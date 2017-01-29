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11 فكرة لدُش حمام أنيق للغاية

ريم عوض ريم عوض
The Stage, Glass Canvas Glass Canvas حمام
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دش الحمام لا يجب أن يتم التعامل معه بطريقة تقليدية متجاهلين مدى تأثير ديكوره على منظر الحمام العام وراحتك أثناء الاستحمام. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار للدش نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم في تصميم حمامكم. إليكم الأفكار.

1- زجاج بإطار أسود

The Stage, Glass Canvas Glass Canvas حمام
Glass Canvas

The Stage

Glass Canvas
Glass Canvas
Glass Canvas

تحديد كابينة الدش الزجاجية بالأسود جعلته يبدو أكثر فخامة وخلق تباينًا مع لون الحمام الفاتح تحت الإضاءة المثبتة لتمتزج جميع التفاصيل منتجة دفئًا وراحة في شكل الحمام.

2- دش أسفل حائط مائل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام في الدور العلوي من المنزل والحائط مائل؟ لا مشكلة! يمكنك أن تُطوع الكابينة الزجاجية كما شئت لتستغل المساحة أفضل استغلال وتنشئ الدش الذي تريده.

3- حائط مختلف

Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. حمام Blue
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Putmans Barn

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

اختيار لون مختلف للحائط المجاور للدش يجعل الحمام يبدو منعشًا ويكسر من ملل اللون الهادئ المستخدم في باقي الحمام.

4- رف موزاييك

Tooting Furzedown, Clara Bee Clara Bee حمام
Clara Bee

Tooting Furzedown

Clara Bee
Clara Bee
Clara Bee

الموزاييك يضفي حيوية على تصميم أي غرفة ولكن ماذا عن استخدامه في مساحة صغيرة جدًا كخلفية لرفين محفورين داخل حائط الدش كهذا التصميم؟ فكرة جيدة أليس كذلك؟

5- باب زجاجي متحرك

Large Main Bathroom Redesign homify حمام
homify

Large Main Bathroom Redesign

homify
homify
homify

هل تريد بعض التجديد في الكابينة الزجاجية بدلًا من الباب الزجاجي الذي يفتح ويغلق بشكل تقليدي؟ هذه الفكرة رائعة وأنيقة وتضفي انسيابية على تصميم الحمام!

6- يفتح للداخل

Realizacja, LEMUR Architekci LEMUR Architekci حمام
LEMUR Architekci

LEMUR Architekci
LEMUR Architekci
LEMUR Architekci

هذا النوع من الكبائن يفتح بشكل مزدوج للداخل وهو مفيد في حالة ضيق مساحة الحمام حتى لا يعيقه أو يعيق شيئًا عند فتحه.

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7- كابينة في حمام صغير

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company حمام
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

مهما كانت مساحة الحمام صغيرة يمكنك دائمًا أن تصمم كابينة مناسبة له، خاصة وأن من مميزاتها الحفاظ على الحمام من البلل والذي ستحتاجه كثيرًا في الحمام الصغير لتقارب المسافات بين كل الأدوات والستارة لن تحجب المياة بالشكل المطلوب.

8- أناقة البرونزي

Konut 1+0, Boraevgar Boraevgar حمام سيراميك White
Boraevgar

Boraevgar
Boraevgar
Boraevgar

تباين اللون الأبيض والأسود واضحة في كل تفاصيل الحمام بين البلاط وخزانة الحوض والتواليت ولكن بطل هذا التصميم هو اللون البرونزي في التفاصيل الصغيرة من مقابض الأدراج والأرفف وخلاطات الحمام. أناقة غير عادية!

9- بانيو وكابينة

Master En-Suite Perfect Stays حمام
Perfect Stays

Master En-Suite

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

إضاءة هذا الحمام والحائط الطوبي الزيتي هماأكثر ما يميزاه. الحمام مكون من بانيو وكابينة دش مفتوحة على باقي الحمام ومغلقة من حهة واحدة بالفاصل زجاجي.

10- إضاءة وكرسي

MAIN BATHROOM Landmass London حمام
Landmass London

MAIN BATHROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

حائط الدش مجعّد وبه إضاءة حول إطاره تزيد من جمالخ وبريق الحمام الفاتح.

11- حمام عصري

A fun kids bathroom Hen & Crask Edinburgh حمام
Hen &amp; Crask Edinburgh

A fun kids bathroom

Hen & Crask Edinburgh
Hen &amp; Crask Edinburgh
Hen & Crask Edinburgh

حمام تصميمه عصري وشبابي يتباين حائط الدش الأبيض الطوبي مع باقي حائط الحمام الرمادي. 

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