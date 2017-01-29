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شقة من غرفتين مساحتها صغيرة ولا ينقصها شيء

ريم عوض ريم عوض
Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
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الشقق الصغيرة يمكنها أن تكون مصدرًا لراحة حقيقية إذا تم الاهتمام باستغلال مساحتها بدون مبالغة واستخدام الحيل المختلفة لتوفير المساحة قدر الإمكان. إذا كانت شقتك صغيرة وتتنمى أن تجد تصميمًا مناسبًا تابع هذا المقال الذي سنعرض فيه مشروع عبارة عن شقة من غرفة واحدة وصالة مفتوحة بها مطبخ وسفرة وغرفة معيشة. إليكم صور الشقة بالتفصيل.

مساحة مفتوحة

Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

المساحات المفتوحة هي الحل الأمثل في المنازل الصغيرة حتى لا يعيق بصرك ويشعرك بضيق المساحة أكثر وأكثر.استخدم المصمم اللون الأبيض في معظم الأثاث الذي يعطي شعورًا بالترتيب والنظافة والمساحة الكبيرة. في الصور القادمة نرى باقي الشقة عن قرب أكثر.

غرفة المعيشة

Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

غرفة المعيشة بسيطة للغاية مكونة من كنبة على شكل حرف L ومجموعة من الأرفف وطاولتين نحيفتين توفيرًا للمساحة. من المميز في هذه الغرفة الجدار الحجري خلف الكنبة الذي يكسر من حدة الأبيض ويتناسب مع لون الأرضية البنية.

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المطبخ والسفرة

Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

المطبخ مفتوح على السفرة وبه بار لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات أو كسطح عمل إضافي للمطبخ الصغير. ويعمل كفاصل أيضًا بين الغرفتين. من المميز في تصميم المطبخ هو الواجهة الخشبية للثلاجة لتبدو كأنها جزء من المطبخ. 

تصميم المطبخ

Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

تصميم المطبخ مميز من حيث استغلال الركن لوضع البوتجاز  والشفّاط. كسر المصم من حدة الأبيض بخلق تباين مع السيراميك القاتم الموزاييك.

غرفة شبابية

Arredo bifamiliare, Studio HAUS Studio HAUS غرفة نوم
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

غرفة النوم باللون الكريمي والبنفسجي بمكتب بسيط ودولاب مستغل لركن الغرفة وأرفف على طول الحائط لوضع الأغراض ويمكنها أن تستغل كمكتبة.

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