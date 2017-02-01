15 فكرة لمطابخ ملهمة

من المهم أن تتوافر الراحة في الوقت الذي تقضيه في المطبخ ولا تقتصر تلك الراحة فقط علي عملية الاستخدام بل تمتد لتشمل راحة العين عند النظر إلي المكان وكلاهما يتحقق إذا ما منحت تفاصيل التصميم الإهتمام اللازم لتتوافر الفعالية المطلوبة بما يتماشي مع الطراز الذي نريد الوصول إليه. لتحقيق التناغم والانسجام في التصميم، فيجب مراعاة الحرص والدقة عند اختيار الخامات المكونة وإنتقاء الملمس واللون المناسب.

سنستعرض معاً اليوم 15 فكرة مختلفة لتصميم المطبخ ونأمل أن تجد من ضمنها ما يستميل ذوقك الخاص ويقدم لك ما تحتاجه من إلهام.