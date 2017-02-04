شقة مينيمالية ديكوراتها أقل ما يكون

شقة مينيمالية صغيرة المساحة بسيطة التصميم أثاثها وديكوراتها أقل ما يكون نلمح ذلك في كلًا من غرفتي النوم والمعيشة تحديدًا.. ومع ذلك فهي بشكل عام قمة في الرقة والرُقي.. لنأخذ جولة سريعة معًا بين أرجائها المختلفة ونكتشف تفاصيلها سويًا!
نلاحظ سمات النمط المينيمال بوضوح في تفاصيل هذا المنزل بشكل عام وغرفة المعيشة بشكل خاص.. فعلى الألوان المحايدة اعتمد المصمم وبالتالي نجد الجدران جميعها وكذلك السقف المعلق باللون الأبيض الناصع فأكسب كلاهما الغرفة حالة من البراح، في الوقت الذي افترش فيه الخشب للأرضية بالكامل بلون بني فاتح منح الغرفة هو الآخر مزيد من الدفء!
تتكون الغرفة من ركنة جلدية فاخرة باللون البيج يقابلها وحدة تلفاز بسيطة تتضمن مجموعة من الأدراج تعتليها شاشة كبيرة في خلفيتها جدار أخاذ من الأحجار الملونة. تتمتع الغرفة بأكثر من مصدر إضاءة، أحدهما طبيعي مستمد من ضوء الشمس والآخر اصطناعي نراه في سبوتات السقف المعلق.
هذه الصورة تنقل لنا الزاوية الأخرى من المعيشة حيث تشمل السفرة والمطبخ معًا في ساحة واحدة هادئة جميعهم مصمم وفقًا للنمط التبسيطي/المينيمال. نلمح أولًا وحدات المطبخ والتي تتسم بالأناقة والبساطة لنجدها مصممة بشكل متوازي كلًا منها في خط مستقيم مجموعة منها مثبتة جهة اليسار -على جدار حجري آخر بالجزئين العلوي والسفلي الأول باللون الأبيض والثاني باللون البني- ومجموعة أخرى مقابلة لها على هيئة جزيرة المطبخ.
على امتداد المطبخ نجد غرفة تناول الطعام والمكونة فقط من طاولة صغيرة خشبية الخامة مربعة الشكل يحاوطها عدد أربعة كراسي تكفي لأسرة صغيرة. يزين سقف كلا البقعتين وحدتي إضاءة مذهلتين على شكل كرات فضية رغم بساطة تصميمهما.
فقط سرير مزدوج بسيط و2 كومود يملأن الغرفة فلا مزيد من الديكورات أو الإكسسوارات. يكسي السرير فرش أنيق غير متكلف يفي بالغرض يصلنا لوسادتين كبيرتين يلتحمان معًا لصنع مسند للسرير.
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الألوان المحايدة تكتسح الحمام بالكامل وتمده بمساحة تفوق مساحته.. ليس هذا بغريب وهو من المعروف في عالم الديكور أن هذه النوعية من الألوان هي الأنسب بكل المقاييس للمساحات الصغيرة!
كان يمكن أن يكون الحمام باردًا وممل الإطلالة لولا تنوع أشكال السيراميك المستخدمه فيه.. فالجدران وحدها جمعت ثلاثة أشكال مختلفة، فضلًا عن خامة ولون الأرضية الخشبية المميزة هي الأخرى عن الثلاثة المنوه إليهم مسبقًا.
نرى التصميم الداخلي لهذا الحمام متأثرًا بتصميم غرفة المعيشة.. فالجدار الحجري الذي يغلف مساحة الاستحمام هو الجدار ذاته الذي يزين المعيشة. لا يختلف تصميم هذا الحمام عن نظيره السابق إلا في تفاصيل بسيطة أولها أنه لا يحظى ببانيو وإنما بكابينة زجاجية وإن كانت في نفس البقعة تمامًا.. وثانيها، لا يلتحق الحوض بوحدة تخزينية على عكس الأول!
تكفي الإضاءة لتكون العنصر المميز لهذا الحمام فهي تمنح مستخدميه الشعور بالدفء بلا أدنى شك النابع من تلك الإضاءة البرتقالية المختبئة بالسقف أي فوق كابينة الاستحمام تحديدًا.