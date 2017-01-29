10 ألوان تُحَفزك على طلاء منزلك الآن!

خطوة اختيار ألوان جدران منزلك بـ غرفه المختلفة أمر ليس بهين على الإطلاق! بل أنه يتطلب الكثير من التفكير والبحث والتنسيق، التفكير في الألوان المريحة للعين والنفس وكذلك الألوان الأنسب لطبيعة كل غرفة، أما البحث فالمقصود به البحث عن أجدد الألوان وأفضلها وآخر الصيحات بعالم الديكور، وأخيرًا التنسيق تعني هنا ضرورة تحقيق التناسق بين الألوان المختلفة التي ستختارها لكل غرفة وكذلك الأثاث والإكسسوارات.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 10 تصميمات أخاذة كلًا منها بلون مذهل يحفزك على طلاء منزلك الآن دون أن تتردد.. ليس هذا فحسب بل أننا هنا ننوه في عجالة عن تأثير استخدام كل لون من الألوان المعروضة بالمقال عليك وعلى إطلالة منزلك.. لنبدأ جولتنا الآن!