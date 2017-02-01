غرفة المعيشة هي ركن مميز بمنزلك، حيث تقضي فيه الأسرة معظم أوقاتها، لذلك يجب الاهتمام بتفاصيله من أثاث وجدران وأرضيات وتنظيم كل شيء في مكانه، وهذا المقال يُسلط الضوء أكثر على أرضيات غرفة المعيشة بأشكالها وأنواعها المختلفة التي تتنوع بين الباركيه والسيراميك والفينيل والرخام.. بأشكالهم العديدة والجميلة.

لذلك يُقدم لك هوميفاي 9 تصميمات مُذهلة لأرضيات غرف المعيشة، يُمكنك الاختيار فيما بينهم ما يناسب منزلك ومساحته وتفاصيله.