منزل من 68 متر ملئ بالجاذبية والرقى

فى الأتجاه المقابل لغرفة المعيشة، قام المصمم بخلق هذا الركن الخاص ليكون تصميماً لمكتب بسيط ورائع، المساحة صغيرة لكن المصمم احسن استغلالها بطريقة رائعة، فأضاف هذا المكتب الصغير اسفل بعض الأرفف التى استغلها فى تخزين الكتب والأوراق الهامة، مع لمسة بسيطة ورائعة فى تصميم الجدران بورق الجدران ذو النقوشات البسيطة والجذابة، الفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة المكتب هذا الباب الزجاجى مع اطار خشبى الذى ساهم فى الفصل وفى نفس الوقت اعطى شكلاً جمالياً، لم يهمل المصمم أيضاً دور الأضاءة فى تلك الغرفة فحرص على وجود أضاءة جيدة فى الغرفة.