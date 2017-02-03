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شقة 100 متر بتصميمات معاصرة مذهلة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب Multicolored
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اليوم سنأخذك في جولة داخل شقة لا تتعدى مساحاتها الـ 100 متر مربع تم تجديدها بتنفيذ من شركة FAREFORMEABITATE للإنشاءات والديكورات بروما، المميز في التصميمات الجديدة المستخدمة أنها أضافت شخصية عصرية وروح مميزة للشقة بشكل فريد فأصبحت بمظهر مذهل، هذا المشروع يعد بداية جيدة إن كنت تبحث عن أفكار تلهمك لتجديد المنزل أو حتى تصميم آخر جديد.

فاصل بتصميم فريد

Ristrutturazione appartamento 100 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 100 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

تصميم فريد وموفق للفصل بين غرفتي السفرة والمعيشة بخطوط ومنحنيات تحقق الجانب الوظيفي منه مع الحفاظ على التواصل بين القطاعين، من هذه الزاوية أيضا تظهر وحدة الإضاءة الثلاثية لغرفة السفرة والتي جاءت بتصميم أنيق وتداخل مذهل في الألوان يتناغم مع ألوان طاولة السفرة والكراسي.

المطبخ

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello مطبخ حديد Multicolored cooking island,open space kitchen,dining chair,dining table,ceiling lamp
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

أضاف المصمم لمسة فريدة ومعاصرة  للمطبخ بالتصميم الاسطواني المعدني للمدخنة، كما استعان بخامات بديلة لتغطية سطح العمل مثل الحجر الصناعي (الكوارتز) باللون الرمادي ليعزز من عصرية المطبخ. الألوان المستخدمة أيضا ذات طابع معاصر مع إضفاء بعض الحيوية عن طريق الطلاء الجزئي للعمود باللون اللبني.

نظرة أوسع

Cucina Kitchen Fabiola Ferrarello مطبخ أسمنت Multicolored
Fabiola Ferrarello

Cucina Kitchen

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

في نظرة أوسع للمطبخ سنلاحظ البلاط الذي يغطي الجدار أعلى الحوض والذي جاء  بتصميمات متنوعة وظلال رمادية أضافت ديناميكية وحيوية للمطبخ، كما زاد السطح اللامع لوحدات التخزين العلوية من سطح المطبخ. تصميم المطبخ على شكل حرف U كان اختيار موفقا، إذ كان الأنسب لتوفير مساحة أكبر لوحدات التخزين.

السفرة

Zona Pranzo Dining room Fabiola Ferrarello غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب Multicolored
Fabiola Ferrarello

Zona Pranzo Dining room

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

على بساطة تصميم السفرة إلا إنها غنية بالتفاصيل المثيرة، فلنبدأ بالطاولة التي جاءت بقاعدة معدنية غير منتظمة الشكل مع سطح خشبي مصقول بلون دافئ ليزيد من التباين في تصميم الطاولة، تصميم الكراسي بسيط للغاية لكن تغطيته بالجلد منحته أناقة  ورقي يضاهي الزمن خاصة مع اللون الكريمي المستخدم.

الحمام

Bagno Bathroom Fabiola Ferrarello حمام بلاط Black shower bench,bathroom sink,bathroom lighting,tile pattern
Fabiola Ferrarello

Bagno Bathroom

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

استعان المصمم في الحمام  بنفس البلاط المميز الذي استخدمه في المطبخ أيضا ولكن بدرجات وظلال داكنة أكثر، أما منطقة الدُش فجاءت باللون الاسود عدا الجدار في المنتصف حيث غُطى بنفس البلاط المميز، تصميم الحوض وانحناءاته مع الخزانات بالأسفل أضاف لمسة عصرية وفريدة للحمام، أما الإضاءة فجاءت بتوزيع جيد وعلى ارتفاعات منخفضة لتغطي على الظلال الداكنة بالحمام.

لمزيد من الأفكار والتصميمات مميزة للحمام يمكنك الإطلاع على كتاب الأفكار التالي

خفة وأناقة الطابع السويدي في التصميم

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