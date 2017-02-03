12 حيلة لاستغلال المساحات الصغيرة في منزلك

استغلال المساحات الصغيرة فن لا يتقنه سوى القليل، لذا نجد الكثير من الفراغات الغير مستغلة على الإطلاق، أو مستغله بصورة غير مثالية في الكثير من المنازل. ومن المعروف أن سوء استغلال الفراغات يظهر بوضوح في المنازل الصغيرة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه يؤثر أيضاً على المظهر الجمالي للمنازل الكبيرة، التى يجعلها الإهمال و سوء الاستغلال عشوائية و مبعثرة، وذلك لأن ترك الكثير من المساحات الفارغة في المنزل، يدمر الشعور بالراحة والترابط في المكان.

و اليوم نقدم لكم بعض الحيل التى تساعد في تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات الصغيرة، لتحصل على منزل منظم ومترابط سواء كان كبيراً أوصغيراً.