شقة من غرفتين مساحتها صغيرة ولا ينقصها شيء

الشقق الصغيرة يمكنها أن تكون مصدرًا لراحة حقيقية إذا تم الاهتمام باستغلال مساحتها بدون مبالغة واستخدام الحيل المختلفة لتوفير المساحة قدر الإمكان. إذا كانت شقتك صغيرة وتتنمى أن تجد تصميمًا مناسبًا تابع هذا المقال الذي سنعرض فيه مشروع عبارة عن شقة من غرفة واحدة وصالة مفتوحة بها مطبخ وسفرة وغرفة معيشة. إليكم صور الشقة بالتفصيل.