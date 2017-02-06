10 تصميمات لركن خاص للاسترخاء

لحظات استرخاء تقضيها في قراءة كتاب وربما الاستماع إلى أحد مطربيك أو عازفيك المفضلين، مع احتساء كوب من مشروبك المفضل، تحت إضاءة خافتة، وربما أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة ونسمات الهواء العليل..

هل تخيلت المشهد وتمنيت تحققه؟ هل تملك جزء صغير من الفضاء في المنزل؟ إذًا عليك بمتابعة المقال حتى النهاية..

في مقال اليوم، نأخذكم إلى حيث الاسترخاء، إلى اللحظات التي تقتطعونها من يومكم الطويل المليء بالعمل، لتدللون أنفسكم، وتريحوا عقولكم، وتنعموا بالسلام الداخلي الذي يساعدكم على الاستيقاظ ومعاودة العمل في اليوم التالي.

في هذا المقال، يقدم لكم هوميفاي، 10 تصميمات لركن خاص يمكن تنفيذه بسهولة في منازلكم، لتهربون إليه من تعقيدات وزحمة الحياة اليومية.