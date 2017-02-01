غرفة المعيشة هي ركن مميز بمنزلك، حيث تقضي فيه الأسرة معظم أوقاتها، لذلك يجب الاهتمام بتفاصيله من أثاث وجدران وأرضيات وتنظيم كل شيء في مكانه، وهذا المقال يُسلط الضوء أكثر على أرضيات غرفة المعيشة بأشكالها وأنواعها المختلفة التي تتنوع بين الباركيه والسيراميك والفينيل والرخام.. بأشكالهم العديدة والجميلة.
لذلك يُقدم لك هوميفاي 9 تصميمات مُذهلة لأرضيات غرف المعيشة، يُمكنك الاختيار فيما بينهم ما يناسب منزلك ومساحته وتفاصيله.
غرفة صغيرة المساحة استخدمت الباركيه الغامق للأرضية.. يُعطيها إطلالة أنيقة وبسيطة مع الجدران البيضاء الناصعة، ويمكنك استخدام كافة الألوان في الأثاث معه، ذلك لأنه ُناسب كل الأزواق ويتسم بلمسة جمالية مميزة.
ويعد الباركيه من أقدم أنواع الأرضيات وله انعكاسات جمالية رائعة، وقد تُصنع من الخشب الزان، أو السنديان الأحمر والأبيض، أو من البامبو وغيره من أنواع الأخشاب المتينة، وهو مناسب للمساحات الكبيرة والصغيرة، ويدخل في تصميم أغلب أماكن الشقة.. بالغرف والحمام والمطبخ، وحتى إنه يُعطي رونق خاص للمكاتب.
يُمكنك الاعتماد على الباركيه الأبيض لزيادة مساحة الغرفة، مثل هذا التصميم لغرفة معيشة أنيقة استخدمت باركيه خشبي فاتح مع أثاث فاتح اللون..
ويبدو أن أهم ما يُميز الباركيه أنه عازل للصوت بحيث يمكنك أن تعيش أجواء خاصة بعيدة عن الصخب الخارجي، بالإضافة إلى ذلك فإنه يُعطي دفء للمكان، ولكن إذا قررت تصميم أرضية من الباركيه يجب عليك الاعتناء به والحفاظ عليه من الرطوبة والماء وتنظيفه باستمرار.
الجرانيت صخر طبيعي يمكنك الاعتماد عليه في غرفة المعيشة للحصول على أرضية صلبة ومتينة، ويتنوع بين السطح الأملس والخشن، وقد يتشابه كثيرًا مع السيراميك والرخام في شكله، وتتعدد مقاسته بين الكبير والصغير ولكن يبدو أميزه هو الأحجام الكبيرة.
ويتميز بقدرته على تحمل الأوزان الثقيلة، ومقاومة الاحتكاك والخدوش، ويمنح المكان فخامة لا مثيل لها.
هذا النوع من الأرضيات يناسب الأماكن الباردة فهو مصنوع من الصوف مصنوع من الألياف الطبيعية، بأشكال وألوان لا حصر لها، ويظهر في شكل ناعم أو خشن، وقد ينشر الدفء والجمال للمكان كما في هذا التصميم البسيط، والذي يُعطي إطلالة ريفية جميلة لأريكة مصنوعة من الرخام بسطح مُبطن بالمقاعد الإسفنجية وبعض الوسائد الملونة.
السيراميك هو الأكثر انتشارًا في صناعة الأرضيات، لصلابته وبساطته وربما لرخص ثمنه، وهو مختلف الأشكال والألوان والاحجام، ومنه ما يتشابه مع الجرانيت والرخام.. إلا أنه يتميز بتصميم الفُسيفساء الجميل الذي يُعطي إطلالة راعة للمكان، ويُستخدم للأرضيات والجدران وهو أنيق ومُقاوم للرطوبة، وسهل التنظيف لا تلتصق به البقع.
يتميز البورسلين بأحجامه الكبيرة ويأتي في شكله اللامع أو المطفي، بحيث يُمكنك الاختيار بينهم حسب ما يناسب زوقك ومساحة المكان والتفاصيل، وقد يتشابه مع السيراميك والرخام ولكنه يتميز بلمعته الدائمة وأنه غير قابل لإمتصاص الألوان والبقع.. فبمجرد تنظيفه يُمكنك الحصول على نفس الأناقة التي شاهدته بها عند أول استخدام.
يعد الرخام من أشهر أنواع المواد استخدامًا للأرضيات ذات الإطلالة المميزة بألوان مختلفة وتفاصيل راقية، كما إنه يمنحك إطلالة مليئة بالفخامة كالقصور، يأتي في شكله اللامع أو بأحجام مختلفة، متين وصلب، إلا إنه يحتاج لعناية خاصة فقد يتأثر بالألوان ويمتص البقع على عكس السيراميك.
يعد البلاط من المواد الطبيعية البسيطة التي يُمكنك الاعتماد عليها لتصميم جميل وغير مُكلف، ويتكون من الأسمنت والرمل ويسهل طلائه باللون الذي تريده، ويأتي في أحجام صغيرة، وهو مرن يمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ أو الغرف.
يعد الفينيل من المواد الجمالية الرائعة لصناعة الأرضيات، وله أشكال وألوان مختلفة وجميلة لاحصر له، وقد يتشابه مع السيراميك.. إلا إن إمكانية تشكيله أكبر وألوانه مميزة ونقوشه عديدة تناسب كافة المساحات والأزواق، كما إنه طويل الأمد وأنيق وضد البقع وسهل التركيب.. ويأتي إما قطعة واحدة أو قطع صغيرة مقسمة مثل الرخام والسراميك.
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