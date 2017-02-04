20 طاولة قهوة بخامات تناسب كل الأذواق والاحتياجات

لن تكتمل ديكورات أي جلسة بمنزلك سواء غرفة معيشة أو التراس أو الحديقة الخارجية إلا بوجود طاولة قهوة أيً كان شكلها أو حجمها أو خامتها والتي عادة ما تكون بوسط الساحة -مهما اختلفت المساحة- أو تفصل بين مقعدين مميزين وربما تخدم أكثر من غرفة في نفس الوقت!

هذا النوع من الطاولات لا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا في منازلنا والسبب يكمن ببساطة في أن أي جلسة تتطلب تقديم المشروبات والمسليات أو الوجبات الخفيفة والتي بكل تأكيد تحتاج لشئ توضع فوقه، ومن هذا المنطلق تظهر الحاجة إلى الطاولات وتزداد أهميتها فهي جزء رئيسي من أثاث وديكور منزلك.. لذا نعرض لكم اليوم 20 نموذج مختلف من حيث الشكل والخامات تناسب كل الأذواق والاحتياجات فقط مع هوميفاي.. لنبدأ جولتنا الآن!