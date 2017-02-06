23 تصميم فريد للمصابيح الجانبية

الإضاءات الجانبية.. أحد اللمسات الديكورية التي قد تشكل فارقًا ملموسًا في تصميم المنزل، ليس فقط للدور الأساسي الذي تلعبه الإضاءة في حد ذاتها، وإنما أيضًا للدور الديكوري الذي يتوقف على تصميم هيكل وحدة الإضاءة.

لم تعد الإضاءات الجانبية تتمثل ي تلك الأباليك المثبتة في الجدران، ولكنها أصبحت تتخذ تصميمات قائمة بذاتها، لإمكانية وضعها في عدة أماكن لتوفير الإضاءة الخافتة وقت الحاجة إليها.

ليس للإضاءة الجانبية أماكن محددة، ولكن يكثر استخدامها على الطاولات في مدخل المنزل، وربما منضدة التلفاز، فيما يعد الكمود إلى جانب سرير غرفة النوم موضعًا أساسيًا لها، وبالطبع يمكن استخدامها لإضفاء لمسة ساحرة على ركن الاسترخاء الخاص بك، ربما بالقرب من النافذة أو في أحد زوايا غرفة المعيشة.

في هذا المقال، نستعرض معكم 23 تصميم فريد ومميز لمصابيح جانبية، من تنفيذ FB INTERNACIONAL، استمتع معنا بالاطلاع عليهم..