14 فكرة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية بطريقة مُبهرة

تبدو أغلب البيوت مبهجة و أنيقة من الخارج عندما تشرق عليها الشمس وتنشر آشعتها الذهبية، فتظهر الديكورات الخارجية لكل بيت في أبهى حُلة، ولكن الأمر يختلف عند دخول الليل فنرى بعض المنازل وقد أصبحت مظلمة و مخيفة، وذلك لأن أصحاب تلك المنازل أهملوا إضاءة المنزل الخارجية، غير مدركين أن المظهر الجميل للمنزل خلال الليل لا يأتي سوى باعتماد إضاءة صناعية جيدة و مبهرة، ولا تتوقف أهمية الإضاءة الصناعية لحديقة المنزل وممراته الخارجية عند هذا الحد، بل لها فوائد أخرى،منها:توفير طريق مضيء للضيوف عند دخولهم المنزل، وأيضاً توفير بيئة مناسبة للعب الأطفال، أو تمهيد بعض الأماكن للاستجمام مع شريك الحياة، وأخيراً تحضير أجواء تناسب التجمعات العائلية والحفلات المنزلية.
واليوم أحضرنا لكم عدة أساليب مميزة لإضاءة ممرات المنزل الخارجية، بطريقة لافتة و مبهرة لك ولضيوفك.
تعد أعمدة الإضاءة من أشهر الطرق المستخدمة لإنارة ممرات الحدائق، وهذا يرجع لإضائتها الجيدة التى تغمر المكان، وأيضاً مظهرها الجمالي فهي تأتي بأشكال كثيرة منها الكلاسيكي ومنها العصري كما نرى في هذه الحديقة من تصميم gartengestaltung-or-at.
الأباليك تتميز بالأناقة والتأثير الفخم الذي تتركة في الأجواء، سواء تم استخدامها داخل المنزل أو خارجه. وهي تناسب المنازل ذات الطابع الكلاسيكي، خاصة عندما يريد أصحاب المنزل ترك انطباع بالترف وأصالة الديكورات في نفوس الزائرين.
الإضاءة العلوية هي كشافات أرضية موجهة لأعلي، يتم تثبيتها على جوانب الحوائط وتوجيهها لأعلى بصورة واضحة بحيث تنعكس إضاءتها على الحائط، أو يتم اخفائها وسط الأشجار لتبدو أكثر شاعرية ونعومة.
الإضاءة السفلية هي كشافات تثبت على الجدران من أعلى وتوجه نحو الأرض، بحيث تبرز جمال النباتات المزروعة أسفل الحائط، أو الديكورات الفريدة للحائط نفسه.
عبارة عن استخدام نوعي الإضاءة العلوية والسفلية معاً، ولكن بعناصر إضاءة أكثر نعومة وهدوء، وتثبيتها في مكان عالي مختبئء وسط فروع شجرة على سبيل المثال مما يجعل ضوئها مشابهاً لضوء القمر الخافت.
نلاحظ هنا أن الممر مُضاء تماماً بواسطة وحدات الإضاءة الأفقية بموازاة الأرض،على الرغم من عدد الوحدات القليل، لذا فهي تعد طريقة ذكية لإضاءة مساحة أكبر من المكان بدون زيادة في التكاليف.
نرى هنا إضاءة مبتكرة، تعتبر مزيج من ثلاث أنواع من الإضاءة: العلوية، والسفلية ، والأفقية. مما أعطى مظهر فني رائع لهذا الممر.
إذا كان الممر المؤدي إلى باب منزلك يحتوي على سلالم، فإضاءة السلم هي أفضل أسلوب لإنارته، لأنها توفر رؤية واضحة لكل درجة من درجات السلم، وتحمي من أخطار التزحلق والوقوع عند العودة للمنزل خلال الليل.
الإضاءة الجدارية هي الإضاءة المفضلة دائماً، وذلك لأنها تتواجد بداخل الجدار وكأنها جزءاً منه، لذا فهي أقل عرضة للتلف بسبب العوامل الجوية، أوحدوث ماس كهربائي، بالإضافة إلى مظهرها المبتكر.
تعد الإضاءة الخطية إضافة أنيقة لممرات الحديقة، فهي تحدد جوانب الممرات ببساطة وبدون مبالغة، ولهذا فهي تناسب المنازل ذات النمط المينيمالي.
إذا كانت حديقتك تحتوى على حوض مياة ديكوري ومن فوقة منحوتة مميزة، وتريد إبرازها و استغلالها في عمل إضاءة مميزة للحوض والممرات على جوانبه، يتم وضع مصدر الضوء وراء المنحوته فتنعكس صورتها على المياه، كما أن المياه ستساعد في انتشار الضوء على الجوانب.
يمكن استخدام الإضاءة المعلقة في المناسبات والحفلات المنزلية، لتزيين ممرات المنزل الخارجية وتهيئتها للأجواء العائلية الدافئة. والإضاءة المعلقة لها أشكال كثيرة مثل حبال الزينة الكهربية أو القناديل الكلاسيكية التى تحتوى على الشموع.
ظهر مؤخراً اتجاه نحو استخدام الدفايات في إضاءة ممرات الحدائق خلال فصل الشتاء، وقد ساعد في هذا وجود أشكال غير تقليدية لمدافيء الغاز بمظهر جمالي مبتكر.
الإضاءة الخفية من خلال تجاويف السقف أو الجدران تجعل ممرات المنزل مضاءة بكفاءة، وتوفر إضاءة مبهرة تبرز كافة تفاصيل المكان، بدون التسبب في إزعاج العين.