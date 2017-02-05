شقة بمساحة 90 م² لتلبية احتياجات العائلة

عندما تكبر العائلة تزداد مطلباتها وتصبح فجأة المساحة صغيرة جدًا لاستيعاب كل شيء، وتنقص الخصوصية أيضًا على الرغم من زيادة الحاجة إلى الخصوصية وقتها، ليصبح أمر الحصول على مساحة قادرة على استيعاب كل أفراد العائلة أمر ضروري، وعلى هذا الأساس نقدم لك هذا المشروع دعنا نراه بالتفصيل مع الصور .