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وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Betten, schulz.rooms schulz.rooms غرفة نوم
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غرفة نومك هي الجناح الملكي في منزلك، وبتطور الديكورات والتفاصيل يبتعد المًصممون الاّن عن الكلاسكيات العتيقة المعروفة بإستخدام اللون البُني أو الأسود أو الأبيض السادة لصناعة غرفة النوم.. وبدأت ثورة الألوان لإضفاء المرح والبهجة والتميز إلى غرفتك، فيمكنك الاّن الحصول على غرفة مختلفة وأنيقة بألوان جريئة ومُتميزة.

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة متنوعة لأحدث تصميمات غرف النوم المليئة بالألوان والتي تُلهمك الفكرة للاختيار فيما بينهم وبما يناسب زوقك الخاص للحصول على غرفة نوم جميلة وبعيدة عن التقليدية.

بهجة اللون الفيروزي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه الغرفة مليئة بالبهجة والأناقة التي تجتمع في ألوانها الفاتحة وطرازها الملوكي الأنيق.. السرير مُحاط بستائر من الشيفون الفاتح، والمفروشات والستائر باللون الفيروزي المُبهج والذي تداخل أيضًا في ألوان السقف وديكوره الجميل.

ستشعر براحة أعصاب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون الزهري الفاتح يندرج تحت خارطة الألوان الراقية التي تُهدىء الأعصاب وتشعرك براحة، يناسبك تمامًا إذا كنت تبحث عن البساطة والهدوء.. السرير خشبي باللون البيج الفاتح، وورق الحائط في الخلفية يُعطي نقوش جميلة ومُميزة.

بالإضافة إلى قطعة الأثاث الأنيقة أمام السرير الفوتيه ربما تستلقي عليها قليلًا لأخذ قسط من الراحة قبل التوجه إلى السرير.

تصميم من وحي الطبيعة

Flowers, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

ليس هناك أفضل من الأخضر الفاتح لغرفة تُشعرك بأنك تعيش حياة كاملة في أحضان الطبيعة، وفي هذه الغرفة يظهر الأخضر في الحائط الخلفي للسرير، وفي المفروشات، وسجادة الأرضية..

مع لوحة فنية جميلة من الزهور تضفي لمسة جمالية رائعة على الغرفة.

جرأة الألوان

Die neue Romantik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة نوم
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

استخدام الألوان الجريئة في الجدران يجعل غرفة نومك ساحرة.. ولدينا في هذا المثال جدار من اللون البينك الغامق مع السرير الذي يحمل مفارش منقوشة بدرجات البينك المختلفة، ولا بأس ببعض الزهور لديكور الغرفة.

تفاصيل ساحرة

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

استمدت هذه الغرفة سحرها من ثلاثة أشياء رائعة بدأت باللون الأخضر الجميل في الستائر والمفروشات، والأبيض الناصع في الأثاث والجدران، مع الإضاءة المميزة.. هذا بالإضافة إلى حسن تنظيمها لتظهر بهذا الشكل الجميل.

مزيج رائع

Betten, schulz.rooms schulz.rooms غرفة نوم
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

خلط اللون الأبيض مع الأسود والبينك الهادىء يُعطيك غرفة أنيقة تتمتع بمظهر خاص.. وهذه الغرفة صنعت مزيج رائع بين الألوان الثلاثة في الجدران والمفروشات مع وحدتي الإضاءة الجميلة على الجانبين لتفاصيل أكثر رومانسية.

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ترتيب ذكي

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نوم Multicolored
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الديكور السليم والترتيب الذكي هو الأساس الذي اعتمدت عليه هذه الغرفة، حيث تم استغلال المساحة خلق السرير لعمل جدار خرساني لحمل الكتب والتحف وبعض الأغراض.. فالسرير خشبي بسيط ولكن الألوان الجميلة غيرت ملامح الغرفة تمامًا، وذلك باللون الأزرق السماوي الذي تم طلاء الجدران به، ودخل مع اللون الأصفر في المفروشات بطريقة جميلة.

الكثير من الألوان

Artisan Collection (15mm), Kährs Parkett Deutschland Kährs Parkett Deutschland جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Kährs Parkett Deutschland

Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland
Kährs Parkett Deutschland

إعتماد مجموعة كبيرة من الألوان في مكانٍ واحد يضفي روح من البهجة والمرح إلى غرفتك.. كما في هذه الغرفة ذات السرير المعدني البسيط الذي جمع مفروشات من اللون الأحمر والأصفر والبينك المنقوشة.. واستخدام سجادة من الكتان على نفس النظام تمتلىء بالألوان الجميلة، بالإضافة إلى اللمسات الخضراء المُميزة بالغرفة.

إضاءة متنوعة

Betten, schulz.rooms schulz.rooms غرفة نوم
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

إذا كنت ترغب في غرفة رومانسية فإن اللون البنفسجي يعطيك الفرصة لذلك، ففي هذه الغرفة الأنيقة السرير خشبي بجدار خلفي مُبطن مع وحدات إضاءة على الجانبين، وإضاءة سحرية بأسفله.. مع بيوت النور الجميلة في السقف، فتنوع الإضاءة هذا يعطي مظهر أنيق للغرفة، بالإضافة إلى تنوع ألوان الجدران بين الأبيض والموف الفاتح.

ورق الحائط للتميز

Streifentapeten, 5QM Tapeten - Herczeg & Sassmannshausen GbR 5QM Tapeten - Herczeg & Sassmannshausen GbR غرفة نوم
5QM Tapeten – Herczeg &amp; Sassmannshausen GbR

5QM Tapeten - Herczeg & Sassmannshausen GbR
5QM Tapeten – Herczeg &amp; Sassmannshausen GbR
5QM Tapeten - Herczeg & Sassmannshausen GbR

تتوافر العديد من الأشكال والألوان لورق الحائط الذي يمكنك الاعتماد عليه لصناعة غرفة لا مثيل لها، وهذه الغرفة استخدمت ورق الحائط بخطوط طولية رائعة تجمع درجات الوردي والأصفر في مزيج جميل يظهر مرة أخرى في مفروشات السرير والديكورات المُستخدمة على الجانبين.

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