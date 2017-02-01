خطوات وحيل بسيطة لجذب الزبائن لبيتك المعروض للبيع

أحد الحيل المتبعة والتي تضمن لك الحصول على بيع سريع لمنزلك المعروض للبيع هو بعرض بيتك بشكل جذاب. فأغلب المشترين لا يمكنهم تخيل البيت وهو فارغ، وقد يشعروا بكأبة أو ضيق من شكل الغرف المهملة والمجردة من الأثاث. لكن عندما يظهر البيت بشكل منظم وأنيق ومفروش وعندما يتخيل الشاري المنزل وطريقة فرشه فإنها تزيد من فرصة شراؤه.
معنا اليوم مثال لبيت تحول بلمسات بسيطة من بضعه غرف عادية ومملة لآخر دافئ و جميل. سنرى معاً تحول غرف هذا البيت بحيل وأفكار بسيطة فتعالوا معنا لنرى تفاصيله لنتعلم ونقتبس هذه الأفكار البسيطة.
قم بإصلاح أية عيوب في الحوائط والأرضيات، قم بدهان الحوائط
وجهه نظافة إذا كان هناك حاجة. من المهم إصلاح الأجهزة أو الأثاث الثابت مثل أطقم الحمام، كلها لمسات بسيطة لن تكلفك الكثير من الأموال ولكنها ستزيد من قيمة بيتك وتظهره بشكل أجمل.
قم بإزالة المتعلقات الشخصية الخاصة بالبيت، واترك البيت خالي من أية فوضى أو إزدحام. فالأثاث الكثير والذي يخلق إزدحام في الغرف يظهر البيت بشكل سئ كما يشعر المشتري بضيق المساحة على عكس استخدام أثاث صغير الحجم وقليل في الكمية فإنه يظهر البيت بشكل متسع.
لم يترك البيت فارغ على عروشه ولكن حرص المتخصص هنا على فرش البيت ببعض الأثاث البسيط والذي لم يكلفه الكثير ولكنه غير البيت بشكل تام.
الإضاءة تساهم في خلق جو دافئ للمنزل وملئ بالترحاب، كما ستسهل على المشترى رؤية البيت بشكل أوضح. فلكل 5م مربع تحتاج إلى 100 وات، مع مراعاة توزيع عدد من الإضاءات المختلفة حول المنزل من إضاءة رئيسية، مصباح جانبي ومصباح على الحائط.
حرص المتخصص على إزالة كل الصور الشخصية واستبدلها بإطارات فارغة حتى تسهل على المشتري تخيل امتلاكه لهذا المنزل والذي يكون أمر صعب عندما تكون حوائط البيت مملوءة بصور شخصية.
وجود طاولات خدمية مثل طاولة الطعام تجعل البيت يبدو كمكان دافئ ويتسع لزيارات الأصدقاء والعائلة.
تم إضافة طاولة إضافية للطعام مع رص الكراسي والمفرش وكافة الاكسسوارات بشكل تلقائيو عفوي للمسات دافئة للمنزل.
توزيع الاكسسوارات الملونة حول المنزل هو فن، فهو يعطي الغرف لمسة دفئ وحيوية كما أنها تؤكد على الطرز المختلفة. فكما رأينا في أمثلة سابقة فيمكنك إضافة مزهريات، شموع، بعض الكتب، سلال، مصابيح، أو نباتات مع تجميع 3 عناصر أو أكثر على أن تكون بعدد فردي وبأطوال وأشكال مختلفة.
المفروشات والإضاءة هي عناصر أساسية في تحويل غرفة النوم بهذا الشكل، فتم إضافة ستارة خفيفة مع مفروشات فاتحة على السرير تم ترتيبها بشكل عفوي.
ما يعطي الحمام أناقة فورية هو استخدام المفروشات، فهنا تم وضع ستارة شفافة بالإضافة لمنشفة بيضاء. أيضاً تجنب الفوضى النتاجة من المستحضرات حول الحمام وقام بوضع طاولة بسيطة ذات وحدة تخزينية يعلوها بعض الاكسسوارات مثل الشموع المعطرة ونبته صغيرة.