في طاولة المطبخ، مع أربعة كراسي بدون ظهر من القماش القطيفة اللامع وأرجل معدنية أنيقة.. تُعطيك جلسة طعام لطيفة.
اقتطاع جزء صغير من طاولة المطبخ الرخامية لعمل جلسة طعام صغيرة هو الاستغلال الجيد للمساحة وتسخيرها لتلبية احتياجاتك.. وهنا ثلاثة كراسي جلدية بيضاء بأرجل معدنية ربما تمنحك فرصة جميلة لجلسة إفطار سريعة مع اللمسات الخضراء الرائعة.
يستمر التطور في التصميمات الإبداعية للمطابخ العصرية يوم بعد يوم، ويظهر ذلك هنا في طاولة المطبخ المُنيرة، بحيث ثُبت فيها وحدات إضاءة خفية تجعلها تبعث إضاءة زرقاء جميلة، وحولها تلتف مجموعة الكراسي الجلدية الأنيقة بأرجلها المعدنية، لتمنحك جلسة طعام رومانسية وراقية.
هذا المطبخ يمنحك جلسة طعام ثنائية مثالية ومميزة، بأناقة اللون الأسود الجلدي الذي صُممت منه الكراسي، أمام الطاولة البيضاء لمطبخ أنيق مليء بوحدات التخزين المميزة.
في هذا المثال لدينا مطبخ ناصع البياض مع نافذة جميلة بإطلالة مميزة على الخارج، أما عن منضدة الطعام فهي من سطح سيراميكي أبيض وأرجل خشبية عريضة، مع كراسي من القطيفة البيضاء الجميلة وأرجل معدنية، بالإضافة إلى وجود إضاءة عالية وساطعة في المطبخ.
يمكنك الاّن التغلب على ضيق المساحة في مطبخك..
هذا التصميم لمطبخ طويل ولكنه ضيق العرض قليلًا، فكان الحل الأمثل للحصول على منطقة طعام بسيطة هو عمل أريكة جلدية بيج مناسبة أسفل الجدار المائل لاستغلال تلك المساحة، مع منضدة رخامية بسيطة، وكرسيين أمامها من نفس اللون والقماشة الرائعة.
الخشب يبسط سيطرته على كل التفاصيل في هذا المطبخ البسيط، في الأثاث والسقف والأرضية.. وحتى في منضدة الطعام المُستديرة بالكراسي الكلاسكية البسيطة التي تلتف حولها، فتمنحك جلسة طعام رائعة ومُريحة.
وإذا كنت في مرحلة إنشاء مطبخ جديد فبالتأكيد تتسائل حول كيفية التخطيط لذلك، وسوف تجد الإجابة في هذا المقال .. كيف تصمم المطبخ المثالي؟