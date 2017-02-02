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7 عادات سهلة لمنزل نظيف دائما

آية منير آية منير
MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
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في عصر السرعة أصبحت مهمة تنظيف المنزل من أصعب المهام، ولم يعد هناك وقت لذلك، ولا حتى للبحث عن الأغراض الضائعة في أنحاء المنزل، لذا خبراء الديكور حرصوا على التصميمات التى تساعد على تنظيم وتنظيف المنزل بكل سهولة، اليوم ستقدم لك هوميفاي 7 عادات سهلة تجعل منزلك دائما مرتب وسهل تنظيفه، لتوفير وقتك ومجهودك ولتستمتع مع عائلتك بأجواء من الراحة والطمأنينة..

1. النظام والترتيب..

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

مفتاح نظام منزلك هو ان تضع كل غرض في مكانه والذي تم تحديده من قبل، وأن يكن سهل المنال وواضح غير صعب الوصول إليه، فبهذا ستجد منزلك دائما منظما وسهل ترتيبه فيما بعد، فعلى سبيل المثال ألعاب أطفالك او كتبك المفضلة أو سلسلة المفاتيح الخاصة بك، فإن كان لهم المكان المخصص لهم المعروف لكل أفراد الأسرة، وبالمثل مع احذيتك وملابسك النظيفة والمتسخة..

2. لا تؤجل عمل اليوم..

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الحكمة الأصيلة تقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وهي بالفعل سر نجاح أي عمل وإنجازه على أكمل الوجه، فلا تترك أي مهمة ليوم آخر إن كنت قادرا على تنفيذها في الوقت الحالي، ذلك يوفر عليك الكثير من المشقة وتراكم الأعمال، ووداعا للإحباط الذي يتخلل إليك عندما تجد كل هذه المهام المتأخرة..

3. حمام نظيف..

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

الحمام هو روح بيتك، والعلامة المميزة للمنزل المنظم، لذا فتنظيفه وتنظيمه يوميا يجعل منزلك في حال أفضل، لذا دائما خصص أرفف لأدوات التنظيف والأكياس البلاستيكية، والمواد التى تسهل عليك مهم إزالة البقع الصعبة أول بأول، ولا تنس دولاب صغير لأدواتك الخاصة فهي تسبب فوضى شديدة عند تركها بدون تنظيم..

4. حافظ على التهوية..

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

عند الاستيقاظ في الصباح يوميا قم بفتح نافذة غرفتك وباقي فراغات المنزل، وأسمح للهواء وأشعة الشمس بالانتشار وترك لمسة من الحيوية والإشراق وطرد الطاقة السلبية والجراثيم، ولكن لا تتركها أكثر من 10 دقائق حتى لا تعرض منزلك للأتربة والحشرات..

5. بقايا الطعام..

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores غرفة السفرة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

إن كنت انتهيت من وجبتك فلا تترك بقايا الطعام على سفرتك أو على منطقة عمل مطبخك، بل قم بتنظيف الأطباق في أكياس خاصة محكمة الغلق ونظمها بداخل غسالة اطباقك أو قم بغسلها سريعا..

6. سلة للغسيل..

Apartamento CM, involve arquitectos involve arquitectos حمام
involve arquitectos

involve arquitectos
involve arquitectos
involve arquitectos

لا تنس أن تضع بحمامك وغرفة نومك سلة مخصصة للملابس التى تحتاج إلى غسيل، وهذا سيوفر عليك الكثير من المجهود في جمعها لغسلها، ولن تسمح للفوضى بأن تسيطر على منزلك، أما الملابس النظيفة والتى قمنا بغسيلها للتو عليك تنظيمها في أماكنها المخصصة لها، ولا تتركها في أي مكان حتى تحافظ عليها نظيفة..

7. خطة التنظيف..

Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

هناك أربع خطط للتنظيف يجب اتباعها ، يوميه و نصف أسبوعيه و أسبوعيه و شهريه ، فمثلا :

الخطه اليوميه : كنس أرضيات المنزل ، تهوية الغرف ، إعادة الأغراض لأماكنها..

الخطه النصف أسبوعيه : تغيير ملاءات الأسِره ، و مناشف الحمام.. 

الخطه الأسبوعيه : تنظيف الأرضيات بالمياه و المنظف ، تنظيف الحمام…

الخطه الشهريه : تنظيف الستائر ، إزالة الأتربه من المكتبه ، ترتيب خزانات المطبخ…

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