25 ستايل مبدع لسور منزلك

الحماية هي الوظيفة الأساسية التي يجب أن تقدمها لنا الأسوار والجدران، والعنصر الأساسي الذي يعطي الواجهة جمالها وهويتها، لـذا لابد من اختيارهم بدقة ليصبح المنزل قيم أكثر، اليوم نقدم لكم من خلال هذا الموضوع 25 فكرة لسور منزلك صممهم خبراء مختلفون حول العالم يمكن أن تلهمك وستجد من بينها التصميم المناسب لمنزلك تمامًا.
هذا الخيار يحقق الوئام والأناقة للحديقة وذلك لأنه منظم بطريقة جميلة .
إذا كنت تريد خيار بسيط وغير مكلف فهذا التصميم مناسب لرغبتك، التصميم مناسب لمختلف الأحجام لكن عليك الحذر من تسريب المياه أو وصول النمل الأبيض إليه حتى لا يتلف سريعًا.
السياج الأسطوانية الخشبية هي خيار بسيط ومثالي للمراعي أو للبيوت الريفية .
بنية بسيطة وآمنة للأطفال والحيوانات الأليفة لتبقيها بعيدًا عن حمام السباحة عندما لا نكون بجانبهم .
لابد أن يظهر منزلنا بأبهى صوره في عيون ضيوفنا من أول دخولهم فناءه ولن ننتظر حتى يدخلوا الغرف حتى يكتشوفوا جماله وهذا ما يحققه هذا السور .
السياج الخشبي الأبيض في الشرفة يحقق الراحة والأناقة لهذه الشرفة، هذا التصميم سيجعلك ذو قيمة أمام ضيوفك.
استخدام العناصر الطبيعية في سور منزلك مثل الحجر تضيف شعور بالراحة لمنزلك بالإضافة إلى الحماية .
الأسوار الخشبية لها وظيفة إضافية غير الحماية وهي إمكانية الزراعة عليها في الحديقة على سبيل المثال.
في هذا التصميم يتكون من جزئين قاعدة خرسانية ممتازة وسياج خشبي تزينه أواني النباتات.
حديقة مثالية للتأمل والاسترخاء سورها من الحجر .
هذه الحديقة بتصميمها الملون المبدع وسورها الحجري وأرضيتها الخشبية مثالية جدًا لمحبي الدفء .
بالإضافة إلى الجدران والأسوار وهناك فرص كبيرة للعثور على تشطيبات مبدعة للأبواب، في هذه الصورة نرى عمل مبدع من فروع الخشب في الطابق السفلي من المنزل .
الجدار الخشبي في الفناء مصطف بطريقة جعلت داخل المنزل بعيدًا عن أعين المارة المتطفلين .
مثال جيد للأسوار الخفيفة والتي توفر الحماية في نفس الوقت وطلاءه باللون الأسود جعل النتيجة رائعة .
الخيزران على الرغم من إنه خفيف الوزن إلا أنه قوي وقادر على حماية المساحات .
بولي كلوريد الفينيل مادة خفيفة الوزن ومتينة على الرغم أن تكلفتها أعلى من المواد الطبيعية، وإختيارها يسمح لك بإمكانية الاستعانة بتصميم كثيرة من هذه المادة .
تصميم آخر من بولي كلوريد الفينيل بتصميم هندسي جميل وأنيق.
الأسوار الخشبية الصغيرة هي خيار جيد لمنزل جميل وآمن وأكثر راحة .
مزيج من الطوب الأحمر والخشب الأبيض شكلا سور صغير للفناء الخلفي بسيط وجذاب .
هذا التصميم حقق التطور، الأناقة، والأمان للفناء الخلفي فـهو مزيج من الخشب الأنيق والخرسانة المتينة .
في هذا التصميم الإبداعي التصميم المنحني للسورالأبيض مثير للاهتمام.
بالنسبة للذين يريدون استخدام أكثر من عنصرلإنشاء السور، هذا التصميم يضمّ الخيرزان والشجيرات والفولاذ الممتاز.
إذا كان الغرض هو الإنقاذ وفي نفس الوقت لن نتخلى عن الإبداع فهذا تصميم من الجدران الخرسانية المطلية بالألوان الجميلة .
ساحة جميلة محمية بجدار كبير من الطوب الأحمر ونبرة دافئة من الخشب الملمع بالورنيش.
أخيرًا مع هذا التصميم الحديث من الصلب المقاوم للصدأ والحجارة الخرسانية .
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