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خطوات وحيل بسيطة لجذب الزبائن لبيتك المعروض للبيع

Marwa Hasan Marwa Hasan
HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بلكونة أو شرفة
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أحد الحيل المتبعة والتي تضمن لك الحصول على بيع سريع لمنزلك المعروض للبيع هو بعرض بيتك بشكل جذاب. فأغلب المشترين لا يمكنهم تخيل البيت وهو فارغ، وقد يشعروا بكأبة أو ضيق من شكل الغرف المهملة والمجردة من الأثاث. لكن عندما يظهر البيت بشكل منظم وأنيق ومفروش وعندما يتخيل الشاري المنزل وطريقة فرشه فإنها تزيد من فرصة شراؤه.

معنا اليوم مثال لبيت تحول بلمسات بسيطة من بضعه غرف عادية ومملة لآخر دافئ و جميل. سنرى معاً تحول غرف هذا البيت بحيل وأفكار بسيطة فتعالوا معنا لنرى تفاصيله لنتعلم ونقتبس هذه الأفكار البسيطة. 

شكل البيت قبل عرضه

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

قم بإصلاح أية عيوب في الحوائط والأرضيات، قم بدهان الحوائط وجهه نظافة إذا كان هناك حاجة. من المهم إصلاح الأجهزة أو الأثاث الثابت مثل أطقم الحمام، كلها لمسات بسيطة لن تكلفك الكثير من الأموال ولكنها ستزيد من قيمة بيتك وتظهره بشكل أجمل.

​تجنب الفوضى والإزدحام

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

قم بإزالة المتعلقات الشخصية الخاصة بالبيت، واترك البيت خالي من أية فوضى أو إزدحام. فالأثاث الكثير والذي يخلق إزدحام في الغرف يظهر البيت بشكل سئ كما يشعر المشتري بضيق المساحة على عكس استخدام أثاث صغير الحجم وقليل في الكمية فإنه يظهر البيت بشكل متسع.

البيت بعد تأثيثه لعرضه للبيع (home staging)

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لم يترك البيت فارغ على عروشه ولكن حرص المتخصص هنا على فرش البيت ببعض الأثاث البسيط والذي لم يكلفه الكثير ولكنه غير البيت بشكل تام.

عدد عناصر الأثاث قليلة ولا يخلق إزدحام في الفراغ ولكنه كاف بإعطاء فكرة عن إمكانيات المساحات وإظهار البيت بشكل دافئ ومميز

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

​توزيع الإضاءة بشكل صحيح

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الإضاءة تساهم في خلق جو دافئ للمنزل وملئ بالترحاب، كما ستسهل على المشترى رؤية البيت بشكل أوضح. فلكل 5م مربع تحتاج إلى 100 وات، مع مراعاة توزيع عدد من الإضاءات المختلفة حول المنزل من إضاءة رئيسية، مصباح جانبي ومصباح على الحائط.

تزين الحائط

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

حرص المتخصص على إزالة كل الصور الشخصية واستبدلها بإطارات فارغة حتى تسهل على المشتري تخيل امتلاكه لهذا المنزل والذي يكون أمر صعب عندما تكون حوائط البيت مملوءة بصور شخصية.

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HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

طاولة السفرة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

وجود طاولات خدمية مثل طاولة الطعام تجعل البيت يبدو كمكان دافئ ويتسع لزيارات الأصدقاء والعائلة.

​إهتم بوضع بعض الأكسسوارات مثل الشموع، الأطباق، الأكواب الخ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

المطبخ قبل التجهيز:​ مساحة فارغة وكئيبة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

المطبخ بعد التجهيز

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

تم إضافة طاولة إضافية للطعام مع رص الكراسي والمفرش وكافة الاكسسوارات بشكل تلقائيو عفوي للمسات دافئة للمنزل.

في المساحات الفارغة لم ينسى وضع طاولة خشبية أنيقة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

مع بعض اللمسات الديكورية الحميمية والدافئة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

على الجهة الأخرى مكان خزانات المطبخ تم وضع طاولة مرتفعة تشبه البار لتملئ المساحة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

ولم ينسى تزينها بكلمات مجسمة لتعبر عن مكان المطبخ على الرغم من خلو المساحة من أية خزانات أو أجهزة كهربية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

هذا هو حال الشرفة الملحقة بالمطبخ قبل التجهيز

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بلكونة أو شرفة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

ولكن بعد التجهيز…

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بيت زجاجي
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

توزيع الاكسسوارات الملونة حول المنزل هو فن، فهو يعطي الغرف لمسة دفئ وحيوية كما أنها تؤكد على الطرز المختلفة. فكما رأينا في أمثلة سابقة فيمكنك إضافة مزهريات، شموع، بعض الكتب، سلال، مصابيح، أو نباتات مع تجميع 3 عناصر أو أكثر على أن تكون بعدد فردي وبأطوال وأشكال مختلفة.

غرفة النوم قبل التجهيز

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

نتيجة مدهشة..

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

المفروشات والإضاءة هي عناصر أساسية في تحويل غرفة النوم بهذا الشكل، فتم إضافة ستارة خفيفة مع مفروشات فاتحة على السرير تم ترتيبها بشكل عفوي.

أما الإضاءة فهي غير سيميترية على جانبي السرير للمسة مودرن ومتألقة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الإهتمام بالتفاصيل هو أحد عوامل نجاح عملية بيع البيت

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لمسات خاصة لتجهيز الحمام

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager حمام
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

ما يعطي الحمام أناقة فورية هو استخدام المفروشات، فهنا تم وضع ستارة شفافة بالإضافة لمنشفة بيضاء. أيضاً تجنب الفوضى النتاجة من المستحضرات حول الحمام وقام بوضع طاولة بسيطة ذات وحدة تخزينية يعلوها بعض الاكسسوارات مثل الشموع المعطرة ونبته صغيرة.

14 حمام مودرن أنيق ستتمنى أن يكون في بيتك
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