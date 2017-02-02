9 أخطاء في تصميم المطبخ ، يمكنك تجنبها

الأخطاء في تصميم المطابخ منتشرة كثيراً، و قد يكون من يرتكبها لا يدرك ذلك اطلاقاً، اليوم هوميفاي سوف يشير إلينا إلى بعض الأخطاء الشائعة التي نقوم بارتكابها أثناء تصميمنا لمطبخنا دون أن ندري و نظن أننا نحسن من الديكور و الشكل العام له و الحقيقة هي العكس تماماً .

المطابخ بها الكثير من التفاصيل التي تجعلنا قد نخطيء لو غفلنا عنها، فمثلما يوجد أفعال تسبب الأخطاء فهناك نسيان لبعض الأشياء قد يسبب لنا الوقوع فيها مباشرة، و لإزالة هذا الغموض حول ذلك الموضوع إليكم التفاصيل ..