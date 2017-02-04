25 فكرة لتنسيق الأحذية… وداعاً للفوضى

لتضمن أن تحظى بـمدخل نظيف مرتب هادئ لـ منزلك لا تشوبه شائبة ولا مجال للفوضى به.. عليك إذًا بالقيام بأمر واحد فقط ألا وهو مراقبة تصميمات خِزانات الأحذية المرفقة هنا بهذا المقال ذات الأشكال الرائعة والأفكار العبقرية لتقتني واحدة منها ببيتك ولاسيما تصميم أحدهم بنفسك!

من هذه الخزانات ما هو عصري مبتكر ومنها ما هو كلاسيكي نمطي وأيً كان نوعها فالغرض من اقتنائها واحد وهو تنسيق أحذيتك وتلاشي الفوضى فإما أن تخبئها في صمت أو ترتبها بشكل جمالي منمق يجعلها تشبه قطع الإكسسوار الأنيقة.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الأكثر إبهارًا لك.