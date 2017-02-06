10 تصميمات لركن خاص للاسترخاء

لحظات استرخاء تقضيها في قراءة كتاب وربما الاستماع إلى أحد مطربيك أو عازفيك المفضلين، مع احتساء كوب من مشروبك المفضل، تحت إضاءة خافتة، وربما أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة ونسمات الهواء العليل..
هل تخيلت المشهد وتمنيت تحققه؟ هل تملك جزء صغير من الفضاء في المنزل؟ إذًا عليك بمتابعة المقال حتى النهاية..
في مقال اليوم، نأخذكم إلى حيث الاسترخاء، إلى اللحظات التي تقتطعونها من يومكم الطويل المليء بالعمل، لتدللون أنفسكم، وتريحوا عقولكم، وتنعموا بالسلام الداخلي الذي يساعدكم على الاستيقاظ ومعاودة العمل في اليوم التالي.
في هذا المقال، يقدم لكم هوميفاي، 10 تصميمات لركن خاص يمكن تنفيذه بسهولة في منازلكم، لتهربون إليه من تعقيدات وزحمة الحياة اليومية.
إن كانت لديك مساحة واسعة بعض الشيء، ولا تعلم كيف تقوم باستغلالها، فيمكنك تصميم ركن خاص بألوان محايدة هادئة ومريحة للعين، مع اثنين من الكراسي المريحة، وبعض الوسائد الصغيرة بنغمات لونية هادئة ولكن مبهجة بعض الشيء.
لا تنس إضافة إضاءة خافتة كذلك المصباح الأنيق بين الكرسيين، وربما مثل هذا المعلق في الجدار الخشبي، مع بعض اللمسات الخضراء النابضة بالحياة، ومنضدة صغيرة للسشاي.
لعشاق الكلاسيكية الناعمة، جدران مزينة بورق الحائد المزرقش بالورود، وأخرى من بلاطات باهتة مع نقوش رقيقة تماثل تلك التي تزين المفروشات على ظهر كرسي مريح وضع في الزاوية، ومنضدة خشبية ذات سطح دائري زجاجي وضعت فوقه أباجورة تقليدية بعض الشيء وطقم شاي خزفي.
مظهر كلاسيكي عتيق لمتعة الاسترخاء مع نغمات كلثومية وربما رواية رومانسية، ورائحة القهوة تعبئ الأجواء الحالمة.
هذا الركن صمم خصيصًا لمحبي الابحار بين أسطر الكتب الجيدة، حيث تصميم مبدع استغل أحد أركان المنزل وقام بفصله تمامًا من خلال أرفف خشبية شكلت مكتبة أنيقةـ وبين العمود والجدار، صمم مقعد خشبي مع أدراج للتخزين، مع إطار من الخزائن ذات الأابواب الزجاجية ورف خشبي، لترتيب وعرض الألعاب الصغيرة المفضلة، وإضفاء طابع شخصي على هذا الركن المستقل.
وسائد ملونة، وأرضية خشبية، وثريا أنيقة، لأجواء مُريحة ودافئة، تتركك تُبحر في صفحات الكتب لساعات وساعات دون ازعاج.
اثنين من مقاعد البين باج مع تصميم كروي، وقصرية زرع تواجه أشعة السمش المتسللة من النافذة المثلثة، لركن شبابي مفعم بالحياة، يُشجع على قضاء وقت ممتع وربما مشاهدة مباراة مع أحد الأصدقاء.
تصميم كلاسيكي أنيق، حيث النغمة اللونية الهادئة من الوردي في كرسي مُريح وشيزلونج رائع للاسترخاء، مع طاولة مستدير صغيرة لوضع كتاب وكوب من القهوة، والاستمتاع بأقصى درجة من الرفاهية المريحة والدافئة، بفضل قطعة السجاد البيضاء المزينة للأرضية الخشبية.
إن كنت ممن يقضون وقت طويل في العمل، يمكنك تصميم مكتب العمل بما يجعله ركنك الخاص للعمل والاسترخاء في الوقت ذاته، حيث اختيار مكان مُشرق مع إطلالة مريحة للعين والنفس، وكرسي مُريح وخاصة للظهر، مع منضدة أنيقة، ومُشغل للموسيقى للاستمتاع ببعض المعزوفات الهادئة أثناء فترات الراحة.
أمام تصميم أنيق للموقد، ومع إضاءات هادئة مُريحة للأعصاب، وضع كرسي أصفر بتصميم عصري فريد، مع مسند للقدم، لاسترخاء تام أثناء القراءة والانتقاء بين مجموعة ضخمة من داخل المكتبة الخشبية المحيطة بالموقد.
ليس هناك أفضل من اللون الأخضر للاسترخاء، لذا فقد اكتسى الكرسي الخشبي الهزاز بدرجة داكنة من نغمات الأخضر الأنيقة، والتي تناسقت مع الستائر خلفه، بينما تناسقت أخشابه مع الأرفف الجانبية بجانبه، والتي توجت بالجوائز والأطر التذكارية، لتهيئة أجواء مُريحة ومليئة بالفخر.
احتضن هذا الركن حس فني عالي، حيث انتقاء كل قطعة بتصميم فريد لجزء من الطبيعة، فالمنضدة صممت من جذع شجر طبيعي، وزينت بأثنين من المزهريات وبعض الكتب، وقد صمم الجدار خلفها من بطانة سوداء، علقت فوقها لوحة كبيرة بدرجات لونية ساخنة، أما الكرسي، فقد اختير بتصميم جلدي مع حامل معدني.
الكلاسيكيات العتيقة لها عشاقها، حيث الكراسي ذات الأرجل الخشبية مع العريجات، مع منضدة قهوة معدنية وسطح زجاجي مستدير، لقضاء لحظات من الحوار الحميمي، وسط الإضاءات الهادئة بفضل المصباح الجانبي المرتفع، ووحدة الإضاءة المثبتة في إطار اللوحة على الجدار الذي تزين بورق حائط منقوش مع نغمة وردية ناعمة.
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