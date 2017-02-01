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15 فكرة لمطابخ ملهمة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
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من المهم أن تتوافر الراحة في الوقت الذي تقضيه في المطبخ ولا تقتصر تلك الراحة فقط علي عملية الاستخدام بل تمتد لتشمل راحة العين عند النظر إلي المكان وكلاهما يتحقق إذا ما منحت تفاصيل التصميم الإهتمام اللازم لتتوافر الفعالية المطلوبة بما يتماشي مع الطراز الذي نريد الوصول إليه. لتحقيق التناغم والانسجام في التصميم، فيجب مراعاة الحرص والدقة عند اختيار الخامات المكونة وإنتقاء الملمس واللون المناسب. 

سنستعرض معاً اليوم 15 فكرة مختلفة لتصميم المطبخ ونأمل أن تجد من ضمنها ما يستميل ذوقك الخاص ويقدم لك ما تحتاجه من إلهام.

1.طراز أمريكي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تم تصميم هذا المشروع باستخدام خطوط بسيطة ذات طابع مودرن يبرز فيه التباين فيما بين الحوائط والخزانات. إذا كنت ترغب في إحياء مطبخك فيمكنك التلاعب بالألوان المتناغمة لتبث فيه الحيوية وتمتع العين.

2.استغلال مثالي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يجب تصميم الوحدات التخزينية للمطبخ لتتلاحم معاً بقدر الإمكان لتجنب إهدار المساحة التي يمكن استغلالها كمساحة للجلوس علي سبيل المثال أو لمجرد توفير مساحة أكبر للحركة مع إتاحة الفرصة لإظهار ديكور الحائط الأنيق.

3.ملمس وألوان

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

بإمكانك تنفيذ الطراز الذي تحبذه دون الحاجة لاستخدام الكثير من الاكسسوارات والأثاث، كل ما تحتاج إليه هو أن تتلاعب بالملمس المختلف للخامات والألوان بما يبثه كل منها من إحساس مختلف.

4.سحر الأحمر

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

إذا وقع اختيارك علي الألوان الصريحة فعليك باختيار الأرضية البسيطة التي تتلائم معها، فكما نري هنا كيف تضفي الأرضية الكثير من الحيوية للون الأحمر الساحر الذي يمنح مطبخك الكثير من الدفء.

5.أناقة الأبيض

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يمكن للطراز المينيمال أن يصنع الفارق في ديكور المطبخ، وأحد عناصر هذا الطراز المستخدمة في هذا المثال هو اللون الأبيض والذي يمنحك نتيجة أنيقة محببة إلي العين تعزز من إشراقة المكان.

6.تصميم على حرف L

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تتيح وحدات التخزين العريضة تخصيص مساحة كبيرة لتصميم أسطح عمل أكبر، وكذلك يتيح التصميم الذي يتخذ شكل حرف L الفرصة لتوزيع العناصر بشكل أكثر عملية ليتوفر لديك ركن للأجهزة الكهربائية وأخر لإعداد الطعام طبقاً لمثلث الحركة.

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7.اللون الرمادي المحايد

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يسهل استخدام الألوان المحايدة في خلق تصميم للمطبخ وقعه لطيف علي العين، حيث ينعكس الضوء علي الخزانات المطلية والأسطح اللامعة مانحاً عمق أكبر للمساحة.

8.تصميم لا يعبأ بالزمن

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

إذا ما كنت تستهدف عمل ديكور مطبخ معمر وملائم لكافة العصور والأزمنة فيفضل أن تستعين بالألوان المحايدة والخامات المتينة التي تصمد أمام إختبار الزمن وما يصاحبه من تغير في الذوق العام.

9.طاولة اعداد الطعام المودرن

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ Red
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

إذا ما تحدثنا عن العملية في المطبخ فلابد لنا من ذكر طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) في المطابخ المودرن والتي يتم تصميمها بأحدث التكنولوجيا ليتوفر لك مطبخ مجهز بالكامل كما أنها تضيف الكثير من الأناقة إلي مطبخك كما نراها هنا بألوانها البيضاء والحمراء.

10.طاولات متعددة الاستخدامات

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يمكن استغلال طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) في تصميم مطبخ متعدد الاستخدامات يتماشي مع احتياجات المنزل بحيت تنقسم الطاولة إلي نصفين أحدهما لعملية الطهي والأخر لتناول الطعام وهو وما يعد خيار رائج في التصاميم المودرن.

11.استغلال الطاولة كمساحة تخزين

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تتيح طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) خيار إضافي يتمثل في إمكانية اسنغلالها كمساحة تخزينية كما نري هنا هذه الطاولة.

12.مطبخ يجمع بين العملية والراحة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

بالتركيز علي التفاصيل يمكنك زيادة الكفاءة الوظيفية لمطبخك، فعلي سبيل المثال تستطيع أن توفر المزيد من مساحة التخزين من خلال تعليق وحدات إضافية ذات أرفف علي الحائط.

13.تفاصيل مخفية

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخالأجهزة الكهربائية
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يفضل تصميم هذا المطبخ ذو الألوان الخافتة والتفاصيل البسيطة وهو ما يتجلي بوضوح في اختيار سطح العمل وابواب الخزانات مع توفير المساحة الكافية للتخزين علي الرغم من قلة الإمكانات المتاحة.

تمتاز الأدراج بإمكانية مرونة تصميمها وتقسيمها علي حسب حجم الأغراض والأدوات المخزنة مما يوفر التنوع اللازم لكافة الإحتياجات.

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

14.الإضاءة الطبيعية موزعة على سطح العمل

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخرفوف وأدراج
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تم إتباع الطراز المودرن في تصميم هذا المطبخ بنوافذه العريضة التي تفسح المجال للضوء الطبيعي ليغمر المكان ويضيء مساحة إعداد الطعام.

15.ألوان صريحة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor مطبخألواح المطبخ
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

لا يبنغي أن تتردد في استخدام الألوان المشرقة المليئة بالحيوية دون القلق من إفساد الطراز المرجو تحقيقه حيث يمكنك أن تخلق التوازن المطلوب بمزجها بألوان أخري تخفف من حدة تأثيرها وتخلق تباين رائع.

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