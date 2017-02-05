شقة بمساحة 90 م² لتلبية احتياجات العائلة

عندما تكبر العائلة تزداد مطلباتها وتصبح فجأة المساحة صغيرة جدًا لاستيعاب كل شيء، وتنقص الخصوصية أيضًا على الرغم من زيادة الحاجة إلى الخصوصية وقتها، ليصبح أمر الحصول على مساحة قادرة على استيعاب كل أفراد العائلة أمر ضروري، وعلى هذا الأساس نقدم لك هذا المشروع دعنا نراه بالتفصيل مع الصور .
نحن هنا في بلدة صغيرة في إيطاليا في محافظة كومو، تلقى مجموعة من الخبراء طلب من أصحاب هذه الشقة بإجرا تعديلات لها حتى تحقق رغباتهم التي ذكرناها سابقًا، وبالفعل بدأ المهندسون المعماريون في العمل على المشروع من خلال توسعة الشقة القديمة ومدّها مع مساحة أخرى مجاورة لها .
الشقة تضمّ مساحات مفتوحة كثيرة تستوعب جميع أفراد الأسرة في لحظات المشاركة، المساحة كبيرة مفتوحة تضم كلا من المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة، لذا تم الفصل بين الغرف عن طريق استخدام مواد مختلفة ليس عن طريق الجدران، على سبيل المثال الأرضية الباركيه الأفريقي في غرفة المعيشة والسفرة والخزف في المطبخ.
الليفنج مضيء ومشرق بفضل النوافذ الكبيرة المُطلة على الفناء التي تمنح المساحة الضوء والهواء النقي، شعور واحد يسيطر عليك أثناء وجودك في هذا الليفنج وهو الراحة، اللون الأبيض سيطر على الجدران ماعدا الجدار الرمادي خلف الشاشة مما زاد من إشراق المساحة .
يبدو أن الأبيض والرمادي والأرضية الخشبية هي النغمات الرئيسة التي تحدد معالم هذا المشروع مما جعل المساحات تبدو واسعة أكثر ومشرقة، بالإضافة إلى التقسيم العقلاني للمساحة فكل قطعة أثاث موضوعة في المكان المناسب لها .
كل الأثاث مصمم من الخشب بأيدي نجار ماهر أعاد تطوير أثاث المطبخ القديم.
السجاد المطاطي الملون، ألعاب الأطفال، والملصقات على الجدران، تدل على أن هذه الغرفة ستكون غرفة أطفال رغم عدم وضوح شخصيتها.
أخيرًا نحن في الحمام بألوانه الدافئة الخفيفة التي تخلق جو من الاسترخاء، الحمام على الطراز الحديث، كل شيء في الغرفة ملفت للنظر لكن النقطة المحورية الحقيقية في هذه الغرفة هو الدش .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: منزل صغير ومريح