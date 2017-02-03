الأناقة والإبداع في شقة 60 م² فقط!

المنازل الكبيرة لا تستدعي دائما وجود حس عالي من الإبداع لدى المصمم، ويكفي فقط حسن تنسيق الألوان والخامات بدون الحاجة لابتكار الحلول، وذلك لأن المساحات الكبيرة لا ترتبط بالكثير من المشكلات فهي تناسب أغلب أشكال و أحجام قطع الأثاث، كما يمكن وضع الكثير من الديكورات بدون أن نحمل هم إزدحام المكان بالأغراض. ولكن في المنازل الصغيرة، يصبح الإبداع شرطاً وليس اختيار، في استخدام الأثاث وتنسيق الديكور، لنتجنب إهدار المساحة، ونحصل على مكان رائق و غير مزدحم، بل و أكثر اتساعاً!.

و اليوم تأخذنا هوميفاي في جولة لمنزل روسي صغير المساحة من تصميم СТУДИЯ ПАВЛА ПОЛЫНОВ، الذي حول المنزل من مساحة ضيقة إلى مثال حي للأناقة يرغب الجميع في اقتنائه.