10 أفكار لغرف معيشة تناسب المساحات الصغيرة

الألوان هي الحل السحري للتغلب على ضيق المساحات، عليك أن تبدأ الاّن.. لون حياتك بإستخدام أكثر من لونٍ في الغرفة الواحدة، وهكذا جاءت هذه الغرفة التي تتكون من أريكة فاتحة اللون تعلوها مجموعة من الوسائد الملونة، وأمامها أكثر من منضدة صغيرة باللون الأبيض والبينك والأزرق السماوي.

في حين يكتمل ديكور الغرفة بالمرايا الرائعة ذات الإطارات الملونة أيضًا.