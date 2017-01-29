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10 لمسات بسيطة تجعل منزلك منمقًا… اعرفها الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Балтийская Жемчужина, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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هل لديك بضع دقائق شاغرة بيومك؟ هل تنتظر عودة شخص ما إلى المنزل ولكنك تشعر بالملل؟! من خلال هذا المقال ستعرف كيف تستغل وقتك الشاغر ببساطة في الكثير من الأعمال البسيطة والتي كفيلة بأن تجعل منزلك منمقًا أكثر من أي وقتٍ مضى.. لمسات حقًا بسيطة لكنها سحرية اعرفها الآن فقط مع هوميفاي!

1- مسح أسطح المطبخ وترتيب أغراضه المختلفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تنظيف مطبخك ومسح أسطحه المختلفة يكسبه جمالًا من نوع خاص ويجعله صحيًا.. فالمطبخ هو أكثر بقعة بالمنزل سرعان ما تتعرض للاتساخ مما يؤثر بشكل سلبي على بقية أجزاءه حتى ولو بعيدة عنه نسبيًا.. ليس هذا بغريب وهو عصب البيت.. فإن كان نظيفًا صارت جميع الغرف نظيفة وإن كان عكس ذلك تأثر المنزل بالسلب وأصبح فوضويًا.. فلا تتردد في استغلال بضع دقائق من وقت فراغك به من أجل أن تجعله مرتبًا طوال الوقت. 

2- قم بتفريغ غسالة الصحون وإعادة ملأها من جديد

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House مطبخ
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

تفريغ غسالة الصحون وإعادة تعبئتها بالأطباق والأواني من جديد لا يستغرق سوى بضع دقائق.. لذا لا تترك مجال للفوضى به الناتجة عن تراكم الأطباق والأواني وأدوات المائدة وما غير ذلك لأن القيام بتلك المهام من شانه ضمان الحفاظ على مطبخك نظيفًا ومرتبًا. 

3- رتب الأوراق والأدوات المكتبية وضع كلٍ منهم في مكانه على المكتب

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

تنظيم وترتيب الأوراق وتصنيفها سوف يساعد على العمل من ناحية ويساهم في خلق مساحة عملية منتجة من ناحية أخرى.. لا يمكن إلا بضع دقائق تحسن بشكل كبير زيادة اجواء الغرفة الخاصة بك، وإضافة والجمالية خالية من الفوضى نظيفة.

4- رتب سريرك واجعل الغرفة نظيفة هادئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

رتب سرير غرفة نومك واختار لها فرش منمق يتسق مع ألوان الغرفة والجو العام.. فنظافتها وتنسيقها يكسبها بالهدوء والسكينة واللذان هم ضروريان لأي غرفة نوم على وجه الأرض.

5- ضع الملابس المتسخة في الغسالة ولا تتركها متناثرة هنا وهناك

Downtown White on White Apartment, Andrew Mikhael Architect Andrew Mikhael Architect مطبخ White
Andrew Mikhael Architect

Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect

غالبًا ما تكون الملابس المتسخة متناثرة هنا وهناك بأرجاء مختلفة من المنزل خصوصًا وإن كان لديكم أطفال يكن الأمر أصعب بكثير! لذا لا تترك مساحة لتراكم أكوام الملابس المتسخة، جمع كل ما تريد غسله مرة واحدة مع مراعاة تصنيف الغسيل ليتم غسل الملابس الداكنة معًا وكذلك الفاتحة معًا أيضًا مرة أخرى، وضع الدفعة الأولى في الغسالة ليظهر لك البيت هادئًا جميلًا والسر في النظافة!   

6- إعادة ترتيب إكسسوارات غرفة المعيشة

Luxurious Tropical Home, ANSANA ANSANA غرفة المعيشة
ANSANA

ANSANA
ANSANA
ANSANA

لأن غرفة المعيشة هي أكثر البقاع استخدامًا في المنزل لقضاء الأسرة لمعظم وقتها بها من الطبيعي أن تكون في أغلب الوقت غير مرتبة! لذا قم من وقت لآخر ويفضل في نهاية كل يوم أن تقوم بإعادة تنسيق الوسائد الخاصة بالأرائك والمقاعد المختلفة والضغط على ما بداخلها من قطن أو منسوجات لتشكيلها بشكل منمق لتعود جديدة تمامًا.

يمكنك استغلال وقت فراغك في إعادة تنسيق محتويات الغرفة وإكسسواراتها المختلفة بأن تغير مكان الأثاث المعتاد رؤيته يوميًا لتشعر بعد ذلك ان الغرفة جديدة بلمسات بسيطة لم تكلفك إلا دقائق من وقتك!

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7- تجنب تعرض المدخل للفوضى فهو واجهة منزلك!

Балтийская Жемчужина, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

يعتبر المدخل من الأماكن الأكثر تعرضًا للفوضى بالمنزل فالأحذية وحدها تكفي لتتآمر عليه وتفسد هيئته، لذا احرص دائمًا على وضع الأحذية في موضعها الصحيح ويفضل أن يكون لها خزانة خاصة كالموضحة هنا، في الوقت الذي لا تستهين فيه بوجود حامل خشبي بأي زاوية بالقرب من المدخل ليتم استخدامه في تعليق السترات والمعاطف وما غير ذلك.

8- تخلص من أية أدوات عديمة الفائدة بمطبخك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أدوات الطهي أو الإكسسوارات المكسورة أو غير الضرورية لن تساعدك يومًا ما، فمادمت لم تستخدمها الآن لن تستخدمها مطلقًا.. من هذا المنطلق ينبغي إزالتها من المطبخ مباشرة لجني مساحة أكبر تساعدك في إعداد الطعام وغسل الصحون والتنظيف بشكل عام وما غير ذلك.

9- تخلص من النفايات المركونة بشرفتك ووفر بها جلسة ساحرة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

العديد من الشرفات تتحول في كثير من الأحيان إلى مقالب للنفايات حيث يوضع بها كل ما هو غير ضروري بالمنزل من أغراض وأدوات إما بغرض الإصلاح أو لعدم التصرف به من الأساس، لذا إذا كان لديك بعض أوقات الفراغ، قم بإزالة أيٍ من تلك العناصر غير الضرورية.. فهذه ستكون بداية جيدة.

10- انسى العالم بأسره وانسجم

4.5m yoga space, meditation room and music room homify حديقة
homify

4.5m yoga space, meditation room and music room

homify
homify
homify

بعد يوم عمل شاق بالمنزل أو خارجه نحتاج جميعًا للجلوس في مكان منمق وهادئ كالموضح هنا يضم كل سبل الراحة أو حتى بعضها فهو كفيل بأن يساعد على الاسترخاء والتأمل والسكينة.. كافئ نفسك بالجلوس به في نهاية يومك واستمع لإحدى المقطوعات الموسيقية الرائعة واغمض عينيك لتنسى العالم بصخبه!

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