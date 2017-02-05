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شقة بمساحة 90 م² لتلبية احتياجات العائلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
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عندما تكبر العائلة تزداد مطلباتها وتصبح فجأة المساحة صغيرة جدًا لاستيعاب كل شيء، وتنقص الخصوصية أيضًا على الرغم من زيادة الحاجة إلى الخصوصية وقتها، ليصبح أمر الحصول على مساحة قادرة على استيعاب كل أفراد العائلة أمر ضروري، وعلى هذا الأساس نقدم لك هذا المشروع دعنا نراه بالتفصيل مع الصور . 

المشروع

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نحن هنا في بلدة صغيرة في إيطاليا في محافظة كومو، تلقى مجموعة من الخبراء طلب من أصحاب هذه الشقة بإجرا تعديلات لها حتى تحقق رغباتهم التي ذكرناها سابقًا، وبالفعل بدأ المهندسون المعماريون في العمل على المشروع من خلال توسعة الشقة القديمة ومدّها مع مساحة أخرى مجاورة لها . 

تقسيم المساحات

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الشقة تضمّ مساحات مفتوحة كثيرة تستوعب جميع أفراد الأسرة في لحظات المشاركة، المساحة كبيرة مفتوحة تضم كلا من المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة، لذا تم الفصل بين الغرف عن طريق استخدام مواد مختلفة ليس عن طريق الجدران، على سبيل المثال الأرضية الباركيه الأفريقي في غرفة المعيشة والسفرة والخزف في المطبخ.

الليفنج

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الليفنج مضيء ومشرق بفضل النوافذ الكبيرة المُطلة على الفناء التي تمنح المساحة الضوء والهواء النقي، شعور واحد يسيطر عليك أثناء وجودك في هذا الليفنج وهو الراحة، اللون الأبيض سيطر على الجدران ماعدا الجدار الرمادي خلف الشاشة مما زاد من إشراق المساحة . 

غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يبدو أن الأبيض والرمادي والأرضية الخشبية هي النغمات الرئيسة التي تحدد معالم هذا المشروع مما جعل المساحات تبدو واسعة أكثر ومشرقة، بالإضافة إلى التقسيم العقلاني للمساحة فكل قطعة أثاث موضوعة في المكان المناسب لها .

لمسة مصمم

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

كل الأثاث مصمم من الخشب بأيدي نجار ماهر أعاد تطوير أثاث المطبخ القديم. 

غرفة الأطفال

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

السجاد المطاطي الملون، ألعاب الأطفال، والملصقات على الجدران، تدل على أن هذه الغرفة ستكون غرفة أطفال رغم عدم وضوح شخصيتها.  

الحمام

Ristrutturazione appartamento Como, Cavallasca, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أخيرًا نحن في الحمام  بألوانه الدافئة الخفيفة التي تخلق جو من الاسترخاء، الحمام على الطراز الحديث، كل شيء في الغرفة ملفت للنظر لكن النقطة المحورية الحقيقية في هذه الغرفة هو الدش . 

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