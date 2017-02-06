ورق الحائط يميز جدران تلك الشقة الإيطالية

مساحات صغيرة مصممة بدقة.. وقطع أثاث قليلة.. أرضيات خشبية أنيقة.. جدران اكتست بورق حائط مع درجات رمادية محايدة ولكنها مازالت أنيقة.

هكذا يبدو مشروعنا الذي نأخذكم في جولة بداخله اليوم، حيث نطير بكم في هوميفاي إلى المدينة الإيطالية الجميلة، روما، لنستمتع بتفاصيل شقة عصرية صغيرة أعيد تجديدها من قبل شركة FACILE RISTRUTTURARE المتخصصة في أعمال الترميم.

تعامل المصمم مع مساحة الشقة بذكاء واحترافية، حيث الفصل بين المساحات بجدران مفتوحة بدون أبواب، واغراقها في الضوء الطبيعي واللسمات البيضاء لاكتساب الاتساع البصري، وأيضًا تطبيق الحيل التصميمية، لاكتساب وتوفير المساحات.

شاركنا في جولتنا، سوف تلهمك هذه الشقة كثيرًا لتصميم المساحات الصغيرة..