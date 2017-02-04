الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل مساحته 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة

ريم عوض ريم عوض
Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Loading admin actions …

المنازل الصغيرة يمكنها أ تتحول إلى ﻷماكن ضيقة وخانقة إذا تم توزيع غرفها وتقسيمها بطريقة سيئة تهدر مساحتها الصغيرة أصلًا! لهذا إذا كان منزلك مساحته صغيرة ننصحك بالاستعانة بمتخصص محترف حتى لو كلفك الأمر زيادة في الميزانية، فهو يستحق!

في هذا المقال نقدم لكم منزل بمساحة 71 م² بالرسم الهندسي في منتهى الأناقة سيساعدك عند تقسيم منزلك بالطريقة الصحيحة. إليكم المقال.

الرسم الهندسي للمنزل

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في هذه الصورة نرى المسقط الرأسي للمنزل بأكمله حيث المدخل في أسفل الصورة على يساره الحمام الرئيسي وعلى يمينه مدخل بخزانة لتعليق السترات ووضع الأغراض عند الدخول للمنزل، ثم ندخل لنجد غرفتي نوم أحدهما للأطفال والأخرى غرفة النوم الرئيسية، خلفهم في نهاية المنزل بلكونة صغيرة. أما غرفة المعيشة فصممت في مساحة مفتوحة على السفرة والمطبخ. في الصور القادمة نرى التصميم الحقيقي من الداخل لغرف المنزل.

مدخل المنزل

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des الممر والمدخل
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في هذا الصورة نرى المدخل وبه خزانة لتعليق الملابس وضع الأحذية وبجواره ممر يؤدي إلى باقي الغرف.

غرفة المعيشة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

مما يميز غرفة المعيشة وحدات الإضاءة المختلفة بين المثبتة في السقف والأباجورة الطويلة ذات الشكل المميز. أيضًا نرى ستائر سوداء شكلها مختلف. وتتباين مع الكنب الفاتح. كل ذلك يتمزج مع السجادة  والخدديات المنقوشة بالأبيض والأسود. 

ديكور الحائط

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الإطارات المعلقة على الحائط وخاصة في المساحات الصغيرة تعطي شكلًا جذابًا ومميزًا حيث أنه لا يوجد مساحة كافية لوضع قطع ديكور على الأرض.  

السفرة والصالة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الحائط وراء التليفزيون عبارة عن نافذة بمربعات صغيرة يمكن فتحها على غرفة النوم الرئيسية.

المطبخ

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

استغل المصمم المساحة الأفقية للمطبخ بشكل رائع وخلق تباينًا في الألوان بين الحائط الطوبي الأبيض والأسود والخزانات البيضاء. وتباين ألوان الكراسي المختلفة للسفرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

نافذة كبيرة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

نافذة المطبخ كبيرة ورائعة بدون ستائر لإطلالة منعشة عند تناول وجبة الإفطار.

غرفة النوم الرئيسية

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة النوم الرئيسية بحائط طوبي خلف السرير ليضفي دفئًا وحميمية على الغرفة مع لون الإضاءة الأصفر والصور المعلقة التي تحمل بعض الذكريات.

غرفة الأطفال

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

غرفة الأطفال واسعة وبألوان مبهجة لتعطي فرصة للأطفال للمذاكرة والاستمتاع بوقتهم، فعل المصمم هذا عن طريق استغلال المساحة الأفقية ووضع خزانة تصل للسقف تفصل بين السريرين. النجفة من القطع المميزة في هذه الغرفة وتضيء كل ركن في الغرفة بكفاءة عالية حيث يمكن تغيير وضع الكشافات فيها كيفما شئت لتوجهها للمكان الذي تريد تسليط الضوء عليه.

ديكور مميز للحمام

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

مرآة غير تقليدية وتصميم مميز لقاعدة الحوض آخرها بها ميل بسيط لتعطي شعورًا باتساع هذه المساحة. أيضًا وضع المصمم خزانة أسفل الحوض لوضع الأغراض والفوط.

تصميم مختلف وعملي

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

ليس من الضروري لاستغلال المساحة أن يكون بلا أفكار ديكورية مميزة ومختلفة! استغل المصمم المساحة فوق التواليت بوضع مكان لتخزين المناديل لتبدو كأنها لوحة تتكامل مع جو الحمام.

أرفف الحمام

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

الأرفف المعلقة في الحمامات من أهم الحلول الذكية خاصة في المساحات الصغيرة لتجنب الفوضى التي غالبًا ما تعم المنازل الضيقة التي لا يوجد بها أماكن كافية وجيدة للتخزين.

اقرأ أيضًا 11 حيلة للتخزين في الحمامات الصغيرة

كيف تختار طلاء منزلك؟
هل أعجبك التصميم؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً