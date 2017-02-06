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ورق الحائط يميز جدران تلك الشقة الإيطالية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
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مساحات صغيرة مصممة بدقة.. وقطع أثاث قليلة.. أرضيات خشبية أنيقة.. جدران اكتست بورق حائط مع درجات رمادية محايدة ولكنها مازالت أنيقة.

هكذا يبدو مشروعنا الذي نأخذكم في جولة بداخله اليوم، حيث نطير بكم في هوميفاي إلى المدينة الإيطالية الجميلة، روما، لنستمتع بتفاصيل شقة عصرية صغيرة أعيد تجديدها من قبل شركة FACILE RISTRUTTURARE المتخصصة في أعمال الترميم.

تعامل المصمم مع مساحة الشقة بذكاء واحترافية، حيث الفصل بين المساحات بجدران مفتوحة بدون أبواب، واغراقها في الضوء الطبيعي واللسمات البيضاء لاكتساب الاتساع البصري، وأيضًا تطبيق الحيل التصميمية، لاكتساب وتوفير المساحات.

شاركنا في جولتنا، سوف تلهمك هذه الشقة كثيرًا لتصميم المساحات الصغيرة..

مساحة مفتوحة

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تتمتع الشقة الصغيرة بمساحة مفتوحة قد قسمت ببراعة من خلال فتحات لا تغلقها أبواب أو ستائر، مع اعتماد الكثير من اللون الابيض لمنحها اتساعًا بصريًا.

كذلك جاء توزيع الإضاءات يخدم المساحات بشكل جيد، حيث استعان المصمم  بمصباح واحد كبير في منتصف غرفة المعيشة، نظرًا لوجود ضوء طبيعي يتسلل من النافذة الزجاجية التي تتوسط المساحة المفتوحة، إضافة إلى انعكاس الأضواء من المطبخ، بينما وزعت إضاءات صغيرة مثبتة في سقف بطول الممر الذي يقودنا إلى غرفة النوم.

غرفة معيشة صغيرة ومريحة

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

على الرغم من المساحة الصغيرة للغاية، إلا أن غرفة المعيشة قد تضمنت كل قطعة أساسية، مع بقاء قدر مريح من الفضاء.

تبدو الجدران كالرخامية بفضل الاستعانة بورق حائط رمادي أنيق، بينما اتخذت الأرضية مظهرًا خشبيًا دافئًا، وكذلك أيضًا منضدة التلفاز التي امتدت بعرض الجار، مع 6 من الأدارج التخزينية، منهم اثنين تميزا باللون الأبيض.

في الجهة المقابلة للجدار الذي احتضن شاشة التلفاز المسطحة الكبيرة، وضعت أريكة أنيقة على شكل حرف L، اكتست بنغمة رمادية فاتحة وتزينت ببضعة وسائد صغيرة، لتكتمل غرفة المعيشة بأجوائها الحميمية المريحة.

المطبخ مع طاولة الطعام

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

خصص الجزء الخلفي من المساحة المفتوحة للمطبخ، الذي تضمن في تصميمه منضدة خشبية صغيرة مزدوجة الاستخدام، فهي بمثابة بار ومنضدة للمطبخ، وأيضًا طاولة طعام في الوقت ذاته.

تمامًا كما منضدة التلفاز، صمم المطبخ بالكامل من الأخشاب الفاتحة، على خط واحد، من مستويين من الخزائن، تزين الجدار خلفهما بورق حائط رمادي بمظهر رخامي أنيق، وقد تضمن المستوى العلوي فرن حديث، فيما تم تضمين الموقد والحوض في الجزء السفلي.

أما عن طاولة الطعام، فقد صممت في الجدار الرمادي الداكن، الفاصل بين النافذتين الزجاجيتين، لتتمتع بإشراقة مضاعفة، وقد التفت حوالها بضعة كراسي خشبية بسيطة للغاية، بينما اضفت الرسومات في الجدار لمسة عصرية على أجواء المطبخ البسيط.

استغلال المسحات بذكاء

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يتجلى الابداع في استغلال المساحات في هذا الجزء من المنزل، وهو الرواق الذي يقودنا من المساحة المفتوحة إلى غرفة النوم، وقد خصص ليضم المغسلة التي تم دمجها داخل الجدار لتبدو جزء منه، مع تصميم خزانة طولية خفية إلى جانبها، للاحتفاظ فيها بالمنظفات وأدوات الغسيل.

غرفة نوم بسيطة مع لمسة عتيقة

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أول ما نلحظه في غرفة النوم هو الجدار المزين بورق الحائط، ولكن هذه المرة ليس بمظهرًا رخاميًا، ولكن لوحة من الطبيعة حيث اغصان الاشجار المتشابكة في درجة لونية تجمع بين الاخضر الداكن والرمادي الفاتح.

تصميم الغرفة يعتمد على البساطة، حيث السرير المزدوج بتصميم وظيفي يخلو من عنصر الإبهار، الذي تم توفيره ليجتمع في تصميم الكمود إلى جانبه، بمظهره العتيق الذي يأخنا في رحلة عبر الزمن إلى العصور الوسطى تقريبا.

خزانة ملابس وظيفية

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

على الرغم من صغر مساحة الشقة، إلا أنها قد تضمنت خزانة ملابس صغيرة وعملية، صممت من جزئين، أحدهما يحوي أرفف لترتيب الملابس المطوية، والأخر يحوي مساحة واسعة لتعليق الملابس ق=في شماعاتها، مع رف علوي لترتيب الشنط.

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تناقض لوني أنيق في بلاطات الحمام

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

ننهي جولتنا في الحمام، حيث التناقض اللوني بين الأبيض والأسود في بلاطات منقوشة زينت الجدران داخل كابينة الاستحمام الزجاجية وفي الأرضية، وتداخل أنيق من اللون الفيرروزي في طلاء اللمسات الخشبية.

السلم مع الأرفف إلى جانب الحوض، يبدو فكرة ذكية لترتيب الحمام وتعليق المناشف، وكذلك تزيين الجدار ببعض اللوحات، يضفي مظهرًا عصريًا أنيقًا.

حمام يحمل طابع شخصي

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الإطار الخشبي الذي حل محل المرآة، يمنح الحمام طابعًا مميزًا، حيث ارتسمت بداخله بضعة كلمات تقول الحياة كالمرآة، ابتسم لها وسوف تبتسم لك بدورها!، وهو ما يعكس فلسفة خاصة لصاحب المنزل، ويُضفي عليه طابعًا شخصيًا.

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