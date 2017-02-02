أفكار في غاية الروعة من شقة روما الجميلة

من أجمل الاستخدامات التي وضعها المصممون أمام اعينهم اثناء تصميم تلك الشقة كانت المزيج الرائع بين العصرية و المواد الطبيعية في ديكور الشقة، حيث نلاحظ وجود الباب الخشبي الذي يشبه أبواب البيوت العتيقة و التي تحمل التاريخ في شخصيتها، و هناك أيضاً استخدام للوحات مأخوذة من الطبيعة الساحرة التي تحيط بايطاليا عموماً مثل الجبال الخضراء و الجداول و الأنهار ، و من الناحية العصرية نلاحظ وجود الأثاث المغطى بالكامل بالمنسوجات باللون الأصفر و الشاشة الليد التي تعلو المكتبة الرائعة ذات الخزانات المتساوية و التي جاءت باللون الأسود لتكسر الانتشار الأبيض و الأصفر في الغرفة و تفاعلت جيداً مع الضوء القوي الواصل عبر النافذة المربعة