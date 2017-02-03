10 أفكار مُلهمة لتزيين الحائط وراء السرير

يعد السرير أهم قطعة في غرفة النوم، لذا كان من الطبيعي الاهتمام بالحائط الذي يقع على مقربة وثيقة منه، وذلك لأنه يؤثر على شكل السرير والغرفة ككل. وفي الماضي اقتصرت ديكورات الحائط خلف السرير على تثبيت الأباليك على جانبي السرير، أو الاستعانة بلوحة فنية كبيرة لتعليقها فوق السرير. ثم ظهرت بعض الأفكار مثل دهان الحائط خلف السرير بلون مختلف عن بقية حوائط الغرفة، أو تعليق مرآه بتصميم أنيق. وبمرور الوقت تطورت الأفكار أكثر وأكثر، وأصبح تزيين الحائط خلف السرير فناً خاصاً يحتاج إلى قدر عالي من الإبداع و التميز.
واليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار الملهمة لتزيين الحائط خلف السرير لتصبح غرفة النوم أنيقة ومريحة..
المرايا واحدة من أفضل الديكورات التى يمكن الاعتماد عليها في تزيين الحائط خلف السرير، خاصةً في الغرف صغيرة المساحة، وذلك لأنها تمنح شعوراً باتساع الفراغ و تضاعف اتساع الغرفة،عن طريق عكس الضوء و تعزيز انتشاره في المكان، فضلاً عن كونها مناسبة لكافة أنماط التصميم.
تحتل ديكورات (الجيبسوم بورد) مكانة الصدارة وسط ديكورات الحوائط بوجه عام، ونجد هنا ديكور غاية في البساطة متمثل في مستطيل بارز من الجيبسوم بورد أو ألواح الجبس، ويحتوى المستطيل على تجاويف تبرز إضاءة خفية ذات تأثير أنيق.
لا أحد يكتفى من خامة الخشب الفريدة، التى تعزز روح البساطة في المكان، وتبث الدفء في الأجواء. و نجد هنا الإستعانة بألواح الخشب التى يتخللها إضاءة متميزة من خلال بعض التجاويف علي شكل خطوط مستقيمة متقاطعة في تصميم عصري مدهش.
فن الكابتونية يجعل أي مكان يبدو فاخراً بإمتياز، كما أنه يذكرنا بغرف النوم الملكية في العصور القديمة، ونجد في هنا اعتماد المصمم لهذا الفن في الحاجزالمميز الذي يفصل بين السرير و غرفة الملابس. و يظهر الحاجز بنسيج المخمل الناعم، بلون أسود أنيق.
محبي الأجواء الشاعرية سيجدون ضالتهم في هذه الغرفة، حيث الخلفية الرائعة للسرير من الأخشاب بمظهر طبيعي جذاب مع رف بسيط يحمل الشموع الرومانسية الصغيرة، التى تتناغم مع هدوء الألوان و التفاصيل في الغرفة ككل.
لمظهر خارج عن المألوف اعتمد الأحجار الطبيعية للحائط خلف السرير، ولكن حاول الحفاظ على بساطة بقية الغرفة لأن الأحجار تعد من الديكورات الحادة نوعاً ما، والتى تحتاج إلي لمسات ناعمة للتخفيف من مظهرها القاسي.
تصبح النافذة عنصر مثالي لتزيين الحائط خلف السرير إذا كانت تطل على مناظر طبيعية خلابة، أو إذا كانت الغرفة داكنة وتحتاج إلى إضاءة طبيعية جيدة، كما نرى في هذه الغرفة من تصميم СТУДИЯ БРАТЬЕВ ЖИЛИНЫХ
الستائر من أوائل عناصر الديكور المستخدمة لتزيين المكان وراء السرير، وينصح عند استخدامها اعتماد أقمشة خفيفة حتى لا تتسبب في تراكم الأتربة عليها وتكون سهلة التنظيف، كما يفضل اختيارها بلون ناعم لتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء.
هناك خامات وأنواع كثيرة من ورق الحائط ، فنجد منه اللامع والمطفي، المجسم و الأملس،المنقوش والسادة، وغيرها من الأنواع التى تناسب كافة الأذواق، لذا فاعتمادك عليه لتزيين الحائط وراء السرير يُعد خيار موفق، لأنك ستجد فيه بلاشك ما يناسب طموحك. ونحن ننصح دائما باستخدام ورق الحائط بنقشات هادئة لتزيين المنطقة خلف السرير، لتحصل على غرفة فاخرة ومريحة كغرف الفنادق.
الجرافيتي أو الكتابة والرسم على الحوائط، من الأفكارالجريئة التى ظهرت في الآونة الأخيرة لتزيين الحائط وراء السرير، وهي ديكور سهل التطبيق ولا يتطلب تكاليف باهظة،فهو يحتاج فقط لـ (استنسل وسبراي ) لتكتب ماتريد وتعبر عن نفسك بحرية على حوائط الغرفة، لذا فهي مناسبة لغرف نوم الشباب، المحب للتجديد والانطلاق.