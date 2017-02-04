منزل مساحته 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة

المنازل الصغيرة يمكنها أ تتحول إلى ﻷماكن ضيقة وخانقة إذا تم توزيع غرفها وتقسيمها بطريقة سيئة تهدر مساحتها الصغيرة أصلًا! لهذا إذا كان منزلك مساحته صغيرة ننصحك بالاستعانة بمتخصص محترف حتى لو كلفك الأمر زيادة في الميزانية، فهو يستحق!

في هذا المقال نقدم لكم منزل بمساحة 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة سيساعدك عند تقسيم منزلك بالطريقة الصحيحة. إليكم المقال.