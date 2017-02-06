وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان

غرفة نومك هي الجناح الملكي في منزلك، وبتطور الديكورات والتفاصيل يبتعد المًصممون الاّن عن الكلاسكيات العتيقة المعروفة بإستخدام اللون البُني أو الأسود أو الأبيض السادة لصناعة غرفة النوم.. وبدأت ثورة الألوان لإضفاء المرح والبهجة والتميز إلى غرفتك، فيمكنك الاّن الحصول على غرفة مختلفة وأنيقة بألوان جريئة ومُتميزة.
ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة متنوعة لأحدث تصميمات غرف النوم المليئة بالألوان والتي تُلهمك الفكرة للاختيار فيما بينهم وبما يناسب زوقك الخاص للحصول على غرفة نوم جميلة وبعيدة عن التقليدية.
هذه الغرفة مليئة بالبهجة والأناقة التي تجتمع في ألوانها الفاتحة وطرازها الملوكي الأنيق.. السرير مُحاط بستائر من الشيفون الفاتح، والمفروشات والستائر باللون الفيروزي المُبهج والذي تداخل أيضًا في ألوان السقف وديكوره الجميل.
اللون الزهري الفاتح يندرج تحت خارطة الألوان الراقية التي تُهدىء الأعصاب وتشعرك براحة، يناسبك تمامًا إذا كنت تبحث عن البساطة والهدوء.. السرير خشبي باللون البيج الفاتح، وورق الحائط في الخلفية يُعطي نقوش جميلة ومُميزة.
بالإضافة إلى قطعة الأثاث الأنيقة أمام السرير
الفوتيه ربما تستلقي عليها قليلًا لأخذ قسط من الراحة قبل التوجه إلى السرير.
ليس هناك أفضل من الأخضر الفاتح لغرفة تُشعرك بأنك تعيش حياة كاملة في أحضان الطبيعة، وفي هذه الغرفة يظهر الأخضر في الحائط الخلفي للسرير، وفي المفروشات، وسجادة الأرضية..
مع لوحة فنية جميلة من الزهور تضفي لمسة جمالية رائعة على الغرفة.
استخدام الألوان الجريئة في الجدران يجعل غرفة نومك ساحرة.. ولدينا في هذا المثال جدار من اللون البينك الغامق مع السرير الذي يحمل مفارش منقوشة بدرجات البينك المختلفة، ولا بأس ببعض الزهور لديكور الغرفة.
استمدت هذه الغرفة سحرها من ثلاثة أشياء رائعة بدأت باللون الأخضر الجميل في الستائر والمفروشات، والأبيض الناصع في الأثاث والجدران، مع الإضاءة المميزة.. هذا بالإضافة إلى حسن تنظيمها لتظهر بهذا الشكل الجميل.
خلط اللون الأبيض مع الأسود والبينك الهادىء يُعطيك غرفة أنيقة تتمتع بمظهر خاص.. وهذه الغرفة صنعت مزيج رائع بين الألوان الثلاثة في الجدران والمفروشات مع وحدتي الإضاءة الجميلة على الجانبين لتفاصيل أكثر رومانسية.
الديكور السليم والترتيب الذكي هو الأساس الذي اعتمدت عليه هذه الغرفة، حيث تم استغلال المساحة خلق السرير لعمل جدار خرساني لحمل الكتب والتحف وبعض الأغراض.. فالسرير خشبي بسيط ولكن الألوان الجميلة غيرت ملامح الغرفة تمامًا، وذلك باللون الأزرق السماوي الذي تم طلاء الجدران به، ودخل مع اللون الأصفر في المفروشات بطريقة جميلة.
إعتماد مجموعة كبيرة من الألوان في مكانٍ واحد يضفي روح من البهجة والمرح إلى غرفتك.. كما في هذه الغرفة ذات السرير المعدني البسيط الذي جمع مفروشات من اللون الأحمر والأصفر والبينك المنقوشة.. واستخدام سجادة من الكتان على نفس النظام تمتلىء بالألوان الجميلة، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء المُميزة بالغرفة.
إذا كنت ترغب في غرفة رومانسية فإن اللون البنفسجي يعطيك الفرصة لذلك، ففي هذه الغرفة الأنيقة السرير خشبي بجدار خلفي مُبطن مع وحدات إضاءة على الجانبين، وإضاءة سحرية بأسفله.. مع بيوت النور الجميلة في السقف، فتنوع الإضاءة هذا يعطي مظهر أنيق للغرفة، بالإضافة إلى تنوع ألوان الجدران بين الأبيض والموف الفاتح.
تتوافر العديد من الأشكال والألوان لورق الحائط الذي يمكنك الاعتماد عليه لصناعة غرفة لا مثيل لها، وهذه الغرفة استخدمت ورق الحائط بخطوط طولية رائعة تجمع درجات الوردي والأصفر في مزيج جميل يظهر مرة أخرى في مفروشات السرير والديكورات المُستخدمة على الجانبين.
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