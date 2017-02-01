6 حيل لمنزل منظم ومرتب

من منا لا يحب أن يكون منزله نظيف ومرتب طوال الوقت، فالنظام يؤثر في كفاءة النشاطات اليومية كما أنه يجعل منزلك جاهز لأية زيارات مفاجأة. أما الفوضى فمن شأنها أن تمتص الطاقة وتنشر الطاقة السلبية مهما كان حجم منزلك، خاصة في حالة المنازل الكبيرة حيث يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتنظيم وتنظيف البيت. لذلك فمن الحكمة أن نحافظ على النظام والنظافة بإتباع هذه الحيل الرائعة.
هناك العديد من الأفكار والتي تظهر منزلك أكثر نظاماً وتسهل عليك عملية التنظيف من طريقة رص الأثاث أو توزيع الإضاءة بشكل جيد ليجعلك ترى كل الأركان. فتعالوا معنا لنرى أفكار من شأنها أن تحول منازلكم إلى أفضل حالاتها.
نعلم جميعنا أن الإنطباعات الأولى تدوم، فعند استقبالك للضيوف فإن مدخل بيتك هو أول ما يروه. فإذا كنت تريد مدخل بيتك أن يكون في قمة نظافته ومنظم بدرجة تجعل الضيوف يشعرون بالترحاب، فقم بفرشه بالأثاث المناسب لمساحته حيث لا يظهر بشكل مزدحم، أيضاً احرص على استخدام أثاث يساهم في النظام والنظافة. ففي هذا المدخل تم عمل خزانات مدفونة في الحائط لتجنب أية فوضى. بالإضافة للسجادة والتي أعطت دفئ للمدخل لاسيما الإضاءة الموزعة بحكمة.
عندما يكون حوض المطبخ ملئ بالأواني والأدوات مع وجود بقايا طعام فإنه يؤدي إلى تكون بقع كما أنه ينشر رائحة كريهة في المطبخ كما يجعل المطبخ يبدو بشكل غير نظيف. فإحرص على نظافة الحوض وسطح العمل باستمرار مع وضع كل شئ في مكانه لتجنب الفوضى.
كما ذكرنا في النقطة السابقة فإن أسطح العمل المنظمة تعطي شكل أكثر نظاماً للمطبخ. فقم بوضع الأجهزة الغير مستخدمة في الخزانات، كما هو الحال مع كل الأدوات والأواني فكل شئ يجب أن يكون في مكانه والذي يفضل أن يكون في خزانة مغلقة حتى لا يكون الأتربة مع إبقاء سطح العمل فارغ ومنظم بقدر المستطاع.
حدد يوم في الاسبوع يمكنك أن تنظف منزلك فيه وقم بتثبيته. فتحديد موعد محدد يخلق روتين أسبوعي والذي يساهم في خلق عادة، تسهل عليك تنظيم وقتك بشكل لا يتعارض مع تنظيم وتنظيف منزلك.
البعض منا يظن أن مهمة التنظيم والتنظيف مهمة صعبة ومضيعة للوقت أحياناً ولكن ماذا لو قمت بتشغيل بعض الموسيقى للاستمتاع بالتنظيف راقصاً، فهذا حقاً سيجعل مهمة التنظيف ممتعة.
قم بتخصيص مكان للغسيل في الحمام أو بالقرب من الغسالة مثل سلة أو كيس مغلق، وتجنب وجود كومات الغسيل بشكل عام ولمدة طويلة فهي تنشر روائح كريهة في منزلك. لكن قم بغسل غسيلك أولاً بأول حيث لا يوجد أفضل من رائحة الغسيل النظيف.