غرفة المعيشة هي ركن خاص وهام بمنزلك، بحيث تقضي الأسرة معظم الوقت فيه، ولذلك يجب الاعتناء باختيار التفاصيل من أثاث وستائر وألوان وجدران للحصول على غرفة أنيقة، وسواء كنت تملك غرفة معيشة كبيرة أو صغيرة فإن حسن تنظيمها وترتيبها هو ما يعطيها الاختلاف، وفي هذا المقال نُسلط الضوء على غرف المعيشة الصغيرة التي تحتاج إلى المزيد من الإهتمام للتغلب على ضيق المساحة.. لذلك يقدم لك هوميفاي 10 أفكار لغرف معيشة تناسب المساحات الصغيرة.
الألوان هي الحل السحري للتغلب على ضيق المساحات، عليك أن تبدأ الاّن.. لون حياتك بإستخدام أكثر من لونٍ في الغرفة الواحدة، وهكذا جاءت هذه الغرفة التي تتكون من أريكة فاتحة اللون تعلوها مجموعة من الوسائد الملونة، وأمامها أكثر من منضدة صغيرة باللون الأبيض والبينك والأزرق السماوي.
في حين يكتمل ديكور الغرفة بالمرايا الرائعة ذات الإطارات الملونة أيضًا.
لدينا هنا غرفة جميلة بأريكة على شكل حرف L صُممت من القماش الرمادي، مع كرسي أنيق من اللون البنفسجي، تتنوع فيها الإضاءة بإستخدام ثريا جميلة بوحدات مختلفة الأطوال تتدلى من السقف في شكلٍ رائع، مع بلورة أنيقة في جانب الغرفة بأرجل خشبية بسيطة تنشر الضوء الأصفر بالمكان.
أنت لا تحتاج إلى كثرة الأثاث للحصول على غرفة جميلة، ففي ظل ضيق المساحات يبدو التصميم البسيط هو الأفضل والأنسب.. كما في هذه الغرفة التي تتكون من أريكة صغيرة باللون الرمادي القاتم، مع الوسائد الصفراء الجميلة، وسجادة ناعمة من جلود الحيوانات.
بالإضافة إلى وحدة الإضاءة الجميلة على الجانب
الأبجورة التي تُعطي إضاءة صفراء خافتة.
غرفة زاهية يبسط فيها الخشب سيطرته على التفاصيل، فوجود مكتبة في غرفة المعيشة يسمح بتخزين العديد من الأشياء وتعليق التلفزيون بطريقة جميلة، واقتناء بعض التحف كهذه المكتبة الخشبية الأنيقة، مع ذلك نصادف الخشب مرة ثانية في المنضدتين الخشبيتين، ونراه للمرة الثالثة في الأرضية الباركية الرائعة، ولا ننسى الألوان الزاهية للأريكتين على جانبي الغرفة.
ربما تحتاج غرفة المعيشة الصغيرة إلى قطعة ثريا أنيقة تُظهر تفاصيلها وتُعطيها رونق خاص، ولدينا هنا ثريا جميلة تتدلى من السقف على شكل خيوط معدنية معلق بها مجموعة من البلورات الزجاجية الشفافة لمظهر رائع بالغرفة.
اختيار الستارة المناسبة يُظهر تفاصيل غرفتك، لا تتخلى عن اختيار ما يجعلك تحصل على غرفة معيشة مميزة.. ولدينا هنا غرفة اعتمدت على الستار القماشية الثقيلة لتزيين النوافذ بطريقة جميلة، مع أريكة رمادية طويلة تحمل وسائد منقوشة، ومنضدة خشبية صغيرة وطاولة للتلفزيون.
في هذه الغرفة تنوعت الجدران بين ورق الحائط المنقوش، والجدار الخرساني بجزء حجري أنيق لعمل بيت النور الجميل ووضع التلفزيون داخله، مما أعطي للغرفة شكلًا خاص، بالإضافة إلى بساطة الأثاث المكون من أريكة واحدة من القماش القطيفة الأصفر ومنضدة تجمع بين القماش بالأسفل والسطح الخشبي الجميل.
إذا كنت تملك نافذة كبيرة في غرفة المعيشة فأنت محظوظ للغاية ويمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس وجلسة دافئة في الصباح الباكر، وهذه الغرفة استخدمت أثاث بسيط مكون من أريكة واحدة وضعت في الجانب الذي تدخل إليه الشمس.. مع طلاء جدرانها باللون الأبيض للتغلب على الضيق وإعطاء إطلالة ساطعة وجميلة.
توافر العديد من وحدات التخزين في غرف المعيشة الصغيرة يتيح لك فرصة أكبر في تجنب الفوضى.. ففي هذا التصميم تم استغلال جانب من جوانب الغرفة لعمل مكتبة كبيرة تضم العديد من الأرفف المفتوحة مع الأدراج المغلقة، بالإضافة إلى طاولة التلفزيون الصغيرة التي تحتوي على دولاب تخزيني صغير، كل هذا في غرفة تتألق بالألوان الفاتحة كالبيج والأبيض والأزرق السماوي الجميل.
غرفة تكفي لفردٍ واحد، تبدو صغيرة جدًا ولكنها أنيقة تتكون من مقعد قماشي مُريح باللون البيج الفاتح، أمامه طاولة صغيرة للتلفزيون، مع الستائر الحريرية والقماشية، والسجادة القطيفة البسيطة.
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