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تصميم لمنزل كالقصور سيبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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اليوم تجربتنا مختلفة حيث سنغوص في تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل قيد التنفيذ و لكن بفضل التكنولوجيا المتقدمة نستطيع أن نلامس التصميم و كأنه واقع حقيقي لا شك فيه، تلك الصور المأخوذة لتصميم منزل فخم صمم كالقصور في تفاصيله الغنية و غرفه المتعددة و اكسسواراته الفاخرة .

هوميفاي اليوم في تجربة مثيرة في منزل ثلاثي الأبعاد من تصميم روسي عن طريق مكتب DESIGNER OLGA AYSINA المتخصص في التصميم الداخلي  و نأمل أن تحوذ إعجابكم .

غرفة معيشة كلاسيكية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البداية دائماً مع غرفة المعيشة و نلاحظ فيها مدى غنى التفاصيل و تعددها و تآلفها بطريقة فريدة مع الألوان و النجف و اللوحات التشكيلية ، كل شيء ينم عن حس فني مميز لدى المصمم، و لنا أن نلاحظ الاعتماد على فتح الشرفات لإدخال الضوء في مختلف الزوايا و الأركان في الغرفة كما أنه يوجد تداخل واضح بين الغرفة بطقم الأنترية الذي فيها و الخشب المستخدم في المنضدة الصغيرة و مع السفرة التي بجوار الجلسة و لم يفصل بينهما سوى اتجاه الجلسات المختلف، و من الأشياء البارزة في تصميم تلك الغرفة هي اللوحات التشكيلية الرقيقة التي اعتمدت على الوجوة الهادئة و روح الطبيعة التي تظهر ايضاً في الزهريات سواء على السفرة أو في الصالون

تفاصيل غنية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لاحظ شكل غرفة المعيشة من تلك الزاوية و كيف أن الغني في التفاصيل يظهر في السجاد و في النجف و الأباجورات و الشمعدانات الهادئة بجوار محيط الكنب و كيف أن الوسائد استخدمت بشكل أكثر من راقي في كسر اللون الزيتي و التداخل مع الخشبي ، باختصار تصميم أكثر من ممتاز حتى لو كان جرافيك

السفرة روعة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

السفرة أكثر من رائعة و الطراز الكلاسيكي في المقاعد و النجف الذي يحيط بها زادها فخامة و رسمية، فهي تبدو أنها مستعدة حتى لاستقبال الملوك بتنسيقها الرفيع و اكسسواراتها الفاخرة، الألوان جاءت من نفس روح الألوان المتداخلة في غرفة المعيشة القريبة منها مثل الأبيض و درجات الزيتي الخلابة الأقرب للون الشجر، الخشب حاضر هنا أيضاً في الطاولة التي صممت بشكل بيضاوي يسع الجميع و اقرب للبروتوكول الرسمي في كل تفاصيلها

سفرة ملحقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بعد أن رأينا السفرة الرسمية التي تقتبس رونقها من جمال القصور نلاحظ هنا كيف أن المصمم قد جهز سفرة أصغر حجماً و لا تتسم بالرسمية نظراً لحجمها الصغير و هي تناسب الوجبات السريعة لسكان المنزل لو أرادوا ألا يستخدموا السفرة الأكبر حجماً و يقصروها على استخدام الضيوف، حتى السفرة غير الرسمية بها من الوقار و الجمال ما يجعلها تنافس الأخرى خصوصاً و أن نفس نوع المقاعد تقريباً استخدم هنا و هناك

معيشة داخلية مودرن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في تلك الغرفة نلاحظ تحول كامل للطراز نحو العصرية شيئاً فشيئاً و ملاحظ ذلك في النجف و شكل المقاعد و لونها الارجواني و بعض اللون الأسود في حلوق الأبواب و في الممرات، مفاجأة غير متوقعة و لكنها لذيذة في قلب نظام الديكور في المنزل من الكلاسيكية للمودرن

ممرات هادئة

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الممرات جاءت كلها هادئة دون تفاصيل كبيرة، اعتمدت على الضوء الخافت و الرومانسية في التفاصيل دون الخوض في إدخال اكسسوارات قد لا تفيد ذلك الهدوء المنشود و بالفعل نلاحظ الهدوء يصل إلينا حتى من الصور بفضل الكلاسيكية و التقليدية الشديدة في كل درجات و تفاصيل السلم حتى السور الخاص به المصنوع من الحديد و السيراميك المستخدم في أرضيات الممر المؤدي إليه

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حمام مشرق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام أشبه بالفنادق ذات الخمسة نجوم ، بما فيها من ورود عذبة و ضياء و تصميم مناسب لكل التفاصيل، الموزاييك عامل مؤثر بالرغم من عدم لمعانه و اعتماد لونه مثل باقي أجزاء الحمام، و الحوض تم استخدامه رسمياً بحوضين مختلفين ليخدم الضيوف في حالة العزائم و الدعوات الرسمية ، أما المرايات فاستخدمت ببراعة فائقة عكست الجمال و ضاعفت الشعور بالمساحة في كل المنزل

مطبخ من أروع ما يمكن

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اما المطبخ فهو من اروع ما يكون، الكراسي حول البار المنجدة من الجلد من أفخم ما يمكن و اللون الابيض الذي فيها جعلها تبدو مثيرة أكثر من أي مكون آخر بالرغم من احتواء المطبخ على نمط فريد في استخدام الاكسسوارات ما بين اللوحات و الساعة الغريبة على الحائط و الكتب حتى اللرخام و الخشب في الخزانات، تفاصيل غزيرة و توازن رهيب

غرفة نوم مثالية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

و في غرفة النوم يحضر الأورجواني ليزين الغرفة كما زين المعيشة الداخلية ، المفروشات و الورود صنعا عالم مثالي في رفقة الألوان الهادئة مثل النحاسي و الذي كسر دكانته استخدام الاكسسوارات اللامعة مثل النجف و المرايات التي بالتسريحة و الاخرى حول السرير

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