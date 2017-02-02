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11 حيلة ذكية لتصميم مكان غسالة الملابس

Mohammed Awad Mohammed Awad
Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
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دائماً نحتار في اختيار المكان المناسب لغسالة الملابس الخاصة بنا ، هل في المطبخ أم في الحمام أم في مكان آخر، اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم 11 نموذج مثالي لأماكن رائع لغسالة الملابس متنوعة و مناسبة لكل المساحات ما بين المعتاد و غير المعتاد و لكنها جميعاً اجتمعت في مقياس الإبداع و التنسيق و الشكل الجمالي دون التخلي عن دورها الوظيفي و العملي ..

إليكم التفاصيل ..

1- في غرفة الملابس

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz غرفة الملابس
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

تصميم مكان لغسالة الملابس في غرفة الملابس يعتبر من أقصر الطرق الذكية التي يمكنك الوصول لها في اختيار المكان الملائم لها، حيث من المنطقي أن يكون مكان غسيل الملابس في مكان الغرفة نفسها و بالتالي تحقق وحدة منطقية و بصرية بين الملابس و طريقة تنظيفها و كيها في مكان واحد، يمكنك اختيار أسفل إحدى الرفوف ليكون مكان الغسالة أو إحدى الأركان غير المستغلة

2- في الحمام

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

في الحمام و هي من أكثر الحيل انتشاراً حيث من المنطقي أن يكون مكان تزويد الغسالة بالمياة اللازمة للغسيل قريب من مصدر المياة الرئيسي المستخدم باستمرار في الحمام و سيضمن لك ذلك عدم التكسير لأن الحمام به خطوط للصرف و أرضيات لا تسمح بتراكم المياة لو قمت بعصر الملابس قبل غسلها أو أثناء اخراجها من الغسالة ، في النهاية أنت في مكان المياة و الصرف و من المنطقي أن يكون الغسيل أيضاً في ذات المكان و لكن عليك اختيار مكان مناسب لموضع الغسالة بعيد عن الحوض واالبانيو و الكابينية

3- في المطبخ

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design مطبخ
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

في المطبخ تكون الامور رائعة لاستقبال غسالة للملابس في جوار الأجهزةا لكهربائية الاخرى المستخدمة هناك مثل الثلاجة و الأفران الكهربائية و غيرها، سيتوفر هناك مكان للصرف و لتدفق المياة بسهولة و سيكون لديك فرصة لاسغلال الأماكن أسفل الحوض أحسن استغلال .

4- بجوار الشرفات

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons بلكونة أو شرفة
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

بالقرب من الشرفة التي سوف تشهد نشر الملابس فيها في بيوتنا المصرية يمكن أن نصمم مكاناً خاصاً للغسالة في إحدى الخزانات التي تطل على الشرفة و ياحبذا لو كانت في مطبخ واسع ، سيكون الأمر أشبه بتجميع كل الصفات الحسنة في مكان واحد

5- ركن خاص في الحمام

"Light, wood, simplicity", mlynchyk interiors mlynchyk interiors غرفة الملابس
mlynchyk interiors

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

يمكنك انشاء ركن خاص بالغسيل في حمامك الواسع، حيث مساحيق الغسيل و المكان المخصص لجمع الملابس المتسخة و كذلك الأواني الخاصة بجمع الملابس بعد غسلها ، و صممهم في مكان أو ركن واحد مستقل بذاته و مخصص لهذا الغرض و لا تضع فيه أي أشياء أخرى من مستخدمات الحمام العادي مثل العطور و الكريمات

6- أياً كان المكان و لكن اهتم بتخزين الملابس

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

هناك نصيحة مهمة لو أردت أن يكون مكان الغسيل في حمامك حيث لا يمكن أن تتهاون في المكان الذي سوف يجمع الملابس التي تحتاج للغسيل و لا تخطط له جيداً، فلو قررت ذلك أن يكون الحمام هو مكان الغسالة فلابد أن تحضر وعاء كبير كفاية لاستيعاب الملابس بداخله لمزيد من النظافة و الترتيب و عدم الحرج أمام الضيوف

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7- داخل خزانة

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO حماممخازن
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

أسفل حوض المطبخ من الاماكن المنتشر أيضاً في وضع غسالة الملابس للأسباب التي ذكرناها حول الصرف و توفر المياة، و من جهة اخرى فإن المطبخ به العديد من الخزانات التي يمكن استغلال أحدها ليكون خزانة للغسالة بمجرد غلقها لن تشعر بوجودها اطلاقاً

8- سيمترية

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في بعض الاحيان يمكنك استخدام رف كامل في الحمام ليكون مكاناً للغسالات التي تقتنيها و لكن لو اخترت شكل جذاب و عصري لغسالاتك فيمكنك فتح المجال أمامها لتزين الحمام و لا تحاول اخفائها

9- فواصل

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لو كان لديك اكثر من غسالة فإنه بإمكانك أن تجعل بينهما فواصل تزيد من الحس الجمالي فيها، لقد نوهان في مثال سابق على جمالية أن يكون أكثر من غسالة في المكان متجاورين و لكن هناك الفواصل الجدارية التي تخصص لكل غسالة مكاناً خاص بها و تلك الفواصل بألوانها تزيد من التفاصيل في الغرفة و بالتالي عوامل جذب الانتباه فيها

10- في مكان مفتوح

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

من أروع الأفكار هي أن تجعل الغسالة في مكان مفتوح و لكن بضوابط أن يكون المحيط حولها مناسب لظهورها بشكل جذاب، الالوان التي سوف تستخدمها في الأوعية التي تحوي الملابس المتسخة و يمكنك اضافة بعض الاكسسوارات فوق الغسالة لتجعلها أجمل سواء فوق رف أو مجموعة رفوف تبرز ذلك الركن مكان الغسالة و تزيد من جمال المكان المحيط بها

11- غرفة متكاملة للغسيل

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura مطبخ
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

لماذا لا تنشيء غرفة متكاملة للغسيل و لكن بشكل أكثر تعدديه ، مثل أن تضع فيها كل شيء يخص الغسيل و المساحيق و كذلك وسائل للراحة و الانتظار بحيث أن يكون كل شخص في المنزل يغسل لنفسه ملابسه بمفرده و هي الطريقة الامريكية المستخدمة في المنازل و العمائر التي يسكن بها أكثر من عائلة ، و هي فكرة رائعة لخلق حالة من الاعتماد على النفس والمسئولية

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