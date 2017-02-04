شقة مينيمالية ديكوراتها أقل ما يكون

نلاحظ سمات النمط المينيمال بوضوح في تفاصيل هذا المنزل بشكل عام وغرفة المعيشة بشكل خاص.. فعلى الألوان المحايدة اعتمد المصمم وبالتالي نجد الجدران جميعها وكذلك السقف المعلق باللون الأبيض الناصع فأكسب كلاهما الغرفة حالة من البراح، في الوقت الذي افترش فيه الخشب للأرضية بالكامل بلون بني فاتح منح الغرفة هو الآخر مزيد من الدفء!

تتكون الغرفة من ركنة جلدية فاخرة باللون البيج يقابلها وحدة تلفاز بسيطة تتضمن مجموعة من الأدراج تعتليها شاشة كبيرة في خلفيتها جدار أخاذ من الأحجار الملونة. تتمتع الغرفة بأكثر من مصدر إضاءة، أحدهما طبيعي مستمد من ضوء الشمس والآخر اصطناعي نراه في سبوتات السقف المعلق.