11 حيلة ذكية لتصميم مكان غسالة الملابس

في الحمام و هي من أكثر الحيل انتشاراً حيث من المنطقي أن يكون مكان تزويد الغسالة بالمياة اللازمة للغسيل قريب من مصدر المياة الرئيسي المستخدم باستمرار في الحمام و سيضمن لك ذلك عدم التكسير لأن الحمام به خطوط للصرف و أرضيات لا تسمح بتراكم المياة لو قمت بعصر الملابس قبل غسلها أو أثناء اخراجها من الغسالة ، في النهاية أنت في مكان المياة و الصرف و من المنطقي أن يكون الغسيل أيضاً في ذات المكان و لكن عليك اختيار مكان مناسب لموضع الغسالة بعيد عن الحوض واالبانيو و الكابينية