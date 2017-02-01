خطوات وحيل بسيطة لجذب الزبائن لبيتك المعروض للبيع

أحد الحيل المتبعة والتي تضمن لك الحصول على بيع سريع لمنزلك المعروض للبيع هو بعرض بيتك بشكل جذاب. فأغلب المشترين لا يمكنهم تخيل البيت وهو فارغ، وقد يشعروا بكأبة أو ضيق من شكل الغرف المهملة والمجردة من الأثاث. لكن عندما يظهر البيت بشكل منظم وأنيق ومفروش وعندما يتخيل الشاري المنزل وطريقة فرشه فإنها تزيد من فرصة شراؤه.

معنا اليوم مثال لبيت تحول بلمسات بسيطة من بضعه غرف عادية ومملة لآخر دافئ و جميل. سنرى معاً تحول غرف هذا البيت بحيل وأفكار بسيطة فتعالوا معنا لنرى تفاصيله لنتعلم ونقتبس هذه الأفكار البسيطة.