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15 تصميم لغرفة ملابس أحلامك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
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غرفة الملابس هي غرفة الحلم بالنسبة لأي امرأة بالعالم، فهي تعني لها الكثير حقًا دون أي مبالغة.. ليس بغرض الحصول على شكل جمالي جذاب تتباهى به أمام صديقاتها وزائريها وإنما بغرض تحقيق مجموعة أسس بحياتها اليومية والتي على رأسها النظام!

غرفة الملابس تضمن ببساطة حالة نظام لا تشوبها شائبة لمنزلك بشكل عام ولكل غرفة من غرفه بشكل خاص.. فلا فوضى ولا أكوام ملابس هنا وهناك بفضلها.. ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 15 تصميم استثنائي ومختلف يمكنه أن يغير مجرى حياتك اليومية بما يفرضه عليك من نظام اختر الأقرب منهم لذوقك! 

1- ثلاث خزانات متوازيات وأنيقات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

غرفة ملابس صغيرة مقسمة بشكل عملي لثلاث خزانات متوازيات.. فالأولى الواقعة جهة اليمين والثانية في أقصى اليسار كلاهما مستغل فقط في ترتيب وتنسيق الملابس إما بأرففهم المختلفة أو تثبيت على شماعات داخلية، يفصل بينهما خزانة بمنتصف الساحة مقسمة لأرفف عديدة تحوى عدد هائل من الأحذية بجانبها مقعد كلاسيكي يسهل على مستخدم الغرفة ارتداء الأحذية. 

2- تصميم هرمي بسقف مائل يحوى الملابس بشكل متدرج

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

غرفة ملابس متألقة في مساحة صغيرة جدًا لها سقف مائل بنافذة زجاجية ثابتة تسمح بتمرير النور إلى الداخل فيكسبها بسحر الإضاءة الطبيعية ويجعل من تصميم الخزانة شكل هرمي متدرج يحوى الملابس في أرفف وأدراج مختلفة الأحجام والأشكال. 

3- غرفة كبيرة بألوان محايدة كمعرض للملابس!

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

الألوان المحايدة تغمر غرفة الملابس هذه سواء في ألوان الأرفف أو الأدراج أو الفرش ذاته والغريب في الأمر أن الملابس ذاتها بنفس الألوانّ عَلّ هذه النوعية من الألوان هي المفضلة تحديدًا لدى قاطن المنزل.

تشبه الغرفة معرض الملابس فهي ممتلئة الأرفف على شكل حرف U وتستوعب عدد كبير من الملابس بمختلف أشكالها وأنواعها.. أما الأدراج فهي مصممة للأغراض الأشد خصوصية.

4- خزانة ملابس ومستودع للأحذية!

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

غرفة ملابس شاسعة المساحة كان يمكن أن تضم العديد من الأرفف بزواياه المختلفة ورغم ذلك لا نجد بها سوى خزانة ملابس كبيرة مقسمة بين أرفف وأدراج وجزء آخر مغلق بضلف جرارة وقطعة أثاث أخرى بمثابة مقعد ضخم وخزانة أحذية في نفس الوقت!  

5- غرفة ملابس مفتوحة على جناح النوم

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB غرفة الملابسخزانات وادراج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

من التصميمات الشائعة لغرف الملابس هو ذلك التصميم الذي يدمجها مع غرف النوم.. منها ما يُصَمَم بشكل منفصل عنها ومنها ما هو يُدمج معها فيكون مفتوحًا عليها كالنموذج المطروح هنا.

6- جزء مُختبئ من الرواق يمكنه أن يفي بالغرض

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

عادة ما يُخَصَص بأحد أروقة الطابق العلوي من المنازل مساحة متخفية لا بأس بها لتكون غرفة لتبديل الملابس كهذا النموذج تمامًا والذي ما هو إلا رواق صغير متقاطع مع آخر أكبر قليلًا مستغل بشكل عملي ومقسم لأرفف ومرايات.

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7- كابينة زجاجية للملابس مندمجة مع مكتب بسيط

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

غرفة مصممة على النمط الإسكندينافي يحتلها الخشب مقسمة ما بين جزء للعمل وهو في الصدارة عبارة عن رف بسيط ومقعد مريح أمامه. عندما نتعمق في الغرفة نجد كابينة زجاجية كبيرة خشبية من الداخل مقسمة لأرفف تحوى الملابس في شكل جمالي منمق.

8- غرفة ملابس مكسية بالأبيض لمنحها سعة وبراحًا

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

غرفة ملابس مينيمالية متعددة الأرفف والأدراج مكسية باللون الأبيض الناصع بكل تفصيلة من تفاصيلها لا شك بأنه يساهم في منحها مزيدًا من السعة والبراح!

9- تنسيق الملابس بهذه الغرفة هو أجمل ما فيها!

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

أجمل ما في تصميم هذه الغرفة هو تنسيق الملابس ذاتها بها وغيرها من الأحذية والحقائب والإكسسوارات التي تخص القاطنين.. فترتيب الملابس والأغراض يسمح لمستخدميها بالعثور على ما يرغبون في ارتداءه بكل سهولة وهنا تحقق ذلك ما نرى وهذا سر تميزها عن البقية أيضًا!

10- غرفة ملابس تتحلى بالفخامة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

هذا النوع من غرف ترتيب وتبديل الملابس بفخامته وأناقته المفرطة لا يقام إلا بالمنازل ذات المساحات الكبيرة حتى يتخلى مقيموها عنها ببساطة لتصبح فقط مخصصة لهذا الغرض -ألا وهو تنسيق الملابس- بدلًا من استغلالها في أي أمرٍ آخر.

11- تصميم فريد وبسيط

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it غرفة نوم
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

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12- مجموعة غرف في غرفة واحدة!

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

ليست غرفة للملابس فقط بل هي أكثر من ذلك.. فهي غرفة مكتب يمكن لمستخدمها العمل أو الدراسة على ضوء الشمس الساطع وهي أيضًا غرفة للاسترخاء يمكن أخذ قيلولة سريعة بها من خلال الشازلونج الملون ذو القطعتين المنفصلتين والذي نلمحه في الصدارة!

13- ركن ملون بطابع أنثوي

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

غرفة مثيرة للاهتمام يجذبك فيها ركنها المميز المطل على منظر خلاب وستائرها الوردية وزهورها المبهجة وكذلك الإضاءة الساحرة التي تزيدها سحرًا.. نلمح بالغرفة خزانة ملابس صغيرة مقسمة لأرفف وأدراج تضم أمتعة قاطنة المنزل.

14- عصرية مفرطة ونظام تعجز عن وصفه بالكلمات

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

15- شرفة منزلية تحولت لغرفة تبديل ملابس رائعة تخلت عن بعض الخصوصية!

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects
25 فكرة لتنسيق الأحذية... وداعاً للفوضى

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