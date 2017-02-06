تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإضاءة مهمة للغاية لكي تُبرز ديكور منزلك وتفاصيله.

وتختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام النجف أو وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والأبجورات.. إلا أن مقالنا اليوم يُسلط الضوء على النجف والذي يُعد الأميز بين وحدات الإضاءة المختلفة، ويصنع فارقًا واختلافًا رائعًا في منزلك، ويمكنك اختياره بما يناسب منزلك وشكله ومساحته، ويعرض لك هوميفاي في هذا المقال 20 تصميم للنجف يزين منزلك بموضة 2017، بحيث يمكنك الاختيار بين العديد من البدائل الفخمة والأنيقة.