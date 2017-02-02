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أفكار في غاية الروعة من شقة روما الجميلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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جولة سريعة مع هوميفاي في تصميم رائع لشقة صغيرة المساحة في قلب روما ، تقع في إحدى الاحياء التاريخية بالمدينة و يظهر في تصميمها الخلط بين القديم و الجديد و العصري و روح البحر المتوسط في الألوان والإكسسوارات ، صممها مكتب  EF Archidesign. المتخصص في الهندسة المعمارية بحرفية عالية و اتقان في كل الغرف، أحببنا أن نقتبس منها أفكاراً تكون مفيدة لنطبقها في بيوتنا و إليكم تفاصيل تلك الأفكار الرائعة ..

غرفة معيشة و استقبال

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

من أجمل الاستخدامات التي وضعها المصممون أمام اعينهم اثناء تصميم تلك الشقة كانت المزيج الرائع بين العصرية و المواد الطبيعية في ديكور الشقة، حيث نلاحظ وجود الباب الخشبي الذي يشبه أبواب البيوت العتيقة و التي تحمل التاريخ في شخصيتها، و هناك أيضاً استخدام للوحات مأخوذة من الطبيعة الساحرة التي تحيط بايطاليا عموماً مثل الجبال الخضراء و الجداول و الأنهار ، و من الناحية العصرية نلاحظ وجود الأثاث المغطى بالكامل بالمنسوجات باللون الأصفر و الشاشة الليد التي تعلو المكتبة الرائعة ذات الخزانات المتساوية و التي جاءت باللون الأسود لتكسر الانتشار الأبيض و الأصفر في الغرفة و تفاعلت جيداً مع الضوء القوي الواصل عبر النافذة المربعة

لمسات عصرية

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

قطع الاثاث و النجف من أكثر الاستخدامات العصرية في الديكور بالنسبة لغرفة المعيشة و الاستقبال، بعض الروح الواصلة من البحر المتوسط كانت في اكسسوار العوامة بظهر الباب الخشبي،و هي المستخدمة في المراكب حتى اليوم ، أما النجف بشكلها الأسطواني كان ساحراً في تجميل الجزء العلوي من الغرفة و كذلك استخدام الرفوف باحترافية كبيرة في هذا الجانب و الجانب الآخر كما رأينا في الصورة السابقة

استخدام الزجاج

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تم استخدام الزجاج على نطاقات متعددة سواء في الفواصل و الحوائط أو في الإكسسوارات و هذا بفعل أكثر من عامل مثل الضوء المتوفر و الذي يخلق فرصة لتألق الزجاج و زيادة اللمعان و من جهة اخرى هناك حاجة لاستخدام الزجاج في الفواصل الجدارية لصغر المساحة نوعاً ما في الممرات الداخلية بالشقة

المطبخ مختبيء

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المطبخ أدمج في غرفة المعيشة الصغيرة بطريقة رائعة عن طريق جعل البار الفاصل بين المطبخ و الغرفة هو الاساس و بالتالي لن ترى أي شيء من تفاصيل المطبخ و أنت تقف بخارجه ، فضلاً عن تخصيصه باللون الأسود الداكن الذي جعله منفصلاً معنوياً عن باقي المسطح

غرفة النوم مثل المعيشة في الألوان

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة النوم و كأنها صنعت من نفس نوع الأقمشة و المنسوجات في غرفة المعيشة، نفس اللون الأصفر و نفس الدرجات من الالوان في الغطاء هي التي توجد في وسائد الكنبة بالخارج، و كذلك الستائر كلها من نفس الدرجات تقريباً، و هنا ما خلق وحدة بصرية للتصميم مفيدة في حالة المساحات الصغيرة و لكن تم تعويض تلك المساحة بالسماح بوجود نوافذ كبيرة لادخال كميات أكبر من الضوء لتحقق معادلة الغرفة المشرقة و لكنها صغيرة

المدخل للحمام الرائع

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

مباشرة و دون فواصل معينة يختلف التصميم تماماً و ينتقل من الالوان الصفراء و المحايدة إلى الأزرق السماوي الرائع المقتبس من البحر المتوسط و نلاحظ وجود أكبر مرآة تظهر لنا من الخارج فتعكس جمال زوايا و أركان الحمام لنا حتى قبل أن ندخل إليه

المرآة بطل تصميم الحمام الصغير

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الحمام من الداخل أكثر من الرائع بالنظر إلى مساحته الصغيرة و التصرف الذكي من المصمم في جعل المرآة هي البطل الرئيسي فيه، الاضواء كان لها دور في انعكاس و مضاعفة المساحة و كذلك الخزانات المغلقة التي ابعدت عنا شكل الفوضى و زادت الترتيب و النظافة في الحمام

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