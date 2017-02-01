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10 تصميمات لأسقف مذهلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية
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تتعدد الاستخدامات والأشكال المختلفة للأسقف المستعارة التي لا نهاية لها، وأنها يمكن أن تُبنى في أي غرفة في المنزل، ويمكنها أن تساعد في إخفاء الإضاءة والمدافئ وإطارات الأبواب. ومع ذلك يذهب إلى أبعد من كونه وظيفي. فمع سقف الجبس الزائف يمكن فصل الأماكن المختلفة في الغرفة دون الحاجة إلى اللجوء للجدران، يمكنك بصريًا إطالة الممر، وتسليط الضوء على زخرفة سقف قديم.

وفي هذا المقال، لدينا لك 10 أفكار وهمية لسقف مفيد ووظيفيي، وسوف تجد الإلهام لعمل سقف معلق بمنزلك.

1. سقف من الجبس يصل للدرج

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

يمكن أن يكون السقف معلق بالدراج أو قد يحتل سطح السقف بأكمله. وفي هذا البيت، القريب من البندقية، من تصميم المهندسين المعماريين لسانسون، خلق سقف الجبس بطريقة تجعله يتعافى من فكرة الارتفاع المفرط مع السلم، ومع مساره الأصلي، يشير إلى التقدم الملحوظ في الدرج مع لوحات الجبس المصقول. وهكذا فإن الدرج صلب وواضح وضوح الشمس والخشب يصبح بطل الرواية في الغرفة.

2. قيمة السقف الجبس الزخرفية

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

لا تقتصر قيمة الجبس على كونه وظيفي فقط، بحيث يمكن للسقف الجبس أيضًا أن يحمل قيمة زخرفية عالية. وقد قام فريق + R أنا Piuerre، بتجديد شقة في مبنى أسلوب الفن الحديث في القرن العشرين، مما أعطى الحياة إلى غرفة معيشة مشرقة مع وجهة نظر لهدم الجدار الذي يفصل بين المدخل والقاعة الرئيسية. فالديكور الأصلي الذي يتميز به السقوف الأصليةإثنين، متحدون الآن، وقد برز الضوء، ووضع الجبس في إطارين لتقويتها.

وهذه فكرة للنسخ إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعيش في منزل مع سقوف مزينة.

3. الأثاث والسقوف الجبس

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

وهنا مثال جمع بين السقوف المُزيفة مع مكتبة مصنوعة بالكامل من الجبس في روما، وهذا صُمم من قِبل NicArch، في مساحة 80 متر مربع ليتم توزيعها وفقًا لاحتياجات أصحابها. وذلك لإعطاء الضوء إلى الغرفة، وقد تم تصميم مربع سقف معلق مع ضوء على طول محيطها.. في إطار ذلك نجد ضوء LED خفي بالمكتبة. والنتيجة؟ خفة بصرية كبيرة.

4. السقوف المعلقة للأضواء الخفية

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة نومإضاءة
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

إن كنت تبحث عن مكان لوضع التكييف أو المدفأة بشكل خفي، فإن السقف المعلق هو ملاذك، وهو الحل الذي لحأ إليه المهندس المعماري Giorgio Petteno، في اقتراحه لإعادة تصميم أحد الشقق في جزيرة جيوديكا في البندقية، حيث تم تجهيز الغرفة المركزية بسقف معلق، وقد أخفيت فيه المصابيح الفلورسنت، مع إضافة جهاز التهوية فوق الباب، للتوزيع في كل الغرف.

5. سقف معلق للممر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من خلال السقف المعلق، يمكنك الحصول على أجواء مُلهمة وتأثير كبير، فقط ألقي نظرة على ذلك الممر الذي تم تصميمه من قِبل Salvatore Nigrelli.. مع ارتفاع منخفض، يعمل هذا السقف على إطالة الممر بصريًا، حيث المصابيح الدائرية، تقود طريق مضيء ومثير للعواطف.

6. السقف المقوس

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

السقف ليس بالضرورة أن يكون خطي، بل يمكن أيضًا أن يكون ذو منحنيات متعرجة. فشركة The architecture study Tramas، قد أسهمت في إعادة هيكلة هذه الصالة، مما يجعل السقف المعلق الذي يغطي مساحتين، يُحسن من الشكل النهائي، ففي أحد الجوانب نجد الأريكة، وفي الجانب الأخر غرفة الطعام، والقسم الوحيد الذي يخلو من الانقسامات، خو الفضاء المفتوح في المنتصف. 

هذه الفكرة مثالية في حالة وجود غرفتين في مساحة مفتوحة لم يتم تحديدها، لفصلها بدون اللجوء إلى جدار حقيقي لفصلهم.

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7. السقف الخافي

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

هذا التصميم لسقف منحوت من قِبل المهندسين المعماريين LM، في شقة حديثة.. فوق طاولة الطعام والكراسي البيضاء، كما إنه يبدو في تناقض ملحوظ مع الحائط الرمادي والباب الأسود، والسقف الذي يخفي عناصر الإضاءة.

حتى إطار الباب، والذي هو مركز الثقل للمنزل، يختفي في الجبس.

8. تصميم جديد للسقف المعلق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في منطقة تحيط بها مناطق خضراء، أنشأت كاتالينا كاميروتا بيئة أنيقة مصنوعة من الضوء مع المواد الخفيفة الجميلة، في غرفة الطعام، فوق المائدة المستديرة، واثنين من المصابيح الت تنحدر من السقف بطريقة خادعة.

وشملت الديكور أعمال ملونة من فيفيانا فيولا، وشهد هذا الفندق الأنيق باب خشبي مطلى ب Zebrano.

9. الحلول الإبداعية للأسقف الخفية

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

المهندس نيكولا ساكو يقدم حلًا إبداعيًا رائعًا في الفضاء، في شقة تنقسم بين منطقتين (معيشة وتناول الطعام) والطريق إلى المطبخ، بالقرب من المدخل، وتم تجزأة السقف على مائدة الطعام، وفوق الأرائك نجد بعض الحزم الأصلية عند الحافة السفلية.

التنسيق مع الأرض، بعطينا تفسيرًا لمفهوم الإضاءة.

10. تعليق السقوف في المساحات التجارية

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

إنها ليست محصورة داخل المنازل فالأسقف المعلقة، ويمكن أيضا أن تكون في المساحات التجارية، كما هو الحال في صالة العرض التي صممها المهندسون المعماريونفي فوتشي ونوليتي ، لصالة عرض برغمان فيينا، في مساحة 800 متر مخصصة إلى السيراميك وأثاث الحمام.

وخطوط السقف توجه الزائر من خلال مساحات العرض.. وهي من المواد التي تمتص الصوت وتعمل على وضع أضواء مُريحة.

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