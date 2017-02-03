الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 فكرة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية بطريقة مُبهرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
Loading admin actions …

تبدو أغلب البيوت مبهجة و أنيقة من الخارج عندما تشرق عليها الشمس وتنشر آشعتها الذهبية، فتظهر الديكورات الخارجية لكل بيت في أبهى حُلة، ولكن الأمر يختلف عند دخول الليل فنرى بعض المنازل وقد أصبحت مظلمة و مخيفة، وذلك لأن أصحاب تلك المنازل أهملوا إضاءة المنزل الخارجية، غير مدركين أن المظهر الجميل للمنزل خلال الليل لا يأتي سوى باعتماد إضاءة صناعية جيدة و مبهرة، ولا تتوقف أهمية الإضاءة الصناعية لحديقة المنزل وممراته الخارجية عند هذا الحد، بل لها فوائد أخرى،منها:توفير طريق مضيء للضيوف عند دخولهم المنزل، وأيضاً توفير بيئة مناسبة للعب الأطفال، أو تمهيد بعض الأماكن للاستجمام مع شريك الحياة، وأخيراً تحضير أجواء تناسب التجمعات العائلية والحفلات المنزلية.

واليوم أحضرنا لكم عدة أساليب مميزة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية، بطريقة لافتة و مبهرة لك ولضيوفك.

1 – أعمدة الإنارة

Gartengestaltung, Gartengestaltung.or.at Gartengestaltung.or.at حديقة
Gartengestaltung.or.at

Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at
Gartengestaltung.or.at

تعد أعمدة الإضاءة من أشهر الطرق المستخدمة لإنارة ممرات الحدائق، وهذا يرجع لإضائتها الجيدة التى تغمر المكان، وأيضاً مظهرها الجمالي فهي تأتي بأشكال كثيرة منها الكلاسيكي ومنها العصري كما نرى في هذه الحديقة من تصميم gartengestaltung-or-at.

2 – الأباليك

homify شبابيك خشب نقي Wood effect
homify

homify
homify
homify

الأباليك تتميز بالأناقة والتأثير الفخم الذي تتركة في الأجواء، سواء تم استخدامها داخل المنزل أو خارجه. وهي تناسب المنازل ذات الطابع الكلاسيكي، خاصة عندما يريد أصحاب المنزل ترك انطباع بالترف وأصالة الديكورات في نفوس الزائرين.

3 – إضاءة علوية

Lighting Borrowed Space حديقة Garden lighting,exterior lighting,garden lights
Borrowed Space

Lighting

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

الإضاءة العلوية هي كشافات أرضية موجهة لأعلي، يتم تثبيتها على جوانب الحوائط وتوجيهها لأعلى بصورة واضحة بحيث تنعكس إضاءتها على الحائط، أو يتم اخفائها وسط الأشجار لتبدو أكثر شاعرية ونعومة.

4- إضاءه سفلية

Casa Ped, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE بلكونة أو شرفة
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

الإضاءة السفلية هي كشافات تثبت على الجدران من أعلى وتوجه نحو الأرض، بحيث تبرز جمال النباتات المزروعة أسفل الحائط، أو الديكورات الفريدة للحائط نفسه.

5 – إضاءة قمرية

HMI, studioSAL_14 studioSAL_14 حديقة
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

عبارة عن استخدام نوعي الإضاءة العلوية والسفلية معاً، ولكن بعناصر إضاءة أكثر نعومة وهدوء، وتثبيتها في مكان عالي مختبئء وسط فروع شجرة على سبيل المثال مما يجعل ضوئها مشابهاً لضوء القمر الخافت.

6 – إضاءة أفقية

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl شبابيك
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

نلاحظ هنا أن الممر مُضاء تماماً بواسطة وحدات الإضاءة الأفقية بموازاة الأرض،على الرغم من عدد الوحدات القليل، لذا فهي تعد طريقة ذكية لإضاءة مساحة أكبر من المكان بدون زيادة في التكاليف.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7 – إضاءة ثلاثية

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

نرى هنا إضاءة مبتكرة، تعتبر مزيج من ثلاث أنواع من الإضاءة: العلوية، والسفلية ، والأفقية. مما أعطى مظهر فني رائع لهذا الممر.

8 – إضاءة السلم

Residência A | S, Only Design de Interiores Only Design de Interiores منازل
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

إذا كان الممر المؤدي إلى باب منزلك يحتوي على سلالم، فإضاءة السلم هي أفضل أسلوب لإنارته، لأنها توفر رؤية واضحة لكل درجة من درجات السلم، وتحمي من أخطار التزحلق والوقوع عند العودة للمنزل خلال الليل.

9 – إضاءة جدارية

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الإضاءة الجدارية هي الإضاءة المفضلة دائماً، وذلك لأنها تتواجد بداخل الجدار وكأنها جزءاً منه، لذا فهي أقل عرضة للتلف بسبب العوامل الجوية، أوحدوث ماس كهربائي، بالإضافة إلى مظهرها المبتكر.

10 – إضاءة خطية

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

تعد الإضاءة الخطية إضافة أنيقة لممرات الحديقة، فهي تحدد جوانب الممرات ببساطة وبدون مبالغة، ولهذا فهي تناسب المنازل ذات النمط المينيمالي.

11 – إضاءة المرايا

Achtertuin Maastricht, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs حديقة حديد
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

إذا كانت حديقتك تحتوى على حوض مياة ديكوري ومن فوقة منحوتة مميزة، وتريد إبرازها و استغلالها في عمل إضاءة مميزة للحوض والممرات على جوانبه، يتم وضع مصدر الضوء وراء المنحوته فتنعكس صورتها على المياه، كما أن المياه ستساعد في انتشار الضوء على الجوانب.

12 – إضاءة مُعلقة

HACIENDA SAN PEDRO, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura حديقة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكن استخدام الإضاءة المعلقة في المناسبات والحفلات المنزلية، لتزيين ممرات المنزل الخارجية وتهيئتها للأجواء العائلية الدافئة. والإضاءة المعلقة لها أشكال كثيرة مثل حبال الزينة الكهربية أو القناديل الكلاسيكية التى تحتوى على الشموع. 

13 – إضاءة المدفأة

Design Gas Heizstrahler aus Italien, RF Design GmbH RF Design GmbH بلكونة أو شرفة Transparent
RF Design GmbH

RF Design GmbH
RF Design GmbH
RF Design GmbH

ظهر مؤخراً اتجاه نحو استخدام الدفايات في إضاءة ممرات الحدائق خلال فصل الشتاء، وقد ساعد في هذا وجود أشكال غير تقليدية لمدافيء الغاز بمظهر جمالي مبتكر.

14 – إضاءة خفية

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

الإضاءة الخفية من خلال تجاويف السقف أو الجدران تجعل ممرات المنزل مضاءة بكفاءة، وتوفر إضاءة مبهرة تبرز كافة تفاصيل المكان، بدون التسبب في إزعاج العين.

الأناقة والإبداع في شقة 60 م² فقط!
ما أكثر فكرة أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً