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25 فكرة لتنسيق الأحذية… وداعاً للفوضى

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
NEW! SS16 COLLECTION, Loaf Loaf سلالم وأروقة مخزن معدن Grey
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لتضمن أن تحظى بـمدخل نظيف مرتب هادئ لـ منزلك لا تشوبه شائبة ولا مجال للفوضى به.. عليك إذًا بالقيام بأمر واحد فقط ألا وهو مراقبة تصميمات خِزانات الأحذية المرفقة هنا بهذا المقال ذات الأشكال الرائعة والأفكار العبقرية لتقتني واحدة منها ببيتك ولاسيما تصميم أحدهم بنفسك!

من هذه الخزانات ما هو عصري مبتكر ومنها ما هو كلاسيكي نمطي وأيً كان نوعها فالغرض من اقتنائها واحد وهو تنسيق أحذيتك وتلاشي الفوضى فإما أن تخبئها في صمت أو ترتبها بشكل جمالي منمق يجعلها تشبه قطع الإكسسوار الأنيقة.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الأكثر إبهارًا لك.

1- أرفف أفقية متوازية تفصل بين نافذتين زجاجيتين تستوعب كم هائل من الأحذية تصنع بهيئتها المنمقة إطلالة مميزة للغرفة وكأنها إكسسوارات ملونة!

Space saver Studio D. Interiors المنزلديكورات واكسسوارات
Studio D. Interiors

Space saver

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

2- خزانة خشبية فخمة وكبيرة بمدخل المنزل يمكنها ألا تضم الأحذية وحدها بل قد تستوعب المعاطف وغيرها من الأغراض نظرًا لحجمها الضخم

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

3- فقط درج واحد كبير أسفل السرير قد يفي بالغرض ويخبئ الأحذية بين ألواحه الخشبية

Bespoke dressing room cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry غرفة الملابسمخزن خشب نقي Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke dressing room cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

4- أرفف عديدة ناصعة البياض أسفل دَرَج كلاسيكي فخم مقسمة بشكل عملي لأحجام مختلفة يمكنه أن يضم الكثير من الأحذية خصوصًا إن تم رصها بشكل جمالي

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

5- تصميم مذهل أسفل السُلَم أيضًا ولكن خزانة الأحذية تطل علينا هذه المرة في ثوبٍ جديد.. فهي جزءًا من السلم ذاته على هيئة درج مثلث قائم الزاوية مقسم لأرفف داخلية تحتضن الأحذية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

6- رف مبتكر بتصميم متاهة زواياه بل درجاته المختلفة تُشَكِل مساحات لتنسيق الأحذية تمنح مظهر جذاب للغرفة بفضل تحالف الإضاءة معها

homify غرفة الملابسمخزن
homify

homify
homify
homify

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7- فكرة أخرى أكثر ابتكارًا بتصميم أشجار بأحجام مختلفة يمكن أن توضع الأحذية بين أوراقها المائلة بسلاسة لتختبئ عن أعين الناس فلا يُرى منها سوى شكلها الظاهري وألوانها الزاهية

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

8- حامل خشبي عملي ومرن يمكنك أن تضعه في أي مكان بالمنزل يحمل المعاطف بالجزء العلوي منه فيما يُستَغَل نظيره السفلي في وضع الأحذية ولكن بعدد محدود

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

9- طاولة خشبية باللونين البيج والأبيض الجزء السفلي منها يصلح أن يكون خزانة للأحذية بكل بساطة.. فلماذا التكلف إذًا؟!

Bench for shoe storage Broad and Turner مطبخطاولات وكراسي
Broad and Turner

Bench for shoe storage

Broad and Turner
Broad and Turner
Broad and Turner

10- خزانة صغيرة مفتوحة مكونة من خمس فتحات تختلف في أحجامها وألوانها فالأصغر منها مخصص لأحذية الأطفال أما الأكبر منها فهو مخصص فقط للكبار

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

11- وحدة تخزينية أفقية وعريضة ليس لها مقابض ربما هي جرارة لا تستقطع إلا مساحة صغيرة من أي غرفة ويمكنها أن تحوى العديد من الأحذية وتضمن نظافة منزلك

House Refurb, West London Carpentry & Decoration West London Carpentry & Decoration الممر الحديث، المدخل و الدرج
West London Carpentry &amp; Decoration

