9 أخطاء في تصميم المطبخ ، يمكنك تجنبها

الأخطاء في تصميم المطابخ منتشرة كثيراً، و قد يكون من يرتكبها لا يدرك ذلك اطلاقاً، اليوم هوميفاي سوف يشير إلينا إلى بعض الأخطاء الشائعة التي نقوم بارتكابها أثناء تصميمنا لمطبخنا دون أن ندري و نظن أننا نحسن من الديكور و الشكل العام له و الحقيقة هي العكس تماماً .
المطابخ بها الكثير من التفاصيل التي تجعلنا قد نخطيء لو غفلنا عنها، فمثلما يوجد أفعال تسبب الأخطاء فهناك نسيان لبعض الأشياء قد يسبب لنا الوقوع فيها مباشرة، و لإزالة هذا الغموض حول ذلك الموضوع إليكم التفاصيل ..
لا تهتم بالحوائط و الخزانات على حساب الارضيات فهي تعتبر الخلفية الكبرى التي يمكن ان يبنى عليها التصميم بالكامل، الألوان الخاصة بالارضيات و مستوى لمعانها و الخامة المصممة منها كلها أسئلة عليك الإجابة عليها بدقة حتى تتماشى مع باقي المكونات و حتى لا تقع في أخطاء
الألوان هي المؤثر الأول في شكل المطبخ بعد المساحة بالطبع، الالوان لو كانت غير متآلفة سيكون هناك مشكلة في شكل المطبخ عامة ، حتى لو بذلت فيه كل المجهودات التي تعالج ذلك التنافر الذي يسبب الانزعاج، فالعين لا ترى كل جميل إلا متناسقاً في شكله و ألوانه .
قد تهتم بالحوائط و الخزانات و الأرضيات فماذا عن السقف الذي يغلف كل هذا الجمال، لا تجعل السقف الخاص بمطبخك يبدو مزعجاً سواء في لونه أو في اكسسواراته او احتوائه على لمبات أكثر من المطلوب ،أو زخارف فوق طاقة الاستيعاب ، اجعل السقف مكملاً لجمال مطبخك و ليس مختلفاً أو عبئاً عليه
قد يحالفك التوفيق في اختيار بلاطات للسيراميك تحاكي ما ترغب به في ديكور مطبخك و لكن قد يطغى ذلك على الجانب العملي لها، بمعنى أن يكون شكل بلاط السيراميك لا يسمح بوضع تعليقات أو تثبيت خزانات حتى لا يتشوه المنظر، مثلما يحدث في مثل هذا النموذج الذي طغى فيه الجانب العملي على الجمالي حيث قمنا بتشويه شكل السيراميك فوق الحوض حتى نتمكن من اضافة ما يساعدنا من حوامل و تعليقات و هذا خطأ كان يمكن تداركة من البداية بعدم تخصيص هذا الجزء لبلاط الديكور
بار المطبخ أو الجزيرة الوسطى تحتاج لاهتمام في التصميم سواء بشكل مميز أو طاولة عريضة لتخدم التحضير و تناول الطعام و الشراب السريع، فأما لو كانت غير ذلك فمن المفضل عدم تصميمها من الأساس لأنها ستؤدي لتشوية مساحة المطبخ و من ثم تشويه الديكور و التصميم دون فائدة
على العكس يمكنك تصميم جزيرة في الوسط مناسبة في المساحة و في الحجم و لكنها من مواد منفرة و غير متجانسة مثل كثرة التعرجات الطبيعية في الرخام و التي يمكن الاكتفاء بها حول الحوض فقط أو في الجزيرة فقط و لكن ليس في الاثنين معاً ، لقد اصبح التصميم غير مفهوماً و مكتظاً بالتفاصيل و نحن في غنى عنها
المساحة عنصر هام في مطبخك ينبغي ألا تغفل عنها ، لو كنت تريد تصميم مطبخ كبير لابد أن تكون المساحة كبيرة أيضاً، و لو كنت ترغب في تصميم بعض العناصر المناسبة للمساحة فلا تخرج عن حيز التنسيق، هي معادلة دقيقة بين المساحة و بين المكونات و بين المكونات و تنسيقها ، لاحظ في هذا المطبخ كيف أن المكونات مزدحمة و لونها يزيد الشعور بالضيق بالرغم من ذكاء التنسيق و لكن هناك عنصر التآلف و التمازج غير الموجود .
لديك ميل لكثرة الألوان في مطبخك و لكن دعنا نخبرك أن هذا المطبخ الصغير لا يلائمه الازدحام في الألوان لأنه سيؤدي لنفور شديد و ضيق أكثر من الموجود أصلاً، اختر لون أو اثنين فقط و سلط عليهم الأضواء و درجها في كل زوايا المطبخ حتى يكون لديك مجالات متنوعة تسطيع ابتكارها بنفسك في مطبخك و خروجاً عن النمطية و الملل سيكون بين يديك .
استخدام نوع بلاط غير ملائم للمطبخ و لا لاضائته و لا لمساحته من أخطر الأخطاء التي تواجهها في تصميمه، اختر دائماً السيراميك الذي يتماشى مع طراز الحوض و الأرضيات و الأجهزة الكهربائية و ألوانهم ، لا تختار أي مكون إلا أن يكون متماشياً مع الآخرين .