15 تصميم لغرفة ملابس أحلامك

غرفة الملابس هي غرفة الحلم بالنسبة لأي امرأة بالعالم، فهي تعني لها الكثير حقًا دون أي مبالغة.. ليس بغرض الحصول على شكل جمالي جذاب تتباهى به أمام صديقاتها وزائريها وإنما بغرض تحقيق مجموعة أسس بحياتها اليومية والتي على رأسها النظام!
غرفة الملابس تضمن ببساطة حالة نظام لا تشوبها شائبة لمنزلك بشكل عام ولكل غرفة من غرفه بشكل خاص.. فلا فوضى ولا أكوام ملابس هنا وهناك بفضلها.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم استثنائي ومختلف يمكنه أن يغير مجرى حياتك اليومية بما يفرضه عليك من نظام اختر الأقرب منهم لذوقك!
غرفة ملابس صغيرة مقسمة بشكل عملي لثلاث خزانات متوازيات.. فالأولى الواقعة جهة اليمين والثانية في أقصى اليسار كلاهما مستغل فقط في ترتيب وتنسيق الملابس إما بأرففهم المختلفة أو تثبيت على شماعات داخلية، يفصل بينهما خزانة بمنتصف الساحة مقسمة لأرفف عديدة تحوى عدد هائل من الأحذية بجانبها مقعد كلاسيكي يسهل على مستخدم الغرفة ارتداء الأحذية.
غرفة ملابس متألقة في مساحة صغيرة جدًا لها سقف مائل بنافذة زجاجية ثابتة تسمح بتمرير النور إلى الداخل فيكسبها بسحر الإضاءة الطبيعية ويجعل من تصميم الخزانة شكل هرمي متدرج يحوى الملابس في أرفف وأدراج مختلفة الأحجام والأشكال.
الألوان المحايدة تغمر غرفة الملابس هذه سواء في ألوان الأرفف أو الأدراج أو الفرش ذاته والغريب في الأمر أن الملابس ذاتها بنفس الألوانّ عَلّ هذه النوعية من الألوان هي المفضلة تحديدًا لدى قاطن المنزل.
تشبه الغرفة معرض الملابس فهي ممتلئة الأرفف على شكل حرف U وتستوعب عدد كبير من الملابس بمختلف أشكالها وأنواعها.. أما الأدراج فهي مصممة للأغراض الأشد خصوصية.
غرفة ملابس شاسعة المساحة كان يمكن أن تضم العديد من الأرفف بزواياه المختلفة ورغم ذلك لا نجد بها سوى خزانة ملابس كبيرة مقسمة بين أرفف وأدراج وجزء آخر مغلق بضلف جرارة وقطعة أثاث أخرى بمثابة مقعد ضخم وخزانة أحذية في نفس الوقت!
من التصميمات الشائعة لغرف الملابس هو ذلك التصميم الذي يدمجها مع غرف النوم.. منها ما يُصَمَم بشكل منفصل عنها ومنها ما هو يُدمج معها فيكون مفتوحًا عليها كالنموذج المطروح هنا.
عادة ما يُخَصَص بأحد أروقة الطابق العلوي من المنازل مساحة متخفية لا بأس بها لتكون غرفة لتبديل الملابس كهذا النموذج تمامًا والذي ما هو إلا رواق صغير متقاطع مع آخر أكبر قليلًا مستغل بشكل عملي ومقسم لأرفف ومرايات.
غرفة مصممة على النمط الإسكندينافي يحتلها الخشب مقسمة ما بين جزء للعمل وهو في الصدارة عبارة عن رف بسيط ومقعد مريح أمامه. عندما نتعمق في الغرفة نجد كابينة زجاجية كبيرة خشبية من الداخل مقسمة لأرفف تحوى الملابس في شكل جمالي منمق.
غرفة ملابس مينيمالية متعددة الأرفف والأدراج مكسية باللون الأبيض الناصع بكل تفصيلة من تفاصيلها لا شك بأنه يساهم في منحها مزيدًا من السعة والبراح!
أجمل ما في تصميم هذه الغرفة هو تنسيق الملابس ذاتها بها وغيرها من الأحذية والحقائب والإكسسوارات التي تخص القاطنين.. فترتيب الملابس والأغراض يسمح لمستخدميها بالعثور على ما يرغبون في ارتداءه بكل سهولة وهنا تحقق ذلك ما نرى وهذا سر تميزها عن البقية أيضًا!
هذا النوع من غرف ترتيب وتبديل الملابس بفخامته وأناقته المفرطة لا يقام إلا بالمنازل ذات المساحات الكبيرة حتى يتخلى مقيموها عنها ببساطة لتصبح فقط مخصصة لهذا الغرض -ألا وهو تنسيق الملابس- بدلًا من استغلالها في أي أمرٍ آخر.
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ليست غرفة للملابس فقط بل هي أكثر من ذلك.. فهي غرفة مكتب يمكن لمستخدمها العمل أو الدراسة على ضوء الشمس الساطع وهي أيضًا غرفة للاسترخاء يمكن أخذ قيلولة سريعة بها من خلال الشازلونج الملون ذو القطعتين المنفصلتين والذي نلمحه في الصدارة!
غرفة مثيرة للاهتمام يجذبك فيها ركنها المميز المطل على منظر خلاب وستائرها الوردية وزهورها المبهجة وكذلك الإضاءة الساحرة التي تزيدها سحرًا.. نلمح بالغرفة خزانة ملابس صغيرة مقسمة لأرفف وأدراج تضم أمتعة قاطنة المنزل.