10 أفكار مُلهمة لتزيين الحائط وراء السرير

يعد السرير أهم قطعة في غرفة النوم، لذا كان من الطبيعي الاهتمام بالحائط الذي يقع على مقربة وثيقة منه، وذلك لأنه يؤثر على شكل السرير والغرفة ككل. وفي الماضي اقتصرت ديكورات الحائط خلف السرير على تثبيت الأباليك على جانبي السرير، أو الاستعانة بلوحة فنية كبيرة لتعليقها فوق السرير. ثم ظهرت بعض الأفكار مثل دهان الحائط خلف السرير بلون مختلف عن بقية حوائط الغرفة، أو تعليق مرآه بتصميم أنيق. وبمرور الوقت تطورت الأفكار أكثر وأكثر، وأصبح تزيين الحائط خلف السرير فناً خاصاً يحتاج إلى قدر عالي من الإبداع و التميز.

واليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار الملهمة لتزيين الحائط خلف السرير لتصبح غرفة النوم أنيقة ومريحة..