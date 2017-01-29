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10 ألوان تُحَفزك على طلاء منزلك الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Pinturas Berel, Pinturas Berel Pinturas Berel جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
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خطوة اختيار ألوان جدران منزلك بـ غرفه المختلفة أمر ليس بهين على الإطلاق! بل أنه يتطلب الكثير من التفكير والبحث والتنسيق، التفكير في الألوان المريحة للعين والنفس وكذلك الألوان الأنسب لطبيعة كل غرفة، أما البحث فالمقصود به البحث عن أجدد الألوان وأفضلها وآخر الصيحات بعالم الديكور، وأخيرًا التنسيق تعني هنا ضرورة تحقيق التناسق بين الألوان المختلفة التي ستختارها لكل غرفة وكذلك الأثاث والإكسسوارات.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 10 تصميمات أخاذة كلًا منها بلون مذهل يحفزك على طلاء منزلك الآن دون أن تتردد.. ليس هذا فحسب بل أننا هنا ننوه في عجالة عن تأثير استخدام كل لون من الألوان المعروضة بالمقال عليك وعلى إطلالة منزلك.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- الوردي الزاهي أو البطيخي لون عصري شائع الاستخدام هذه الأيام.. مبهج ومنعش وحيوي يميل إلى استخدامه الأشخاص ذو الطابع الرومانسي خصوصًا بدرجته اللونية الفاتحة قليلًا

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

2- النيلي.. لون هادئ مريح للنفس والأعصاب يحفز على العمل والإنجاز ويساعد على التفكير بذهن صافي كما أكدت العديد من الدراسات أهميته للأشخاص العصبيين.. يمكن للأبيض أن يكون إضافة رائعة له بكل المقاييس

Metamorfoza, Nidus Interiors Dominika Wojciechowska Nidus Interiors Dominika Wojciechowska غرفة المعيشة
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska

Nidus Interiors Dominika Wojciechowska
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska
Nidus Interiors Dominika Wojciechowska

3- الأخضر بدرجاته المختلفة هو رمز الحيوية والانتعاش ينقلك للخضرة حتى وإن كانت غير حاضرة ويبعث في نفسك البهجة والسرور مما يجعله لون مرشح بقوة للاستخدام في الغرف الحيوية بمنزلك كالمعيشة مثلًا!

Pinturas Berel, Pinturas Berel Pinturas Berel جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Pinturas Berel

Pinturas Berel
Pinturas Berel
Pinturas Berel

4- إضافة اللون الأصفر لأي مساحة بمنزلك تكسبه حيوية وإثارة ومزيد من الدفء ليس هذا بغريب وهو مستمد من الشمس! فلولا طلاءه هنا لكان المطبخ باهتًا باردًا لأقصى حد!

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

5- الأحمر يشترك مع الأصفر في تعزيز الشعور بالدفء والإثارة كما يزيد عليه في الحيوية والنشاط.. فلا يمكن أن تشعر بالكسل أو الخمول في حضرته مطلقًا

homify جدران Red
homify

homify
homify
homify

6- الرمادي يقتحم الأخضر فيضفي على المعيشة طابع رسمي ووقار لا مثيل له في الوقت الذي يتخللها الأبيض بهدوء ليكسي أثاثها المريح ويصل إلى الستائر في صمت

homify جدران
homify

homify
homify
homify

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7- البرتقالي والدفء وجهان لعملة واحدة يفضل عادة تدعيمه بلمسات خشبية تبرز جماله وتنسجم بشدة معه كما حدث هنا في غرفة النوم هذه!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

8- الأحمر الأرجواني لون معروف ببهجته يفضل الاستعانة به في غرف الفتيات إلا أن طلاءه هنا في خلفية أرفف المعيشة مدّها بمزيد من الحيوية والمرح!

Pequeña Vivienda en Hontoria Segovia, FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior غرفة المعيشة
FrAncisco SilvÁn – Arquitectura de Interior

FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior
FrAncisco SilvÁn – Arquitectura de Interior
FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior

9- الرمادي بدرجاته المختلفة يتحالف مع الأبيض لصالح مظهر الغرفة العام فتطل علينا بإطلالة ساحرة تجمع بين الهدوء والرقة والأناقة

Majestic, tapetenshop.de tapetenshop.de جدران
tapetenshop.de

Majestic

tapetenshop.de
tapetenshop.de
tapetenshop.de

10- الإرجواني الصريح ورقي من نوع خاص يفضل طلاءه بغرف النوم لدوره الرائع في ترخية الأعصاب

КВАРТИРА. ВОЛНА, Vera Rybchenko Vera Rybchenko غرفة نوم
Vera Rybchenko

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

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