11 فكرة لدُش حمام أنيق للغاية

مهما كانت مساحة الحمام صغيرة يمكنك دائمًا أن تصمم كابينة مناسبة له، خاصة وأن من مميزاتها الحفاظ على الحمام من البلل والذي ستحتاجه كثيرًا في الحمام الصغير لتقارب المسافات بين كل الأدوات والستارة لن تحجب المياة بالشكل المطلوب.