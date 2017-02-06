وداعًا للكلاسكيات.. واقتني غرفة نوم مليئة بالألوان

غرفة نومك هي الجناح الملكي في منزلك، وبتطور الديكورات والتفاصيل يبتعد المًصممون الاّن عن الكلاسكيات العتيقة المعروفة بإستخدام اللون البُني أو الأسود أو الأبيض السادة لصناعة غرفة النوم.. وبدأت ثورة الألوان لإضفاء المرح والبهجة والتميز إلى غرفتك، فيمكنك الاّن الحصول على غرفة مختلفة وأنيقة بألوان جريئة ومُتميزة.

ويقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة متنوعة لأحدث تصميمات غرف النوم المليئة بالألوان والتي تُلهمك الفكرة للاختيار فيما بينهم وبما يناسب زوقك الخاص للحصول على غرفة نوم جميلة وبعيدة عن التقليدية.