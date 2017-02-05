5 غرف معيشة تركية لعشاق الدفء

هذا التصميم سيذكرك بمنزل جدتك الذي كنت تنتظر أجازاتك الدراسية لقضائها هناك في الريف وسط دفء عائلتك، المدفأة هنا لم تكن عادية هي عبارة عن فرن بلدي وصُممت الجلسة حوله بعناية فائقة لتكتمل الراحة، الأريكة الخشبية الكبيرة البسيطة مناسبة جدًا لهذه الأجواء، الجدران أيضًا من الحجر المكشوف لتكملة الدفء، النوافذ الكثيرة بالقرب من السقف والنافذة الكبيرة التي تطل على حديقة المنزل تسمح لك برؤية المساحة الخضراء، حقًا غرفة معيشة لكنها جلبت أجواء الريف كلها إلى مكانك.