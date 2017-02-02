11 حيلة ذكية لتصميم مكان غسالة الملابس

دائماً نحتار في اختيار المكان المناسب لغسالة الملابس الخاصة بنا ، هل في المطبخ أم في الحمام أم في مكان آخر، اليوم هوميفاي سوف يقدم إليكم 11 نموذج مثالي لأماكن رائع لغسالة الملابس متنوعة و مناسبة لكل المساحات ما بين المعتاد و غير المعتاد و لكنها جميعاً اجتمعت في مقياس الإبداع و التنسيق و الشكل الجمالي دون التخلي عن دورها الوظيفي و العملي ..
إليكم التفاصيل ..
تصميم مكان لغسالة الملابس في غرفة الملابس يعتبر من أقصر الطرق الذكية التي يمكنك الوصول لها في اختيار المكان الملائم لها، حيث من المنطقي أن يكون مكان غسيل الملابس في مكان الغرفة نفسها و بالتالي تحقق وحدة منطقية و بصرية بين الملابس و طريقة تنظيفها و كيها في مكان واحد، يمكنك اختيار أسفل إحدى الرفوف ليكون مكان الغسالة أو إحدى الأركان غير المستغلة
في الحمام و هي من أكثر الحيل انتشاراً حيث من المنطقي أن يكون مكان تزويد الغسالة بالمياة اللازمة للغسيل قريب من مصدر المياة الرئيسي المستخدم باستمرار في الحمام و سيضمن لك ذلك عدم التكسير لأن الحمام به خطوط للصرف و أرضيات لا تسمح بتراكم المياة لو قمت بعصر الملابس قبل غسلها أو أثناء اخراجها من الغسالة ، في النهاية أنت في مكان المياة و الصرف و من المنطقي أن يكون الغسيل أيضاً في ذات المكان و لكن عليك اختيار مكان مناسب لموضع الغسالة بعيد عن الحوض واالبانيو و الكابينية
في المطبخ تكون الامور رائعة لاستقبال غسالة للملابس في جوار الأجهزةا لكهربائية الاخرى المستخدمة هناك مثل الثلاجة و الأفران الكهربائية و غيرها، سيتوفر هناك مكان للصرف و لتدفق المياة بسهولة و سيكون لديك فرصة لاسغلال الأماكن أسفل الحوض أحسن استغلال .
بالقرب من الشرفة التي سوف تشهد نشر الملابس فيها في بيوتنا المصرية يمكن أن نصمم مكاناً خاصاً للغسالة في إحدى الخزانات التي تطل على الشرفة و ياحبذا لو كانت في مطبخ واسع ، سيكون الأمر أشبه بتجميع كل الصفات الحسنة في مكان واحد
يمكنك انشاء ركن خاص بالغسيل في حمامك الواسع، حيث مساحيق الغسيل و المكان المخصص لجمع الملابس المتسخة و كذلك الأواني الخاصة بجمع الملابس بعد غسلها ، و صممهم في مكان أو ركن واحد مستقل بذاته و مخصص لهذا الغرض و لا تضع فيه أي أشياء أخرى من مستخدمات الحمام العادي مثل العطور و الكريمات
هناك نصيحة مهمة لو أردت أن يكون مكان الغسيل في حمامك حيث لا يمكن أن تتهاون في المكان الذي سوف يجمع الملابس التي تحتاج للغسيل و لا تخطط له جيداً، فلو قررت ذلك أن يكون الحمام هو مكان الغسالة فلابد أن تحضر وعاء كبير كفاية لاستيعاب الملابس بداخله لمزيد من النظافة و الترتيب و عدم الحرج أمام الضيوف
أسفل حوض المطبخ من الاماكن المنتشر أيضاً في وضع غسالة الملابس للأسباب التي ذكرناها حول الصرف و توفر المياة، و من جهة اخرى فإن المطبخ به العديد من الخزانات التي يمكن استغلال أحدها ليكون خزانة للغسالة بمجرد غلقها لن تشعر بوجودها اطلاقاً
في بعض الاحيان يمكنك استخدام رف كامل في الحمام ليكون مكاناً للغسالات التي تقتنيها و لكن لو اخترت شكل جذاب و عصري لغسالاتك فيمكنك فتح المجال أمامها لتزين الحمام و لا تحاول اخفائها
لو كان لديك اكثر من غسالة فإنه بإمكانك أن تجعل بينهما فواصل تزيد من الحس الجمالي فيها، لقد نوهان في مثال سابق على جمالية أن يكون أكثر من غسالة في المكان متجاورين و لكن هناك الفواصل الجدارية التي تخصص لكل غسالة مكاناً خاص بها و تلك الفواصل بألوانها تزيد من التفاصيل في الغرفة و بالتالي عوامل جذب الانتباه فيها
من أروع الأفكار هي أن تجعل الغسالة في مكان مفتوح و لكن بضوابط أن يكون المحيط حولها مناسب لظهورها بشكل جذاب، الالوان التي سوف تستخدمها في الأوعية التي تحوي الملابس المتسخة و يمكنك اضافة بعض الاكسسوارات فوق الغسالة لتجعلها أجمل سواء فوق رف أو مجموعة رفوف تبرز ذلك الركن مكان الغسالة و تزيد من جمال المكان المحيط بها
لماذا لا تنشيء غرفة متكاملة للغسيل و لكن بشكل أكثر تعدديه ، مثل أن تضع فيها كل شيء يخص الغسيل و المساحيق و كذلك وسائل للراحة و الانتظار بحيث أن يكون كل شخص في المنزل يغسل لنفسه ملابسه بمفرده و هي الطريقة الامريكية المستخدمة في المنازل و العمائر التي يسكن بها أكثر من عائلة ، و هي فكرة رائعة لخلق حالة من الاعتماد على النفس والمسئولية