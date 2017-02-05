منزل من 68 متر ملئ بالجاذبية والرقى

نسعى دائماً فى هوميفاى إلى تقديم جولات خاصة ومميزة حول العالم لتعرف على الفنون المعمارية والتصميمات المختلفة التى يبدع المصممون والخبراء فى تقديمها لنا، واليوم نحن فى جولة داخل منزل مميز وراقى جداً فى تصميمه الذى سيشعرك ببهجة عند رؤيته، دعونا نأخذ جولة فى الداخل لنتعرف أكثر على المنزل عن قرب.
داخل المنزل وجدنا تصميم غرفة المعيشة تلك التى جاءت مبهجة بطريقة واضحة جداً، اختار المصمم بالتة الوان الباستيل لتلعب دورها فى تصميم الغرفة، فاعتمد على اللون البيج الحيادى ليكون لون الأرضيات والجدران وبعض قطع الأثاث كالأريكه وتلك المكتبة الصغيرة فى ركن الغرفة، لتأتى لمسة من الألوان المبجة لتكسر روتين الألوان الحيادية بأختيار الممصمم للون الأخضر والسيمون من بالتة الوان الباستيل الجذابة التى اضافت للغرفة بهجة واضحة.
اذا اردت بهجة وراحة فى تصميم منزلك فأطلق العنان للأضاءة الطبيعية كى تغمر المنزل، وهنا استعان المصمم بالأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة التى زينتها ستائر بيضاء خفيفة سمخت بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة.
الحس الفنى للتصميم لم يكن واضحاً فى فى اللمسات الفنية للتصميم فقط، بل فى اختيار المصمم للديكورات فهنا نرى المصمم استعان بهذا البيانو الأنيق اسفل هذا التابلوه الرائع ليضيف لهذا الركن لمسة فنية واضحة.
فى الأتجاه المقابل لغرفة المعيشة، قام المصمم بخلق هذا الركن الخاص ليكون تصميماً لمكتب بسيط ورائع، المساحة صغيرة لكن المصمم احسن استغلالها بطريقة رائعة، فأضاف هذا المكتب الصغير اسفل بعض الأرفف التى استغلها فى تخزين الكتب والأوراق الهامة، مع لمسة بسيطة ورائعة فى تصميم الجدران بورق الجدران ذو النقوشات البسيطة والجذابة، الفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة المكتب هذا الباب الزجاجى مع اطار خشبى الذى ساهم فى الفصل وفى نفس الوقت اعطى شكلاً جمالياً، لم يهمل المصمم أيضاً دور الأضاءة فى تلك الغرفة فحرص على وجود أضاءة جيدة فى الغرفة.
المصمم حرص على استغلال المساحات فى المنزل جيداً لأن المنزل مساحته صغيرة بعض الشئ، فجمع بين المطبخ والسفرة فى تصميم واحد ولكن جذاب ورائع، فنرى هنا تصميم المطبخ من اللون الأبيض البسيط والحيادى، اختار المصمم المطبخ ليكون تصميمه على شكل حرف
L حتى يحفظ الكثير من المساحات داخل المطبخ كما نرى.
منطقة الطعان التى تشاركت مع المطبخ كان تصميمها جذاب ومبهج جداً، فكما نرى طاولة صغيرة بيضاء اللون يحاوطها مقعدين من اللون الأزرق الصريح، الذى تناسق مع اللون الأبيض للمطبخ، لمسات الديكور كانت متميزة جداً ومختارة بعناية من المصمم لتكمل التصميم بالجمال فقط بعض اللمسات من الزهور كتلك النباتات المعلقة على الجدار بجانبهذا التابلوه من الورود كانت كفيلة لأعطاء منطقة الطعام جاذبية وأناقة واضحة.
ومثل باقى المنزل لم يهمل دور الأضاءة الطبيعة من خلال تلك النافذة التى شعت ضوء وهواء طبيعي داخل تصميم المطبخ ومنطقة الطعام.
عندما تنظر للشرفة لا تدرك حقاً هى مجرد شرفة أم ركن للأستذكار أو ربما الأثنين معاً، لكنها حقاً منطقة رائعة بتصميم اكثر من رائع.
تصميم الممرات داخل هذا المنزل حقاً كانت أكثر من جذابة، على الرغم من ان المصمم استعان بألوان حيادية فقد اعتمد على اللون البيج فقط فى تصميم الممر، الا ان لمسات الديكور البسيطة مع الأضاءة اعطت للممر أطلالة أكثر من رائعة خاصةً مع لمسة الطبيعة التى بدت واضحة فى استخدام النباتات فى التصميم.
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