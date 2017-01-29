10 لمسات بسيطة تجعل منزلك منمقًا… اعرفها الآن!

لأن غرفة المعيشة هي أكثر البقاع استخدامًا في المنزل لقضاء الأسرة لمعظم وقتها بها من الطبيعي أن تكون في أغلب الوقت غير مرتبة! لذا قم من وقت لآخر ويفضل في نهاية كل يوم أن تقوم بإعادة تنسيق الوسائد الخاصة بالأرائك والمقاعد المختلفة والضغط على ما بداخلها من قطن أو منسوجات لتشكيلها بشكل منمق لتعود جديدة تمامًا.

يمكنك استغلال وقت فراغك في إعادة تنسيق محتويات الغرفة وإكسسواراتها المختلفة بأن تغير مكان الأثاث المعتاد رؤيته يوميًا لتشعر بعد ذلك ان الغرفة جديدة بلمسات بسيطة لم تكلفك إلا دقائق من وقتك!