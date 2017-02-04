الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة مينيمالية ديكوراتها أقل ما يكون

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Loading admin actions …

شقة مينيمالية صغيرة المساحة بسيطة التصميم أثاثها وديكوراتها أقل ما يكون نلمح ذلك في كلًا من غرفتي النوم والمعيشة تحديدًا.. ومع ذلك فهي بشكل عام قمة في الرقة والرُقي.. لنأخذ جولة سريعة معًا بين أرجائها المختلفة ونكتشف تفاصيلها سويًا!

البداية.. مع غرفة المعيشة وأضواء في خطوط مستقيمة

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نلاحظ سمات النمط المينيمال بوضوح في تفاصيل هذا المنزل بشكل عام وغرفة المعيشة بشكل خاص.. فعلى الألوان المحايدة اعتمد المصمم وبالتالي نجد الجدران جميعها وكذلك السقف المعلق باللون الأبيض الناصع فأكسب كلاهما الغرفة حالة من البراح، في الوقت الذي افترش فيه الخشب للأرضية بالكامل بلون بني فاتح منح الغرفة هو الآخر مزيد من الدفء! 

تتكون الغرفة من ركنة جلدية فاخرة باللون البيج يقابلها وحدة تلفاز بسيطة تتضمن مجموعة من الأدراج تعتليها شاشة كبيرة في خلفيتها جدار أخاذ من الأحجار الملونة. تتمتع الغرفة بأكثر من مصدر إضاءة، أحدهما طبيعي مستمد من ضوء الشمس والآخر اصطناعي نراه في سبوتات السقف المعلق. 

المطبخ والسفرة في ساحة واحدة هادئة

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

هذه الصورة تنقل لنا الزاوية الأخرى من المعيشة حيث تشمل السفرة والمطبخ معًا في ساحة واحدة هادئة جميعهم مصمم وفقًا للنمط التبسيطي/المينيمال. نلمح أولًا وحدات المطبخ والتي تتسم بالأناقة والبساطة لنجدها مصممة بشكل متوازي كلًا منها في خط مستقيم مجموعة منها مثبتة جهة اليسار -على جدار حجري آخر بالجزئين العلوي والسفلي الأول باللون الأبيض والثاني باللون البني- ومجموعة أخرى مقابلة لها على هيئة جزيرة المطبخ.

على امتداد المطبخ نجد غرفة تناول الطعام والمكونة فقط من طاولة صغيرة خشبية الخامة مربعة الشكل يحاوطها عدد أربعة كراسي تكفي لأسرة صغيرة. يزين سقف كلا البقعتين وحدتي إضاءة مذهلتين على شكل كرات فضية رغم بساطة تصميمهما.

غرفة النوم فندقية تكاد تكون خالية من الأثاث!

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

فقط سرير مزدوج بسيط و2 كومود يملأن الغرفة فلا مزيد من الديكورات أو الإكسسوارات. يكسي السرير فرش أنيق غير متكلف يفي بالغرض يصلنا لوسادتين كبيرتين يلتحمان معًا لصنع مسند للسرير.

اقرأ أيضًا: كيف تصمم غرفة نومك الصغيرة؟

الحمام الأول: الألوان المحايدة تكتسحه في صمت

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الألوان المحايدة تكتسح الحمام بالكامل وتمده بمساحة تفوق مساحته.. ليس هذا بغريب وهو من المعروف في عالم الديكور أن هذه النوعية من الألوان هي الأنسب بكل المقاييس للمساحات الصغيرة!

كان يمكن أن يكون الحمام باردًا وممل الإطلالة لولا تنوع أشكال السيراميك المستخدمه فيه.. فالجدران وحدها جمعت ثلاثة أشكال مختلفة، فضلًا عن خامة ولون الأرضية الخشبية المميزة هي الأخرى عن الثلاثة المنوه إليهم مسبقًا.

الحمام الثاني.. تكفي الإضاءة لتجعله مميزًا

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نرى التصميم الداخلي لهذا الحمام متأثرًا بتصميم غرفة المعيشة.. فالجدار الحجري الذي يغلف مساحة الاستحمام هو الجدار ذاته الذي يزين المعيشة. لا يختلف تصميم هذا الحمام عن نظيره السابق إلا في تفاصيل بسيطة أولها أنه لا يحظى ببانيو وإنما بكابينة زجاجية وإن كانت في نفس البقعة تمامًا.. وثانيها، لا يلتحق الحوض بوحدة تخزينية على عكس الأول!

تكفي الإضاءة لتكون العنصر المميز لهذا الحمام فهي تمنح مستخدميه الشعور بالدفء بلا أدنى شك النابع من تلك الإضاءة البرتقالية المختبئة بالسقف أي فوق كابينة الاستحمام تحديدًا. 

25 فكرة لتنسيق الأحذية... وداعاً للفوضى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً