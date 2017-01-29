10 لمسات بسيطة تجعل منزلك منمقًا… اعرفها الآن!

هل لديك بضع دقائق شاغرة بيومك؟ هل تنتظر عودة شخص ما إلى المنزل ولكنك تشعر بالملل؟! من خلال هذا المقال ستعرف كيف تستغل وقتك الشاغر ببساطة في الكثير من الأعمال البسيطة والتي كفيلة بأن تجعل منزلك منمقًا أكثر من أي وقتٍ مضى.. لمسات حقًا بسيطة لكنها سحرية اعرفها الآن فقط مع هوميفاي!
تنظيف مطبخك ومسح أسطحه المختلفة يكسبه جمالًا من نوع خاص ويجعله صحيًا.. فالمطبخ هو أكثر بقعة بالمنزل سرعان ما تتعرض للاتساخ مما يؤثر بشكل سلبي على بقية أجزاءه حتى ولو بعيدة عنه نسبيًا.. ليس هذا بغريب وهو عصب البيت.. فإن كان نظيفًا صارت جميع الغرف نظيفة وإن كان عكس ذلك تأثر المنزل بالسلب وأصبح فوضويًا.. فلا تتردد في استغلال بضع دقائق من وقت فراغك به من أجل أن تجعله مرتبًا طوال الوقت.
تفريغ غسالة الصحون وإعادة تعبئتها بالأطباق والأواني من جديد لا يستغرق سوى بضع دقائق.. لذا لا تترك مجال للفوضى به الناتجة عن تراكم الأطباق والأواني وأدوات المائدة وما غير ذلك لأن القيام بتلك المهام من شانه ضمان الحفاظ على مطبخك نظيفًا ومرتبًا.
تنظيم وترتيب الأوراق وتصنيفها سوف يساعد على العمل من ناحية ويساهم في خلق مساحة عملية منتجة من ناحية أخرى.. لا يمكن إلا بضع دقائق تحسن بشكل كبير زيادة اجواء الغرفة الخاصة بك، وإضافة والجمالية خالية من الفوضى نظيفة.
رتب سرير غرفة نومك واختار لها فرش منمق يتسق مع ألوان الغرفة والجو العام.. فنظافتها وتنسيقها يكسبها بالهدوء والسكينة واللذان هم ضروريان لأي غرفة نوم على وجه الأرض.
غالبًا ما تكون الملابس المتسخة متناثرة هنا وهناك بأرجاء مختلفة من المنزل خصوصًا وإن كان لديكم أطفال يكن الأمر أصعب بكثير! لذا لا تترك مساحة لتراكم أكوام الملابس المتسخة، جمع كل ما تريد غسله مرة واحدة مع مراعاة تصنيف الغسيل ليتم غسل الملابس الداكنة معًا وكذلك الفاتحة معًا أيضًا مرة أخرى، وضع الدفعة الأولى في الغسالة ليظهر لك البيت هادئًا جميلًا والسر في النظافة!
لأن غرفة المعيشة هي أكثر البقاع استخدامًا في المنزل لقضاء الأسرة لمعظم وقتها بها من الطبيعي أن تكون في أغلب الوقت غير مرتبة! لذا قم من وقت لآخر ويفضل في نهاية كل يوم أن تقوم بإعادة تنسيق الوسائد الخاصة بالأرائك والمقاعد المختلفة والضغط على ما بداخلها من قطن أو منسوجات لتشكيلها بشكل منمق لتعود جديدة تمامًا.
يمكنك استغلال وقت فراغك في إعادة تنسيق محتويات الغرفة وإكسسواراتها المختلفة بأن تغير مكان الأثاث المعتاد رؤيته يوميًا لتشعر بعد ذلك ان الغرفة جديدة بلمسات بسيطة لم تكلفك إلا دقائق من وقتك!
يعتبر المدخل من الأماكن الأكثر تعرضًا للفوضى بالمنزل فالأحذية وحدها تكفي لتتآمر عليه وتفسد هيئته، لذا احرص دائمًا على وضع الأحذية في موضعها الصحيح ويفضل أن يكون لها خزانة خاصة كالموضحة هنا، في الوقت الذي لا تستهين فيه بوجود حامل خشبي بأي زاوية بالقرب من المدخل ليتم استخدامه في تعليق السترات والمعاطف وما غير ذلك.
أدوات الطهي أو الإكسسوارات المكسورة أو غير الضرورية لن تساعدك يومًا ما، فمادمت لم تستخدمها الآن لن تستخدمها مطلقًا.. من هذا المنطلق ينبغي إزالتها من المطبخ مباشرة لجني مساحة أكبر تساعدك في إعداد الطعام وغسل الصحون والتنظيف بشكل عام وما غير ذلك.
العديد من الشرفات تتحول في كثير من الأحيان إلى مقالب للنفايات حيث يوضع بها كل ما هو غير ضروري بالمنزل من أغراض وأدوات إما بغرض الإصلاح أو لعدم التصرف به من الأساس، لذا إذا كان لديك بعض أوقات الفراغ، قم بإزالة أيٍ من تلك العناصر غير الضرورية.. فهذه ستكون بداية جيدة.
بعد يوم عمل شاق بالمنزل أو خارجه نحتاج جميعًا للجلوس في مكان منمق وهادئ كالموضح هنا يضم كل سبل الراحة أو حتى بعضها فهو كفيل بأن يساعد على الاسترخاء والتأمل والسكينة.. كافئ نفسك بالجلوس به في نهاية يومك واستمع لإحدى المقطوعات الموسيقية الرائعة واغمض عينيك لتنسى العالم بصخبه!
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