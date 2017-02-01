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14 حمام مودرن أنيق ستتمنى أن يكون في بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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لاتحتاج مساحة ضخمة في حمامك للحصول على تصميم أنيق، فربما يقع حظك في حمام صغير المساحة في شقتك الجديدة، أو ربما قد تضطر إلى تكبير الغرفة المجاورة على حساب الحمام. والذي قد يؤرقك بسبب تقييد حريتك في تصميم قد يتعارض مع أحلامك. لكن لا تقلق فالحمام الصغير لا يجب أن يكون عائقاً لك للحصول على تصميم أنيق ومتميز.

فأهم شئ هو استغلال كل الموارد وبأفكار بسيطة وتصميم ذكي، يتناسب مع الطراز المودرن الذي قمت باختياره حول منزلك يمكنك الحصول على أفضل التصاميم. ولذلك فقد جمعنا لك اليوم 14 مثال لنثبت لكم بالدليل القاطع سهولة الحصول على حمامات مودرن أنيقة.

1.الخشب

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

خامة الخشب بإمكانها تغير الشكل العام لأي حمام وإضفاء دفئ ونعومة عليه مهما كان شكله ولونه.

2.ألوان منعشة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل الألوان فهذا مثال رائع لاستخدام الألوان، فلم يكتفي المصمم باستخدامها في الحوائط ولكنه استخدم حوض أصفر اللون أيضاً.

3.الطوب الأحمر

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

أما هذا الحمام فقد تم استخدام الطوب الأحمر المكشوف في أحد حوائطه مع اللون الأبيض الغالب على باقي الحوائط ليأخذ دور البطولة في هذا التصميم. بالإضافة لخزانات وأرفف خشبية لحمام منظم.

4.لوحة من الموزايك

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

أنظر لهذا الحمام الذي يغلب عليه اللون الرمادي، فقد كسيت حوائطه بالسيراميك الرمادي، كما تم إضافة وحدات تخزينية من الخرسانة الرائعة. أما بطل هذا الحمام فيتمثل في حائط الدوش الذي تم عمله من الموزايك بحيث يرسم لوحة أغريقية فريدة من نوعها.

5.طراز ساحلي

Peponi House STUDIO [D] TALE حمام
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

هذا الحمام على طراز البحر المتوسط، بألوانه الجميلة وتصميمه المفتوح والإضاءة التي تغمر كل أركانه.

6.نصفين

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تم تقسيم هذا الحمام إلى جزئين مفصولين بحائط طولي. الجزء الأيمن أبيض اللون ما عدا الأرضية فهي من اللون الأزرق مع وجود رف مدفون يعلو المرحاض من الموزايك الأسود والذي يمثل العنصر الأساسي المكون لجزء الدوش الأيسر.

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7.حمام رومانسي

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الحصول على حمام رومانسي ليس بالأمر الصعب، فغالباً ما يكون مزيج من عناصر كلاسيكية ذات طابع مودرن. فهنا تم استخدام البلاطات الشطرنجية الكلاسيكية مع طاقم حمام كلاسيكي ولكن بطابع معاصر مع دهانات بلون شبابي ولكنه هادئ، والنتيجة مذهلة!

8.لمسة لونية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت لمسة لونية في حمامك فيمكنك استخدام خزانة بالألوان. فهذه الطريقة تعطيك مرونة تغير اللون وخاصة إذا كنت من هواة التغير.

9.ملمس

Casa 1001, studio vtx studio vtx حمام
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

أما إذا كنت تريد إضافة ملمس فيمكنك تكسية حائط واحد من الحجارة الملونة لإضافة لون وحيوية على حمامك.

10.بلاطات غير متشابهة

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حمام
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

البلاطات الغير متشابهة هي أحد آخر صيحات الديكور، فيمكنك الحصول علي بلاطات ذات مقاسات موحدة أو يمكنك اللعب في الأحجام،الألوان والنسب لإعطاء حمامك لمسة متميزة.

11.الأبيض والخشب

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects حمام
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

في هذا الحمام الأبيض تم استخدام اكسسوارات طبيعية مثل الخزانات المصنوعة من الخشب والسلال من الخوص مع بعض النباتات، لتكسر حدة اللون الأبيض وتعطيه دفئ وأناقة بطراز اسكندينافي.

12.لون الموج

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura حمام
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

اللون الأزرق هو لون مثالي للاستخدام في الحمامات ولكن استخدامه في بعض أجزاء من الحوائط بشكل يتيح التباين هو ما سيجعل تصميم حمامك مثير وفريد من نوعه.

13.مودرن بخامات طبيعية

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

في هذا الحمام تم مزج اللمسات الطبيعية مع اللمسات المودرن في تناغم رائع وأنيق.

14.فخامة

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

أنظر لهذا الحائط الموزاييك اللامع والذي يعطي للحمام لمسة فاخرة خاصة.

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