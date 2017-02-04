منزل مساحته 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة

المنازل الصغيرة يمكنها أ تتحول إلى ﻷماكن ضيقة وخانقة إذا تم توزيع غرفها وتقسيمها بطريقة سيئة تهدر مساحتها الصغيرة أصلًا! لهذا إذا كان منزلك مساحته صغيرة ننصحك بالاستعانة بمتخصص محترف حتى لو كلفك الأمر زيادة في الميزانية، فهو يستحق!
في هذا المقال نقدم لكم منزل بمساحة 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة سيساعدك عند تقسيم منزلك بالطريقة الصحيحة. إليكم المقال.
في هذه الصورة نرى المسقط الرأسي للمنزل بأكمله حيث المدخل في أسفل الصورة على يساره الحمام الرئيسي وعلى يمينه مدخل بخزانة لتعليق السترات ووضع الأغراض عند الدخول للمنزل، ثم ندخل لنجد غرفتي نوم أحدهما للأطفال والأخرى غرفة النوم الرئيسية، خلفهم في نهاية المنزل بلكونة صغيرة. أما غرفة المعيشة فصممت في مساحة مفتوحة على السفرة والمطبخ. في الصور القادمة نرى التصميم الحقيقي من الداخل لغرف المنزل.
في هذا الصورة نرى المدخل وبه خزانة لتعليق الملابس وضع الأحذية وبجواره ممر يؤدي إلى باقي الغرف.
مما يميز غرفة المعيشة وحدات الإضاءة المختلفة بين المثبتة في السقف والأباجورة الطويلة ذات الشكل المميز. أيضًا نرى ستائر سوداء شكلها مختلف. وتتباين مع الكنب الفاتح. كل ذلك يتمزج مع السجادة والخدديات المنقوشة بالأبيض والأسود.
الإطارات المعلقة على الحائط وخاصة في المساحات الصغيرة تعطي شكلًا جذابًا ومميزًا حيث أنه لا يوجد مساحة كافية لوضع قطع ديكور على الأرض.
الحائط وراء التليفزيون عبارة عن نافذة بمربعات صغيرة يمكن فتحها على غرفة النوم الرئيسية.
استغل المصمم المساحة الأفقية للمطبخ بشكل رائع وخلق تباينًا في الألوان بين الحائط الطوبي الأبيض والأسود والخزانات البيضاء. وتباين ألوان الكراسي المختلفة للسفرة.
نافذة المطبخ كبيرة ورائعة بدون ستائر لإطلالة منعشة عند تناول وجبة الإفطار.
غرفة النوم الرئيسية بحائط طوبي خلف السرير ليضفي دفئًا وحميمية على الغرفة مع لون الإضاءة الأصفر والصور المعلقة التي تحمل بعض الذكريات.
غرفة الأطفال واسعة وبألوان مبهجة لتعطي فرصة للأطفال للمذاكرة والاستمتاع بوقتهم، فعل المصمم هذا عن طريق استغلال المساحة الأفقية ووضع خزانة تصل للسقف تفصل بين السريرين. النجفة من القطع المميزة في هذه الغرفة وتضيء كل ركن في الغرفة بكفاءة عالية حيث يمكن تغيير وضع الكشافات فيها كيفما شئت لتوجهها للمكان الذي تريد تسليط الضوء عليه.
مرآة غير تقليدية وتصميم مميز لقاعدة الحوض آخرها بها ميل بسيط لتعطي شعورًا باتساع هذه المساحة. أيضًا وضع المصمم خزانة أسفل الحوض لوضع الأغراض والفوط.
ليس من الضروري لاستغلال المساحة أن يكون بلا أفكار ديكورية مميزة ومختلفة! استغل المصمم المساحة فوق التواليت بوضع مكان لتخزين المناديل لتبدو كأنها لوحة تتكامل مع جو الحمام.
الأرفف المعلقة في الحمامات من أهم الحلول الذكية خاصة في المساحات الصغيرة لتجنب الفوضى التي غالبًا ما تعم المنازل الضيقة التي لا يوجد بها أماكن كافية وجيدة للتخزين.
اقرأ أيضًا 11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة