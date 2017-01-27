تصميم لمنزل كالقصور سيبهرك

اليوم تجربتنا مختلفة حيث سنغوص في تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل قيد التنفيذ و لكن بفضل التكنولوجيا المتقدمة نستطيع أن نلامس التصميم و كأنه واقع حقيقي لا شك فيه، تلك الصور المأخوذة لتصميم منزل فخم صمم كالقصور في تفاصيله الغنية و غرفه المتعددة و اكسسواراته الفاخرة .

هوميفاي اليوم في تجربة مثيرة في منزل ثلاثي الأبعاد من تصميم روسي عن طريق مكتب DESIGNER OLGA AYSINA المتخصص في التصميم الداخلي و نأمل أن تحوذ إعجابكم .