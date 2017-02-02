أفكار في غاية الروعة من شقة روما الجميلة

جولة سريعة مع هوميفاي في تصميم رائع لشقة صغيرة المساحة في قلب روما ، تقع في إحدى الاحياء التاريخية بالمدينة و يظهر في تصميمها الخلط بين القديم و الجديد و العصري و روح البحر المتوسط في الألوان والإكسسوارات ، صممها مكتب EF Archidesign. المتخصص في الهندسة المعمارية بحرفية عالية و اتقان في كل الغرف، أحببنا أن نقتبس منها أفكاراً تكون مفيدة لنطبقها في بيوتنا و إليكم تفاصيل تلك الأفكار الرائعة ..
من أجمل الاستخدامات التي وضعها المصممون أمام اعينهم اثناء تصميم تلك الشقة كانت المزيج الرائع بين العصرية و المواد الطبيعية في ديكور الشقة، حيث نلاحظ وجود الباب الخشبي الذي يشبه أبواب البيوت العتيقة و التي تحمل التاريخ في شخصيتها، و هناك أيضاً استخدام للوحات مأخوذة من الطبيعة الساحرة التي تحيط بايطاليا عموماً مثل الجبال الخضراء و الجداول و الأنهار ، و من الناحية العصرية نلاحظ وجود الأثاث المغطى بالكامل بالمنسوجات باللون الأصفر و الشاشة الليد التي تعلو المكتبة الرائعة ذات الخزانات المتساوية و التي جاءت باللون الأسود لتكسر الانتشار الأبيض و الأصفر في الغرفة و تفاعلت جيداً مع الضوء القوي الواصل عبر النافذة المربعة
قطع الاثاث و النجف من أكثر الاستخدامات العصرية في الديكور بالنسبة لغرفة المعيشة و الاستقبال، بعض الروح الواصلة من البحر المتوسط كانت في اكسسوار العوامة بظهر الباب الخشبي،و هي المستخدمة في المراكب حتى اليوم ، أما النجف بشكلها الأسطواني كان ساحراً في تجميل الجزء العلوي من الغرفة و كذلك استخدام الرفوف باحترافية كبيرة في هذا الجانب و الجانب الآخر كما رأينا في الصورة السابقة
تم استخدام الزجاج على نطاقات متعددة سواء في الفواصل و الحوائط أو في الإكسسوارات و هذا بفعل أكثر من عامل مثل الضوء المتوفر و الذي يخلق فرصة لتألق الزجاج و زيادة اللمعان و من جهة اخرى هناك حاجة لاستخدام الزجاج في الفواصل الجدارية لصغر المساحة نوعاً ما في الممرات الداخلية بالشقة
المطبخ أدمج في غرفة المعيشة الصغيرة بطريقة رائعة عن طريق جعل البار الفاصل بين المطبخ و الغرفة هو الاساس و بالتالي لن ترى أي شيء من تفاصيل المطبخ و أنت تقف بخارجه ، فضلاً عن تخصيصه باللون الأسود الداكن الذي جعله منفصلاً معنوياً عن باقي المسطح
غرفة النوم و كأنها صنعت من نفس نوع الأقمشة و المنسوجات في غرفة المعيشة، نفس اللون الأصفر و نفس الدرجات من الالوان في الغطاء هي التي توجد في وسائد الكنبة بالخارج، و كذلك الستائر كلها من نفس الدرجات تقريباً، و هنا ما خلق وحدة بصرية للتصميم مفيدة في حالة المساحات الصغيرة و لكن تم تعويض تلك المساحة بالسماح بوجود نوافذ كبيرة لادخال كميات أكبر من الضوء لتحقق معادلة الغرفة المشرقة و لكنها صغيرة
مباشرة و دون فواصل معينة يختلف التصميم تماماً و ينتقل من الالوان الصفراء و المحايدة إلى الأزرق السماوي الرائع المقتبس من البحر المتوسط و نلاحظ وجود أكبر مرآة تظهر لنا من الخارج فتعكس جمال زوايا و أركان الحمام لنا حتى قبل أن ندخل إليه
الحمام من الداخل أكثر من الرائع بالنظر إلى مساحته الصغيرة و التصرف الذكي من المصمم في جعل المرآة هي البطل الرئيسي فيه، الاضواء كان لها دور في انعكاس و مضاعفة المساحة و كذلك الخزانات المغلقة التي ابعدت عنا شكل الفوضى و زادت الترتيب و النظافة في الحمام