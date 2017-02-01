14 حمام مودرن أنيق ستتمنى أن يكون في بيتك

لاتحتاج مساحة ضخمة في حمامك للحصول على تصميم أنيق، فربما يقع حظك في حمام صغير المساحة في شقتك الجديدة، أو ربما قد تضطر إلى تكبير الغرفة المجاورة على حساب الحمام. والذي قد يؤرقك بسبب تقييد حريتك في تصميم قد يتعارض مع أحلامك. لكن لا تقلق فالحمام الصغير لا يجب أن يكون عائقاً لك للحصول على تصميم أنيق ومتميز.
فأهم شئ هو استغلال كل الموارد وبأفكار بسيطة وتصميم ذكي، يتناسب مع الطراز المودرن الذي قمت باختياره حول منزلك يمكنك الحصول على أفضل التصاميم. ولذلك فقد جمعنا لك اليوم 14 مثال لنثبت لكم بالدليل القاطع سهولة الحصول على حمامات مودرن أنيقة.
خامة الخشب بإمكانها تغير الشكل العام لأي حمام وإضفاء دفئ ونعومة عليه مهما كان شكله ولونه.
إذا كنت تفضل الألوان فهذا مثال رائع لاستخدام الألوان، فلم يكتفي المصمم باستخدامها في الحوائط ولكنه استخدم حوض أصفر اللون أيضاً.
أما هذا الحمام فقد تم استخدام الطوب الأحمر المكشوف في أحد حوائطه مع اللون الأبيض الغالب على باقي الحوائط ليأخذ دور البطولة في هذا التصميم. بالإضافة لخزانات وأرفف خشبية لحمام منظم.
أنظر لهذا الحمام الذي يغلب عليه اللون الرمادي، فقد كسيت حوائطه بالسيراميك الرمادي، كما تم إضافة وحدات تخزينية من الخرسانة الرائعة. أما بطل هذا الحمام فيتمثل في حائط الدوش الذي تم عمله من الموزايك بحيث يرسم لوحة أغريقية فريدة من نوعها.
هذا الحمام على طراز البحر المتوسط، بألوانه الجميلة وتصميمه المفتوح والإضاءة التي تغمر كل أركانه.
تم تقسيم هذا الحمام إلى جزئين مفصولين بحائط طولي. الجزء الأيمن أبيض اللون ما عدا الأرضية فهي من اللون الأزرق مع وجود رف مدفون يعلو المرحاض من الموزايك الأسود والذي يمثل العنصر الأساسي المكون لجزء الدوش الأيسر.
الحصول على حمام رومانسي ليس بالأمر الصعب، فغالباً ما يكون مزيج من عناصر كلاسيكية ذات طابع مودرن. فهنا تم استخدام البلاطات الشطرنجية الكلاسيكية مع طاقم حمام كلاسيكي ولكن بطابع معاصر مع دهانات بلون شبابي ولكنه هادئ، والنتيجة مذهلة!
إذا أردت لمسة لونية في حمامك فيمكنك استخدام خزانة بالألوان. فهذه الطريقة تعطيك مرونة تغير اللون وخاصة إذا كنت من هواة التغير.
أما إذا كنت تريد إضافة ملمس فيمكنك تكسية حائط واحد من الحجارة الملونة لإضافة لون وحيوية على حمامك.
البلاطات الغير متشابهة هي أحد آخر صيحات الديكور، فيمكنك الحصول علي بلاطات ذات مقاسات موحدة أو يمكنك اللعب في الأحجام،الألوان والنسب لإعطاء حمامك لمسة متميزة.
في هذا الحمام الأبيض تم استخدام اكسسوارات طبيعية مثل الخزانات المصنوعة من الخشب والسلال من الخوص مع بعض النباتات، لتكسر حدة اللون الأبيض وتعطيه دفئ وأناقة بطراز اسكندينافي.
اللون الأزرق هو لون مثالي للاستخدام في الحمامات ولكن استخدامه في بعض أجزاء من الحوائط بشكل يتيح التباين هو ما سيجعل تصميم حمامك مثير وفريد من نوعه.
في هذا الحمام تم مزج اللمسات الطبيعية مع اللمسات المودرن في تناغم رائع وأنيق.
أنظر لهذا الحائط الموزاييك اللامع والذي يعطي للحمام لمسة فاخرة خاصة.
لمزيد من تصاميم الحمامات المودرن انظر 18 تصميم لحمامات مودرن.. ستبهرك التفاصيل