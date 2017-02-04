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20 طاولة قهوة بخامات تناسب كل الأذواق والاحتياجات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
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لن تكتمل ديكورات أي جلسة بمنزلك سواء غرفة معيشة أو التراس أو الحديقة الخارجية إلا بوجود طاولة قهوة أيً كان شكلها أو حجمها أو خامتها والتي عادة ما تكون بوسط الساحة -مهما اختلفت المساحة- أو تفصل بين مقعدين مميزين وربما تخدم أكثر من غرفة في نفس الوقت!

هذا النوع من الطاولات لا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا في منازلنا والسبب يكمن ببساطة في أن أي جلسة تتطلب تقديم المشروبات والمسليات أو الوجبات الخفيفة والتي بكل تأكيد تحتاج لشئ توضع فوقه، ومن هذا المنطلق تظهر الحاجة إلى الطاولات وتزداد أهميتها فهي جزء رئيسي من أثاث وديكور منزلك.. لذا نعرض لكم اليوم 20 نموذج مختلف من حيث الشكل والخامات تناسب كل الأذواق والاحتياجات فقط مع هوميفاي.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- طاولتان دائريتان بنفس الشكل والتصميم تجمع بين خامتي الزجاج والخشب ومناسبتان لجلسة عائلية كبيرة تسع العديد من المشروبات والوجبات الخفيفة قاعدتهما مفرغة تشبه في شكلها أطباق الفاكهة!

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2- طاولة أنيقة على هيئة مكعب مغلفة من كل جانب فخمة رغم بساطة تصميمها تكمل ديكورات الغرفة وتتناغم معها بشدة فهي بنفس الألوان وإن اختلفت الخامة!

Villa Principal BRH, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos بلكونة أو شرفة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

3- الخامة القطيفة معروفة برُقيها وفخامتها التي تجعلها دائمًا على قمة الخامات وهنا برعت في تغليف الطاولة باللون الأصفر الزاهي مما أكسب الغرفة مزيد من البهجة فقط بفضلها

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

4- البساطة والنمط البلدي وجهان لعملة واحدة وإذا ذُكِرَت البساطة ذُكِرَ الخشب فتحلت الغرفة هنا بطاولة قهوة خشبية مستطيلة الشكل فاتحة اللون تطل على منظر ساحر

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

5- باللون الأسود المهيب تألقت طاولة القهوة المنتمية لغرفة المعيشة بتصميمها المحير فمن ناحية تظنها مستديرة ومن ناحية أخرى تكتشف أنها مربعة إلى أن تدرك في النهاية أنها تجمع الشكلين معًا!

homify
homify

homify
homify
homify

6- مكعبان خشبيان متوازيان تفصل بينهما مساحة فارغة فيما يصلهما ببعض لوح زجاجي مستطيلي يصنع طاولة قمة في الرقة والبساطة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

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7- طاولة ضخمة تكتسح الساحة كلاسيكية الطراز باللون الأبيض الناصع تتزين أرجلها بالعديد من الزخارف مما يجعلها تليق بروح النمط الكلاسيكي

Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Classic reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

8- الحلول المبتكرة هي عصب النمط الحداثي.. لذا مقعدان خشبيان فقط يمكنهما أن يحلا محل طاولة بمنتهى البساطة!

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

9- طاولة مستديرة عملية بمستويين يمكنها أن تستوعب العديد من الأغراض تخدم غرفتي المعيشة والسفرة نظرًا لكونها متحركة

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos غرفة السفرة
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

10- طاولة أخرى بمستويين ولكنها تختلف كليًا من حيث التصميم فهي مستطيلة الشكل الجزء السفلي منها خشبي بلون بني داكن والجزء العلوي يتحلى برقة الزجاج

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة المعيشة
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

11- نمط البحر المتوسط يعشق كل ما هو بسيط لذا طاولة خشبية مستطيلية كهذه تفي بالغرض وتمثله ببراعة

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة المعيشة
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

12- الطاولات الخوص هي الأنسب بكل المقاييس للتراس والشرفات والحدائق المنزلية

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

13- طاولة بيضاوية بخامة متينة منسجمة مع الركنة متعددة الإنحناءات

Jardín de Invierno con Techo Móvil, CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L بيت زجاجي
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L

CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&amp;MUÑOZ S.L
CERRAMIENTOS ALUMEN&MUÑOZ S.L

14- طاولة صغيرة قد لا تتمتع بالعملية الكافية لأنها لن تستوعب استخدامات غرفة المعيشة إلا أنها بسيطة التصميم تتمتع بلمسات معدنية

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

15- هذه الطاولة تُجَسِد التقاء الأشكال الهندسية على أرض الواقع فهي تضم مثلث ودائرة في نفس الوقت يلتحمان مع بعضهم البعض بشكل أخاذ

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

16- طاولة مستطيلية طولها يفوق عرضها يزينها لوح رخامي أسود لامع يزيد جمال الساحة ويتسق بشدة مع درابزين السلم المقابل له

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

17- ربما يفوق الخوص بلونه الأبيض جمال نظيره ذو اللون الأسود فيكسي هنا الطاولة بالكامل بشكلها المربع وتصميمها القريب جدًا من الأرض

Home Staging Como Vender una Vivienda Eficazmente, Markham Stagers Markham Stagers بلكونة أو شرفة White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

18- طاولة خشبية سداسية الشكل وهو تصميم في حد ذاته غريب! تزين غرفة المعيشة وتتناسق مع الأرضية الباركيه والجدار الحجري بني اللون

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

19- ليست طاولة بيضاوية ولا مثلثية وإنما هي ما بين الاثنين! شكلها أقرب للمثلث ولكن أطرافها تتمتع بإنحناءات تجمل هيئتها وتجعلها مختلفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

20- الخشب يتحالف مع المعدن لصالح طاولة القهوة فتطل علينا بمظهرٍ منمق وهادئ

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

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