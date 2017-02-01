15 فكرة لمطابخ ملهمة

من المهم أن تتوافر الراحة في الوقت الذي تقضيه في المطبخ ولا تقتصر تلك الراحة فقط علي عملية الاستخدام بل تمتد لتشمل راحة العين عند النظر إلي المكان وكلاهما يتحقق إذا ما منحت تفاصيل التصميم الإهتمام اللازم لتتوافر الفعالية المطلوبة بما يتماشي مع الطراز الذي نريد الوصول إليه. لتحقيق التناغم والانسجام في التصميم، فيجب مراعاة الحرص والدقة عند اختيار الخامات المكونة وإنتقاء الملمس واللون المناسب.
سنستعرض معاً اليوم 15 فكرة مختلفة لتصميم المطبخ ونأمل أن تجد من ضمنها ما يستميل ذوقك الخاص ويقدم لك ما تحتاجه من إلهام.
تم تصميم هذا المشروع باستخدام خطوط بسيطة ذات طابع مودرن يبرز فيه التباين فيما بين الحوائط والخزانات. إذا كنت ترغب في إحياء مطبخك فيمكنك التلاعب بالألوان المتناغمة لتبث فيه الحيوية وتمتع العين.
يجب تصميم الوحدات التخزينية للمطبخ لتتلاحم معاً بقدر الإمكان لتجنب إهدار المساحة التي يمكن استغلالها كمساحة للجلوس علي سبيل المثال أو لمجرد توفير مساحة أكبر للحركة مع إتاحة الفرصة لإظهار ديكور الحائط الأنيق.
بإمكانك تنفيذ الطراز الذي تحبذه دون الحاجة لاستخدام الكثير من الاكسسوارات والأثاث، كل ما تحتاج إليه هو أن تتلاعب بالملمس المختلف للخامات والألوان بما يبثه كل منها من إحساس مختلف.
إذا وقع اختيارك علي الألوان الصريحة فعليك باختيار الأرضية البسيطة التي تتلائم معها، فكما نري هنا كيف تضفي الأرضية الكثير من الحيوية للون الأحمر الساحر الذي يمنح مطبخك الكثير من الدفء.
يمكن للطراز المينيمال أن يصنع الفارق في ديكور المطبخ، وأحد عناصر هذا الطراز المستخدمة في هذا المثال هو اللون الأبيض والذي يمنحك نتيجة أنيقة محببة إلي العين تعزز من إشراقة المكان.
تتيح وحدات التخزين العريضة تخصيص مساحة كبيرة لتصميم أسطح عمل أكبر، وكذلك يتيح التصميم الذي يتخذ شكل حرف L الفرصة لتوزيع العناصر بشكل أكثر عملية ليتوفر لديك ركن للأجهزة الكهربائية وأخر لإعداد الطعام طبقاً لمثلث الحركة.
يسهل استخدام الألوان المحايدة في خلق تصميم للمطبخ وقعه لطيف علي العين، حيث ينعكس الضوء علي الخزانات المطلية والأسطح اللامعة مانحاً عمق أكبر للمساحة.
إذا ما كنت تستهدف عمل ديكور مطبخ معمر وملائم لكافة العصور والأزمنة فيفضل أن تستعين بالألوان المحايدة والخامات المتينة التي تصمد أمام إختبار الزمن وما يصاحبه من تغير في الذوق العام.
إذا ما تحدثنا عن العملية في المطبخ فلابد لنا من ذكر طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) في المطابخ المودرن والتي يتم تصميمها بأحدث التكنولوجيا ليتوفر لك مطبخ مجهز بالكامل كما أنها تضيف الكثير من الأناقة إلي مطبخك كما نراها هنا بألوانها البيضاء والحمراء.
يمكن استغلال طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) في تصميم مطبخ متعدد الاستخدامات يتماشي مع احتياجات المنزل بحيت تنقسم الطاولة إلي نصفين أحدهما لعملية الطهي والأخر لتناول الطعام وهو وما يعد خيار رائج في التصاميم المودرن.
تتيح طاولة إعداد الطعام (جزيرة المطبخ) خيار إضافي يتمثل في إمكانية اسنغلالها كمساحة تخزينية كما نري هنا هذه الطاولة.
بالتركيز علي التفاصيل يمكنك زيادة الكفاءة الوظيفية لمطبخك، فعلي سبيل المثال تستطيع أن توفر المزيد من مساحة التخزين من خلال تعليق وحدات إضافية ذات أرفف علي الحائط.
يفضل تصميم هذا المطبخ ذو الألوان الخافتة والتفاصيل البسيطة وهو ما يتجلي بوضوح في اختيار سطح العمل وابواب الخزانات مع توفير المساحة الكافية للتخزين علي الرغم من قلة الإمكانات المتاحة.
تم إتباع الطراز المودرن في تصميم هذا المطبخ بنوافذه العريضة التي تفسح المجال للضوء الطبيعي ليغمر المكان ويضيء مساحة إعداد الطعام.