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9 أخطاء في تصميم المطبخ ، يمكنك تجنبها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
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الأخطاء في تصميم المطابخ منتشرة كثيراً، و قد يكون من يرتكبها لا يدرك ذلك اطلاقاً، اليوم هوميفاي سوف يشير إلينا إلى بعض الأخطاء الشائعة التي نقوم بارتكابها أثناء تصميمنا لمطبخنا دون أن ندري و نظن أننا نحسن من الديكور و الشكل العام له و الحقيقة هي العكس تماماً .

المطابخ بها الكثير من التفاصيل التي تجعلنا قد نخطيء لو غفلنا عنها، فمثلما يوجد أفعال تسبب الأخطاء فهناك نسيان لبعض الأشياء قد يسبب لنا الوقوع فيها مباشرة، و لإزالة هذا الغموض حول ذلك الموضوع إليكم التفاصيل ..

1- اهمال الأرضيات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا تهتم بالحوائط و الخزانات على حساب الارضيات فهي تعتبر الخلفية الكبرى التي يمكن ان يبنى عليها التصميم بالكامل، الألوان الخاصة بالارضيات و مستوى لمعانها و الخامة المصممة منها كلها أسئلة عليك الإجابة عليها بدقة حتى تتماشى مع باقي المكونات و حتى لا تقع في أخطاء

2- مزيج الالوان الخاطيء

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

الألوان هي المؤثر الأول في شكل المطبخ بعد المساحة بالطبع، الالوان لو كانت غير متآلفة سيكون هناك مشكلة في شكل المطبخ عامة ، حتى لو بذلت فيه كل المجهودات التي تعالج ذلك التنافر الذي يسبب الانزعاج، فالعين لا ترى كل جميل إلا متناسقاً في شكله و ألوانه .

3- نسيان السقف

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

قد تهتم بالحوائط و الخزانات و الأرضيات فماذا عن السقف الذي يغلف كل هذا الجمال، لا تجعل السقف الخاص بمطبخك يبدو مزعجاً سواء في لونه أو في اكسسواراته او احتوائه على لمبات أكثر من المطلوب ،أو زخارف فوق طاقة الاستيعاب ، اجعل السقف مكملاً لجمال مطبخك و ليس مختلفاً أو عبئاً عليه

4- الاهتمام بالجمال على حساب الجانب العملي

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

قد يحالفك التوفيق في اختيار بلاطات للسيراميك تحاكي ما ترغب به في ديكور مطبخك و لكن قد يطغى ذلك على الجانب العملي لها، بمعنى أن يكون شكل بلاط السيراميك لا يسمح بوضع تعليقات أو تثبيت خزانات حتى لا يتشوه المنظر، مثلما يحدث في مثل هذا النموذج الذي طغى فيه الجانب العملي على الجمالي حيث قمنا بتشويه شكل السيراميك فوق الحوض حتى نتمكن من اضافة ما يساعدنا من حوامل و تعليقات و هذا خطأ كان يمكن تداركة من البداية بعدم تخصيص هذا الجزء لبلاط الديكور

5- عدم الاهتمام بجزيرة المطبخ (البار)

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. مطبخ
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

بار المطبخ أو الجزيرة الوسطى تحتاج لاهتمام في التصميم سواء بشكل مميز أو طاولة عريضة لتخدم التحضير و تناول الطعام و الشراب السريع، فأما لو كانت غير ذلك فمن المفضل عدم تصميمها من الأساس لأنها ستؤدي لتشوية مساحة المطبخ و من ثم تشويه الديكور و التصميم دون فائدة

6- اختيار مواد سيئة الشكل

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

على العكس يمكنك تصميم جزيرة في الوسط مناسبة في المساحة و في الحجم و لكنها من مواد منفرة و غير متجانسة مثل كثرة التعرجات الطبيعية في الرخام و التي يمكن الاكتفاء بها حول الحوض فقط أو في الجزيرة فقط و لكن ليس في الاثنين معاً ، لقد اصبح التصميم غير مفهوماً و مكتظاً بالتفاصيل و نحن في غنى عنها 

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7- اهمال المساحة

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

المساحة عنصر هام في مطبخك ينبغي ألا تغفل عنها ، لو كنت تريد تصميم مطبخ كبير لابد أن تكون المساحة كبيرة أيضاً، و لو كنت ترغب في تصميم بعض العناصر المناسبة للمساحة فلا تخرج عن حيز التنسيق، هي معادلة دقيقة بين المساحة و بين المكونات و بين المكونات و تنسيقها ، لاحظ في هذا المطبخ كيف أن المكونات مزدحمة و لونها يزيد الشعور بالضيق بالرغم من ذكاء التنسيق و لكن هناك عنصر التآلف و التمازج غير الموجود .

8- الفوضى في الألوان

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

لديك ميل لكثرة الألوان في مطبخك و لكن دعنا نخبرك أن هذا المطبخ الصغير لا يلائمه الازدحام في الألوان لأنه سيؤدي لنفور شديد و ضيق أكثر من الموجود أصلاً، اختر لون أو اثنين فقط و سلط عليهم الأضواء و درجها في كل زوايا المطبخ حتى يكون لديك مجالات متنوعة تسطيع ابتكارها بنفسك في مطبخك و خروجاً عن النمطية و الملل سيكون بين يديك .

9- البلاط غير الملائم

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

استخدام نوع بلاط غير ملائم للمطبخ و لا لاضائته و لا لمساحته من أخطر الأخطاء التي تواجهها في تصميمه، اختر دائماً السيراميك الذي يتماشى مع طراز الحوض و الأرضيات و الأجهزة الكهربائية و ألوانهم ، لا تختار أي مكون إلا أن يكون متماشياً مع الآخرين .

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لا تفعل ذلك في مطبخك

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