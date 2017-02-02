7 عادات سهلة لمنزل نظيف دائما

هناك أربع خطط للتنظيف يجب اتباعها ، يوميه و نصف أسبوعيه و أسبوعيه و شهريه ، فمثلا :

الخطه اليوميه : كنس أرضيات المنزل ، تهوية الغرف ، إعادة الأغراض لأماكنها..

الخطه النصف أسبوعيه : تغيير ملاءات الأسِره ، و مناشف الحمام..

الخطه الأسبوعيه : تنظيف الأرضيات بالمياه و المنظف ، تنظيف الحمام…

الخطه الشهريه : تنظيف الستائر ، إزالة الأتربه من المكتبه ، ترتيب خزانات المطبخ…

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