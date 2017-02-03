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12 حيلة لاستغلال المساحات الصغيرة في منزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Onlineplanung mit den Raumpiraten, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! غرفة المعيشة
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استغلال المساحات الصغيرة فن لا يتقنه سوى القليل، لذا نجد الكثير من الفراغات الغير مستغلة على الإطلاق، أو مستغله بصورة غير مثالية في الكثير من المنازل. ومن المعروف أن سوء استغلال الفراغات يظهر بوضوح في المنازل الصغيرة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه يؤثر أيضاً على المظهر الجمالي للمنازل الكبيرة، التى يجعلها الإهمال و سوء الاستغلال عشوائية و مبعثرة، وذلك لأن ترك الكثير من المساحات الفارغة في المنزل، يدمر الشعور بالراحة والترابط في المكان.

و اليوم نقدم لكم بعض الحيل التى تساعد في تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات الصغيرة، لتحصل على منزل منظم ومترابط  سواء كان كبيراً أوصغيراً. 

1 – تجويف في الحائط

КВАРТИРА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

في بعض المنازل لا تتوفر مساحة لوضع خزانة الأحذية و بجانبها كرسي أنيق ليستطيع الفرد ارتداء و خلع الحذاء، وذلك بالرغم من وجود أماكن كثيرة غير مستغلة في المنزل!. لذا قام المصمم هنا باستغلال الممر الطويل في صنع ركن ترحيبي ومنظم، بدلاً من ترك الممر مملاً بلا تفاصيل، واستعان بمرايا بحواف ذهبية، وثبت الأباليك على جانبيها، ثم أضاف كونسول معدني بتصميم لافت، وفي الجهة المقابلة للمرآه صنع المصمم تجويفاً بداخل الحائط، لخلق مساحة إضافية يضع  فيها أريكة بمساند زرقاء مزودة بخزانة أحذية، وأخيراً قام بتعيلق بعض الشماعات النحاسية في التجويف ليتمكن الزوار من ترك معاطفهم بحُرية. 

2 – استغلال درجات السلم

интерьер TRANSFIGURATOR, YOUR PROJECT YOUR PROJECT الممر والمدخل
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

نرى هنا مدخل بسيط تم تزيينه بمرآة طويلة، وفي مقابلها بروز في الحائط يمكن الجلوس عليه أو وضع الحقائب، واستغل المصمم درجات السلم في صنع خزانة أحذية خفيّة، تساعد في الحفاظ على نظام المكان بدون شغل مساحات إضافية.

3 – أشياء بسيطة

CONVENTO DOS INGLESINHOS, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إذا كان مدخل منزلك يواجه عمود خرساني ،لا تشعر بالذعر فبإمكانك استغلاله لصنع مدخل فاخر يرحب بالضيوف، بدلا من تركه عاري مما يبعث على الضيق، فقط أحضر مرايا بسيطة وكونسول ولا تنس الاستعانة بالإضاءة المميزة على جانبي المرآه سواء كانت أباليك عصرية أو شمعدانات كلاسيكية.

4 – أريكة غير تقليدية

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

استخدام الأرائك و الكراسي المنفصلة يهدر الكثير من المساحة، لذا استخدم أريكة بتصميم حرف L لتستغل الزاوية الصغيرة في الغرفة، هذا فضلاً عن مظهرها الحديث الذي يجعل الغرفة مريحة وقاتلة للروتين.

5 – ركن خاص

Ensuite Bathroom Markham Stagers غرفة نوم bathroom
Markham Stagers

Ensuite Bathroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لا تترك المكان أسفل النافذة فارغاً، بل عليك الإستفادة من الإضاءة الطبيعية التى تأتي منها. استعن بكرسي مريح و منضدة صغيرة تحتوى على  بعض الكتب، لتجعل من هذا المكان ركن خاص للإسترخاء.

6 – طاولات بأحجام مختلفة

Onlineplanung mit den Raumpiraten, DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo! غرفة المعيشة
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!

DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur – egal wo!
DIE RAUMPIRATEN® Online Innenarchitektur - egal wo!

المساحة التى تشغلها طاولة القهوة يمكنها أن تكون أكثر نفعاً، إذا استعنت بتصميم مختلف للطاولة بحيث تحتوى على أدراج للتخزين، أو تقوم باقتناء عدة طاولات من نفس الشكل ولكن بأحجام مختلفة، لتستطيع تخزينهم أسفل بعضهم البعض، وفردهم عند الحاجة للحصول على مساحة إضافية ثم إعادتهم للوضع الأول بعد الاستخدام.

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7 – أسفل السلم

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

ذكرنا من قبل استغلال درجات السلم في التخزين، ولكن هنا نتحدث عن استغلال المساحة المهدرة أسفل السلالم الكبيرة، التى يمكننا الإستفادة منها في صنع أدراج للتخزين، أو في عمل مكتب غير تقليدي مثلما فعل المصمم HUGH JEFFERSON هنا.

8 – جزيرة المطبخ

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

جزيرة المطبخ تشغل حيز لابأس به من المطبخ، لذا يجب تحقيق أعظم استفادة منها، بتزويدها برف كبير يمكن فردة واستخدامه مثل السفرة في تناول الوجبات، أو استخدامه لزيادة سطح العمل أثناء تحضير الأكلات عند الحاجة.

9 – مرايا ذكية

Raumwunder, Connox Connox حماممرايا
Connox

Connox
Connox
Connox

لا يخلو أي حمام  من المرايا، و بدلاً من وضع مرايا للحمام و بجانبها خزانة للحمام في وحدتين منفصلتين، استعن بمرايا ذكية يمكن فتحها لتحصل على خزانة داخلية تضع فيها أغراض الحمام المختلفة.

10 – سرير أدوار

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة الاطفال
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

سرير الأدوار أثبت فاعليته عبر الزمن، فهو يضيف روح المرح لغرفة الأطفال، كما أنه مثالي لاستغلال المساحات الصغيرة. كما أن هناك فكرة رائعة تجعل الغرفة أكثر اتساعاً، عن طريق استغلال السرير في  إضافة أرفف عملية على أحد جوانبه لاستخدامها كمكتبة أو مكتب للدراسة، وبهذا نوفر المساحة التى كان سيشغلها المكتب التقليدي. 

11 – مكتب أدوار

Moradia - Vale de Lobos, Sintra, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يوجد أيضاً مكتب يشبة في فكرتة سرير الأدوار، فكما يظهر في الصورة، يظهر المكتب في هيئة رفوف على ارتفاعات مختلفة، يمكن لأخوين الجلوس عليهما ليتشاركوا الأوقات أثناء الدراسة و اللعب،  ويحافظوا على نظافة ونظام الغرفة بدون إهدار للمساحة.

12 – منطقة مرتفعة

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

يعد استغلال المساحة التى تقع أسفل الجزء المرتفع في غرفة النوم فكرة ذكية للغاية، فهذه المنطقة المرتفعة تمكن أن تضم الكثير تحتها بدون التأثير على المظهر العام للغرفة، عن طريق تزويدها بأدراج وخزانات لتستخدم في تخزين الأغطية و المفروشات من موسم إلى آخر.

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