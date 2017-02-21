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10 تصميمات لغرف نوم متناسقة الألوان

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Holz hält wieder Einzug im Schlafzimmer - Natur Pur!, Livarea Livarea غرفة نوم خشب Beige
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عند انتقاء قطع الأثاث، قد نقع في أخطاء تدمر التصميم تمامًا، فهناك العديد من الأنماط والألوان والخامات، ولابد من التنسيق بينها داخل مساحة العمل، مع مراعاة النمط أو الطابع المراد تطبيقه.

في غرف النوم، هناك عدد من القطع الأساسية التي يجب  عدم إغفالها، كالسرير والمنضدة الجانبية، والخزانة، وربما ترغب في تصميم ركن خاص في الزاوية، فسوف تحتاج إلى كرسي أنيق وربما منضدة صغيرة للشاي، وهناك البعض ممن يفضلون وضع شيزلونج أمام السرير.. كل هذا يحتاج إلى التنسيق والاختيار بعناية، يمكنك الجمع بين عدة انماط تصميمية وأيضًا بين عدة خامات وألوان، ولكن لابد من تحقيق التناسق البصري حتى لا تصبح الغرفة مساحة من الفوضى.

في مقال اليوم، جمعنا لكم في هوميفاي،… .. تصميمات من غرف النوم، مع أثاث متناسق من حيث الألوان والخامات والأنماط، لإلهامكم في تأثيث وتنسيق منازلكم.

1. نغمات بنية أنيقة

Кубанский прованс, Студия Маликова Студия Маликова غرفة نوم
Студия Маликова

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

تناسق تام بين كل من السرير والمنضدة والكرسي، المصممة جميعها من الخشب البني، كما أنها تشكل تناغمًا أنيقًا مع الأرضية الخشبية، التي اتخذت نغمة بنية فاتحة قليلًا.

ورق الحائط يمثل نقطة الإلتفاء بين لون الأثاث البني، والجدار الأخضر، وذلك بفضل نقوشه الأنيقة التي تجمع بين اللونين.

2. إيجاد نقطة التناسق وسط تعدد الألوان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قد يخشى البعض من اختيار غرفة نوم متعددة الألوان، خوفًا من الوقوع في خطأ الفوضى، ولكن وسط الألوان الكثيرة، يمكننا إيجاد نقطة تناسق، حتى وإن كانت في بعض التفاصيل الصغيرة، وإذا ما نظرنا إلى تلك الغرفة، سنجد أنه برغم تعدد ألوانها، مازالت  تتمتع بتناسق أنيق وواضح.

الكرسي الصغير في زاوية الغرفة بتصميمه البلاستيكي اللامع ولونه الأبيض، يتناسق بشدة مع تصميم وحدتي الإضاءة على جانبي السرير، ومفروشاته أيضًا. حتى مع اختلاف لون هيكل السرير الأخضر، فقد تم تنسيقه ببراعه مع الستائر والسجاد، من خلال الوسائد بدرجة اللون الأزرق ذاتها، وكذلك تماثل النقوش مع الستائر.

3. تماثل الخامات والألوان

Private Residence München, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة نوم
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

اختيرت الخزانة الخشبية الكبيرة بعناية، لتتناسب مع المنضدتين الجانبيتين، حيث تماثل نوع الخشب ولونه الفاتح، كما اختير تصميم واحد للمصابيح الجانبية لتحتل المنضدتين في تماثل أنيق.

4. تناسق ضمني

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

برغم الاختلاف الواضح في الأثاث، إلا أنه مازال ينطوي على تناسق ضمني مريح للعين، فالخزانات المعلقة في الجدار بتصميمها الخشبي المبتكر، تتناغم مع الهيكل الخشبي للشيزلونج أمام السرير.

ربما تختلف المواد المصمم منها السرير تمامًا ولكن الألوان مازالت متناسقة حيث الدرجات الوسطية بين الرمادي والأزرق الفاتح تزين السريروالجدران.

5. بهجة الأحمر والفيروزي

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

ورق الحائط بتموجاته البرتقالية يتناغم مع لون الفوتيه، كما يتناسق السرير المطلي أخشابه باللون الفيروزي المبهج، مع تلك اللمسات في المفروشات الملونة.

