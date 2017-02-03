الأناقة والإبداع في شقة 60 م² فقط!

المنازل الكبيرة لا تستدعي دائما وجود حس عالي من الإبداع لدى المصمم، ويكفي فقط حسن تنسيق الألوان والخامات بدون الحاجة لابتكار الحلول، وذلك لأن المساحات الكبيرة لا ترتبط بالكثير من المشكلات فهي تناسب أغلب أشكال و أحجام قطع الأثاث، كما يمكن وضع الكثير من الديكورات بدون أن نحمل هم إزدحام المكان بالأغراض. ولكن في المنازل الصغيرة، يصبح الإبداع شرطاً وليس اختيار، في استخدام الأثاث وتنسيق الديكور، لنتجنب إهدار المساحة، ونحصل على مكان رائق و غير مزدحم، بل و أكثر اتساعاً!.
و اليوم تأخذنا هوميفاي في جولة لمنزل روسي صغير المساحة من تصميم СТУДИЯ ПАВЛА ПОЛЫНОВ، الذي حول المنزل من مساحة ضيقة إلى مثال حي للأناقة يرغب الجميع في اقتنائه.
يعتمد المنزل أسلوب الفراغ المفتوح، الذي يعد أنسب الأساليب للتغلب على ضيق المكان في المنازل الصغيرة، فضلاً عن كونه علامة مميزة للمنازل الحديثة، ونرى هنا تواجد المطبخ وغرفة السفرة وغرفة المعيشة على خط واحد، لتجنب إهدار المساحة.
بالرغم من صغر مساحة غرفة المعيشة، إلا إنك لن تلحظ ذلك أبداً، وذلك بفضل احتوائها على كافة وسائل الراحة، التى تشعرك بالسعادة والإسترخاء مما يحقق الغرض الرئيسي من الغرفة.
فنلاحظ وجود تلفاز في منتصف الحائط وعلى الجانبين أنظمة صوتية حديثة، فضلاً عن وجود شاسة أخرى صغيرة في الجزء الجانبي مما يوفر رفاهية إضافية لأصحاب المنزل،أما الجزء السفلي من الحائط فيحتوي على مدفأة بتصميم معدني أنيق، للوقاية من الطقس الروسي القارس.
تظهر هنا الأريكة المريحة باللون الرمادي، و بجانبها مصباح معدني طويل يضمن إضاءة عصرية جيدة، واستعان المصمم بخامة الخشب الدافئة في طاولة القهوة والكرسي الجانبي الصغير، حتى يوازن برودة الرمادي و المعدن في المكان.
تم وضع السفرة في منتصف الفراغ المفتوح بين المطبخ وغرفة المعيشة، وحرص المصمم على بساطة التصميم، فجائت طاولة السفرة من الخشب بقوائم معدنية، أما الكراسي فظهرت بلون أبيض وقوائم خشبية.
واستغنى المصمم عن البوفية واكتفى بدولاب الحائط ذو الإطار المضيء، الذي استفاد منه في وضع بعض الإكسسوارات البراقة، وفصل منطقة السفرة عما حولها بطريقة غير مباشرة.
الحداثة والإبداع هم أصدقاء هذا المنزل، فنجد هنا أجهزة المطبخ الحديثة موضوعة بداخل دواليب الحائط، حتى لا تشغل حيز كبير من المكان، أما الموقد فتم تثبيته في جزيرة المطبخ لتوفير المساحة.
كما تم تزويد جزيرة المطبخ ببار أنيق وإضاءة عصرية تتدلى من السقف لتسليط الضوء عليه، و ذلك لصنع مساحة مثالية لتناول الإفطار أو الوجبات السريعة.
أول ما يلفت نظرنا في الحمام هو كابينة الإستحمام ذات الأبواب الزجاجية، التى تحافظ على نظافة الحمام من تناثرالصابون والمياه أثناء الاستحمام. أما الأرضيات والحوائط فجاءت من الرخام ، مما جعل طلة الحمام فاخرة دون شك، واستعان المصمم بالأخشاب في بعض أجزاء الحمام للاستفادة من خامته الفريدة في موازنة برودة الرخام.
ونلاحظ نجاح المصمم في التغلب على ضيق المساحة، باعتماده على حيلتين هما : استخدام الرخام و الخشب بألوان متقاربة، ووضع مرايا كبيرة أعلى الحوض لعكس الضوء مما أوحى باتساع المكان.