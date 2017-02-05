الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 ستايل مبدع لسور منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify حديقة
Loading admin actions …

الحماية هي الوظيفة الأساسية التي يجب أن تقدمها لنا الأسوار والجدران، والعنصر الأساسي الذي يعطي الواجهة جمالها وهويتها، لـذا لابد من اختيارهم بدقة ليصبح المنزل قيم أكثر، اليوم نقدم لكم من خلال هذا الموضوع 25 فكرة لسور منزلك صممهم خبراء مختلفون حول العالم يمكن أن تلهمك وستجد من بينها التصميم المناسب لمنزلك تمامًا. 

1 – الخشب الأبيض

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

هذا الخيار يحقق الوئام والأناقة للحديقة وذلك لأنه منظم بطريقة جميلة . 

2- الخشب الطبيعي

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 حديقة خشب
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

إذا كنت تريد خيار بسيط وغير مكلف فهذا التصميم مناسب لرغبتك، التصميم مناسب لمختلف الأحجام لكن عليك الحذر من تسريب المياه أو وصول النمل الأبيض إليه حتى لا يتلف سريعًا. 

3- الجذوع

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

السياج الأسطوانية الخشبية هي خيار بسيط ومثالي للمراعي أو للبيوت الريفية . 

4- سياج بسيط

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

بنية بسيطة وآمنة للأطفال والحيوانات الأليفة لتبقيها بعيدًا عن حمام السباحة عندما لا نكون بجانبهم . 

5- جدار قيم

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لابد أن يظهر منزلنا بأبهى صوره في عيون ضيوفنا من أول دخولهم فناءه ولن ننتظر حتى يدخلوا الغرف حتى يكتشوفوا جماله وهذا ما يحققه هذا السور .

6- في شرفة مريحة

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

السياج الخشبي الأبيض في الشرفة يحقق الراحة والأناقة لهذه الشرفة، هذا التصميم سيجعلك ذو قيمة أمام ضيوفك. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- جدار حجري

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

استخدام العناصر الطبيعية في سور منزلك مثل الحجر تضيف شعور بالراحة لمنزلك بالإضافة إلى الحماية .

8 – سور الحديقة العمودية

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

الأسوار الخشبية لها وظيفة إضافية غير الحماية وهي إمكانية الزراعة عليها في الحديقة على سبيل المثال. 

9- مزيج من الخرسانة والخشب

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura حديقة
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

في هذا التصميم يتكون من جزئين قاعدة خرسانية ممتازة وسياج خشبي تزينه أواني النباتات. 

10- حديقة

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß حديقة
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

حديقة مثالية للتأمل والاسترخاء سورها من الحجر . 

11- حماية ودفء

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura حديقة
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

هذه الحديقة بتصميمها الملون المبدع وسورها الحجري وأرضيتها الخشبية مثالية جدًا لمحبي الدفء . 

12- عمل فني من الخشب

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بالإضافة إلى الجدران والأسوار وهناك فرص كبيرة للعثور على تشطيبات مبدعة للأبواب، في هذه الصورة نرى عمل مبدع من فروع الخشب في الطابق السفلي من المنزل . 

13- الخشب

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten حديقة خشب
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

الجدار الخشبي في الفناء مصطف بطريقة جعلت داخل المنزل بعيدًا عن أعين المارة المتطفلين . 

14 – جدار الأسمنت

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura منازل
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

مثال جيد للأسوار الخفيفة والتي توفر الحماية في نفس الوقت وطلاءه باللون الأسود جعل النتيجة رائعة . 

15- الخيرزان

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin حديقة
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

الخيزران على الرغم من إنه خفيف الوزن إلا أنه قوي وقادر على حماية المساحات .  

16- الفينيل المبدع

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

بولي كلوريد الفينيل مادة خفيفة الوزن ومتينة على الرغم أن تكلفتها أعلى من المواد الطبيعية، وإختيارها يسمح لك بإمكانية الاستعانة بتصميم كثيرة من هذه المادة .  

17- مازالنا مع الفينيل

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

تصميم آخر من بولي كلوريد الفينيل بتصميم هندسي جميل وأنيق. 

18- الأسوار الخشبية الصغيرة

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

الأسوار الخشبية الصغيرة هي خيار جيد لمنزل جميل وآمن وأكثر راحة . 

19- مزيج الطوب الأحمر

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

مزيج من الطوب الأحمر والخشب الأبيض شكلا سور صغير للفناء الخلفي بسيط وجذاب .

20- السياج الخشبي والجدران الخرسانية

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors حديقة خشب Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

هذا التصميم حقق التطور، الأناقة، والأمان للفناء الخلفي فـهو مزيج من الخشب الأنيق والخرسانة المتينة .  

21- التصميم المنحني

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في هذا التصميم الإبداعي التصميم المنحني للسورالأبيض مثير للاهتمام. 

22- خيرزان + الشجيرات +الفولاذ المقاوم

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

بالنسبة للذين يريدون استخدام أكثر من عنصرلإنشاء السور، هذا التصميم يضمّ الخيرزان والشجيرات والفولاذ الممتاز. 

23- الحائط الملون

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves حديقة
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

إذا كان الغرض هو الإنقاذ وفي نفس الوقت لن نتخلى عن الإبداع فهذا تصميم من الجدران الخرسانية المطلية بالألوان الجميلة . 

24- الخشب اللامع والطوب الأحمر

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects حديقة
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

ساحة جميلة محمية بجدار كبير من الطوب الأحمر ونبرة دافئة من الخشب الملمع بالورنيش. 

25- الفولاذ المقاوم للصدأ

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

أخيرًا مع هذا التصميم الحديث من الصلب المقاوم للصدأ والحجارة الخرسانية . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 12 شيء في منزلك يركزعليه ضيوفك

5 غرف أطفال للبنات
أي تصميم يناسب منزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً