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20 تصميم للنجف يزين منزلك بموضة 2017

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Chandelier 2, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشةإضاءة
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تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإضاءة مهمة للغاية لكي تُبرز ديكور منزلك وتفاصيله.

وتختلف أشكال وأنواع وطرق الإضاءة، بإستخدام النجف أو وحدات الإضاءة المرصعة بالسقف، أو بيوت النور والأبجورات.. إلا أن مقالنا اليوم يُسلط الضوء على النجف والذي يُعد الأميز بين وحدات الإضاءة المختلفة، ويصنع فارقًا واختلافًا رائعًا في منزلك، ويمكنك اختياره بما يناسب منزلك وشكله ومساحته، ويعرض لك هوميفاي في هذا المقال 20 تصميم للنجف يزين منزلك بموضة 2017، بحيث يمكنك الاختيار بين العديد من البدائل الفخمة والأنيقة.

1. بريق كريستالي كالنغمات الموسيقية

Black crystal, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشة
The Lighting Store

Black crystal

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

2. أناقة التفاصيل مع فروع نحاسية

homify غرفة الميديا Beige
homify

homify
homify
homify

3.لمسات من الضوء الأزرق.. لأجواء رومانسية

A TARYAL FLAT.jpg, UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION تصميم مساحات داخلية
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION

A TARYAL FLAT.jpg

UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION
UTOPIA DESIGNS AND CONSTRUCTION

5. قطع الكريستال والكرات الزجاجية لشكل الهرم المقلوب

SALA DE JANTAR COM LUMINÁRIA EXCLUSIVA, Boutique dos Lustres Boutique dos Lustres غرفة نوم
Boutique dos Lustres

Boutique dos Lustres
Boutique dos Lustres
Boutique dos Lustres

4. تألق الفضي بمظهر جذاب ولامع

homify غرفة نوم ورق Pink
homify

homify
homify
homify

6. بلورة ساحرة من قطع الزجاج الدقيقة

Rita 400 pendant light - kitchen .. مطبخإضاءة معدن White pendant,pendants,kitchen lighting,kitchen lights,dining room lights,bedside lighting
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Rita 400 pendant light – kitchen

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7. كريستالات ملونة لأجواء مُبهجة

Private House Kolkata, Serip Serip غرفة السفرةإضاءة
Serip

Serip
Serip
Serip

8. تفرعات زجاجية وسلاسل كريستالية لامعة

PROJETO RESIDENCIAL COM LUMINÁRIAS PERSONALIZADAS, Boutique dos Lustres Boutique dos Lustres غرفة المعيشة
Boutique dos Lustres

Boutique dos Lustres
Boutique dos Lustres
Boutique dos Lustres

9. تصميم براق بروح الألوان الذهبية

homify غرفة المعيشة المرو أو الكوارتز Brown
homify

homify
homify
homify

10. رحلة عبر الزمن مع لمسات من الطراز الشرقي

Luminaires pour la cuisine, NEDGIS NEDGIS مطبخإضاءة Brown
NEDGIS

NEDGIS
NEDGIS
NEDGIS

11. كؤوس حمراء مع هيكل مطلي باللون الأبيض

Визуализации, Марина Виноградова Марина Виноградова غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني خشب معالج Beige
Марина Виноградова

Марина Виноградова
Марина Виноградова
Марина Виноградова

12. الأقمشة مع الرسوم الخفية لطابع عصري

2098's collection, Luz Difusion Luz Difusion مكاتب العمل والدراسةإضاءة
Luz Difusion

Luz Difusion
Luz Difusion
Luz Difusion

13. كرات مضيئة تتدلى على ارتفاع قريب من الأرض

San marco, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشةإضاءة
The Lighting Store

San marco

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

14. ستائر من السلاسل لإضاءة خافتة

Chandelier 2, The Lighting Store The Lighting Store غرفة المعيشةإضاءة
The Lighting Store

Chandelier 2

The Lighting Store
The Lighting Store
The Lighting Store

15. ثلاثية ذهبية بتفاصيل دقيقة لأصحاب الزوق الرفيع

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla غرفة السفرةطاولات
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

16. الإبهار في الابتكار! أقفاص وعصافير فوق مائدة الطعام!

Candelabro, LZF LAMPS LZF LAMPS
LZF LAMPS

LZF LAMPS
LZF LAMPS
LZF LAMPS

17. الكرات المعدنية اللامعة بإرتفاعات مختلفة لتصميم ساحر

EMOTIONAL POWER | APARTAMENT, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

18. حلقة متصلة وشفافة من الفروع الكرستالية الذهبية الفخمة

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

19. أناقة بسيطة في ثريا من الشموع الذهبية

GRUPPOLAMPE , Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma غرفة المعيشة
Highlight Aydınlatma

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

20. سحر الأرجواني مع قطع الكريستال المتدلية في حياء

Lampy wiszące Crystal., 4FunDesign.com 4FunDesign.com غرفة المعيشةإضاءة
4FunDesign.com

4FunDesign.com
4FunDesign.com
4FunDesign.com

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