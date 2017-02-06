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10 تصميمات لركن خاص للاسترخاء

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Таунхаус Kaskad Park, ivonindesign ivonindesign مكتب عمل أو دراسة
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لحظات استرخاء تقضيها في قراءة كتاب وربما الاستماع إلى أحد مطربيك أو عازفيك المفضلين، مع احتساء كوب من مشروبك المفضل، تحت إضاءة خافتة، وربما أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة ونسمات الهواء العليل..

هل تخيلت المشهد وتمنيت تحققه؟ هل تملك جزء صغير من الفضاء في المنزل؟ إذًا عليك بمتابعة المقال حتى النهاية..

في مقال اليوم، نأخذكم إلى حيث الاسترخاء، إلى اللحظات التي تقتطعونها من يومكم الطويل المليء بالعمل، لتدللون أنفسكم، وتريحوا عقولكم، وتنعموا بالسلام الداخلي الذي يساعدكم على الاستيقاظ ومعاودة العمل في اليوم التالي.

في هذا المقال، يقدم لكم هوميفاي، 10 تصميمات لركن خاص يمكن تنفيذه بسهولة في منازلكم، لتهربون إليه من تعقيدات وزحمة الحياة اليومية.

1. ألوان محايدة ولمسات خضراء

Современное шале, decoroom decoroom مكتب عمل أو دراسة خشب Wood effect
decoroom

decoroom
decoroom
decoroom

إن كانت لديك مساحة واسعة بعض الشيء، ولا تعلم كيف تقوم باستغلالها، فيمكنك تصميم ركن خاص بألوان محايدة هادئة ومريحة للعين، مع اثنين من الكراسي المريحة، وبعض الوسائد الصغيرة بنغمات لونية هادئة ولكن مبهجة بعض الشيء.

لا تنس إضافة إضاءة خافتة كذلك المصباح الأنيق بين الكرسيين، وربما مثل هذا المعلق في الجدار الخشبي، مع بعض اللمسات الخضراء النابضة بالحياة، ومنضدة صغيرة للسشاي.

2. أجواء رومانسية حالمة

Azulejos rústicos, INTERAZULEJO INTERAZULEJO مكتب عمل أو دراسة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

لعشاق الكلاسيكية الناعمة، جدران مزينة بورق الحائد المزرقش بالورود، وأخرى من بلاطات باهتة مع نقوش رقيقة تماثل تلك التي تزين المفروشات على ظهر كرسي مريح وضع في الزاوية، ومنضدة خشبية ذات سطح دائري زجاجي وضعت فوقه أباجورة تقليدية بعض الشيء وطقم شاي خزفي.

مظهر كلاسيكي عتيق لمتعة الاسترخاء مع نغمات كلثومية وربما رواية رومانسية، ورائحة القهوة تعبئ الأجواء الحالمة.

3. ركن خاص مستقل

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

هذا الركن صمم خصيصًا لمحبي الابحار بين أسطر الكتب الجيدة، حيث تصميم مبدع استغل أحد أركان المنزل وقام بفصله تمامًا من خلال أرفف خشبية شكلت مكتبة أنيقةـ وبين العمود والجدار، صمم مقعد خشبي مع أدراج للتخزين، مع إطار من الخزائن ذات الأابواب الزجاجية ورف خشبي، لترتيب وعرض الألعاب الصغيرة المفضلة، وإضفاء طابع شخصي على هذا الركن المستقل.

وسائد ملونة، وأرضية خشبية، وثريا أنيقة، لأجواء مُريحة ودافئة، تتركك تُبحر في صفحات الكتب لساعات وساعات دون ازعاج.

4. ركن شبابي مفعم بالحياة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اثنين من مقاعد البين باج مع تصميم كروي، وقصرية زرع تواجه أشعة السمش المتسللة من النافذة المثلثة، لركن شبابي مفعم بالحياة، يُشجع على قضاء وقت ممتع وربما مشاهدة مباراة مع أحد الأصدقاء.

5. تصميم كلاسيكي أنيق

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

تصميم كلاسيكي أنيق، حيث النغمة اللونية الهادئة من الوردي في كرسي مُريح وشيزلونج رائع للاسترخاء، مع طاولة مستدير صغيرة لوضع كتاب وكوب من القهوة، والاستمتاع بأقصى درجة من الرفاهية المريحة والدافئة، بفضل قطعة السجاد البيضاء المزينة للأرضية الخشبية.

6. مكتب العمل كركن للاسترخاء

Major renovation, extension and loft. Fulham W6, TOTUS TOTUS مكتب عمل أو دراسة
TOTUS

Major renovation, extension and loft. Fulham W6

TOTUS
TOTUS
TOTUS

إن كنت ممن يقضون وقت طويل في العمل، يمكنك تصميم مكتب العمل بما يجعله ركنك الخاص للعمل والاسترخاء في الوقت ذاته، حيث اختيار مكان مُشرق مع إطلالة مريحة للعين والنفس، وكرسي مُريح وخاصة للظهر، مع منضدة أنيقة، ومُشغل للموسيقى للاستمتاع ببعض المعزوفات الهادئة أثناء فترات الراحة.

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7. القراءة في دفئ أنيق

Таунхаус Kaskad Park, ivonindesign ivonindesign مكتب عمل أو دراسة
ivonindesign

ivonindesign
ivonindesign
ivonindesign

أمام تصميم أنيق للموقد، ومع إضاءات هادئة مُريحة للأعصاب، وضع كرسي أصفر بتصميم عصري فريد، مع مسند للقدم، لاسترخاء تام أثناء القراءة والانتقاء بين مجموعة ضخمة من داخل المكتبة الخشبية المحيطة بالموقد.

8.الأخضر للاسترخاء التام

天朗氣清－王家老宅翻新, Unicorn Design Unicorn Design مكتب عمل أو دراسة
Unicorn Design

Unicorn Design
Unicorn Design
Unicorn Design

ليس هناك أفضل من اللون الأخضر للاسترخاء، لذا فقد اكتسى الكرسي الخشبي الهزاز بدرجة داكنة من نغمات الأخضر الأنيقة، والتي تناسقت مع الستائر خلفه، بينما تناسقت أخشابه مع الأرفف الجانبية بجانبه، والتي توجت بالجوائز والأطر التذكارية، لتهيئة أجواء مُريحة ومليئة بالفخر.

9. حس فني من قلب الطبيعة

Haus Trittau, raphaeldesign raphaeldesign جدران
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

احتضن هذا الركن حس فني عالي، حيث انتقاء كل قطعة بتصميم فريد لجزء من الطبيعة، فالمنضدة صممت من جذع شجر طبيعي، وزينت بأثنين من المزهريات وبعض الكتب، وقد صمم الجدار خلفها من بطانة سوداء، علقت فوقها لوحة كبيرة بدرجات لونية ساخنة، أما الكرسي، فقد اختير بتصميم جلدي مع حامل معدني.

10. كلاسيكية عتيقة

корпоративный дом, alexinteriorus alexinteriorus غرفة نوم
alexinteriorus

alexinteriorus
alexinteriorus
alexinteriorus

الكلاسيكيات العتيقة لها عشاقها، حيث الكراسي ذات الأرجل الخشبية مع العريجات، مع منضدة قهوة معدنية وسطح زجاجي مستدير، لقضاء لحظات من الحوار الحميمي، وسط الإضاءات الهادئة بفضل المصباح الجانبي المرتفع، ووحدة الإضاءة المثبتة في إطار اللوحة على الجدار الذي تزين بورق حائط منقوش مع نغمة وردية ناعمة.

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