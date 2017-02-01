10 تصميمات لأسقف مذهلة

تتعدد الاستخدامات والأشكال المختلفة للأسقف المستعارة التي لا نهاية لها، وأنها يمكن أن تُبنى في أي غرفة في المنزل، ويمكنها أن تساعد في إخفاء الإضاءة والمدافئ وإطارات الأبواب. ومع ذلك يذهب إلى أبعد من كونه وظيفي. فمع سقف الجبس الزائف يمكن فصل الأماكن المختلفة في الغرفة دون الحاجة إلى اللجوء للجدران، يمكنك بصريًا إطالة الممر، وتسليط الضوء على زخرفة سقف قديم.

وفي هذا المقال، لدينا لك 10 أفكار وهمية لسقف مفيد ووظيفيي، وسوف تجد الإلهام لعمل سقف معلق بمنزلك.