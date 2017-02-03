14 فكرة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية بطريقة مُبهرة

تبدو أغلب البيوت مبهجة و أنيقة من الخارج عندما تشرق عليها الشمس وتنشر آشعتها الذهبية، فتظهر الديكورات الخارجية لكل بيت في أبهى حُلة، ولكن الأمر يختلف عند دخول الليل فنرى بعض المنازل وقد أصبحت مظلمة و مخيفة، وذلك لأن أصحاب تلك المنازل أهملوا إضاءة المنزل الخارجية، غير مدركين أن المظهر الجميل للمنزل خلال الليل لا يأتي سوى باعتماد إضاءة صناعية جيدة و مبهرة، ولا تتوقف أهمية الإضاءة الصناعية لحديقة المنزل وممراته الخارجية عند هذا الحد، بل لها فوائد أخرى،منها:توفير طريق مضيء للضيوف عند دخولهم المنزل، وأيضاً توفير بيئة مناسبة للعب الأطفال، أو تمهيد بعض الأماكن للاستجمام مع شريك الحياة، وأخيراً تحضير أجواء تناسب التجمعات العائلية والحفلات المنزلية.

واليوم أحضرنا لكم عدة أساليب مميزة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية، بطريقة لافتة و مبهرة لك ولضيوفك.