House Refurb

West London Carpentry & Decoration
West London Carpentry &amp; Decoration
West London Carpentry & Decoration

12- طاولة خشبية تضم بداخلها أربعة أدراج صغيرة وأربعة أسبتة مزخرفة وبسيطة تزين منزلك بهيئتها المذهلة

Cupboards and cabinets, Uttara And Adwait Furniture Uttara And Adwait Furniture غرفة نومخزانة الملابس
Uttara And Adwait Furniture

Cupboards and cabinets

Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture
Uttara And Adwait Furniture

13- جزء خفي في سلم خشبي متين باللون البني الداكن مقسم لأرفف تمثل خزانة أحذية أنيقة وراقية

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

14- رفان خشبيان أحدهما مفتوح ومقسم لأرفف صغيرة داخلية والآخر مغلق بالجهة السفلية يمكنهما أن يضما عدد لا بأس به من الأحذية تفصلهما مساحة بالمنتصف تستخدم كحوامل للمعاطف

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

15- وحدتي أدراج بتصميم معاصر بجانبهما مقعد أنيق وبسيط بلون أخضر زاهي يسمح للقاطنين أو حتى الزائرين بارتداء وخلع الأحذية بسهولة

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Space' Contemporary wall mounted hallway shoe storage by Birex

homify
homify
homify

16- ثلاثة مكعبات ضخمة بألوان ساحرة يمكن وضعهم بأي ركن شاغر بالمنزل وتنسيق الأحذية بهم على أن تكون وردية اللون مثلًا للأم والبيضاء للأب والخضراء للطفل!

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

17- طاولة خشبية كلاسيكية بأرجل متحركة بها درج كبير يمكنه أن يضم الأحذية بداخله دون أن يراها أحد

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

18- وحدات ملونة بعضها أفقي والآخر رأسي كلًا منهما يضم ثلاثة أرفف يمكن رص الأحذية بهم وغلقهم أو فتحهم بكل سهولة

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

19- وحدة تخزينية راقية تضم ثلاثة أدراج كبيرة مثبتة فوق رف أبيض يمكن استغلاله هو الآخر في وضع الأحذية أسفله لتحظى برواق مرتب لا تشوبه شائبة

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex

homify
homify
homify

20- وحدات أخرى ملونة من روعة شكلها تبدو كالإكسسوارات وليست خزانات للأحذية فوق أحدهما مجموعة حوامل يمكن استخدامها في التعامل مع المعاطف

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

21- قطعة ديكورية مميزة مصممة خصيصًا للأحذية تفاصيلها مفرغة تضم اثنى عشرة فتحة لوضع الأحذية يمكن تزيين الجزء العلوي منها بمزهرية أو أباجورة أو غيرهما من الإكسسوارات لتحصل على الإطلالة المطلوبة

Mish-Mesh storage Loaf سلالم وأروقة مخزن معدن Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

22- وحدة تخزينية عملية وذكية مكونة من أربعة أدراج كلًا منهم له مفتاح كُتِبَ عليه اسم أحد القاطنين يضع به أغراضه أيً كانت.. تشعر من تصميمها أنك في فندق!

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

23- وحدتان كلاسيكيتان كلاهما خشبي ومزين بالأعلى برف رخامي قمة في الفخامة يزين كلًا منهما مرىة ضخمة تزيدهما جمالًا.. مع وجود كلتا الوحدتين اطمئن لن تجد الفوضى سبيلًا لتقتحم الرواق!

Templewood Avenue, NW3, XUL Architecture XUL Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
XUL Architecture

Templewood Avenue, NW3

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

24- رفان رقيقان كطبيعة الغرفة تمامًا مثبتين بجدار إحدى غرف الفتيات تناسب برقتهن وعذوبتهن يمكن وضع الأحذية فوقهم بشكل رائع ولا بأس بإضافة بعض الإكسسوارات الصغيرة

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

25- رف سفلي يدنو طاولة عصرية مزينة بنخبة من أروع الورود به سَبَت متوسط الحجم يمكنه أن يستضيف الأحذية بكل ترحاب.. أعلى أسبتة الزهور نجد مرآة تسمح للقاطنين أو الزوار بهندمة أنفسهم قبل الخروج

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

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