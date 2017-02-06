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23 تصميم فريد للمصابيح الجانبية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
COOPER, FB Internacional FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
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الإضاءات الجانبية.. أحد اللمسات الديكورية التي قد تشكل فارقًا ملموسًا في تصميم المنزل، ليس فقط للدور الأساسي الذي تلعبه الإضاءة في حد ذاتها، وإنما أيضًا للدور الديكوري الذي يتوقف على تصميم هيكل وحدة الإضاءة.

لم تعد الإضاءات الجانبية تتمثل ي تلك الأباليك المثبتة في الجدران، ولكنها أصبحت تتخذ تصميمات قائمة بذاتها، لإمكانية وضعها في عدة أماكن لتوفير الإضاءة الخافتة وقت الحاجة إليها.

ليس للإضاءة الجانبية أماكن محددة، ولكن يكثر استخدامها على الطاولات في مدخل المنزل، وربما منضدة التلفاز، فيما يعد الكمود إلى جانب سرير غرفة النوم موضعًا أساسيًا لها، وبالطبع يمكن استخدامها لإضفاء لمسة ساحرة على ركن الاسترخاء الخاص بك، ربما بالقرب من النافذة أو في أحد زوايا غرفة المعيشة.

في هذا المقال، نستعرض معكم 23 تصميم فريد ومميز لمصابيح جانبية، من تنفيذ FB INTERNACIONAL، استمتع معنا بالاطلاع عليهم..

1. مكعبات متراصة كأحد الأبراج الفارهة

BABEL FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

BABEL

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

2. هيكل معدني لامع مع مكعب خشبي

MATRIX FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

MATRIX

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

3. هدوء لوني وقطع متراصة بإحكام

CAREA 90/ FL FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp,floor lamp
FB Internacional

CAREA 90/ FL

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

4. مزيج من الخامات اللامعة والـالماط

MILA FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp
FB Internacional

MILA

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

5. منحنيات أنيقة

BIGTWISS FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp,floor lamp
FB Internacional

BIGTWISS

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

6. بساطة الأعمدة الخشبية

GERI FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة floor lamp
FB Internacional

GERI

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

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7. توزيع مثالي للإضاءة الجانبية بفضل الارتفاع المائل

ARCI FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة floor lamp
FB Internacional

ARCI

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

8. كمزهرية مضيئة! مثالية للطاولات الصغيرة

VICKY FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp
FB Internacional

VICKY

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

9. تناسق أنيق بمقاسات مختلفة في وحدة إضاءة تبدو كقطعة ديكورية

EROS FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table decoration,floor lamp
FB Internacional

EROS

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

10. الاستعانة باحد الكواكب لإضاءة منزلك! فكرة مبتكرة

VIGIA FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

VIGIA

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

11. إضاءة خفية وتوزيع مثالي من كافة الجوانب

QUANTUM II FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

QUANTUM II

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

12. أنبوبة اسطوانية مع شيء من المرح

OZÉ FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

OZÉ

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

13. بيضة خزفية لكائن خرافي! تصميم يناسب محبي الخيال العلمي

EROCK FB Internacional غرفة نومإضاءة
FB Internacional

EROCK

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

14. فخامة الأسود المرصع بلمسات ماسية

LACE FB Internacional غرفة نومإضاءة
FB Internacional

LACE

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

15. ليس التصميم وحده، بل أيضًا الألوان رائعة

BATEL LX FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp
FB Internacional

BATEL LX

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

16. مكعبات ملونة .. الأحجام المختلفة عنصر الجذب!

CHANELA VE FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

CHANELA VE

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

17. تليق بشخصية جادة محبة للتفاصيل الهندسية

NATEZA FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

NATEZA

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

18. لمسة ذهبية فاخرة تناسب الأجواء الكلاسيكية للغرفة

MOOV FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

MOOV

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

19. تناقض الأبيض والأسود

BELLARINA FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة
FB Internacional

BELLARINA

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

20. بوحي من آلة التصوير القديمة!

SVEN FB Internacional غرفة نومإضاءة
FB Internacional

SVEN

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

20 كتلك المصابيح الورقية في فيلم Tangled

COOPER FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp,suspension lamp
FB Internacional

COOPER

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

21. بسيط وذكي مع إمكانية تعديل الارتفاع

TEKTON FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة floor luminaire,table lamp
FB Internacional

TEKTON

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

22. زجاجي شفاف مع بعض الألوان

VOGUE FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة table lamp
FB Internacional

VOGUE

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

23. يشبه الطائرة الورقية

SAIL FB Internacional غرفة المعيشةإضاءة floor lamp
FB Internacional

SAIL

FB Internacional
FB Internacional
FB Internacional

للتعرف على الطريقة الصحيحة لإضاءة منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 خطوات للحصول على إضاءة منزليه سليمه

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