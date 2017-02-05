5 غرف معيشة تركية لعشاق الدفء

مع تطور
السوشيال ميديا واتساع مفهوم العولمة فقدنا أشياء كثيرة كانت تسعدنا قديمًا ومشاعر حُرمنا منها، أصبحت منازلنا مريحة جدًا لكنها تفقد الدفء والحميمية، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 5 أفكار لتصاميم مختلفة للخبراء لغرف المعيشة تعزز شعور الدفء والحميمية من تركيا، دعنا نعرض لك الصور بالتفصيل.
ليست ضرورة أن تملك غرفة معيشة على الطراز الكلاسيكي أو الريفي لكي تجد الراحة والدفء هناك غرف حديثة وتخلق لك أجواء دافئة وهادئة، وهذه الغرفة خير مثال لذلك، طاولات القهوة غير مألوفة إطلاقًا، هل صادفت مرة تصميم لطاولة بدون أرجل؟، مجرد قطع خشبية فوق السجاد وبجانبها لكنها ساحرة.
هذا التصميم سيذكرك بمنزل جدتك الذي كنت تنتظر أجازاتك الدراسية لقضائها هناك في الريف وسط دفء عائلتك، المدفأة هنا لم تكن عادية هي عبارة عن فرن بلدي وصُممت الجلسة حوله بعناية فائقة لتكتمل الراحة، الأريكة الخشبية الكبيرة البسيطة مناسبة جدًا لهذه الأجواء، الجدران أيضًا من الحجر المكشوف لتكملة الدفء، النوافذ الكثيرة بالقرب من السقف والنافذة الكبيرة التي تطل على حديقة المنزل تسمح لك برؤية المساحة الخضراء، حقًا غرفة معيشة لكنها جلبت أجواء الريف كلها إلى مكانك.
طاولات القهوة الصغيرة ملائمة جدًا للجلسات الودودة التي تقضيها مع عائلتك أو أصدقائك المقربين، في الحقيقة كل شيء في هذه الغرفة يعزز من حميميتها، ألوان الأثاث، المدفأة، والحجر المكشوف في الجدران، كل شيء يخبرنا أنها الغرفة المثالية لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة .
مثال آخر لغرفة المعيشة على الطراز البلدي، الأرضية الخشبية بألوانها التي تجمع بين درجات مختلفة لكنها غير مزعجة للعين، الأريكة مريحة جدًا وألوانها هادئة أبعدت كل احتمال في أن تبدو الغرفة كئيبة أو مملة.
الجلد من أكثر المواد التي تجعل الأجواء أكثر دفء، تدرج الألوان في الغرفة جعلتها ساحرة وأنيقة جدًا، اللون الأصفر يعطيها لمسة من الإشراق والحيوية للغرفة .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 خزانات خشبية، مودرن ورائعة!