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5 غرف معيشة تركية لعشاق الدفء

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Wren Cottage, Askew Cavanna Architects Askew Cavanna Architects غرفة المعيشة
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مع تطورالسوشيال ميديا واتساع مفهوم العولمة فقدنا أشياء كثيرة كانت تسعدنا قديمًا ومشاعر حُرمنا منها، أصبحت منازلنا مريحة جدًا لكنها تفقد الدفء والحميمية، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 5 أفكار لتصاميم مختلفة للخبراء لغرف المعيشة تعزز شعور الدفء والحميمية من تركيا، دعنا نعرض لك الصور بالتفصيل. 

1- طاولات غير مألوفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ليست ضرورة أن تملك غرفة معيشة على الطراز الكلاسيكي أو الريفي لكي  تجد الراحة والدفء هناك غرف حديثة وتخلق لك أجواء دافئة وهادئة، وهذه الغرفة خير مثال لذلك، طاولات القهوة غير مألوفة إطلاقًا، هل صادفت مرة تصميم لطاولة بدون أرجل؟، مجرد قطع خشبية فوق السجاد وبجانبها لكنها ساحرة.

2- أجواء منزل الجدة

Casa Araras, Fernando Menezes Arquitetura Fernando Menezes Arquitetura غرفة المعيشة
Fernando Menezes Arquitetura

Fernando Menezes Arquitetura
Fernando Menezes Arquitetura
Fernando Menezes Arquitetura

هذا التصميم سيذكرك بمنزل جدتك الذي كنت تنتظر أجازاتك الدراسية لقضائها هناك في الريف وسط دفء عائلتك، المدفأة هنا لم تكن عادية هي عبارة عن فرن بلدي وصُممت الجلسة حوله بعناية فائقة لتكتمل الراحة، الأريكة الخشبية الكبيرة البسيطة مناسبة جدًا لهذه الأجواء، الجدران أيضًا من الحجر المكشوف لتكملة الدفء، النوافذ الكثيرة بالقرب من السقف والنافذة الكبيرة التي تطل على حديقة المنزل تسمح لك برؤية المساحة الخضراء، حقًا غرفة معيشة لكنها جلبت أجواء الريف كلها إلى مكانك. 

3- حميمية وودّ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

طاولات القهوة الصغيرة ملائمة جدًا للجلسات الودودة التي تقضيها مع عائلتك أو أصدقائك المقربين، في الحقيقة كل شيء في هذه الغرفة يعزز من حميميتها، ألوان الأثاث، المدفأة، والحجر المكشوف في الجدران، كل شيء يخبرنا أنها الغرفة المثالية لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة . 

4- أريكة مريحة

Wren Cottage, Askew Cavanna Architects Askew Cavanna Architects غرفة المعيشة
Askew Cavanna Architects

Wren Cottage

Askew Cavanna Architects
Askew Cavanna Architects
Askew Cavanna Architects

مثال آخر لغرفة المعيشة على الطراز البلدي، الأرضية الخشبية بألوانها التي تجمع بين درجات مختلفة لكنها غير مزعجة للعين، الأريكة مريحة جدًا وألوانها هادئة أبعدت كل احتمال في أن تبدو الغرفة كئيبة أو مملة. 

5- الجلد

В гостях у сказки, D&T Architects D&T Architects غرفة المعيشة
D&amp;T Architects

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

الجلد من أكثر المواد التي تجعل الأجواء أكثر دفء، تدرج الألوان في الغرفة جعلتها ساحرة وأنيقة جدًا، اللون الأصفر يعطيها لمسة من الإشراق والحيوية للغرفة . 

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