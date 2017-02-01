10 تصميمات لأسقف مذهلة

تتعدد الاستخدامات والأشكال المختلفة للأسقف المستعارة التي لا نهاية لها، وأنها يمكن أن تُبنى في أي غرفة في المنزل، ويمكنها أن تساعد في إخفاء الإضاءة والمدافئ وإطارات الأبواب. ومع ذلك يذهب إلى أبعد من كونه وظيفي. فمع سقف الجبس الزائف يمكن فصل الأماكن المختلفة في الغرفة دون الحاجة إلى اللجوء للجدران، يمكنك بصريًا إطالة الممر، وتسليط الضوء على زخرفة سقف قديم.
وفي هذا المقال، لدينا لك 10 أفكار وهمية لسقف مفيد ووظيفيي، وسوف تجد الإلهام لعمل سقف معلق بمنزلك.
يمكن أن يكون السقف معلق بالدراج أو قد يحتل سطح السقف بأكمله. وفي هذا البيت، القريب من البندقية، من تصميم المهندسين المعماريين لسانسون، خلق سقف الجبس بطريقة تجعله يتعافى من فكرة الارتفاع المفرط مع السلم، ومع مساره الأصلي، يشير إلى التقدم الملحوظ في الدرج مع لوحات الجبس المصقول. وهكذا فإن الدرج صلب وواضح وضوح الشمس والخشب يصبح بطل الرواية في الغرفة.
لا تقتصر قيمة الجبس على كونه وظيفي فقط، بحيث يمكن للسقف الجبس أيضًا أن يحمل قيمة زخرفية عالية. وقد قام فريق + R أنا Piuerre، بتجديد شقة في مبنى أسلوب الفن الحديث في القرن العشرين، مما أعطى الحياة إلى غرفة معيشة مشرقة مع وجهة نظر لهدم الجدار الذي يفصل بين المدخل والقاعة الرئيسية. فالديكور الأصلي الذي يتميز به السقوف الأصليةإثنين، متحدون الآن، وقد برز الضوء، ووضع الجبس في إطارين لتقويتها.
وهذه فكرة للنسخ إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعيش في منزل مع سقوف مزينة.
وهنا مثال جمع بين السقوف المُزيفة مع مكتبة مصنوعة بالكامل من الجبس في روما، وهذا صُمم من قِبل NicArch، في مساحة 80 متر مربع ليتم توزيعها وفقًا لاحتياجات أصحابها. وذلك لإعطاء الضوء إلى الغرفة، وقد تم تصميم مربع سقف معلق مع ضوء على طول محيطها.. في إطار ذلك نجد ضوء LED خفي بالمكتبة. والنتيجة؟ خفة بصرية كبيرة.
إن كنت تبحث عن مكان لوضع التكييف أو المدفأة بشكل خفي، فإن السقف المعلق هو ملاذك، وهو الحل الذي لحأ إليه المهندس المعماري Giorgio Petteno، في اقتراحه لإعادة تصميم أحد الشقق في جزيرة جيوديكا في البندقية، حيث تم تجهيز الغرفة المركزية بسقف معلق، وقد أخفيت فيه المصابيح الفلورسنت، مع إضافة جهاز التهوية فوق الباب، للتوزيع في كل الغرف.
من خلال السقف المعلق، يمكنك الحصول على أجواء مُلهمة وتأثير كبير، فقط ألقي نظرة على ذلك الممر الذي تم تصميمه من قِبل Salvatore Nigrelli.. مع ارتفاع منخفض، يعمل هذا السقف على إطالة الممر بصريًا، حيث المصابيح الدائرية، تقود طريق مضيء ومثير للعواطف.
السقف ليس بالضرورة أن يكون خطي، بل يمكن أيضًا أن يكون ذو منحنيات متعرجة. فشركة The architecture study Tramas، قد أسهمت في إعادة هيكلة هذه الصالة، مما يجعل السقف المعلق الذي يغطي مساحتين، يُحسن من الشكل النهائي، ففي أحد الجوانب نجد الأريكة، وفي الجانب الأخر غرفة الطعام، والقسم الوحيد الذي يخلو من الانقسامات، خو الفضاء المفتوح في المنتصف.
هذه الفكرة مثالية في حالة وجود غرفتين في مساحة مفتوحة لم يتم تحديدها، لفصلها بدون اللجوء إلى جدار حقيقي لفصلهم.
هذا التصميم لسقف منحوت من قِبل المهندسين المعماريين LM، في شقة حديثة.. فوق طاولة الطعام والكراسي البيضاء، كما إنه يبدو في تناقض ملحوظ مع الحائط الرمادي والباب الأسود، والسقف الذي يخفي عناصر الإضاءة.
حتى إطار الباب، والذي هو مركز الثقل للمنزل، يختفي في الجبس.
في منطقة تحيط بها مناطق خضراء، أنشأت كاتالينا كاميروتا بيئة أنيقة مصنوعة من الضوء مع المواد الخفيفة الجميلة، في غرفة الطعام، فوق المائدة المستديرة، واثنين من المصابيح الت تنحدر من السقف بطريقة خادعة.
وشملت الديكور أعمال ملونة من فيفيانا فيولا، وشهد هذا الفندق الأنيق باب خشبي مطلى ب Zebrano.
المهندس نيكولا ساكو يقدم حلًا إبداعيًا رائعًا في الفضاء، في شقة تنقسم بين منطقتين (معيشة وتناول الطعام) والطريق إلى المطبخ، بالقرب من المدخل، وتم تجزأة السقف على مائدة الطعام، وفوق الأرائك نجد بعض الحزم الأصلية عند الحافة السفلية.
التنسيق مع الأرض، بعطينا تفسيرًا لمفهوم الإضاءة.
إنها ليست محصورة داخل المنازل فالأسقف المعلقة، ويمكن أيضا أن تكون في المساحات التجارية، كما هو الحال في صالة العرض التي صممها المهندسون المعماريونفي فوتشي ونوليتي ، لصالة عرض برغمان فيينا، في مساحة 800 متر مخصصة إلى السيراميك وأثاث الحمام.
وخطوط السقف توجه الزائر من خلال مساحات العرض.. وهي من المواد التي تمتص الصوت وتعمل على وضع أضواء مُريحة.