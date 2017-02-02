7 عادات سهلة لمنزل نظيف دائما

في عصر السرعة أصبحت مهمة تنظيف المنزل من أصعب المهام، ولم يعد هناك وقت لذلك، ولا حتى للبحث عن الأغراض الضائعة في أنحاء المنزل، لذا خبراء الديكور حرصوا على التصميمات التى تساعد على تنظيم وتنظيف المنزل بكل سهولة، اليوم ستقدم لك هوميفاي 7 عادات سهلة تجعل منزلك دائما مرتب وسهل تنظيفه، لتوفير وقتك ومجهودك ولتستمتع مع عائلتك بأجواء من الراحة والطمأنينة..
مفتاح نظام منزلك هو ان تضع كل غرض في مكانه والذي تم تحديده من قبل، وأن يكن سهل المنال وواضح غير صعب الوصول إليه، فبهذا ستجد منزلك دائما منظما وسهل ترتيبه فيما بعد، فعلى سبيل المثال ألعاب أطفالك او كتبك المفضلة أو سلسلة المفاتيح الخاصة بك، فإن كان لهم المكان المخصص لهم المعروف لكل أفراد الأسرة، وبالمثل مع احذيتك وملابسك النظيفة والمتسخة..
الحكمة الأصيلة تقول
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وهي بالفعل سر نجاح أي عمل وإنجازه على أكمل الوجه، فلا تترك أي مهمة ليوم آخر إن كنت قادرا على تنفيذها في الوقت الحالي، ذلك يوفر عليك الكثير من المشقة وتراكم الأعمال، ووداعا للإحباط الذي يتخلل إليك عندما تجد كل هذه المهام المتأخرة..
الحمام هو روح بيتك، والعلامة المميزة للمنزل المنظم، لذا فتنظيفه وتنظيمه يوميا يجعل منزلك في حال أفضل، لذا دائما خصص أرفف لأدوات التنظيف والأكياس البلاستيكية، والمواد التى تسهل عليك مهم إزالة البقع الصعبة أول بأول، ولا تنس دولاب صغير لأدواتك الخاصة فهي تسبب فوضى شديدة عند تركها بدون تنظيم..
عند الاستيقاظ في الصباح يوميا قم بفتح نافذة غرفتك وباقي فراغات المنزل، وأسمح للهواء وأشعة الشمس بالانتشار وترك لمسة من الحيوية والإشراق وطرد الطاقة السلبية والجراثيم، ولكن لا تتركها أكثر من 10 دقائق حتى لا تعرض منزلك للأتربة والحشرات..
لا تنس أن تضع بحمامك وغرفة نومك سلة مخصصة للملابس التى تحتاج إلى غسيل، وهذا سيوفر عليك الكثير من المجهود في جمعها لغسلها، ولن تسمح للفوضى بأن تسيطر على منزلك، أما الملابس النظيفة والتى قمنا بغسيلها للتو عليك تنظيمها في أماكنها المخصصة لها، ولا تتركها في أي مكان حتى تحافظ عليها نظيفة..
هناك أربع خطط للتنظيف يجب اتباعها ، يوميه و نصف أسبوعيه و أسبوعيه و شهريه ، فمثلا :
الخطه اليوميه : كنس أرضيات المنزل ، تهوية الغرف ، إعادة الأغراض لأماكنها..
الخطه النصف أسبوعيه : تغيير ملاءات الأسِره ، و مناشف الحمام..
الخطه الأسبوعيه : تنظيف الأرضيات بالمياه و المنظف ، تنظيف الحمام…
الخطه الشهريه : تنظيف الستائر ، إزالة الأتربه من المكتبه ، ترتيب خزانات المطبخ…
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