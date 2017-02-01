6 حيل لمنزل منظم ومرتب

من منا لا يحب أن يكون منزله نظيف ومرتب طوال الوقت، فالنظام يؤثر في كفاءة النشاطات اليومية كما أنه يجعل منزلك جاهز لأية زيارات مفاجأة. أما الفوضى فمن شأنها أن تمتص الطاقة وتنشر الطاقة السلبية مهما كان حجم منزلك، خاصة في حالة المنازل الكبيرة حيث يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتنظيم وتنظيف البيت. لذلك فمن الحكمة أن نحافظ على النظام والنظافة بإتباع هذه الحيل الرائعة.

هناك العديد من الأفكار والتي تظهر منزلك أكثر نظاماً وتسهل عليك عملية التنظيف من طريقة رص الأثاث أو توزيع الإضاءة بشكل جيد ليجعلك ترى كل الأركان. فتعالوا معنا لنرى أفكار من شأنها أن تحول منازلكم إلى أفضل حالاتها.