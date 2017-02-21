10 تصميمات لغرف نوم متناسقة الألوان

عند انتقاء قطع الأثاث، قد نقع في أخطاء تدمر التصميم تمامًا، فهناك العديد من الأنماط والألوان والخامات، ولابد من التنسيق بينها داخل مساحة العمل، مع مراعاة النمط أو الطابع المراد تطبيقه.

في غرف النوم، هناك عدد من القطع الأساسية التي يجب عدم إغفالها، كالسرير والمنضدة الجانبية، والخزانة، وربما ترغب في تصميم ركن خاص في الزاوية، فسوف تحتاج إلى كرسي أنيق وربما منضدة صغيرة للشاي، وهناك البعض ممن يفضلون وضع شيزلونج أمام السرير.. كل هذا يحتاج إلى التنسيق والاختيار بعناية، يمكنك الجمع بين عدة انماط تصميمية وأيضًا بين عدة خامات وألوان، ولكن لابد من تحقيق التناسق البصري حتى لا تصبح الغرفة مساحة من الفوضى.

في مقال اليوم، جمعنا لكم في هوميفاي،… .. تصميمات من غرف النوم، مع أثاث متناسق من حيث الألوان والخامات والأنماط، لإلهامكم في تأثيث وتنسيق منازلكم.