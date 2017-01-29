11 فكرة لدُش حمام أنيق للغاية

دش الحمام لا يجب أن يتم التعامل معه بطريقة تقليدية متجاهلين مدى تأثير ديكوره على منظر الحمام العام وراحتك أثناء الاستحمام. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار للدش نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم في تصميم حمامكم. إليكم الأفكار.
تحديد كابينة الدش الزجاجية بالأسود جعلته يبدو أكثر فخامة وخلق تباينًا مع لون الحمام الفاتح تحت الإضاءة المثبتة لتمتزج جميع التفاصيل منتجة دفئًا وراحة في شكل الحمام.
الحمام في الدور العلوي من المنزل والحائط مائل؟ لا مشكلة! يمكنك أن تُطوع الكابينة الزجاجية كما شئت لتستغل المساحة أفضل استغلال وتنشئ الدش الذي تريده.
اختيار لون مختلف للحائط المجاور للدش يجعل الحمام يبدو منعشًا ويكسر من ملل اللون الهادئ المستخدم في باقي الحمام.
الموزاييك يضفي حيوية على تصميم أي غرفة ولكن ماذا عن استخدامه في مساحة صغيرة جدًا كخلفية لرفين محفورين داخل حائط الدش كهذا التصميم؟ فكرة جيدة أليس كذلك؟
هل تريد بعض التجديد في الكابينة الزجاجية بدلًا من الباب الزجاجي الذي يفتح ويغلق بشكل تقليدي؟ هذه الفكرة رائعة وأنيقة وتضفي انسيابية على تصميم الحمام!
هذا النوع من الكبائن يفتح بشكل مزدوج للداخل وهو مفيد في حالة ضيق مساحة الحمام حتى لا يعيقه أو يعيق شيئًا عند فتحه.
مهما كانت مساحة الحمام صغيرة يمكنك دائمًا أن تصمم كابينة مناسبة له، خاصة وأن من مميزاتها الحفاظ على الحمام من البلل والذي ستحتاجه كثيرًا في الحمام الصغير لتقارب المسافات بين كل الأدوات والستارة لن تحجب المياة بالشكل المطلوب.
تباين اللون الأبيض والأسود واضحة في كل تفاصيل الحمام بين البلاط وخزانة الحوض والتواليت ولكن بطل هذا التصميم هو اللون البرونزي في التفاصيل الصغيرة من مقابض الأدراج والأرفف وخلاطات الحمام. أناقة غير عادية!
إضاءة هذا الحمام والحائط الطوبي الزيتي هماأكثر ما يميزاه. الحمام مكون من بانيو وكابينة دش مفتوحة على باقي الحمام ومغلقة من حهة واحدة بالفاصل زجاجي.
حائط الدش مجعّد وبه إضاءة حول إطاره تزيد من جمالخ وبريق الحمام الفاتح.
حمام تصميمه عصري وشبابي يتباين حائط الدش الأبيض الطوبي مع باقي حائط الحمام الرمادي.