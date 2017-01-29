شقة من غرفتين مساحتها صغيرة ولا ينقصها شيء

الشقق الصغيرة يمكنها أن تكون مصدرًا لراحة حقيقية إذا تم الاهتمام باستغلال مساحتها بدون مبالغة واستخدام الحيل المختلفة لتوفير المساحة قدر الإمكان. إذا كانت شقتك صغيرة وتتنمى أن تجد تصميمًا مناسبًا تابع هذا المقال الذي سنعرض فيه مشروع عبارة عن شقة من غرفة واحدة وصالة مفتوحة بها مطبخ وسفرة وغرفة معيشة. إليكم صور الشقة بالتفصيل.
المساحات المفتوحة هي الحل الأمثل في المنازل الصغيرة حتى لا يعيق بصرك ويشعرك بضيق المساحة أكثر وأكثر.استخدم المصمم اللون الأبيض في معظم الأثاث الذي يعطي شعورًا بالترتيب والنظافة والمساحة الكبيرة. في الصور القادمة نرى باقي الشقة عن قرب أكثر.
غرفة المعيشة بسيطة للغاية مكونة من كنبة على شكل حرف L ومجموعة من الأرفف وطاولتين نحيفتين توفيرًا للمساحة. من المميز في هذه الغرفة الجدار الحجري خلف الكنبة الذي يكسر من حدة الأبيض ويتناسب مع لون الأرضية البنية.
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المطبخ مفتوح على السفرة وبه
بار لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات أو كسطح عمل إضافي للمطبخ الصغير. ويعمل كفاصل أيضًا بين الغرفتين. من المميز في تصميم المطبخ هو الواجهة الخشبية للثلاجة لتبدو كأنها جزء من المطبخ.
تصميم المطبخ مميز من حيث استغلال الركن لوضع البوتجاز والشفّاط. كسر المصم من حدة الأبيض بخلق تباين مع السيراميك القاتم الموزاييك.
غرفة النوم باللون الكريمي والبنفسجي بمكتب بسيط ودولاب مستغل لركن الغرفة وأرفف على طول الحائط لوضع الأغراض ويمكنها أن تستغل كمكتبة.