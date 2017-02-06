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10 أفكار لغرف معيشة تناسب المساحات الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي ركن خاص وهام بمنزلك، بحيث تقضي الأسرة معظم الوقت فيه، ولذلك يجب الاعتناء باختيار التفاصيل من أثاث وستائر وألوان وجدران للحصول على غرفة أنيقة، وسواء كنت تملك غرفة معيشة كبيرة أو صغيرة فإن حسن تنظيمها وترتيبها هو ما يعطيها الاختلاف، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على غرف المعيشة الصغيرة التي تحتاج إلى المزيد من الإهتمام للتغلب على ضيق المساحة.. لذلك يقدم لك هوميفاي 10 أفكار لغرف معيشة تناسب المساحات الصغيرة.

1. بهجة الألوان

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

الألوان هي الحل السحري للتغلب على ضيق المساحات، عليك أن تبدأ الاّن.. لون حياتك بإستخدام أكثر من لونٍ في الغرفة الواحدة، وهكذا جاءت هذه الغرفة التي تتكون من أريكة فاتحة اللون تعلوها مجموعة من الوسائد الملونة، وأمامها أكثر من منضدة صغيرة باللون الأبيض والبينك والأزرق السماوي.

في حين يكتمل ديكور الغرفة بالمرايا الرائعة ذات الإطارات الملونة أيضًا.

2. تنوع الإضاءة

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

لدينا هنا غرفة جميلة بأريكة على شكل حرف L صُممت من القماش الرمادي، مع كرسي أنيق من اللون البنفسجي، تتنوع فيها الإضاءة بإستخدام ثريا جميلة بوحدات مختلفة الأطوال تتدلى من السقف في شكلٍ رائع، مع بلورة أنيقة في جانب الغرفة بأرجل خشبية بسيطة تنشر الضوء الأصفر بالمكان.

3. بساطة التفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أنت لا تحتاج إلى كثرة الأثاث للحصول على غرفة جميلة، ففي ظل ضيق المساحات يبدو التصميم البسيط هو الأفضل والأنسب.. كما في هذه الغرفة التي تتكون من أريكة صغيرة باللون الرمادي القاتم، مع الوسائد الصفراء الجميلة، وسجادة ناعمة من جلود الحيوانات.

بالإضافة إلى وحدة الإضاءة الجميلة على الجانب الأبجورة التي تُعطي إضاءة صفراء خافتة.

4. زهو التصميم

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

غرفة زاهية يبسط فيها الخشب سيطرته على التفاصيل، فوجود مكتبة في غرفة المعيشة يسمح بتخزين العديد من الأشياء وتعليق التلفزيون بطريقة جميلة، واقتناء بعض التحف كهذه المكتبة الخشبية الأنيقة، مع ذلك نصادف الخشب مرة ثانية في المنضدتين الخشبيتين، ونراه للمرة الثالثة في الأرضية الباركية الرائعة، ولا ننسى الألوان الزاهية للأريكتين على جانبي الغرفة.

5. الثريا المُبهرة

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

ربما تحتاج غرفة المعيشة الصغيرة إلى قطعة ثريا أنيقة تُظهر تفاصيلها وتُعطيها رونق خاص، ولدينا هنا ثريا جميلة تتدلى من السقف على شكل خيوط معدنية معلق بها مجموعة من البلورات الزجاجية الشفافة لمظهر رائع بالغرفة.

6. الاختيار المناسب للستائر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الستارة المناسبة يُظهر تفاصيل غرفتك، لا تتخلى عن اختيار ما يجعلك تحصل على غرفة معيشة مميزة.. ولدينا هنا غرفة اعتمدت على الستار القماشية الثقيلة لتزيين النوافذ بطريقة جميلة، مع أريكة رمادية طويلة تحمل وسائد منقوشة، ومنضدة خشبية صغيرة وطاولة للتلفزيون.

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7. الجدران..!

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

في هذه الغرفة تنوعت الجدران بين ورق الحائط المنقوش، والجدار الخرساني بجزء حجري أنيق لعمل بيت النور الجميل ووضع التلفزيون داخله، مما أعطي للغرفة شكلًا خاص، بالإضافة إلى بساطة الأثاث المكون من أريكة واحدة من القماش القطيفة الأصفر ومنضدة تجمع بين القماش بالأسفل والسطح الخشبي الجميل.

8. الاستمتاع بأشعة الشمس

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

إذا كنت تملك نافذة كبيرة في غرفة المعيشة فأنت محظوظ للغاية ويمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس وجلسة دافئة في الصباح الباكر، وهذه الغرفة استخدمت أثاث بسيط مكون من أريكة واحدة وضعت في الجانب الذي تدخل إليه الشمس.. مع طلاء جدرانها باللون الأبيض للتغلب على الضيق وإعطاء إطلالة ساطعة وجميلة.

9. وحدات تخزين وفيرة

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

توافر العديد من وحدات التخزين في غرف المعيشة الصغيرة يتيح لك فرصة أكبر في تجنب الفوضى.. ففي هذا التصميم تم استغلال جانب من جوانب الغرفة لعمل مكتبة كبيرة تضم العديد من الأرفف المفتوحة مع الأدراج المغلقة، بالإضافة إلى طاولة التلفزيون الصغيرة التي تحتوي على دولاب تخزيني صغير، كل هذا في غرفة تتألق بالألوان الفاتحة كالبيج والأبيض والأزرق السماوي الجميل.

10. صغيرة ولكن أنيقة

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

غرفة تكفي لفردٍ واحد، تبدو صغيرة جدًا ولكنها أنيقة تتكون من مقعد قماشي مُريح باللون البيج الفاتح، أمامه طاولة صغيرة للتلفزيون، مع الستائر الحريرية والقماشية، والسجادة القطيفة البسيطة.

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