أبدع المصمم في اختيار اللمسات الحمراء التي جمعت بين الوسائد والقطع المزينة للجدار، كما يلتقي الأبيض في المنضدة الجانبية وقطعة الديكور الأخرى على الجدار، وكذلك الثريا المستديرة في السقف.

6. لمسات لونية متفرقة

Holz hält wieder Einzug im Schlafzimmer - Natur Pur!, Livarea Livarea غرفة نوم خشب Beige
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

أناقة راقية ولمسات لونية متفرقة هنا وهناك في تناسق أنيق وتناغم مثالي، حيث اللمسات بدرجة الازرق النيلي في الكرسي ذو التصميم المميز، ومفروشات السرير بدرجات مختلفة من الأزرق.

الرمادي يتألق في السرير وقطع السجاد، والبني الداكن في خشب السرير والخزانة المستندة إلى الجدار. الغرفة بأكملها تُشكل لوحة فنية متناغمة.

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7. نغمات محايدة

Seehaus, Heike Gebhard Wohnen Heike Gebhard Wohnen غرفة نوم
Heike Gebhard Wohnen

Heike Gebhard Wohnen
Heike Gebhard Wohnen
Heike Gebhard Wohnen

ينبق التناغم اللوني في هذه الغرفة من نغماتها المحايدة التي تمنحها أجواء دافئة ومريحة، حيث النغمات البنية في الأرضية الخشبية والكرسي المريح في الزاوية، وأيضًا المكتب الخشبي.

كذلك تتلاقى اللمسات بالأبيض في مفروشات السرير وقطعة الفرو المزينة للكرسي الحديدي في أناقة فاخرة ودافئة، كما أنها تتناغم أيضًا مع الإضاءات الجانبية الفريدة في تصميماتها.

8. تناقض أنيق بالأبيض والأسود

Referenzprojekt Schmalenbach Design, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH غرفة نوم
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

التناقض اللوني في تلك الغرفة، يصنع منها لوحة أنيقة تناسب الشخصية الجدية، حيث الأبيض في اللوح الأمامي للسرير مفروشاته، والتقائه بأبيض السجاد والجدران وأيضًا السقف، فيما احتل الأسود تصميم هيكل السرير والأرضية الخشبية التي على غير العادة لم تتخذ لونًا بنيًا، وأخيرًا الخزانة  الضخمة.

9. أناقة هادئة

Bed PARDIS e15 غرفة نوم
e15

Bed PARDIS

e15
e15
e15

أناقة هادئة بدرجات من البنيات والكافيه، وتناسق بين الأرضية والخزانة، برغم اختلاف النغمات اللونية لأخشابهم، بينما تماثلت خامات وألوان السرير والطاولة الجانبية، وأضيفت لمسات لونية متنوعة في الوسائد الصغيرة، والطاولتان على يمين السرير، بينما اكتمل التناسق في ألوان قصريات الزرع الكافية. 

10. نوتة موسيقية ناعمة

Oelsnerring, Andreas Edye Architekten Andreas Edye Architekten غرفة نوم
Andreas Edye Architekten

Andreas Edye Architekten
Andreas Edye Architekten
Andreas Edye Architekten

نختتم تصميماتنا مع غرفة تنعم بسلام وهدوء مثاليين، مع إشراقة قوية وتماثل لوني مريح للعين، حيث الكرسي المصنوع من الخوص يتناغم مع مفروشات السرير التي تتدلى بسلاسة فوق الأرضية الخشبية كنوتة موسيقية ناعمة.

اللمسات اللونية الموزعة ببراعة في وسادة صغيرة وقطعة من الصوف فوق السرير ومثلهما فوق الكرسي، تُكمل اللوحة الفنية في الغرفة، وتتناسق مع اللون الأحمر للمقعد بجانب المكتبة.

إن كنت من محبي الألوان الداكنة في غرف النوم، عليك بقراءة هذا المقال، كيف تستخدم الالوان الداكنة في تصميم غرفة نومك ؟

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