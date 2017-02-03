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10 أفكار مُلهمة لتزيين الحائط وراء السرير

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
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يعد السرير أهم قطعة في غرفة النوم، لذا كان من الطبيعي الاهتمام بالحائط الذي يقع على مقربة وثيقة منه، وذلك لأنه يؤثر على شكل السرير والغرفة ككل. وفي الماضي اقتصرت ديكورات الحائط خلف السرير على تثبيت الأباليك على جانبي السرير، أو الاستعانة بلوحة فنية كبيرة لتعليقها فوق السرير. ثم ظهرت بعض الأفكار مثل دهان الحائط خلف السرير بلون مختلف عن بقية حوائط الغرفة، أو تعليق مرآه بتصميم أنيق. وبمرور الوقت تطورت الأفكار أكثر وأكثر، وأصبح تزيين الحائط خلف السرير فناً خاصاً يحتاج إلى قدر عالي من الإبداع و التميز.

واليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار الملهمة لتزيين الحائط خلف السرير لتصبح غرفة النوم أنيقة ومريحة..

1 – المرايا

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

المرايا واحدة من أفضل الديكورات التى يمكن الاعتماد عليها في تزيين الحائط خلف السرير، خاصةً في الغرف صغيرة المساحة، وذلك لأنها تمنح شعوراً باتساع الفراغ و تضاعف اتساع الغرفة،عن طريق عكس الضوء و تعزيز انتشاره في المكان، فضلاً عن كونها مناسبة لكافة أنماط التصميم.

2 – الجيبسوم بورد

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة نوم
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

تحتل ديكورات (الجيبسوم بورد) مكانة الصدارة وسط ديكورات الحوائط بوجه عام، ونجد هنا ديكور غاية في البساطة متمثل في مستطيل بارز من الجيبسوم بورد أو ألواح الجبس، ويحتوى المستطيل على تجاويف تبرز إضاءة خفية ذات تأثير أنيق.

3 – الخشب

Appartamento con scorcio sul lago di Lugano, DF Design DF Design غرفة نوم
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

لا أحد يكتفى من خامة الخشب الفريدة، التى تعزز روح البساطة في المكان، وتبث الدفء في الأجواء. و نجد هنا الإستعانة بألواح الخشب التى يتخللها إضاءة متميزة من خلال بعض التجاويف علي شكل خطوط مستقيمة متقاطعة في تصميم عصري مدهش.

4 – الكابتونية

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

فن الكابتونية يجعل أي مكان يبدو فاخراً بإمتياز، كما أنه يذكرنا بغرف النوم الملكية في العصور القديمة، ونجد في هنا اعتماد المصمم لهذا الفن في الحاجزالمميز الذي يفصل بين السرير و غرفة الملابس. و يظهر الحاجز بنسيج المخمل الناعم، بلون أسود أنيق. 

5 – الشموع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

محبي الأجواء الشاعرية سيجدون ضالتهم في هذه الغرفة، حيث الخلفية الرائعة للسرير من الأخشاب بمظهر طبيعي جذاب مع رف بسيط يحمل الشموع الرومانسية الصغيرة، التى تتناغم مع هدوء الألوان و التفاصيل في الغرفة ككل.

6 – الخروج عن المألوف

ETW in Mannheim Oststadt, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com غرفة نوم
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

لمظهر خارج عن المألوف اعتمد الأحجار الطبيعية للحائط خلف السرير، ولكن حاول الحفاظ على بساطة بقية الغرفة لأن الأحجار تعد من الديكورات الحادة نوعاً ما، والتى تحتاج إلي لمسات ناعمة للتخفيف من مظهرها القاسي.

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7 – النافذة

Загородный дом, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных غرفة نوم
Студия братьев Жилиных

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

تصبح النافذة عنصر مثالي لتزيين الحائط خلف السرير إذا كانت تطل على مناظر طبيعية خلابة، أو إذا كانت الغرفة داكنة وتحتاج إلى إضاءة طبيعية جيدة، كما نرى في هذه الغرفة من تصميم СТУДИЯ БРАТЬЕВ ЖИЛИНЫХ

8 – الستائر

Bright history, Tanya Andreeva Tanya Andreeva غرفة نوم خشب معالج Green
Tanya Andreeva

Tanya Andreeva
Tanya Andreeva
Tanya Andreeva

الستائر من أوائل عناصر الديكور المستخدمة لتزيين المكان وراء السرير، وينصح عند استخدامها اعتماد أقمشة خفيفة حتى لا تتسبب في تراكم الأتربة عليها وتكون سهلة التنظيف، كما يفضل اختيارها بلون ناعم لتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء.

9 – ورق الحائط

Дизайн морского интерьера трехкомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой غرفة نوم Purple/Violet
Студия Ксении Седой

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

هناك خامات وأنواع كثيرة من ورق الحائط ، فنجد منه اللامع والمطفي، المجسم و الأملس،المنقوش والسادة، وغيرها من الأنواع التى تناسب كافة الأذواق، لذا فاعتمادك عليه لتزيين الحائط وراء السرير يُعد خيار موفق، لأنك ستجد فيه بلاشك ما يناسب طموحك. ونحن ننصح دائما باستخدام ورق الحائط بنقشات هادئة لتزيين المنطقة خلف السرير، لتحصل على غرفة فاخرة ومريحة كغرف الفنادق.

10 – الجرافيتي

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias غرفة نوم
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

الجرافيتي أو الكتابة والرسم على الحوائط، من الأفكارالجريئة التى ظهرت في الآونة الأخيرة لتزيين الحائط وراء السرير، وهي ديكور سهل التطبيق ولا يتطلب تكاليف باهظة،فهو يحتاج فقط لـ (استنسل وسبراي ) لتكتب ماتريد وتعبر عن نفسك بحرية على حوائط الغرفة، لذا فهي مناسبة لغرف نوم الشباب، المحب للتجديد والانطلاق.

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