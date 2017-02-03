12 حيلة لاستغلال المساحات الصغيرة في منزلك

استغلال المساحات الصغيرة فن لا يتقنه سوى القليل، لذا نجد الكثير من الفراغات الغير مستغلة على الإطلاق، أو مستغله بصورة غير مثالية في الكثير من المنازل. ومن المعروف أن سوء استغلال الفراغات يظهر بوضوح في المنازل الصغيرة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه يؤثر أيضاً على المظهر الجمالي للمنازل الكبيرة، التى يجعلها الإهمال و سوء الاستغلال عشوائية و مبعثرة، وذلك لأن ترك الكثير من المساحات الفارغة في المنزل، يدمر الشعور بالراحة والترابط في المكان.
و اليوم نقدم لكم بعض الحيل التى تساعد في تحقيق الاستفادة القصوى من المساحات الصغيرة، لتحصل على منزل منظم ومترابط سواء كان كبيراً أوصغيراً.
في بعض المنازل لا تتوفر مساحة لوضع خزانة الأحذية و بجانبها كرسي أنيق ليستطيع الفرد ارتداء و خلع الحذاء، وذلك بالرغم من وجود أماكن كثيرة غير مستغلة في المنزل!. لذا قام المصمم هنا باستغلال الممر الطويل في صنع ركن ترحيبي ومنظم، بدلاً من ترك الممر مملاً بلا تفاصيل، واستعان بمرايا بحواف ذهبية، وثبت الأباليك على جانبيها، ثم أضاف كونسول معدني بتصميم لافت، وفي الجهة المقابلة للمرآه صنع المصمم تجويفاً بداخل الحائط، لخلق مساحة إضافية يضع فيها أريكة بمساند زرقاء مزودة بخزانة أحذية، وأخيراً قام بتعيلق بعض الشماعات النحاسية في التجويف ليتمكن الزوار من ترك معاطفهم بحُرية.
نرى هنا مدخل بسيط تم تزيينه بمرآة طويلة، وفي مقابلها بروز في الحائط يمكن الجلوس عليه أو وضع الحقائب، واستغل المصمم درجات السلم في صنع خزانة أحذية خفيّة، تساعد في الحفاظ على نظام المكان بدون شغل مساحات إضافية.
إذا كان مدخل منزلك يواجه عمود خرساني ،لا تشعر بالذعر فبإمكانك استغلاله لصنع مدخل فاخر يرحب بالضيوف، بدلا من تركه عاري مما يبعث على الضيق، فقط أحضر مرايا بسيطة وكونسول ولا تنس الاستعانة بالإضاءة المميزة على جانبي المرآه سواء كانت أباليك عصرية أو شمعدانات كلاسيكية.
استخدام الأرائك و الكراسي المنفصلة يهدر الكثير من المساحة، لذا استخدم أريكة بتصميم حرف L لتستغل الزاوية الصغيرة في الغرفة، هذا فضلاً عن مظهرها الحديث الذي يجعل الغرفة مريحة وقاتلة للروتين.
لا تترك المكان أسفل النافذة فارغاً، بل عليك الإستفادة من الإضاءة الطبيعية التى تأتي منها. استعن بكرسي مريح و منضدة صغيرة تحتوى على بعض الكتب، لتجعل من هذا المكان ركن خاص للإسترخاء.
المساحة التى تشغلها طاولة القهوة يمكنها أن تكون أكثر نفعاً، إذا استعنت بتصميم مختلف للطاولة بحيث تحتوى على أدراج للتخزين، أو تقوم باقتناء عدة طاولات من نفس الشكل ولكن بأحجام مختلفة، لتستطيع تخزينهم أسفل بعضهم البعض، وفردهم عند الحاجة للحصول على مساحة إضافية ثم إعادتهم للوضع الأول بعد الاستخدام.
ذكرنا من قبل استغلال درجات السلم في التخزين، ولكن هنا نتحدث عن استغلال المساحة المهدرة أسفل السلالم الكبيرة، التى يمكننا الإستفادة منها في صنع أدراج للتخزين، أو في عمل مكتب غير تقليدي مثلما فعل المصمم HUGH JEFFERSON هنا.
جزيرة المطبخ تشغل حيز لابأس به من المطبخ، لذا يجب تحقيق أعظم استفادة منها، بتزويدها برف كبير يمكن فردة واستخدامه مثل السفرة في تناول الوجبات، أو استخدامه لزيادة سطح العمل أثناء تحضير الأكلات عند الحاجة.
لا يخلو أي حمام من المرايا، و بدلاً من وضع مرايا للحمام و بجانبها خزانة للحمام في وحدتين منفصلتين، استعن بمرايا ذكية يمكن فتحها لتحصل على خزانة داخلية تضع فيها أغراض الحمام المختلفة.
سرير الأدوار أثبت فاعليته عبر الزمن، فهو يضيف روح المرح لغرفة الأطفال، كما أنه مثالي لاستغلال المساحات الصغيرة. كما أن هناك فكرة رائعة تجعل الغرفة أكثر اتساعاً، عن طريق استغلال السرير في إضافة أرفف عملية على أحد جوانبه لاستخدامها كمكتبة أو مكتب للدراسة، وبهذا نوفر المساحة التى كان سيشغلها المكتب التقليدي.
يوجد أيضاً مكتب يشبة في فكرتة سرير الأدوار، فكما يظهر في الصورة، يظهر المكتب في هيئة رفوف على ارتفاعات مختلفة، يمكن لأخوين الجلوس عليهما ليتشاركوا الأوقات أثناء الدراسة و اللعب، ويحافظوا على نظافة ونظام الغرفة بدون إهدار للمساحة.
يعد استغلال المساحة التى تقع أسفل الجزء المرتفع في غرفة النوم فكرة ذكية للغاية، فهذه المنطقة المرتفعة تمكن أن تضم الكثير تحتها بدون التأثير على المظهر العام للغرفة، عن طريق تزويدها بأدراج وخزانات لتستخدم في تخزين الأغطية و المفروشات من موسم إلى آخر.