تصميم لمنزل كالقصور سيبهرك

اليوم تجربتنا مختلفة حيث سنغوص في تصميم ثلاثي الأبعاد لمنزل قيد التنفيذ و لكن بفضل التكنولوجيا المتقدمة نستطيع أن نلامس التصميم و كأنه واقع حقيقي لا شك فيه، تلك الصور المأخوذة لتصميم منزل فخم صمم كالقصور في تفاصيله الغنية و غرفه المتعددة و اكسسواراته الفاخرة .
هوميفاي اليوم في تجربة مثيرة في منزل ثلاثي الأبعاد من تصميم روسي عن طريق مكتب DESIGNER OLGA AYSINA المتخصص في التصميم الداخلي و نأمل أن تحوذ إعجابكم .
البداية دائماً مع غرفة المعيشة و نلاحظ فيها مدى غنى التفاصيل و تعددها و تآلفها بطريقة فريدة مع الألوان و النجف و اللوحات التشكيلية ، كل شيء ينم عن حس فني مميز لدى المصمم، و لنا أن نلاحظ الاعتماد على فتح الشرفات لإدخال الضوء في مختلف الزوايا و الأركان في الغرفة كما أنه يوجد تداخل واضح بين الغرفة بطقم الأنترية الذي فيها و الخشب المستخدم في المنضدة الصغيرة و مع السفرة التي بجوار الجلسة و لم يفصل بينهما سوى اتجاه الجلسات المختلف، و من الأشياء البارزة في تصميم تلك الغرفة هي اللوحات التشكيلية الرقيقة التي اعتمدت على الوجوة الهادئة و روح الطبيعة التي تظهر ايضاً في الزهريات سواء على السفرة أو في الصالون
لاحظ شكل غرفة المعيشة من تلك الزاوية و كيف أن الغني في التفاصيل يظهر في السجاد و في النجف و الأباجورات و الشمعدانات الهادئة بجوار محيط الكنب و كيف أن الوسائد استخدمت بشكل أكثر من راقي في كسر اللون الزيتي و التداخل مع الخشبي ، باختصار تصميم أكثر من ممتاز حتى لو كان جرافيك
السفرة أكثر من رائعة و الطراز الكلاسيكي في المقاعد و النجف الذي يحيط بها زادها فخامة و رسمية، فهي تبدو أنها مستعدة حتى لاستقبال الملوك بتنسيقها الرفيع و اكسسواراتها الفاخرة، الألوان جاءت من نفس روح الألوان المتداخلة في غرفة المعيشة القريبة منها مثل الأبيض و درجات الزيتي الخلابة الأقرب للون الشجر، الخشب حاضر هنا أيضاً في الطاولة التي صممت بشكل بيضاوي يسع الجميع و اقرب للبروتوكول الرسمي في كل تفاصيلها
بعد أن رأينا السفرة الرسمية التي تقتبس رونقها من جمال القصور نلاحظ هنا كيف أن المصمم قد جهز سفرة أصغر حجماً و لا تتسم بالرسمية نظراً لحجمها الصغير و هي تناسب الوجبات السريعة لسكان المنزل لو أرادوا ألا يستخدموا السفرة الأكبر حجماً و يقصروها على استخدام الضيوف، حتى السفرة غير الرسمية بها من الوقار و الجمال ما يجعلها تنافس الأخرى خصوصاً و أن نفس نوع المقاعد تقريباً استخدم هنا و هناك
في تلك الغرفة نلاحظ تحول كامل للطراز نحو العصرية شيئاً فشيئاً و ملاحظ ذلك في النجف و شكل المقاعد و لونها الارجواني و بعض اللون الأسود في حلوق الأبواب و في الممرات، مفاجأة غير متوقعة و لكنها لذيذة في قلب نظام الديكور في المنزل من الكلاسيكية للمودرن
الممرات جاءت كلها هادئة دون تفاصيل كبيرة، اعتمدت على الضوء الخافت و الرومانسية في التفاصيل دون الخوض في إدخال اكسسوارات قد لا تفيد ذلك الهدوء المنشود و بالفعل نلاحظ الهدوء يصل إلينا حتى من الصور بفضل الكلاسيكية و التقليدية الشديدة في كل درجات و تفاصيل السلم حتى السور الخاص به المصنوع من الحديد و السيراميك المستخدم في أرضيات الممر المؤدي إليه
الحمام أشبه بالفنادق ذات الخمسة نجوم ، بما فيها من ورود عذبة و ضياء و تصميم مناسب لكل التفاصيل، الموزاييك عامل مؤثر بالرغم من عدم لمعانه و اعتماد لونه مثل باقي أجزاء الحمام، و الحوض تم استخدامه رسمياً بحوضين مختلفين ليخدم الضيوف في حالة العزائم و الدعوات الرسمية ، أما المرايات فاستخدمت ببراعة فائقة عكست الجمال و ضاعفت الشعور بالمساحة في كل المنزل
اما المطبخ فهو من اروع ما يكون، الكراسي حول البار المنجدة من الجلد من أفخم ما يمكن و اللون الابيض الذي فيها جعلها تبدو مثيرة أكثر من أي مكون آخر بالرغم من احتواء المطبخ على نمط فريد في استخدام الاكسسوارات ما بين اللوحات و الساعة الغريبة على الحائط و الكتب حتى اللرخام و الخشب في الخزانات، تفاصيل غزيرة و توازن رهيب
و في غرفة النوم يحضر الأورجواني ليزين الغرفة كما زين المعيشة الداخلية ، المفروشات و الورود صنعا عالم مثالي في رفقة الألوان الهادئة مثل النحاسي و الذي كسر دكانته استخدام الاكسسوارات اللامعة مثل النجف و المرايات التي بالتسريحة و الاخرى حول السرير